Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Esta semana inicias una etapa nueva en tu vida, sólo intenta no sabotearte a ti mismo para alcanzar la felicidad que estás buscando; además debes tratar de ser más constante en cuestiones laborales y evitar tener varios proyectos a la vez. Firmas un contrato nuevo o renuevas el que tienes, así que trata ahorrar. Te piden dinero para una emergencia. Tramitas tu licencia o pasaporte. Te busca un viejo amor que querrá regresar. Tendrás un golpe de suerte el día 29 de agosto con los números 09, 33 y 21. Recuerda vestirte de colores fuertes para que esa energía positiva siga creciendo. Es una buena semana en cuestiones médicas, así que no te preocupes si tienes una operación en puerta. Te buscan para invitarte a un evento muy importante en estos días. Tienes que ser muy cuidadoso con tus tarjetas de crédito.

TAURO

Semana para reinventarte y sacar de tu vida a personas que no te hacen bien, además vienen cambios importantes en tu trabajo en los que saldrás beneficiado. Terminas de estudiar y decides seguir con la maestría. Tramitas tu seguro social o papeles de Hacienda. Cuidado con problemas de úlceras o gastritis. En cuestiones de pareja seguirás muy estable, pero procura cambiar un poco tu forma de ser para evitar las discusiones; los Tauro que están solteros tendrán una racha de amores fugaces, pero muy apasionados, sólo trata de no involucrar mucho los sentimientos. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 17 el 31 de agosto, trata de vestirte de colores fuertes y no prestar dinero para que no te roben la suerte. Duerme más y deja un poco el Facebook o WhatsApp, es mejor convivir en persona.

GÉMINIS

Semana de cambios de trabajo o de poner un negocio propio para empezar a progresar. No te hagas preso de los vicios o malas compañías, tu signo suele ser débil ante esas situaciones, así que te recomiendo ir a terapia. Te llega un dinero inesperado. Piensa en estudiar leyes o relaciones públicas, te va a ir de lo mejor porque son dos áreas en las que te desenvuelves bien. Los Géminis solteros conocerán a alguien con quien tendrán días muy apasionados y que poco a poco los hará sentirse muy enamorados. Tramitas el seguro para carro. Te buscan para ofrecerte participar en un negocio de comida o venta de ropa. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71 el próximo 30 de agosto, trata de vestirte de colores claros para que la suerte siga de tu lado. Festejas el cumpleaños de un familiar.

CÁNCER

Será una semana perfecta para cambios laborales, no dudes en pedirle a tus jefes el ascenso que tanto has buscado. Cuidado con chismes o malos entendidos que pondrán en jaque tu relación de pareja. Preparas un bautizo o celebras el cumpleaños de un familiar. Tramitas escrituras para vender una propiedad. Decides volver a estudiar o tomar un curso de diseño. Tendrás algunos problemas con un amigo por culpa de un chisme. A los solteros les vendrá un amor con el que podrían iniciar una relación formal. Procura dejar de prestar dinero cada vez que te piden y no apostar por los negocios en los que hay dinero “fácil”, recuerda que uno necesita esforzarse para lograr los objetivos en la vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 21, agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

LEO

Esta semana firmas un nuevo contrato que habías buscado mucho, sólo trata de asesorarte bien para evitar tener problemas después. Empiezas a organizar un viaje para visitar a tu familia. Por fin se resuelve ese pequeño problema que tenías con tu pareja. Te llega un dinero que no esperabas por parte de un préstamo o te pagan unas comisiones. Cambias de look y te compras ropa. No te vayas a hacer ninguna cirugía en esta semana, trata de cambiarla para septiembre. Te regalan una mascota. Arreglas tu cuarto o la cocina. Los que son solteros van a reencontrarse con un amor del pasado, pero será algo pasajero. Sabrás del divorcio de un amigo del trabajo, así que dale tu apoyo moral. Ten mucho cuidado esta semana con tu coche. Tendrás un golpe de suerte el día 31 de agosto con los números 31, 27 y 60.

VIRGO

Semana de mucha suerte para tu signo, especialmente en cuestiones de juegos de azar, así que trata de jugar los números 00, 21 y 33 y poner tu día de nacimiento. Es el momento ideal para hacer crecer tu patrimonio. En el trabajo tendrás algunos problemas con tu jefe o compañeros por chismes o malos entendidos, trata de no darle tanta importancia. Te recomiendo siempre cargar algo de plata en tu bolsa para protegerte de las envidias o malas vibras. Los Virgo que están casados tendrán algunos problemas por culpa de celos infundados. A los solteros les llega alguien del signo de agua con el que serán compatibles. Te invitan a una boda. Cuidado con dolores en las piernas. Compras un colchón o decides cambiar la recamara de tu casa. Te invitan a salir de viaje en septiembre, aprovéchalo para relajarte.

LIBRA

Semana para cambiar de trabajo o renovar el contrato de donde estás actualmente. Te llega una invitación para irte de viaje en el mes de septiembre. Cuidado con problemas de infección de piel o sexual, trata de visitar a tu médico. Te invitan a una boda. Mandas a arreglar tu automóvil o le toca la revisión anual. Te busca una ex pareja para aclarar situaciones pasadas, te recomiendo ya cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto con los números 00, 32, 17, trata de vestirte de colores claros todos los días para que tu energía positiva crezca más. Si tienes mascotas en tu casa trata de cuidarlas por que se van a enfermar debido a las malas vibras y envidias que alguien te está mandando, protégete prendiendo una vela roja y echando agua bendita para cortar la energía negativa.

ESCORPIÓN

Semana para analizar cambios en tu vida ya que no te has sentido bien en tu ambiente de trabajo ni en tu casa. Haces trámites para pagar un crédito. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta en estos días. Si piensas en seguir estudiando te recomiendo primero tomar cursos para llegar bien preparado. Tramitas tu licencia o credencial de identificación. Te busca un ex compañero de trabajo para pedirte un favor o formar un negocio. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 54 y 31 el día 30 de agosto, trata de agregarle tu día de nacimiento. En el amor estarás muy estable con tu pareja y empieza a hablar de formalizar la relación y dar el siguiente paso. Los Escorpión que están solteros van a conocer a alguien del signo de fuego con quien serán muy compatibles y podrían iniciar una relación.

SAGITARIO

Serán días para reinventarte, especialmente en cuestiones amorosas y laborales. Te buscan familiares de fuera para invitarte a una boda. Te pagan un dinero que te debían o recibes comisiones. A los Sagitario que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de fuego. Recuerda empezar a comer más sano y hacer más ejercicio. Trata de tomar un curso de idiomas. Tendrás un golpe de suerte el día 29 de agosto con los números 15, 09 y 88, trata de agregarle tu día de nacimiento. Tu signo es muy carismático y creativo, así que piensa en tomar cursos y estudiar algo relacionado con las artes o diseño. No trates de comprar el amor ni la amistad, recuerda que los sentimientos verdaderos son gratis. A los Sagitario que están en pareja tendrán propuesta de matrimonio o hablarán de irse a vivir juntos.

CAPRICORNIO

Aprovecha esta semana para fortalecer esas relaciones con las que puedes resultar beneficiado. Haces los trámites para sacar tu pasaporte o visa. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el día 29 de agosto para cortar todo lo negativo. Te llega un regalo sorpresa. Te llega un amor nuevo del signo Piscis o Cáncer; los que están casados tendrán algunos problemas por celos. Tus números de la suerte son 41, 28 y 90. Van a ser unos días de renovación completa en tu persona y deshacerte de algunas malas amistades que sólo te roban la energía. Regresa a tu vida un amor del pasado. Te viene una gran sorpresa el día 29 de agosto. Cuida mucho a tu familia, recuerda que tú eres su pilar. Sigue con la dieta y te compras ropa. Cambias tu celular o el plan de pago.

ACUARIO

Semana de mucho trabajo e iniciar proyectos nuevos, sólo trata de no platicar tus planes para que no se salen y ser muy cauteloso a la hora de firmar papeles. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 15, 88 y 30. Mandas arreglar tu carro o le haces la revisión. Los Acuario que están casados empiezan a hablar de tener hijos; a los solteros les llegará un amor del signo Libra o Sagitario que serán muy compatibles. Ya estás preparando tus vacaciones para el mes de septiembre, que será la mejor época de tu año. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Sigue con el ejercicio, ya estás empezando a notar buenos resultados. Deja de rogarle a esa persona de la que estás enamorado, recuerda que primero debes quererte tú. Recibes un reconocimiento económico en tu trabajo.

PISCIS

Semana de mucha energía positiva, así que aprovecha para buscar un mejor trabajo. Trata de medir tus palabras cuando te enojas para no herir los sentimientos de tus seres queridos. Cuídate de dolores de brazo o rodilla. En el amor te sentirás muy enamorado de tu pareja; a los Piscis que están solteros les vendrá alguien del signo de fuego con el que serán muy compatibles. Trata de relajarte en tu trabajo y no tomarte personales los problemas de la oficina. Inicias la dieta y te metes a hacer ejercicio. Te vas de viaje o compras boletos de avión para noviembre. Pon atención a tus sueños porque tu ángel de la guarda te mandará un mensaje. Tu mejor día va a ser el 30 de agosto y tus números de la suerte para los sorteos son 08, 21 y 77. Serán días perfectos para realizar negociaciones de proyectos nuevos.