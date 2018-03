Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana muy buena para continuar con tus proyectos de negocios y crecer más en lo económico, sólo trata de deshacerte de todos los pensamientos negativos. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo, vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo personal y profesional. Debes seguir haciendo ejercicio y estar en forma. Procura no pelear con tu pareja y estar en calma, recuerda que los celos son problemas de inseguridad. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, trata de ir con el médico. Sales de fiesta el día jueves y viernes. Tendrás mucha suerte económicamente, pero debes tratar de ahorrar para el futuro. Tus números de la suerte son 09, 88 y 21, y tu color el rojo. Trata de darte baños de agua bendita y sal en grano este Jueves Santo para que la fuerza espiritual esté de tu lado.

Tauro

Semana para ponerte al corriente en cuestiones de trabajo que tenías atrasadas, debes administrar mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos sin presionarte. Tendrás juntas muy importantes por cuestiones de cambio de puesto, así que trata de prender una vela roja el día 27 de marzo para que las cosas se pongan a tu favor. Procura controlar ese carácter o temperamento para no tener problemas con tu pareja. Te invitan a ser padrino en una boda. Cuídate de dolores de intestino o de estómago, trata de no comer tanto en la calle y cocinar tú mismo. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 08, 77 y 23, trata de jugar los martes y viernes. Ten cuidado con una ex pareja, que está hablando mal de ti. Un amor nuevo del signo de Escorpión o Acuario vendrá a ti en estos días.

Géminis

Semana con algún problema familiar o de pareja. Te pedirán ayuda económica y moral, así que, amigo de Géminis, a sacar toda tu fortaleza y ayudar a los demás. No sigas con los malos hábitos de alimentación y haz una dieta sana. En cuestiones de amor seguirás en paz y tranquilo y hablarás de casarte o vivir en pareja. Cuidado con las pérdidas de celular o dinero, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo, pues te buscarán para hablarte de un proyecto laboral nuevo o un negocio. No seas tan enojón y piensa antes de hablar para que después no tengas sentimientos de culpa. El Jueves Santo enciende una veladora para que tengas mucha ayuda divina. Te invitan a salir en Semana Santa, sólo recuerda tener precaución en todo, especialmente en la alberca o el mar. Tus números de la suerte son 31, 22 y 09.

Cáncer

Semana de poner orden en todo. Recuerda que tu signo está en su mejor momento de crecer económicamente, así que no lo dejes pasar y haz esos cambios que necesita tu vida para crecer en lo laboral. Cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes en el trabajo. Decides irte a vivir solo un tiempo. Tu golpe de suerte será el 27 de marzo, ese día los astros se juntarán para ayudarte a progresar en todos los sentidos. Date baños de flores blancas el Jueves Santo para mantener la buena vibra y tener más comunicación con lo divino. Ya no busques tanto el amor, que éste llegará solo. Se acercará a tu vida alguien del signo de Libra, Sagitario o Piscis. Si ya estás en una relación sentimental, trata de no ahogar el tiempo y da más espacio a tu pareja. Tus números de la suerte son 35, 44 y 08.

Leo

Semana de superación personal. Decides dejar los malos hábitos. Recuerda que 2018 será uno de tus mejores años en lo personal, así que hazlo, pon en tu mente todo lo positivo y fortalécete más en lo espiritual. Compras boletos de avión o te vas de vacaciones con tus amigos. Te pones a dieta y dejas el alcohol. En el trabajo habrá cambios muy fuertes a tu alrededor y te ofrecerán otro puesto mejor. Ten cuidado con dolores de estómago. Sabrás de la enfermedad de un familiar que te motivará a reflexionar. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo y vendrá la abundancia económica. Este Viernes Santo date una buena limpia con rosas rojas para tener suerte todo el mes de abril. Tus números de la buena fortuna son 34, 22 y 8. Trata de usar más el color azul. Te compras un traje de baño o ropa de verano.

Virgo

Semana de mucho trabajo y de supervisión de tus jefes, sólo trata de calmarte y sacar el trabajo de la mejor manera. Será una Semana Santa para recordar mucho a las personas que no están contigo, así que trata de meditar o rezar para que tengas paz en tu alma. Te vas de viaje con un amigo. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo, ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a progresar. Deja de ser egoísta y comparte todo lo que realizas. Embarazo en puerta para los Virgo que estén casados o viven juntos. Toma en cuenta que no hay días malos, sólo trata de verlos de otra manera. El Jueves Santo prende una veladora blanca y da una limosna, así mantendrás la suerte todo el mes de abril. Tus números son 42, 19 y 07. Si sales de viaje revisa bien tu casa o déjala encargada con un familiar.

Libra

Semana Santa para estar en paz contigo mismo y dejar que los malos momentos queden atrás. Recuerda, amigo de Libra, que tu signo es muy espiritual y estos días tendrá mucha ayuda divina. Preparas una fiesta familiar o festejas a tu pareja. Días de pagar impuestos o pagos de tu casa. Tramitas un permiso para un negocio. Recuerda que crecerás más este 2018 en todo lo relacionado con nuevos proyectos de trabajo. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar el 27 de marzo, con los números 00, 03 y 4, sólo combínalos con tu fecha de nacimiento. El Jueves Santo usa de amuleto un dólar, siete monedas dentro de un costalito rojo con tu perfume y pórtalo durante todo el mes de abril en tu cartera, así tendrás más abundancia. Cuídate de problemas en deportes extremos. Si sales de vacaciones, contrólate en tu diversión.

Escorpión

Sigue tu buena fortuna, sólo trata de no ver cosas negativas donde no las hay y convertirte en eso que eres: un triunfador y líder. Será una semana de mucho trabajo o de juntas con tus jefes para definir cambios. Recuerda que en la vida enfrentamos sacrificios para crecer más. Sabrás de un embarazo familiar. Te busca un amor del pasado para cerrar el círculo y poder avanzar en lo amoroso. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y estarás más tranquilo. Vendrá un amor del signo de Tauro, Cáncer o Acuario. Cuida mucho la salud en cuestión de presión alta. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo y será con una buena propuesta de trabajo. El Jueves Santo prende una veladora roja y date baños de agua bendita para que tengas más suerte. Tus números de la fortuna son 34, 22 y 19.

Sagitario

Semana Santa para aprender a ser más humano y comprensivo con tus seres queridos, recuerda que tu signo es fuego y eso a veces te hace muy soberbio. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo, pues vendrán varias oportunidades de trabajo en cuestiones de publicidad o administración que te harán mejorar económicamente. En el amor tendrás suerte con las relaciones prohibidas, trata de no meterte en problemas y seguir con personas solteras y del signo de Tauro, Cáncer o Aries. Te operarán y todo saldrá de lo mejor. Sigues con el ejercicio y dejas los dulces o chocolates, que son tu punto débil. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 06, 55 y 43, combínalos con tu fecha de nacimiento. El Viernes Santo prende una veladora, coloca debajo una foto tuya y pide por tu sanación o el progreso de tu vida laboral.

Capricornio

Semana para hacer cambios y progresar en cuestión de trabajo. Te recomiendo tomar un curso de idiomas o relaciones públicas. Vienen pagos de deudas del pasado o te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias. Te haces una cirugía plástica o pequeños arreglos para verte de lo mejor. Mandas a ajustar tu carro para salir unos días de vacaciones con la familia. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo, pues conocerás personas muy importantes que te ayudarán a crecer en lo laboral. Tus números de la suerte son 05, 33 y 26. Estos días santos trata de reflexionar todo lo bueno que te ha dado Dios para regresar a tus actividades como un ser más bondadoso. Un amor del signo de Aries seguirá contigo incondicionalmente.

Acuario

Semana Santa de mucha renovación personal. Tendrás ayuda divina y lograrás tus objetivos. Recuerda que tu signo es muy dramático y haces muy grandes los problemas, depura ya esas energías negativas. Sigues con el ejercicio y te sientes de lo mejor. Alguien del trabajo o escuela se está enamorando de ti, así que aclara todas las situaciones incómodas. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo, así que cierra ya el contrato que venías negociando o habla con tus jefes para un aumento. En el amor te busca alguien del signo de Aries, Cáncer o Libra que hablará de una relación contigo. Prende una veladora roja el Jueves Santo para que todas las malas energías se vayan de tu lado. Tus números de la suerte son 32, 19 y 7. Vístete de colores fuertes para que tu energía se multiplique.

Piscis

Semana para meditar mucho sobre tu vida personal. Alguien de tus amigos te busca para proponerte algún negocio o empezar algo de diseño o publicidad que te ayudará a mejorar económicamente. Te buscará un amor del pasado o alguien del signo de Virgo, Géminis o Piscis, pero trata de cerrar ya ese círculo y conocer a otras personas. Preparas un viaje a la playa para cerrar ciclos pasados. Viene un golpe de suerte esta semana. El Viernes Santo date baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para que te dure la suerte todo abril, pues será uno de tus mejores meses del año. Procura vestirte de colores blancos para que tu energía se multiplique. Tus números de la suerte son 43, 22 y 71. Deja a un lado los rencores de amores y avanza. Sabrás de una enfermedad familiar que te dejará muy pensativo.