Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo. Te llegarán propuestas para nuevos proyectos, procura no rechazarlos para aumentar tu experiencia. Hazte un chequeo médico general. Te recomiendo usar una cadena de plata para protegerte de los chismes, estarán a la orden del día. No seas tan intenso y no idealices a las personas en cuestiones amorosas, después el que va a sufrir vas a ser tú. Te llega un amor del signo Acuario o Géminis. Te compras ropa. Ten cuidado con tu tarjeta de crédito, que no te la vayan a clonar. Te invitan a una campaña política o a trabajar en gobierno. Trata de no manejar tan rápido. Sigue ahorrando, eso te ayudará a cumplir tus metas en la vida. Tendrás un golpe de suerte el 27 de julio con los números 03, 17 y 21. Recuerda aplicar esta frase: A veces se gana perdiendo.

TAURO

Esta semana tendrás muy buenas noticias en cuestiones laborales, además se resolverá a tu favor la situación legal que tenías. Para tener abundancia y protección, este 27 de julio trata de prender una veladora amarilla con canela en polvo y perfume tuyo junto a un vaso con agua y una foto tuya debajo de la veladora. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir con tu pareja actual, yo te recomiendo siempre mirar hacia adelante y no estancarse en el pasado. Trata de manejar con más precaución. Tramitas tu credencial de identificación. Sabrás del embarazo de un familiar que te va a dar mucho gusto. Cuídate de dolores de muelas. Recibes un reconocimiento económico por parte de tu trabajo. Tus números de la suerte son 23, 14 y 55. Vendes tu carro para pagar deudas.

GÉMINIS

Semana para saldar cuentas pendientes de tarjetas de crédito, trata de administrarte mejor y dejar de gastar en lo que no necesitas. Trámites de visa o pasaporte. Te invitan a la boda de un familiar. Te llega la oportunidad de cambiarte de trabajo. Te haces un cirugía dental y todo te saldrá de lo mejor. Te sientes confundido en el amor, no sabes si buscar a esa persona que se está alejando o seguir adelante, te recomiendo conocer personas nuevas. Evita peleas con tus compañeros de trabajo. Sacas el título o reinicias tus actividades académicas. Ten cuidado con problemas en las calles o si tienes carro trata de manejar con precaución. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de julio con los números 03, 22 y 79. Los Géminis que están casados cambian a un hijo de escuela o lo meten a cursos de natación.

CÁNCER

Semana de salir de viaje o visitar a familiares, te has sentido deprimido y te hará bien ver a tus seres queridos. Ten cuidado con problemas en tu trabajo, trata de no alterarte por cualquier cosa. Te llega un dinero por una deuda o te dan un bono laboral. Te compras una computadora para hacer diseños o páginas web. Haces unos cambios radicales en tu vida y te pones a dieta. Te haces exámenes médicos para una cirugía estética. Terminas de estudiar y realizas pagos de tu título. Ten cuidado en tu trabajo, va a haber situaciones difíciles por chismes. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de julio con los números 00, 34 y 21. Estos días vas a andar muy sentimental, trata de hacer ejercicio para aclarar tus pensamientos, recuerda que la actividad física es importante para tener armonía en tu vida.

LEO

Semana de reinventarse por completo, empezarás una rutina de ejercicio y dieta, recuerda que estás en tu mejor etapa del 2017 y necesitas quitarte todo lo que te estorba en la vida. Tendrás unos días de muchas presiones de trabajo y juntas de último momento. Te compras ropa para la playa. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de julio y recibes un regalo que no esperabas. Tus números mágicos van a ser 09, 33 y 21. Aunque los Leo suelen ser infieles, ya necesitas tener más estabilidad y formar una pareja, recuerda que es mejor quedarse con quien te quiere más. Sabrás de la hospitalización de un familiar. Te buscan del gobierno para pagar una deuda. Pagas el seguro médico. Te regalan una mascota. Cuidado con problemas de espalda, no cargues cosas pesadas. Te hacen una fiesta sorpresa en tu trabajo.

VIRGO

Semana de mucha suerte en cuestiones de negocios. Trata de cuidarte más y comer más sano. Trámites de permiso de migración o residencia. Ya no busques a ese amor que no te corresponde, es mejor olvidarlo y empezar de nuevo. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 03, 22 y 71 trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Recibes una invitación a salir de viaje para el mes de septiembre. Los casados traten de no pelear tanto, recuerda que las parejas son para construir no para destruir. Arreglas tu carro o le cambias una llanta. Te cambias de gimnasio. Te hacen una operación dental y todo te va a salir de lo mejor. Le compras un regalo a un familiar. Te llega la prima vacacional. Trata de dormir más y dejar un poco las fiestas, recuerda que en la vida hay tiempo para todo.

LIBRA

Semana de mucho trabajo y cambios de puestos, trata de mantener los pensamientos positivos para llenarte de luz. Haces arreglos para un crédito bancario y comprar una casa o departamento. Ya no le hagas caso a tu familia política, trata de tomar las cosas de quien vienen y no estresarte por chismes. Compras boletos de avión y decides tomar unas vacaciones. Ya no seas tan rencoroso y perdona a tu pareja, en el amor es así a veces se está bien y a veces no, pero es mejor vivir enamorados. Te haces una operación estética y todo te saldrá de lo mejor. Tomas un curso de redes sociales o marketing. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de julio y va a ser con los números 07, 33 y 21. Serás muy compatible en estos días con los signos de Géminis y Piscis sobe todo en temas de proyectos nuevos de negocios.

ESCORPIÓN

Semana de tomar decisiones para progresar más económicamente, te van a llegar propuestas de trabajos nuevos y mejor pagados. Liquidas las deudas de tu tarjeta, trata de no gastar por gastar. Pagas las colegiaturas para estudiar otra vez. No te cierres al amor por las experiencias del pasado, serás muy compatible con los signos Aries, Cáncer y Piscis. Retomas tu rutina de ejercicio. Ya no tomes los problemas de tu trabajo o escuela tan personales, recuerda que ellos no son tu familia y sólo están de paso en tu vida. Tendrás un viaje rápido estos días. Te busca tu ex pareja para pedirte un dinero prestado. Cambias tu celular o cambias el plan. Cuídate mucho en la calle, recuerda ser más desconfiado con extraños. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de julio y será con los números 03, 22 y 17.

SAGITARIO

Esta semana será importante para aplicarte más en el trabajo o los estudios. Arreglas papeles de impuestos o pagos atrasados. Te busca una ex pareja para pedirte volver, te recomiendo hablar claro y cerrar círculos. Te compras ropa y zapatos para una boda familiar. Tramitas tu visa o pasaporte. Trata de tomar cursos relacionados al diseño o arte. Cuídate de dolores de intestino o estómago, trata de seguir un régimen alimenticio. Ya no pienses tanto y ya vete a vivir solo, recuerda que eso te va a ayudar a crecer como persona. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de julio y va a ser con los números 09, 32 y 17, recuerda combinarlo con tu día de tu nacimiento. Trata de pintar una pared de tu casa de color rojo esta semana y eso te va a ayudar a que la energía positiva reine con más fuerza en tu hogar.

CAPRICORNIO

Semana de mucho ánimo en el trabajo, sólo trata de cuidarte de las envidias o malas energías, para protegerte te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa con tres rajas de canela. Cuídate de dolores de nuca y trata no ser tan nervioso. Te busca un amor de fuera para invitarte a salir. Ten mucho cuidado con lo que firmas y trata de no sacar ningún crédito en estos días. No olvides seguir con el ejercicio para continuar con esa energía física. Tienes que ser claro en tu relación, si ya no quieres seguir con esa relación lo mejor es hablarlo y terminar. Te compras ropa para un viaje. Mandas a arreglar tu carro. Trámites de tu título. Tu mejor día será el 27 de julio, perfecto para empezar a hacer los cambios necesarios para estar mejor económicamente. Tus números de la suerte son 02, 33 y 79.

ACUARIO

Semana de tomar decisiones para cambiar de trabajo, además entras en tu mejor etapa para empezar a construir tu patrimonio. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de julio. Recibes un dinero que no esperabas y va a ser con los números 14, 21 y 33. Un amigo de tu trabajo se está enamorando de ti, trata de no confundir el amor con la amistad y hablar claro con esa persona. Eres muy bueno para las relaciones públicas y organización de eventos, trata de tomar cursos de esas aptitudes. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Te invitan a salir de viaje en septiembre. Aunque el amor siempre es algo presente en tu vida, esta semana llega alguien con quien tendrás una relación seria. Cuídate de dolores de estómago o intestino, trata de evitar comer picante. Ayudas a tu papi en cuestiones de trabajo.

PISCIS

Semana de muchas preocupaciones familiares, recuerda enfocarte en tu fe para poder salir adelante de cualquier adversidad. Te vuelves a poner a dieta o a hacer ejercicio, pero trata de hacerlo natural y no tomar pastillas. En el amor decides darte un tiempo con tu pareja porque sientes que se secó la relación. Tendrás muchos problemas o discusiones en el trabajo. Sabrás de un embarazo familiar. Tramitas tu crédito para arreglar tu casa. Te llegan por fin tus vacaciones o te vas de viaje. Te busca un amor del signo de Virgo o Aries. Ten cuidado con problemas legales, trata de pagar todo a tiempo. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de julio y será en los juegos de azar con los números 04, 21 y 10. Recuerda que la mente es muy poderosa, así que piensa positivamente para atraer todo lo que quieres.