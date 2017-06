Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Este viernes recibirás una señal de que estás haciendo bien las cosas. Lee muy bien ese contrato que te llegará y resuelve todas tus dudas para que ambas partes estén conformes. Trata de no gastar de más y ser más ahorrativo. Te invitan a salir de viaje para agosto con tus amigos, no lo dudes, te irá súper bien. El amor te rodeada mucho estos días y está cerca una relación formal, trata de no sabotearla tú mismo. Trata de dejar los rencores con la familia y buscarla para convivir más. Arreglas papeles de visa o pasaporte. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de junio con los números 11, 27 y 88, intenta combinarlos con la fecha de tu nacimiento para personalizar más tu suerte. Recuerda que el domingo es para descansar y tratar de poner en orden tu vida, así que medita un poco o habla con Dios.

TAURO

Fin de semana de mucho trabajo o para adelantar tareas pendientes; eres muy acelerado, pero trata de darte tiempo para resolver todo con calma. Este viernes te llega una sorpresa amorosa o te invitan a salir a cenar. Trata de no platicarle tanto a tus amigos tu vida privada porque siempre te van a chismear. Arreglas papeles legales, de tu carro o pagas deudas que tienes de mucho tiempo atrás. Te invitan a un día de campo o te vas de viaje. Recuerda que tienes que lograr tus objetivos en la vida, así que empieza a enumerarlos para hacerlos. Ten cuidado con dolores de estómago o intestino, trata de no comer mucho picante o tomar alcohol. Un amigo te pide dinero prestado. Un amor nuevo estará presente en estos días, será Escorpión o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 91.

GÉMINIS

Viernes de cambios positivos y todo empieza a fluir. Te llegan los primeros regalos de cumpleaños o festejas este fin de semana. Cuídate de problemas de la piel y trata de protegerte del sol. Te estás enamorando otra vez de alguien que no esperabas, pero recuerda el amor es así, disfrútalo. Además te busca un ex para intentar volver o reclamarte algo, así que trata de cerrar ese círculo. Tu compatibilidad son Aries y Sagitario para cuestiones de dinero o negocios. Compras un boleto de avión para visitar a tu familia o pareja, recuerda siempre disfrutar esos momentos. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de junio con los números 10, 77 y 53. Piensas mucho en cambiarte de casa, hazlo ya que eso te ayudará a renovar energías. Recuerda no ser posesivo y aprende a desprenderte de lo que no es tuyo.

CÁNCER

Fin de semana de renovación personal, decides dejar ese mal amor o amistades que sólo te buscaban por interés económico y no un sentimiento. Tu signo es agua, siempre pasas malos ratos en el amor o traición de amigos pero este fin de semana por fin esa energía negativa se va a alejar de tu vida. Este 16 de junio será de mucho trabajo y juntas, te invitan a una cena o celebras el cumpleaños de un familiar. Te llega un dinero extra por un pago atrasado. Este sábado será especial porque vendrá una propuesta de negocio o de cambiar tu carro por uno más reciente. Te pones a hacer ejercicio al aire libre para sentirte de lo mejor. Te invitan a una boda que será en la playa. Alguien del signo de Piscis o Sagitario te invita a salir o hablará de amor sincero. Domingo de estar más tranquilo y poniendo en orden tu vida hacia futuro. Decides vender un terreno o casa para tener más capital. No te enojes con tu ex, si eres divorciado aprende a convivir más y dejar ese rencor. Golpe de suerte con los números 05, 77 y 21. Te ofrecen un negocio.

LEO

Fin de semana de muchos compromisos familiares y festejos de amigos, pero recuerda que tienes que moderar a la hora de tomar alcohol y no comer demasiado para que después no te sientas mal anímicamente. El viernes vas de compras o renuevas tu look. El sábado tendrás un golpe de suerte con amores nuevos o personas muy compatibles contigo. Tu signo es el más apasionado del zodiaco y siempre necesita estar en pareja para que su vida sea más feliz. Ten cuidado con golpes internos y trata de no caerte. Te invitan a salir de viaje para el mes de julio. Te buscan buenos amigos para levantar un negocio nuevo el domingo, hazlo, te va ir de lo mejor. Los Leo que son casados deben dejar de pelear con su pareja, en las relaciones no se puede ser tan posesivo. Tus números de la suerte son 41, 20 y 99.

VIRGO

Este viernes será mágico para los Virgo, recuerda que su número de la suerte es el 16 y en este día tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente, así que si tienes oportunidad, trata de buscar otro trabajo con mejores ingresos, los astros están alineados para que pase. Te llega un familiar de fuera. Ten cuidado con problemas de economía o trata de pagar tus deudas. Piensas en casarte o un compromiso formal, pero recuerda que es primero lo primero: tu estabilidad económica. El sábado y domingo saldrás con tu pareja o amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 44 y 31. Te llegará una sorpresa que no esperabas en este fin de semana que te pondrá muy feliz. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello. Un amigo te busca para ofrecerte un negocio que te ayudará a ser más estable.

LIBRA

Este viernes habrá algunos problemas en tu trabajo o en la escuela, recuerda que necesitas tener más paciencia y no alterarte tan fácil, además de siempre pensar lo que vas a decir para no arrepentirte después. Trámites de pagos de tu casa o renta, además de un cambio de curso los sábados. Te llega la invitación para una fiesta este viernes. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor y con mucha pasión en este fin de semana. Trata de buscar a esa persona del pasado y pedirle perdón, recuerda que todos nos equivocamos. Sigue con ejercicio, recuerda que tu cuerpo y mente necesitan estar sanos para avanzar en la vida. Arreglas tu cuarto o cambias la recámara. Vendes tu carro. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de junio con los números 42, 34 y 90. Es el momento ideal para formar una familia.

ESCORPIÓN

Consideras comprar un casa o automóvil, recuerda que para todo los patrimonios que vayas a adquirir es mejor tener el apoyo de familia, así que este viernes será ideal para convocar una junta para hablarlo y que todo salga bien. A tu signo lo domina mucho el comercio y ventas, así que trata de poner un negocio. Necesitas tomar más cursos de idiomas y ser más aplicado en tu escuela para que puedas avanzar. Ten mucho cuidado con las picaduras de insectos. Sales de viaje o comprarás un boleto de avión. Trata de no meterte en chismes en el trabajo y deja que los demás hablen. Amores nuevos muy apasionados estarán cerca de ti este fin de semana, así que está al pendiente. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de junio con los números 31, 20 y 65. Estás en un buen momento para comprar ropa o cambiar look.

SAGITARIO

Tu número de suerte es el 16, así que este viernes debes de comenzar de nuevo en todos los sentidos para que las buenas energías te lleguen; te recomiendo ponerte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos y allí dejártelo para protección. Si tienes la oportunidad, date tiempo de buscar nuevos retos o trabajos donde te sientas mejor y con más ingresos. Ya deja esas depresiones que sólo te quitan tiempo y mejor sigue con el ejercicio y dieta para estar en forma, recuerda que tu signo tiene problemas para mantener su peso. Compras un boleto de avión o preparas viaje con tu familia. Ya no seas tan celoso y enojón con tu pareja y traten de darse su espacio cada quien y llevarse mejor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 09 y 31. Usa los colores azul y blanco estos días.

CAPRICORNIO

Fin de semana para arreglar papeles legales que tienes pendientes, tu signo se caracteriza por siempre estar prevenido y atento a estas situaciones, así que aprovecha para poner todo en orden en cuestiones del seguro social, pago de impuestos, títulos universitarios, entre otras cosas. Este viernes tendrás suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería con los números 00, 24 y 15, así que trata de no platicar tus planes o deseos a nadie para que no te roben la suerte y te llegue una fuerte suma de dinero. No tengas miedo a los cambios, toma en cuenta que eso es lo que te ayuda a crecer más como persona. Te busca un amor nuevo y apasionado del signo de Aries o Piscis que va a ser muy compatible contigo. Trata de no gastar mucho y seguir ahorrando para tu futuro. Cambias muebles para tu casa.

ACUARIO

Fin de semana de diversión y muchos compromisos personales, sólo trata de medirte con el alcohol y no mezclar para que no pierdas el control. Te llega una invitación para salir de viaje con tu familia. Tu día de suerte va a ser el 16 de junio, las energías positivas te van a estar rodeando para que los cambios que tanto deseas vengan a ti. A veces piensas lo que no es en cuestiones amorosas y eso te hace ser una persona muy desconfiada y celosa, así que aprende a tener pensamientos más positivos y relajarte en tu situación de pareja, recuerda que a tu signo lo domina mucho su carácter tan fuerte. Te cambias de look o te compras ropa nueva para una boda o bautizo. Debes seguir estudiando, así que no dejes tu carrera profesional, eso te ayudará mucho en tu futuro. Tus números de la suerte son 07, 66y 10.

PISCIS

Eres el más sentimental del zodiaco y eso hace que tú sólo te bloques en lo laboral, recuerda que las personas que trabajan contigo no son tu familia, así que no tomes sus opiniones tan a pecho. Este viernes habrá cambios muy positivos para tu signo, sobre todo en cuestiones académicas o para poner un negocio de medicina estética o spa. Aunque el amor siempre llega a tu vida, tú sólo te encargas de alejarlo, así que trata de ser menos intenso en tus relaciones. Te regalan una mascota. Tendrás muchas fiestas en estos días, te recomiendo comprarte ropa nueva y zapatos, además de tener mucho cuidado con tu celular para que no se te pierda. Intenta dormir más y descansar para que puedas tener más energía durante el día. Te invitan de padrino a una boda. Tus números de la suerte son 05, 44 y 71.