Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Días de reflexionar todo lo que estás viviendo en este momento y pensar en tu futuro. Trata de buscar un mejor trabajo o poner un negocio para garantizar tu estabilidad económica. Estos días tendrás muy buena energía gracias al buen fin de semana que pasaste. Tu madre te pedirá ayuda para resolver un asunto familiar. Compras muebles para tu casa o la decoras más. Le ayudas a una amiga para un trámite de divorcio o problema legal. Eres muy leal y eso hace que todo mundo te considere para un consejo. En el amor estarás conociendo personas muy compatibles contigo de los signos de Acuario o Géminis y te sentirás muy enamorado. Trata de copiar lo bueno de los demás y dejar a un lado lo negativo. Tu mejor día será el miércoles, tendrás muchas sorpresas. Tus números de la suerte son 05, 44 y 81.

Tauro

Días de mucho trabajo y contratar personal para un proyecto nuevo en tu empresa. Arreglas varias cosas de tu casa o mandas a hacer un techo en tu patio. A tu signo le gusta mucho la familia y estás en una etapa para tener hijos o formar un hogar. Recuerda guardar dinero o empezar a ahorrar para los trámites legales que vas a arreglar. Te encuentras a un amor del pasado. Ten cuidado con problemas de garganta o pulmones, trata de dejar de fumar e ir con tu médico. La actitud es lo más importante en tu vida, así que trata de estar de buen humor. Ten cuidado con alguien del trabajo, porque te están haciendo una brujería para que te vaya mal, trata de protegerte. Tu mejor día será el 08 de febrero, tendrás mucha suerte con los amores nuevos. Tus números de la suerte son 04, 33 y 21.

Géminis

Semana de mucha tensión en cuestiones de trabajo o juntas de tus jefes, así que trata de calmarte antes de tomar decisiones. Te llega una sorpresa amorosa en estos días y será de alguien del signo de Aries o Piscis. Cuídate de problemas del cuello o espalda y trata de seguir con el ejercicio. Te compras una mascota o decides hacer algo para ayudar a los animales. Sigues estudiando algún idioma como el inglés y eso te dará como resultado un mejor nivel en tu trabajo. Estás en tiempo de reinventarte en toda tu forma de ser y ya no preocuparte tanto por las cosas que no están bajo tu control. Pon en marcha ese negocio que has tenido en la cabeza desde hace tiempo. Tus números de la suerte son 09, 33 y 27. Trata de ir a terapia para estar más tranquilo y controlar tus emociones.

Cáncer

Semana de seguir avanzando en tus proyectos, estás en la mejor época de cambiar totalmente todo lo que hace daño en tu vida y volver a empezar de nuevo en cuestiones amorosas. Ten cuidado con problemas de infección, ve con tu médico para hacerte una revisión completa. Planeas tus vacaciones familiares para el mes de marzo. Te llega una propuesta de trabajo o para iniciar un negocio relacionado con la moda. Te recomiendo empezar con la dieta para verte de lo mejor. Te busca un amor del pasado, pero será sólo para incomodarte, así que trata de poner en claro toda esa relación. Tu mejor día será el 06 de febrero con muchas sorpresas. Tus números de la suerte son 05, 44 y 71. Serán unos días de reacomodar o despedir personal en tu trabajo, recuerda que tus superiores o directivos son muy exigentes.

Leo

Semana de muchos pendientes atrasados en tu trabajo, necesitas organizarte más y ser más responsable con tus deberes para que no te agarren las prisas. Eres muy bueno en lo que haces, pero tienes el defecto de aburrirte muy rápido, así que trata de ponerte metas y alcanzarlas. Te recomiendo tomar clases de autoayuda o ir a terapia para que puedas salir adelante y ya no sabotearte a ti mismo en los proyectos que inicias. Recuerda que tu signo es muy afortunado en juegos de azar o para que le llegue dinero con sólo desearlo, así que trata de pensar positivo para que aparezca la abundancia. Te invitan a muchas fiestas, sólo recuerda no excederte con los vicios. Te llegará la propuesta para trabajar en el extranjero, piensa muy bien antes de tomar la decisión. Tus números de la suerte son 09, 44 y 31.

Virgo

Días de muy buena suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo o puestos nuevos, así que trata de tomar la decisión de cambiarte o pedirle a tus superiores que te den un ascenso. Estos serán días ideales si piensas en hacerte cirugía plástica. Tendrás que analizar tu relación y decidir si continúas con ella o no, sólo recuerda pensar bien. Ponte al corriente con tus impuestos. Eres muy bueno para las ventas, pero necesitas convencerte de que lo eres y aplicarlo para emprender tu propio negocio. Te compras un celular o cambias de plan. Te busca una ex pareja para pedirte un consejo, cuida mucho no confundir tus sentimientos. Te compras una mascota. Tendrás un golpe de suerte el día 08 de febrero con los números 05, 43 y 17, así que aprovecha la buena racha, especialmente en la lotería.

Libra

Semana de mucho trabajo y tareas pendientes, recuerda que necesitas organizarte más para que no tengas problemas de último momento. Haces pagos de tu tarjeta de crédito, pero ten cuidado con los fraudes. Piensas en salir de viaje o visitar pronto a tu familia. Trata de no alterarte por cualquier cosa y ser más tranquilo en tu trabajo. Te compras ropa para un evento muy importante. Trata de no dormir de más o hacer yoga, eso te ayudará a relajarte. Mantén tu mente positiva para atraer sólo buenas vibras. Tendrás un golpe de suerte el día 08 de febrero en cuestiones de amor y conocerás a alguien con quien entablarás una relación muy duradera. Te buscan para trabajar en una revista o agencia. Tus números de la suerte son 04, 33 y 21. Prende una veladora morada para que tu energía fluya.

Escorpión

Es momento de comenzar a ahorrar para tu futuro y organizar mejor todos tus gastos, a tu signo le gusta vivir bien, pero a veces es mejor ser austero. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, pues andan diciendo que tienes una relación con alguien casado de la oficina. Te llega la propuesta de trabajar en el extranjero. Te pones a dieta otra vez, sólo trata de controlar tus nervios para no comer por ansiedad. Te busca tu ex pareja para proponerte volver, trata de cerrar ese círculo sin que nadie salga lastimado. Tu mejor día será el 07 de febrero y te llegarán muchas sorpresas agradables. Te compras ropa y cambias de look. Los que tienen pareja comienzan a pensar en casarse y formar una familia. Cuídate de dolores de huesos o espalda. Tus números de la suerte son 90, 77 y 21.

Sagitario

Semana de mucho ánimo y buena energía en el trabajo, así que trata de estar en paz con tus compañeros para que todo marche a tu favor. Cuídate de las envidias o mala vibra, recuerda que tú tienes una luz muy fuerte. Te busca un amor para invitarte a salir. Estos días procura evitar firmas de contratos o trámites en el banco. Sigue con el ejercicio, los resultados ya comienzan a notarse. Tienes que analizar muy bien tu relación de pareja y hablar claro si es que ya no quieres continuar con ella. Te compras ropa para un viaje o evento importante. Ten cuidado con un amor prohibido, a veces te dejas llevar por la pasión, pero recuerda que alguien puede salir lastimado. Tu mejor día será el 06 de febrero en todo lo relacionado con mejoras económicas. Tus números de la suerte son 04, 33 y 21.

Capricornio

Semana de muchos reconocimientos en el trabajo o en la escuela, toma esos halagos como motivación para seguir dando tu mayor esfuerzo en todo lo que te propongas. Te invitan a tomar un curso en el extranjero y te llegará una propuesta laboral importante. Piensas en tramitar un crédito para comprar una casa o un departamento y comenzar a construir tu patrimonio. Los casados deben evitar pelear tanto con su pareja y ser más tolerantes. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en agosto. Tendrás algunos malestares de estómago o intestino, trata de no comer irritantes ni tomar alcohol y acudir con tu médico. Tus números de la suerte son 00, 43 y 18. Aunque a veces piensas que tu vida se estancó y no avanzas, recuerda que no debes deprimirte y seguir adelante sin importar los fracasos.

Acuario

Semana de renovarte físicamente, te recomiendo seguir una rutina de ejercicio, pues eso además te ayudará a controlar tus nervios. Aunque tu signo es muy orgulloso, no dudes pedir ayuda económica si la necesitas. Eres un coqueto natural y eso hace que siempre tengas problemas cuando tienes pareja, así que considera estar solo para poder disfrutar al conocer a varias personas hasta que encuentres a la indicada. Te presentarán la idea para un negocio, arriésgate. Te enterarás de despidos o cambios radicales en tu trabajo. Preparas la fiesta de un familiar. Tus números de la suerte serán el 06, 55 y 31. Piensas en salir con tus amigos para comenzar a festejar tu cumpleaños, recuerda que eres el más sociable y eso hace que siempre estés en compañía. Trata de ahorrar más y no hacer gastos innecesarios.

Piscis

Semana de juntas de superiores o cambios radicales en tu trabajo, así que trata de vestirte toda la semana de colores claros y ponerte agua bendita en la nuca para que toda tu energía positiva fluya más fácil. En tu casa sabrás de problemas familiares. Eres un líder natural, así que trata de tomar un curso de relaciones públicas o política. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o a una boda fuera de la ciudad. Habrá noticia de embarazo para los Piscis casados. Recuerda que es momento de madurar, ya no te desveles tanto viendo televisión, esa falta de sueño sólo te afecta física y emocionalmente. Tu mejor día será el 09 de febrero y te buscarán para proponerte algo muy bueno en cuestión de negocios que te traerá buenos ingresos. Tus números de la suerte son 06, 55 y 81.