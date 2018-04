Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Esta semana te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Te piden un dinero prestado y será un ser querido. Ten cuidado con dolores de cabeza o pecho, trata de consultar al médico. Compras boletos de avión para viajar con tu pareja, recuerda que los mejores momentos se disfrutan con el amor. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía plástica. Te ofrecen un proyecto de trabajo para irte a vivir al extranjero. Tendrás un golpe de suerte el 17 de abril de 2018 y será con los números 00, 98 y 21. Trata de ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo, y más en el amor.

Tauro

Semana para salir de viaje por negocios. Serán días de muchas ocupaciones y exámenes en la universidad. Recuerda que eres carismático y gentil, y eso hace que tengas envidias a tu alrededor, por eso necesitas protegerte y no confiarte. Ponte mucho perfume el 17 de abril y usa ropa de color claro para que esa energía positiva crezca más. Recibes un dinero extra por un pago atrasado o te devuelven impuestos. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, recuerda que tu signo es tajante en el amor y nunca piensas en volver, así que habla claro y mejor establece sólo una amistad. Los Tauro que están solteros tendrán una sorpresa de embarazo. Ya no te preocupes por lo que piensan de ti, sigue así de original y serás más feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 32 y 17.

Géminis

Semana para entrar a tu mejor época del año porque te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea. Piensas en hacer un negocio y trabajar los fines de semana para mejorar por fin tus finanzas. Cuidado con problemas de riñón, recuerda que tu punto débil son las infecciones en las vías urinarias. Trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quién sólo desea abusar de tu persona. Sigue con el ejercicio, que eso te ayuda a estar mejor en todo. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de buscar la mejor solución. A los Géminis solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Libra. Tendrás un golpe de suerte el 18 de abril de 2018 y será por un cambio de trabajo o por lotería con los números 09, 33 y 21. Recuerda que tu signo es el gemelo y siempre busca tener dos amores a la vez para estar más feliz.

Cáncer

Semana con muy buenas propuestas de crecimiento personal. Busca dar clases para que te mantengas actualizado en tu carrera. Cuidado con los problemas de pareja o trata de no ser tan celoso e intenso en tu vida sentimental, recuerda que todos necesitamos espacio. Preparas tu fiesta para el mes de junio. Recuerda que éste será tu mejor cumpleaños y organizarlo con tiempo será ideal para que salga de lo mejor. Sigue con la dieta, recuerda que tu punto débil es el estómago. Suerte en la lotería con los números 03, 22 y 17. Tendrás un golpe de suerte el 17 de abril y será con amores nuevos. Ese día mete una raja de canela en tu bolsa para que la abundancia esté presente en todo lo que hagas. Ya no guardes rencores familiares, son tiempos de renovarse en todo. Piensas en hacer un libro o algo de sistemas.

Leo

Semana muy buena para progresar en tu ámbito laboral, así que trata de hablar con tus superiores para que te den un aumento. Tendrás una invitación para salir de viaje en junio, así que prepara maletas. Piensas en casarte y formar una familia, eso es bueno y más porque tu signo siempre necesita de un compañero de vida para progresar. Ya no seas tan rencoroso con tus amigos o familiares, aprende a olvidar. En el amor seguirás muy estable. A los Leo solteros les vendrá un amor del signo de Sagitario o Aries. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Tus números de la suerte son 34, 20 y 99. Tu mejor día será el 17 de abril y tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de proyectos de negocios. Ese día vístete de colores rojos para que se multiplique tu energía.

Virgo

Semana para renovarte y ver que por fin los malos momentos quedaron atrás. No le des tanta importancia a chismes o malos entendidos en tu trabajo, recuerda que eso quita energía. Te llega una sorpresa por cuestiones legales o arreglas papeles de un crédito bancario. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Empiezas a ver que las personas te toman más en cuenta en sus decisiones. Tu mejor día será el 18 de abril y tendrás mucha comunicación con tus jefes, aprovecha para que te den una nueva oportunidad como coordinador. En el amor estás muy compatible con los signos de Aries y Libra, recuerda que ya es tiempo de formar una familia. Tus números de la suerte son 24, 33 y 08. Remodelas tu casa o piensas en pintarla. Recuerda que es tiempo de renovar energías. Cuídate de males cardíacos o pulmones, deja el cigarro.

Libra

Semana de mucha presión en el trabajo o juntas con tus superiores, recuerda dialogar siempre para que todo salga bien. Te informan de la contratación de nuevos asistentes en tu departamento. Duerme más, haz tus tareas de día y deja la noche para descansar. Te estás enamorando de alguien que no es tu pareja, deja clara tu situación sentimental y quédate con quien más te quiera. Serán días de abundancia y por fin acabas con las deudas. Tu mejor día será el 17 de abril, porque tendrás suerte en juegos de azar. Enciende una vela roja para seguir con la abundancia. Hablas con un abogado para arreglar un divorcio o pensión alimenticia. Tu mejor compatibilidad es con los signos de Piscis y Capricornio. Evita caer en exceso de grasas y sigue con tu dieta y ejercicio. Tus números de la suerte son 42, 19 y 08.

Escorpión

Semana para hacer trámites legales o cerrar situaciones que te estaban molestando mucho. No seas tan obsesivo en el amor, relájate y disfrútalo, recuerda que si es para ti nadie te lo quitará. Te invitan a una playa en junio con tus amigos. Sigues con la dieta y el ejercicio, recuerda que tu punto débil es la gordura, así que a comer más sano para sentirte mejor. A los Escorpión solteros les llegará alguien del signo de Tauro o Cáncer con quien serán muy compatibles. Pintas tu casa, pues son tiempos de renovar las energías. No pongas tanta atención a lo que dicen de ti y sigue siempre para adelante. Te recomiendo cortarte el cabello este 19 de abril para que tu energía se renueve. Usa ropa de colores fuertes. Tendrás mucha suerte con el color rojo y blanco, así como con los números 21, 08 y 77.

Sagitario

Semana para salir de todos tus problemas laborales o pagos atrasados, procura, amigo de Sagitario, ser más organizado y no dejar los cosas para el último. Recuerdas mucho a un amor que está lejos, procura siempre quedar de la mejor manera con todas las personas que fueron algo importante en tu vida. Cuidado con los dolores de cabeza, ve con tu médico y deja las presiones emocionales. El 19 de abril te recomiendo hablar con quien tenga algún proyecto, pues se dará sin problema. Recuerda mantener esa sonrisa que cautiva a todos. Eres muy bueno para discutir y buscar la razón, así que te recomiendo estudiar Derecho. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 44 y 02. Vístete en tonalidades de azul fuerte. Ya no seas tan aprensivo en el amor, recuerda que lo mejor de una relación es la confianza.

Capricornio

Semana para realizar varios trámites legales o de resolver asuntos del pasado. Te llega un dinero que no esperabas por la venta de una propiedad. Cuidado con los enojos en el trabajo, recuerda que es mejor no ponerle atención a esas personas. Considera que tu signo atrae las envidias, así que te recomiendo poner tres limones verdes en tu cajón de la oficina o cerca de ti para que absorban todo lo negativo; cámbialos cada nueve días. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero. Este 18 de abril te recomiendo ponerte algo de plata y agua bendita para que te sirva de amuleto y tengas suerte en todos los sentidos. Ya es tiempo de poner condiciones en tu trabajo y pedir un aumento de sueldo, recuerda que quien no habla, Dios no lo oye. Te enamoras de alguien del signo de Acuario o Virgo.

Acuario

Semana de analizar los gastos de junio, recuerda que necesitas administrarte más para que no tengas presiones o generes deudas. Cuidado con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez, recuerda que ya es tiempo de tener una pareja, formar una familia y dejar a un lado tanta diversión. Te llega la propuesta de un nuevo puesto o trabajo, pero a veces te saboteas o no te crees capaz de crecer, recuerda que tu mente es fuerte y siempre lo que deseas vendrá a ti, así que toma retos. Cuidado con problemas de hernias o infección de la piel, ve con tu médico. Tu mejor día será el 17 de abril. Te sientes nervioso porque no sabes cortar una amistad o amor pasajero, recuerda que lo mejor en la vida es hablar con la verdad y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 34 y 71.

Piscis

Semana de cambios radicales en tu vida laboral. Recuerda no ser tan miedoso para los cambios y enfrentar nuevos retos. Sé que a veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Sabrás de un embarazo familiar. Organizas un evento para tu trabajo y conoces personas interesantes. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas web, recuerda que ese tipo de relaciones sólo buscan divertirse. Un amor de Géminis o Libra regresa a tu lado. Una energía muy negativa está cerca de ti y es en tu trabajo, recuerda no confiar tanto y ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho, con tres nudos y dejarlo que se caiga solo. Tendrás un golpe de suerte el 19 de abril y será con los números 07, 66 y 84, juégalo con tu día de cumpleaños y usa ropa gris o negra para aumentar tu fuerza espiritual.