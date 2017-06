Mhoni Vidente: los horóscopos para el primer fin de semana de julio

Mhoni Vidente nos trae en sus horóscopos los mejores rituales para recibir con la mejor suerte este mes que comienza, así que no salgas de tu casa sin revisar todo lo que te deparan los Astros.

ARIES

Este viernes será un día de mucha suerte para tu signo, así que trata de cerrar ese contrato que te están ofreciendo. También tendrás muchas presiones por cambios de última hora en tu empresa, pero trata de no caer en discusiones y sacar todo lo mejor posible. Llega un amor muy duradero a tu vida de los signos Libra o Piscis. Te invitan a salir de viaje en este mes de julio o te vas a visitar a tu familia. Recuerda que tú eres el líder del zodiaco, así trata de tomar un curso de política o liderazgo, eso te va a ayudar mucho en el futuro. Para el sábado te recomiendo prender una vela de color rojo y cortarte el cabello, pero sólo las puntas. Procura usar ropa de colores fuertes para renovar por completo toda tu energía y que todo el mes te vaya bien. Tus números de la suerte son 21, 33 y 45.

TAURO

Este viernes será de muchos compromisos personales, así que trata de administrar bien tu tiempo para no quedar mal con nadie. Ten cuidado con problemas de los ojos y cómprate unos lentes de sol, recuerda que tu punto débil son los sentidos de la vista y el oído. Te recomiendo el sábado prender una vela roja y ponerte ropa nueva de color fuerte y mucho perfume para que todo el mes de julio reine la prosperidad y abundancia en tu vida. Trata de no caer en pleitos callejeros o con personas ajenas a tu vida, es muy importante que controles más tu temperamento para que no te metas en problemas. Tendrás invitaciones a fiestas y a una alberca para este fin de semana, no lo dudes, te vas a divertir mucho. Trata de seguir estudiando y tomar clases de inglés. Tus números de la suerte son 31, 20 y 77.

GÉMINIS

Este fin de semana tendrás mucha suerte en cuestiones de lotería o dinero extra, recuerda que julio es un mes muy especial para ti, por lo que te esperan muchas buenas noticias y abundancia en tu vida. Te busca un amor de fuera para invitarte a un viaje. Un familiar te sorprenderá con la noticia de que se va a casar. Tramitas tu pasaporte para irte de vacaciones en este mes. Los Géminis son muy cariñosos y siempre buscan encontrar a la pareja ideal para ser felices, esta semana entrarás en la mejor etapa para conseguirlo, especialmente con los signos Piscis y Libra, que son muy compatibles contigo. El sábado te recomiendo prender una vela blanca y ponerte mucho perfume de flores o maderas fuertes para que la suerte esté de tu lado todo el fin de semana. Tús números de la suerte son 02, 07 y 21.

CÁNCER

Fin de semana de mucha diversión por empezar los festejos de tu cumpleaños, además recibes una sorpresa de un amor del pasado. Cuidado con problemas de la piel, recuerda usar bloqueador solar. Te llega un amor nuevo muy apasionado del signo de aire. Tendrás un golpe de suerte el 1 de julio con los números 03 y 21. Trata de seguir con tu curso de natación y con el ejercicio. Te invitan a salir de viaje, aprovéchalo para relajarte. Te busca un familiar para pedirte una firma para aval o sacar un crédito. Te compras un reloj. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar mucho tus asuntos personales. El sábado prende una vela roja y ponte un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y déjalo allí hasta que se caiga, eso te va servir de protección para todo el mes de julio.

LEO

Viernes de mucho trabajo por el cierre de mes, tu desempeño en la empresa es muy importante y tienes todo el apoyo de tus superiores, así que sigue esforzándote para que llegue pronto ese ascenso que esperas. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino, sigue con la dieta o trata de comer más sano. Eres el rey del zodiaco y eso hace que siempre tengas un amor a tu lado, pero ya trata de controlar ese impulso sexual y ser más fiel. Fin de semana de mucha diversión y varias fiestas, tú aprovéchalas para liberar el estrés. Este sábado te recomiendo usar mucho perfume y ponerte una camisa o blusa nueva de colores claros para que durante todo julio tengas mucha abundancia y suerte en cuestiones económicas. Recuerda que en este mes te va a venir un golpe de suerte con los números 03, 21 y 77.

VIRGO

Viernes para hacer pagos pendientes y estar muy limitado económicamente, procura administrar mejor y no gastar en cosas que no necesitas. Te recomiendo prender una vela de color blanco el sábado y cargar una bolsita roja con siete monedas y un billete de un dólar rociado con tu perfume, si lo cargas siempre contigo todo el mes será muy abundante. En el amor estarás muy cotizado, te llegan varios amores nuevos. Recuerda que tú eres el pilar de tu casa y tu familia siempre va a depender de ti, así que trata de apoyarlos en lo que necesiten. A las mujeres Virgo que están solteras les viene un embarazo sorpresa, así que es mejor tener cuidado. Habrá un golpe de suerte con los números 03, 22 y 17. En este mes se te presentará la oportunidad de cambiarte de casa o de irte a vivir al extranjero, piénsalo.

LIBRA

Fin de semana de trabajo extra por el cierre de mes, además de que siempre quieres hacerlo todo tú mismo para que esté bien hecho. Ten cuidado con problemas de la columna y espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Un viejo amor del signo de tierra te busca para que vuelvan a ser pareja, pero trata de pensarlo muy bien. Te recomiendo ponerte algo de plata como una cadena, aretes o una moneda, así como prender una veladora azul para protegerte durante todo el mes. Los Libra que están solteros, deben dejar de querer forzar la cosas y dejar que todo fluya, este fin de semana les llegará un nuevo amor que los hará felices. Te busca tu hermana para pedirte un consejo o dinero. Trata de no comer de más y seguir con el ejercicio. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 43, 22 y 09.

ESCORPIÓN

Viernes de mucha presión laboral, trata de no caer en enojos con tus compañeros de trabajo y sigue siendo cumplido y responsable, eso siempre te hace quedar bien con tus superiores. Te llega un dinero extra por un pago atrasado de comisiones. En este mes de julio pides tus vacaciones y piensas salirte con tu familia a una playa, hazlo, que eso te ayudará mucho a renovar tus energías. En el amor trata de no ser tan celoso recuerda que la base de toda relación es la confianza. Este sábado te recomiendo prender una veladora roja y ponerte agua bendita en la nuca y frente para que todo el mes tengas protección espiritual. Recuerda que tu signo es el que tiene la mente más fuerte, por lo que siempre se realiza lo que piensas, trata de que sean cosas positivas. Tus números de la suerte son 32, 10 y 87.

SAGITARIO

Fin de semana de muy buena suerte a tu alrededor. Recuerda que el verano y salir a tomar el sol hace que tu energía positiva crezca más fuerte, por eso te recomiendo que el sábado prendas una veladora blanca y te des baños con agua salada, ya sea que tú mismo la prepares con sal de grano o tengas la oportunidad de hacerlo en el mar, esto te va a ayudar a atraer la prosperidad y salud a tu vida. Ten mucho cuidado con problemas de gastritis o úlceras, trata de no comer tanto picante ni beber mucho alcohol e ir con un nutriólogo que te mande dieta. Compras un celular nuevo o cambias el plan. Te vas de viaje en estos días. Decides estar un tiempo sin pareja y salir más con tus amigos a divertirte. Tendrás un golpe de suerte con el que te llegará un dinero extra el sábado con los números 32, 10 y 76.

CAPRICORNIO

Este viernes tendrás una cita para cenar con un amor nuevo, recuerda que con el inicio de julio también entras en tu mejor etapa para enamorarte e iniciar una relación estable. Ten mucho cuidado con lo que firmas y revisa muy bien todos tus contratos, especialmente si llegas a sacar un crédito en alguna tienda. Tramitas tu permiso de residencia o visa americana. Un familiar te busca para poner un negocio los fines de semana, debes aprovechar para tener más ingresos y salir de tus problemas de dinero. Este sábado te recomiendo prender una veladora blanca y usar mucho perfume para que todas las buenas energías estén contigo durante todo el mes. Ten mucho cuidado con las enfermedades del pulmón o garganta, trata de dejar un poco el cigarro. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 77.

ACUARIO

Fin de semana para salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza, recuerda que a tu signo lo domina sentirse libre en todos los sentidos. Cuidado con problemas legales y trata de solucionar todos tus pendientes de pagos de casa. Le compras llantas a tu coche pensando en un viaje que quieres hacer en carretera. Eres un buen amigo, pero trata de dejar muy claros los límites para que no se confunda la amistad con el amor. Te busca alguien de signo de fuego para invitarte a salir a un viaje romántico. Sigue con la dieta, trata de no comer de más y controlar un poco más el alcohol. Te recomiendo prender una vela roja el sábado y poner un limón verde en tu bolsa, al día siguiente tíralo para que todo el mes de julio reine en tu vida la paz y prosperidad. Tus números mágicos son 31, 22 y 09.

PISCIS

Este fin de semana será para reinventarte por completo, aprovecha que julio es un mes con muy buenas vibras para tu signo, aprovecha para cambiar de trabajo o poner un negocio propio. Tus amigos te invitan a salir de viaje a la playa. Trata de pagar cuentas atrasadas y no crear problemas donde no los hay. Te llega un amor nuevo del signo de fuego que va a ser muy apasionado y te llenará de muchos regalos. Si estás en una relación, pero ya no te sientes a gusto en ella, lo mejor es ser sincero, hablar claro y darse un tiempo para reconsiderar su situación. Este sábado te recomiendo usar zapatos nuevos y prender una vela amarilla para atraer el éxito. Una persona del signo Aries te buscará para arreglar un asunto legal o de pleito, trata de estar atento. Tus números de la suerte son 32, 10 y 88.