Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana de mucha suerte en lo laboral, te llega un aumento de salario o un bono económico. Cuídate de las envidias, te recomiendo poner una vela roja el día 21 de febrero y pedir a tu ángel protector que te libere de todas esas energías negativas. Trata de no confiar mucho en las amistades ni platicar de más tus planes. Realizas cambios en tu casa o compras muebles. Te busca un amor nuevo del signo de Cáncer o Capricornio. Si ya tienes pareja, deja de buscar pretextos para terminar y buscar la paz, a veces es mejor darse un tiempo. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87. Tu carta en el tarot es La Estrella, lo que significa que tu suerte se incrementará mucho en los próximos meses, pero debes tener cuidado en todos tus proyectos y cerrar tratos siempre con la firma de un contrato.

Tauro

Semana de muchas tareas pendientes de trabajo, así que trata de administrar tu tiempo para que puedas realizar todo sin presiones. Pasarás por un momento decisivo en tu relación, piensa bien si quieres continuar en ella o darte un tiempo. Decides hacer cambios en tu carácter y tener mejor actitud, eso te ayudará en tu vida profesional. Tendrás una buena racha el día 21 de febrero con los números 00, 23 y 16, ese día te recomiendo ponerte mucho perfume o ropa de color fuerte para que las energías positivas te rodeen. En la carta del tarot te salió El Carro, eso significa que no debes tener miedo a los retos y vas por buen camino, sólo trata de ser constante en tus proyectos de vida. Debes cuidarte de las envidias por parte de personas cercanas y de traiciones en el trabajo.

Géminis

Semana de problemas en tu vida personal y en el trabajo, tu signo no es bueno bajo las presiones, así que trata de hablar con tu jefe y con tu pareja para tener tranquilidad. Haces pagos de tu tarjeta y comienzas a ahorrar para tu futuro. Recuerda que el que se enoja pierde, así que trata de mantener la calma en estos días y, sobre todo, pensar lo que vas a decir. Cuídate de problemas de intestino o estómago. Tendrás éxito en un problema legal, saldrás con triunfo en todo lo referente a demandas. Por fin te pagan tus comisiones o un bono económico en tu trabajo. Tu carta del tarot es La Templanza, significa que debes empezar un cambio positivo en tu forma de pensar y tendrás todo lo que desees, sólo tienes que ser paciente. Tendrás de tu lado la fuerza espiritual para ayudarte con tus proyectos.

Cáncer

Semana de poner en orden todo lo que tienes pendiente en tu trabajo o estudios, tu signo suele dejar todo para el final y se te acumula. Son días de tomar decisiones importantes, así que trata de salir a caminar y meditar para que encuentres la mejor solución. Te llegará un dinero extra con los números 32, 17 y 88, agrégale tu día de nacimiento para que mejore tu vibra. Comienzas un curso de idiomas que te ayudará a crecer en tu vida laboral. Tu carta en el tarot es La Fuerza, significa que tendrás que encontrar la grandeza para tomar una decisión difícil. También significa que se acerca a tu vida un nuevo amor muy compatible con quien podrás entablar una relación formal de los signos Leo, Escorpión o Capricornio. Debes trabajar en la paciencia y no precipitarte en la vida.

Leo

Semana de mucha fuerza espiritual en tu interior que te ayudará a sacar adelante todos los proyectos que tienes. Este 21 de febrero te recomiendo salir a caminar en la mañana para que te lleguen la inspiración y buena ideas. Procura no prestar dinero en estos días para que no te roben tu suerte. Te invitan a una campaña política. Sigues con el ejercicio y tu dieta, ya te estás viendo de lo mejor. Tus números de la suerte son 23, 41 y 27. Tu carta en el tarot es El Sumo Sacerdote, esto significa que tendrás una semana de mucha comunicación con tu ángel de la guarda y que cualquier cosa que pidas te será concedida; esta carta también te advierte que las tentaciones como el dinero ilícito, los vicios y malas compañías estarán muy cerca de ti. A los Leo solteros les llega un amor joven.

Virgo

Serán días de muchas buenas noticias y sorpresas agradables, recuerda que tu signo está en su año y por eso te recomiendo que este 21 de febrero prendas una veladora blanca y te pongas mucho perfume para estimular la suerte; trata de hacer tus peticiones en una hoja y quemarla con la llama de la veladora para que se conceda más rápido. Te llega la propuesta de poner un negocio de comida o administración de locales, acéptalo. Tus números son 23, 17 y 31, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu carta del tarot es El Mago, lo que indica que tendrás unas semanas llenas de prosperidad y tu dinero te rendirá de mejor manera; debes aprovechar para hacer inversiones de casa o carro. Esta carta te advierte que tienes enemigos ocultos, por lo que no debes ser tan confiado.

Libra

Semana de nuevas ideas sobre tu trabajo o desempeño personal, tu signo siempre busca el bienestar en todos los sentidos y estos días serán de muy buenos proyectos. Trata de seguir con la dieta y el ejercicio, recuerda ponerte como meta ese cambio físico. Recibes un dinero extra por comisiones o bono en tu trabajo. Ya no le des tantas vueltas al amor, déjate querer y no seas tan dramático. Te llega una propuesta laboral interesante. El Sol es tu carta en el tarot, esto significa que aunque tu carisma y calidez humana hacen que siempre estés rodeado de buena energía, no debes confiar tanto en los amores o amistades que siempre te querrán traicionar. Tendrás mucha suerte en juegos de azar con los números 00, 23 y 18. Trata de ser más discreto con tu vida para no generar envidias.

Escorpión

Tu carta en el tarot para esta semana es La Rueda de la Fortuna, significa que por fin saldrás de esa mala racha en la que sufriste pérdidas y problemas fuertes, y llegará a tu vida una nueva época llena de abundancia y de estabilidad emocional. Trata de no ser tan impulsivo en tus comentarios o cargarte con energías negativas de tus amistades. Tu carta también indica que tendrás una semana de mucha suerte para hacer todos esos cambios que quieres en la vida. Mandas a arreglar tu casa o coche. Tendrás la oportunidad de hacer un viaje al extranjero por parte de tu trabajo. Cuídate de los chismes en la oficina y de las malas energías. Te recomiendo poner una veladora roja con canela en polvo este día 21 de febrero para cortar todo lo negativo. Tus números de la suerte son 23, 11 y 89.

Sagitario

Tu carta en el tarot es El Mundo, significa que debes darle un giro drástico a todo lo relacionado con tu trabajo para ya no sentirte estacando y experimentar nuevos retos de vida. La suerte en cuestiones laborales estará de tu lado, por lo que es el momento ideal para buscar nuevas oportunidades. El Mundo también es una señal de que estarás viajando este año. Además te advierte que debes tomar precaución con un amor que no es para ti, así que no te aferres a alguien solamente por no estar solo. Aprende a desprenderte de personas que no hacen bien en tu vida. Pagas tus deudas de colegiaturas. Te busca un amigo para emprender un negocio de publicidad. Tramitas tu visa o pasaporte. Cuídate de problemas de la piel o infección de transmisión sexual, ve con tu médico. Tus números de la suerte son 23, 14 y 55.

Capricornio

La Justicia es tu carta en el tarot, esto significa que ya es tiempo para que a tu signo se le recompense por sus buenas acciones. Es momento de tener una relación amorosa estable, serás compatible con Aries, Tauro y Escorpión. La carta de La Justicia te indica que cualquier trámite que tengas pendiente saldrá a tu favor, por lo que es el momento ideal si quieres sacar un crédito inmobiliario. Debes trabajar más en la sinceridad y no engañar a las personas. Te llega un dinero extra en el trabajo. Compras boletos de avión para un viaje en el mes de marzo. Tramitas tu visa o pasaporte. El día 21 de febrero prende una vela de color rojo para que las buenas energías lleguen a tu vida con más fuerza. Trata de ya no hacer corajes sin razón y mantener la paciencia en tu vida para encontrar la paz.

Acuario

Tu carta en el tarot es La Luna, la cual te dice que debes estar más seguro de lo que quieres para tu vida y no confundirte tanto en situaciones amorosas. Todo lo que pidas el día 21 de febrero se cumplirá más rápido si prendes una veladora blanca. Es momento de pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto para vivir nuevos retos y tener estabilidad económica. El número 18 te dominará en todo el año, así que trata de usarlo más seguido en juegos de azar. Te llegará una invitación para salir de viaje en marzo. Te busca un amor del pasado para darte un regalo. Tienes que ser más paciente con las personas y no hacer tantos corajes, recuerda que todos tenemos errores. La Luna también te dice que debes protegerte, porque en tu vida siempre habrá personas malas que te quieren causar daño.

Piscis

En el tarot te dominan las cartas de Los Enamorados y El Juicio, lo que significa que el amor definitivo llegará a tu vida, además debes limpiar en tu vida todos los aspectos que no te hacen bien, es decir, alejarte de personas negativas que sólo te buscan por interés. Los signos más compatibles serán Piscis, Géminis y Virgo. El Juicio te dice que es el momento de buscar un aumento de sueldo o cambio de puesto. Este 21 de febrero tienes que prender una veladora amarilla y pedir a los ángeles todo lo que necesitas para estar mejor, si lo haces con mucha fe se te cumplirá. Sé más precavido en la calle para no convertirte en víctima de la delincuencia. Preparas un viaje en marzo para festejar tu cumpleaños. Tus números de la suerte son 12, 31 y 44. Trata de cambiar tu actitud para no sabotearte a ti mismo.