Mhoni Vidente: los horóscopos de marzo

Aries

Mes de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta de que es tiempo de madurar y formar un patrimonio. Tu mejor meta del mes será no ser rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas. En cuaresma tendrás muchas revelaciones divinas o mucha ayuda de tu ángel de la guarda. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de trabajo. Cuidado con tu vista u oído, ve al médico. Recuerda que tu signo es el carnero y eso te brinda temperamento muy fuerte, por lo que la mejor manera de controlarte es salir a caminar o meditar. En el amor seguirás con tu pareja de Piscis, Leo o Sagitario y hablarán de vivir juntos o casarse. Tus mejores días del mes son 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25, 27 y 28. Tus colores son amarillo y blanco. Un amor más joven que tú hablará de compromiso.

Tauro

Mes de concretar proyectos, recuerda que este año tendrás la oportunidad de consolidarte como los mejores empresarios. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja. En cuestiones de salud trata de relajarte más o no tener tantas presiones, recuerda que a tu signo lo dominan los problemas psíquicos. Los amigos de Tauro que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores del signo Virgo, Libra o Capricornio. Ahorra este mes para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños. Tus mejores días del mes serán 03, 07, 13, 16, 18, 22, 23 y 29. Eres el mejor conquistador, pero trata de no andar con dos a la vez. Tus números de la suerte para este mes son 01, 09 y 16. Tu color es el negro. Tu meta, no hacer caso de chismes o malos entendidos; sigue con tus ideales de vida.

Géminis

Marzo será de muchas prisas en cuestiones de trabajo, recuerda que a tu signo lo domina la fuerza interior. Te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos con personas muy importantes o políticos. Eres un encanto de persona y por eso tendrás la oportunidad de conocer gente afín a ti con posibilidad de enamorarte. Quienes están en pareja tendrán la oportunidad de formalizar su relación. Tramitas un crédito de casa o carro que sí se te dará, busca el banco que tenga el color rojo en su logotipo para que tengas más suerte. Embarazo en este mes a los que están casados. Por fin terminas una relación de amante con una persona muy negativa. Tus mejores días del mes serán 06, 10, 11, 12, 18, 26 y 28. Tus números de la suerte son 00, 05 y 77. Tu color es el rojo.

Cáncer

Es un mes de mucha fuerza interior para salir de los problemas de pareja o trabajo. Será un tiempo fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas, sólo trata de meditar muy bien o ir con un especialista que te guíe. Trata de arreglar papeles de créditos o pagar deudas atrasadas. Ten cuidado con las infecciones de transmisión sexual o de piel. Se más desconfiado de con quién estás en la cama. En este mes tendrás un golpe de suerte con los números 02, 33 y 69. No te metas en problemas que no son tuyos, prioriza la discreción ante todo. Tus mejores días serán 02, 04, 05, 09, 18, 27, 28 y 29. Mucho cuidado con los vicios, recuerda que tu mente es débil y se deja influenciar por las malas amistades. Ten cuidado con los nervios. Tu color es el amarillo y tu meta es ser sincero contigo mismo.

Leo

Mes de considerar un cambio de look, pero no cambies nada de tu forma de ser, sigue con ese carácter tan fuerte que te ayuda a crecer más. Cuídate de problemas de pulmones o deja el cigarro. Recuerda, amigo de Leo, que tu inteligencia es muy fuerte y eso te ayuda a tener muy buenas calificaciones, sólo trata de concentrarte más. Te llega un bono o te pagan una deuda. Te busca un amor del signo Aries, Géminis o Libra que querrá volver contigo, trata de darte una oportunidad. Los amigos Leo solteros, tengan cuidado con amores prohibidos o brujerías de ex parejas. Tus números de la suerte son 02, 09 y 88. Tus colores son naranja y blanco. Los mejores días del mes serán 03, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 29 y 30. En esos días las energías positivas estarán de tu lado. Duerme más y deja un poco el WhatsApp.

Virgo

Mes de suerte en cuestiones de negocio o asuntos legales, sólo trata de no firmar sin antes leer bien los contratos. Liquida tus deudas del pasado. En cuestiones de salud cuídate de problemas de dolor de cabeza o de espalda que vendrán por mucha tensión nerviosa. Te recomiendo salirte a caminar o meditar. Tendrás problemas con alguien del signo Cáncer o Escorpión y será por chismes, así que trata de resolverlo antes de que llegue a mayores. Tus días de suerte serán 02, 07, 09, 12, 18, 21, 29 y 30. Estas fechas serán excelentes para pedir aumento de sueldo o cambio de puesto. Recuerda que tu destino es tener negocio propio, así que ve analizando qué emprenderás. A los amigos solteros les viene un embarazo sorpresa, así que cuidado. Tus números de la suerte 09, 28 y 31. Tu color es el amarillo.

Libra

Marzo será de muchas presiones de trabajo o personales. Recuerda, amigo de Libra, que tu signo es muy preocupón y siempre carga con problemas que no son suyos, así que empieza a quitarte energías negativas con agua bendita en la nuca o ponte mucho perfume. Viene un embarazo en tu familia. Te proponen matrimonio o te hablan de amor formal. Será un mes muy bueno en cuestiones de amor. Los días 03, 07, 09, 13, 18, 21, 23 y 29 serán muy buenos para tomar decisiones de cambios de trabajo o de poner un negocio; procura no platicarlo tanto para que se realice. Actualizas papeles de migración. Arreglas tu casa o decides cambiar muebles. En cuestiones de salud, trata de tomar más agua o seguir una dieta de jugos para que puedas bajar rápido de peso. Tus números de la suerte son 03, 44 y 51. Tu color, el verde limón.

Escorpión

Este mes de marzo serás el signo líder del Zodiaco en lo relacionado con cuestiones políticas o empresariales. Viene la oportunidad de crecer económicamente y hablar de asociarse con más personas para poner un negocio. En marzo les brillará el oro, así que tendrán que aprovechar esta racha. Vendrán unos días increíbles en el amor. Los que están solteros por fin encuentran el amor verdadero y hablarán de formalizar. Decides cambiarte de casa para irte a vivir un tiempo solo. En este mes terminas problemas legales a tu favor. Te sometes a una operación de ojos y a una cirugía estética. Decides ponerte a dieta rigurosa para verte muy jovial. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 41. A los escorpiones que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tus mejores días serán 02, 06, 09, 12, 17, 21, 24 y 29.

Sagitario

Vendrá un trabajo nuevo y bien pagado, recuerda que este mes tu signo tiene una metamorfosis en la forma de pensar. Para elevar tu energía mantente en comunicación con lo divino y medita. Ten cuidado con los dolores o golpes. Toma en cuenta que tu signo sufre de retención de líquidos o problemas de circulación, así que evita la sal. Te invitan a salir de viaje con tu pareja; será un momento para volverse a enamorar. Cuidado con el dinero, no prestes para que no te roben la suerte. Evita los chismes o malas energías. En tu familia sabrás de un embarazo. A los Sagitario que están solteros les llegan dos amores, uno en el trabajo y otro en una fiesta. Recibes un reconocimiento por un nuevo proyecto de trabajo. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 39 y 30. Tus números de la suerte 03, 54 y 66.

Capricornio

Este mes será de mucha suerte en cuestiones de trabajo o proyectos que tenías pendientes. También empieza tu mejor ciclo porque el equinoccio de primavera renueva tu energía. Cuidado con las pérdidas o robos. Unas amistades se alejarán de ti por cuestiones de chismes. Tramitas papelería de identificación o seguro social y eso te ayudará a estar en orden. Recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energías. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 17, 21, 24, 29 y 30. Tus números de la suerte serán 30, 09 y 78. Tu compatibilidad en el amor está con Piscis, Aries o Virgo. Trata de seguir con el ejercicio, porque esta primavera te invitarán a la playa. Ya no discutas con tu pareja, recuerda que el que se enoja, pierde.

Acuario

Marzo será un mes lleno de crecimiento personal y laboral. Recuerda que el tercer mes del año siempre es muy significativo porque es cuando tomas las decisiones más importantes. Terminas de pagar tus deudas y empiezas a ahorrar. Ten cuidado con tu pareja, pues tu signo es aire y esto te hace ser celoso y a veces en el amor tu mente te hace creer situaciones que no son ciertas. Te llega un dinero extra. Te busca un familiar para pedirte una opinión de la compra de una casa. Cuidado con dolores de cabeza o cintura, producto del estrés. Sigue con el ejercicio y la dieta, que ya te estás viendo de lo mejor. Sales de viaje o te invitan unos amigos a pasear. Tus mejores días en este mes son 02, 05, 07, 09, 12, 17, 20, 23, 27 y 30, tus números de la suerte serán 14, 19 y 27. Tus colores son el blanco y naranja.

Piscis

En marzo tu energía se renueva cada vez que cumples años y este 2018 no es la excepción. Tus mejores días de este mes son 03, 07, 08, 13, 17, 21, 22, 27 y 29 . Tendrás doble suerte en cuestiones de dinero y podrás hacer cualquier cambio de proyecto. Este año tu signo será bendecido con el amor. Siempre estás en condición atlética y eso te ayuda a ser más atractivo. Cuídate mucho de problemas de hormonas o riñón. Tendrás muchas fiestas o reuniones de última hora en todo el mes. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje o despechos. Eres muy popular entre tus amigos o tu trabajo y eso te ayudará a conseguir un puesto mejor pagado o poner un negocio de relaciones públicas. Tus números de la suerte para la lotería son 08, 17, 20 y 21. Tu color, el azul fuerte.