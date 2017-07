Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

Mhoni Vidente te dice que todo lo que te deparan los astros y la suerte en sus horóscopos en cuestión de salud, dinero y amor para este segundo fin de semana de julio

ARIES

Este viernes te llega una oportunidad para crecer más, tanto laboral como personalmente, recuerda que tu luz espiritual se pone en conexión con lo divino todos los días 7 de cada mes, así que trata de cargar una imagen religiosa de tu santo de preferencia y ponerte un listón amarillo en el pie derecho amarrado con tres nudos. Te recomiendo ser mucho más discreto con tus planes para evitar que te rodeen las envidias. Eres muy apasionado con tu pareja, pero debes de aprender a controlar esos instintos que te pueden traer problemas de celos y peleas sin sentido. Vas a estrenar ropa y ponerte a hacer ejercicio para irte de vacaciones a la playa. Te invitan a una fiesta el sábado y conocerás personas muy interesantes. Trata de no gastar de más y seguir ahorrando. Tus números de la suerte son 21 y 07.

TAURO

Viernes de muchas tareas pendientes de escuela y trabajos atrasados en la oficina, recuerda que debes organizar mejor tus tiempos para que no te agarren las prisas. Este 7 de julio tienes que estar muy atento a tu entorno laboral porque van a estar las energías muy cruzadas, así que te recomiendo mucho ser más discreto y tratar de no platicar tu vida privada con los compañeros. Te compras ropa para una fiesta este sábado, en la que conocerás a una persona con la que te llevarás muy bien e, incluso, podrían llegar a ser pareja. Procura seguir haciendo ejercicio y tu dieta de alimentación sana, recuerda que tu signo es el más guapo del zodiaco. Te habla un amigo para pedirte un consejo sobre su divorcio, ya no seas tan codo contigo y consiéntete saliendo a pasear. Tus números de la suerte son 09 y 13.

GÉMINIS

Este viernes estarás arreglando papeles oficiales o de pagos atrasados para ponerte al corriente en tus cuentas. Este fin de semana tus amigos te invitan a una fiesta muy divertida, sólo trata de controlarte con el alcohol y la comida para evitar problemas del estómago. Sigues con tu buena racha en juegos de azar y premios en la lotería con los números 21 y 02, recuerda agregarle tu día de nacimiento para que personalices la suerte. En el amor, tu pareja te buscará para que se den un tiempo o separarse, lo más importante en la vida es ser feliz y si ya no estás a gusto es mejor comenzar en otra parte. Arreglas tu casa y decides pintarla, te compras ropa o zapatos para una fiesta familiar. Ten cuidado con las envidias de los vecinos o cuñadas, trata de no platicar detalles de tu vida privada.

CÁNCER

Semana decisiva en tu vida sentimental y de elegir si te quedas con tu pareja o tomas otro rumbo para conocer a más personas. A tu signo lo domina por completo lo sentimental y siempre está buscando estar enamorado, pero a veces las relaciones no son miel todo el tiempo, así que toma la mejor decisión para tu vida. Te llenas de festejos y decides celebrar a lo grande tu cumpleaños acompañado de las personas que más quieres. Este 7 de julio es el día de la semana perfecto para realizar los cambios que le hacen falta a tu casa para renovar energías. Para que entren las buenas vibras a tu vida te recomiendo que cambies los espejos o pintes una pared, verás que con eso empieza a llegar lo bueno. Ya no digas que no a ese negocio que te ofrecen los fines de semana. Tus números de la suerte son 09 y 21.

LEO

Este 7 de julio será mágico para tu signo y todas las buenas energías te van a estar rodeando, por eso te recomiendo vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume, verás cómo la suerte se te va a multiplicar. Saldrás a varias fiestas, pero debes tener cuidado con el exceso de alcohol y la comida para no tener problemas de salud. Te van a invitar a un viaje que te servirá mucho para relajarte y renovar energías. Si le pides fidelidad a tu pareja, debes pagarle con la misma moneda, recuerda que tu signo es uno de los más infieles porque lo domina lo sexual, así que trata de madurar y estar más tranquilo en tu relación. Te busca un familiar para invitarte a un bautizo o cumpleaños, te compras ropa o decides hacerte un tratamiento estético para verte de lo mejor. Tus números de la suerte son 31 y 20.

VIRGO

Este fin de semana se acaba la mala racha que arrastrabas y recibirás muy buenas noticias, tan sólo necesitas poner desde este viernes un limón verde en tu bolsa y una raja de canela, así como ponerte algo de color rojo en tu ropa, verás que con este sencillo ritual tu buena suerte se extenderá por mucho tiempo. Ten cuidado con tu pareja, se está enamorando de alguien más, pero toma en cuenta que puede ser para llamar tu atención ya que desde hace un tiempo se ha enfriado la relación, busca darle un nuevo aire antes de que todo se termine entre los dos. Procura no aferrarte al pasado y mirar siempre al futuro para poder avanzar en tu vida. Te busca tu papá para pedirte que le ayudes con arreglos en su casa. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 31 y 20.

LIBRA

Este viernes las buenas energías te van a estar rodeando en cuestión sentimental, te busca un amor del pasado para volver o si eres soltero encontrarás pareja estable. Para que tu suerte siga en esa dirección te recomiendo poner siete pétalos rojos en tu bolsa si eres mujer o una raja de canela en tu cartera si eres hombre y allí dejarla. Ten cuidado con problemas en tu trabajo, recuerda que trabajas en un lugar donde se dan mucho los chismes y envidias, así que trata de diferenciar quiénes sí son tus amigos y no confiar en todo mundo. Comienzas a planear tus vacaciones con la idea de irte de viaje con tus padres. Te busca un amigo para invitarte el domingo a un retiro espiritual o irse de día de campo. Recuerda seguir arreglando tu casa, ya que es tu santuario. Tus números de la suerte son 31 y 27.

ESCORPIÓN

Este viernes te va a llegar esa buena noticia que tanto has estado esperando y te hará sentir de lo mejor porque es la respuesta a tus oraciones. Te recomiendo tomar mucha agua y ponerte agua bendita en la frente para limpiar toda esa energía negativa a tu alrededor que te puede estar afectando. Además debes pensar siempre positivo. A veces te cansas de tu vida en pareja o sientes que te faltaron cosas por hacer, pero deja de martirizarte, pues si ya no quieres seguir con esa relación debes analizarlo y tomar una decisión. Trata de hacer lo que tienes en mente y administrar más tus ideas, verás que muy pronto serán cumplidas. Tu mami te llama para una fiesta familiar. Tus números de la suerte son 04 y 33. Para los Escorpión que están solteros va ser un fin de semana de muchos encuentros fugaces.

SAGITARIO

Este viernes empieza una etapa de tu vida perfecta para cambiar tu suerte, por eso te recomiendo cargar todo el día contigo una moneda de plata rociada con perfume tuyo, mientras que en la noche deberás ponerla dentro de un vaso de agua y dejarlo ahí tres días para que la abundancia llegue con más fuerza. Trata de estudiar más para los exámenes de la escuela o prepararte más para esa entrevista de trabajo. Recuerda aplicarte, no todo es diversión. Te decides a iniciar la dieta y reinventarte por completo. En el amor estarás de lo mejor, estos tres días serán muy afortunados para que los solteros por fin encuentren pareja. Cuídate mucho de dolores de cabeza o espalda. Trata de controlar tu temperamento y no pelear con tu familia, todo lo que te dicen es por tu bien. Tus números de suerte son 03 y 22.

CAPRICORNIO

Fin de semana para reflexionar sobre tu vida personal porque a veces sientes que ya no eres feliz en donde estás. Para encontrar la paz interior que sientes que te hace falta, te recomiendo cortarte las puntas del cabello y vestirte de colores fuertes, eso te ayudará a que tu energía crezca más y te quites todo lo negativo. Te llega una invitación para salir de viaje en estos días. No descuides los pagos atrasados que tienes pendientes y evita endeudarte más. Te busca un amor de otra ciudad que quiere entablar una relación contigo. Ten cuidado con problemas de intestino, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes, así que trata de comer más sano. Te buscan para poner un negocio de publicidad o diseño, acepta, pero no dejes tu trabajo actual. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 10.

ACUARIO

Este viernes comienzas a considerar un cambio laboral, esté es el momento ideal en tu vida para que consigas lo que estás buscando, especialmente porque los días siete de cada mes son los que te traen mejor suerte, así que trata de aprovechar todo lo que tienes en mente. En tu relación amorosa debes de fomentar la confianza y dejar de decir mentiras, recuerda que es mejor darse su espacio que permanecer juntos si ya no se quieren. Arreglas tu carro. Te compras ropa para una fiesta. Decides hacer dieta para aumentar tu masa muscular, la vanidad representa mucho a tu signo, así que procura también entrarle al ejercicio. Cuidado con los chismes de ex parejas y trata de no acabar peleado con nadie. Te busca un amigo del signo libra para pedirte dinero prestado. Tus números de la suerte son 32 y 10.

PISCIS

Será un fin de semana muy ajetreado socialmente con los amigos, te invitan de paseo a muchos lugares que no conocías. Recuerda que a tu signo lo dominan los viajes y estar en contacto con lo místico, por eso te recomiendo ir a lugares arqueológicos o de interés religioso. A los Piscis siempre los mueve la búsqueda de sentirse acompañados y por eso a veces se sienten solos en cuestiones amorosas, pero este fin de semana conocerás a esa persona especial que será muy compatible contigo y que pronto empezarán a hablar de una relación formal. En temas de salud, ten cuidado con problemas en los pies, evita lastimarte y acude a un podólogo. Sigues arreglando papeles para tramitar un crédito. Vas a tener un golpe de suerte con los números 08 y 20, combínalos con el día de tu nacimiento para más suerte.