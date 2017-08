Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Semana para renovar por completo tu vida e iniciar una rutina de ejercicio. Debes de tomar más agua. Trata de sacar esos rencores de amores pasados para avanzar y ser feliz. Tendrás muchas juntas de trabajo y te ofrecerán un contrato nuevo bien pagado. Sé más discreto con tus planes de negocios para que no se te salen. Comenzarás una relación con alguien que te dará estabilidad, sólo recuerda no tratar de comprar su cariño. Este 17 de agosto te recomiendo cortarte el cabello y cargar con algo de plata para renovar energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 08 y 21. Tu color será el amarillo y tu lema esta semana es: siempre ser el mejor. Tu ángel te recomienda ser fiel a ti mismo siempre, seguir tus corazonadas y confiar en tu fuerza interior para alcanzar el éxito que te mereces.

TAURO

Semana de muchos pendientes de trabajo o escuela, trata de administrar bien tu tiempo para no estar presionado. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje en septiembre. Ya no seas tan intenso en tu relación amorosa, no trates de forzar las cosas. Si eres soltero, serás muy compatible con los signos de Piscis y Escorpión para un noviazgo. Te llega un dinero que no esperabas. Le ayudas a tu mami para un trámite de escrituras o papeles de notario. Entras al gimnasio o decides empezar una rutina de ejercicio. Trata de dormir más para que no estés agotado durante el día. Vas a tener un golpe de suerte con los números 00, 33 y 21. Tu color en esta semana es el dorado. Tu ángel guardián te recomienda dar lo mejor de ti y que siempre actúes sin miedo a fracasar, sólo así conseguirás el éxito.

GÉMINIS

Semana para analizar un cambio de trabajo porque te empiezas a sentir estancado. Cierra círculos con esa ex pareja que no sale de tu cabeza en estos días. Tu color esta semana es el bronce, por lo que tu cuerpo se fortalecerá si comes más sano y haces mucho ejercicio, es importante que tu sepas que tu signo siempre está preso de los vicios, así que debes darle un cambio positivo a tu alimentación. Tu ángel de la guarda te recomienda volver a estudiar o tomar un curso para que puedas progresar más en la vida, así que deja la flojera y ponte a pensar en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte este día 17 de agosto con los números 03, 02 y 21, te recomiendo ponerte mucho perfume y agua bendita para que las buenas energías te acompañen. Un amor del signo de Aries o Piscis llegará a tu vida para quedarse.

CÁNCER

Esta semana es perfecta para comenzar a administrar mejor tu vida y ahorrar para estar mejor económicamente. Tu familia te invita a salir de viaje. Deja de ser tan dramático en tu relación de pareja, a nadie le hacen feliz los celos y la peleas. Te nombran jefe o te dan un ascenso. Te llega un dinero por lotería con los números 00, 21 y 17. Este día 17 de agosto te recomiendo prender una vela blanca para hacer que tengas más luz espiritual. Tu color esta semana va a ser el verde, así que ponle más atención a tu salud, sobre todo con tus nervios. Tu ángel de la guarda te recomienda empezar nuevos proyectos y comenzar a formar una familia. Tu mejor compatibilidad con los signos Libra y Acuario, pues son los perfectos para una relación. Trata de estar más tiempo con tu mami para que no se sienta sola.

LEO

Tu mejor época del año comienza esta semana y conocerás personas muy compatibles de los signos Aries o Sagitario. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría o tomar un curso de idiomas. Te busca un amor del pasado; los Leo que están solteros seguirán conociendo personas hasta conocer a la indicada. Tu color esta semana es el rojo, eso significa que estás en una etapa de rejuvenecerte en todo. Tu ángel de la guarda te recomienda unirte a algún club social de intereses en común para que tu círculo de amigos crezca y no pases los fines de semana encerrado. Este día 17 de agosto usa un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y déjalo allí hasta que se caiga, eso te ayudará a mantener la buena fortuna y armonía en tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 29 y 70.

VIRGO

Ésta será una semana en la que recibirás el reconocimiento que esperabas en el trabajo. Terminas de hacer pagos de tarjeta y comienzas a ahorrar. Cuídate de problemas de mareos o de oído, trata de ir con tu médico. Cuida a tu pareja y trata de valorar más tu relación. Tramitas un crédito para un carro. Decides volver a estudiar o entrar a un curso de administración. Tu color de esta semana va a ser el naranja, significa que tu vida va a estar llena de buenas energías. Tu ángel de la guarda te dice dice que lo que pidas se te dará, así que para que se te concedan todos tus deseos, este día 17 de agosto debes prender una vela naranja o darte baños de cáscaras de naranja. Vas a tener un golpe de suerte con los número 34, 21 y 77, trata de jugarlos con el día de tu nacimiento para personalizar tu suerte.

LIBRA

Semana de mucho trabajo y con las energías cruzadas. Cuídate mucho de los problemas respiratorios o de presión alta, trata de ir con tu médico. Pagas tu tarjeta de crédito y piensas en volver a estudiar. Te buscan de la competencia de tu trabajo para ofrecerte un mejor puesto, pero éste no es el mejor momento, espérate hasta septiembre. Te busca un amor del signo Géminis o Acuario. Recibes una compensación económica. Decides cambiar tu casa o remodelarla. Cuídate de los chismes de tus amigos. Esta semana te recomiendo tomar mucha agua y si puedes darte baños en el mar o un río. Tu ángel de la guarda te recomienda dedicarte a la comunicación para tener éxito, prender una vela blanca y poner un vaso de agua cristalino para atraer paz y prosperidad a tu vida. Tus números de la suerte son 24, 55 y 91.

ESCORPIÓN

Semana para hacer cambios radicales en tu vida, te recomiendo por empezar con pequeños como cortarte las puntas del cabello y darte baños con flores para que tu energía se purifique. Trata de ir con el médico para que te cheque una infección sexual o de la piel. Te buscan para ofrecerte un negocio relacionado con gente de gobierno o campañas políticas. Busca salir de tu entorno o irte a vivir a otro país para que tu energía se sienta más fuerte. Tu color el gris, significa que debes aprender a analizar bien tu cuerpo y cuidar más tu salud. Tu ángel de la guarda te dice que lo mejor para tu signo es atraer todo lo que deseas manteniendo tus pensamientos siempre positivos, lo que pidas con las suficiente fe llegará a ti muy pronto. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 31, 29 y 73.

SAGITARIO

Esta semana regresa a ti la inspiración que necesitas para poner en orden tu vida. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, recuerda que si ya no está es porque no te valoró. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Tienes que darle ayuda moral a un amigo que está enfermo. Concéntrate más en tus proyectos de trabajo y trata de sacarlos adelante. Tu color de esta semana va a ser el rojo escarlata, significa que tu carácter e intensidad te va a traer el éxito. Tu ángel de la guarda te dice que tu plegaria y petición será respondida de manera creativa, así que debes estar atento para que no pasen desapercibidas las señales. Te recomiendo este 17 de agosto poner un vaso de agua junto a tu cama y al día siguiente tomártelo para purificarte. Tus números de la suerte son 41, 22 y 97.

CAPRICORNIO

Semana de juntas de trabajo y reajustes de puestos. Este día 17 de agosto pon una vela de color blanca y pide lo que necesites para estar en paz. Tramitas tu visa y pasaporte para salir a visitar a unos familiares. Te llega un regalo que no esperabas. Ya no pelees tanto con tu familia política, trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti. Recibes un dinero por parte de una deuda del pasado. Te busca tu abuelita para pedirte un favor. Tu color en esta semana es rojo y eso significa que te liberes de lo que te causa dolor y angustia. Toma mucha agua para purificar tu alma. Tu ángel de la guarda te recomienda que el miedo no te distraiga de tu misión en la vida, recuerda que tu signo se fortalece de la familia y la comunicación. Controla los vicios. Tus números de la suerte son 31, 27 y 66.

ACUARIO

Semana para dejar los rencores atrás y estar en paz con la vida. Entras a un curso de idiomas. Mandas a arreglar tu carro de los frenos o llantas. Terminas de pagar tu tarjeta y empiezas a ahorrar. Ya no busques a ese amor que no te valora. Un amigo te pide dinero prestado. Compras un boleto de avión para el mes de septiembre. Recibes varias propuestas de cambios de trabajo o de puesto, acéptalas. Tu color será el verde limón, por lo que te recomiendo protegerte del mal de ojo. Tu ángel de la guarda te aconseja motivarte a ti mismo para conseguir todos esos cambios positivos que tanto quieres en tu vida. Un amor del signo de Géminis o Libra llegará a tu vida y será perfecto para una relación. Tus números de la suerte son 31, 29 y 66. Trata de visitar a tus abuelos que van a estar enfermos.

PISCIS

Semana de mucho trabajo atrasado y trata de ponerte al corriente con tus pagos o deudas de tarjetas. Tendrás juntas con tus jefes, así que procura salir a caminar para relajarte y que no te afecte ese estrés. Te invitan a salir de viaje. Te busca un viejo amor del signo de Cáncer o Escorpión para reclamarte algo, trata de hablar y solucionar todo para cerrar ese círculo. Tu color esta semana va a ser púrpura, por lo que debes estar abierto a la comunicación con Dios para encontrar tu camino. Tu ángel de la guarda te recomienda seguir con la inspiración que has tenido para superarte en la vida y lograr esas metas que te has propuesto. Este día 17 de agosto prende una vela de color morado y ponte mucho perfume para atraer las buenas energías y abundancia. Tus números de la suerte son 31, 29 y 80.