Mhoni Vidente: Los horóscopos del fin de semana

Aries

Sientes que la vida te está dando la oportunidad de crecimiento en tu persona y en cuestiones laborales, recuerda que tu mente es muy fuerte y siempre realizas lo que deseas. Te invitan a salir de viaje para finales de mes. Recibes un dinero extra que no esperabas por alguna venta o premio en la lotería con los números 04, 33 y 21. Tu día mágico será el 13 de mayo, te recomiendo que prendas una veladora blanca y le pidas a todos los ángeles lo que tanto necesitas. En el amor es mejor darse cuenta a tiempo que la persona que está a tu lado no es para ti, así que analiza tu relación y, si decides terminar, recuerda que es para mejorar. A los solteros les llega un amor del signo de Capricornio o Leo con el que serán muy compatibles; además, te busca un viejo amor para pedirte dinero prestado, pero piensa bien lo que harás.

Tauro

Fin de semana de festejos y recibes una sorpresa que no esperabas por parte de un amor nuevo. Cuídate de problemas de garganta o estómago, y trata de hacer ejercicio para relajarte, pues estos problemas de salud se deben a los nervios. El día 11 de mayo será de comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y le pidas a tus ángeles todo lo que necesitas, pues muy pronto se te cumplirá. Recuerda que tu signo es muy fuerte y este fin de semana tendrá la magia suficiente para que resuelvas todos tus pendientes. Tus números de la suerte son 32, 18 y 77, trata de agregarle tu día de nacimiento. El sábado tendrás una fiesta muy importante, así que te compras ropa. Recibes la invitación inesperada para ir a un concierto, tú acepta, recuerda que mereces ser feliz.

Géminis

Este viernes es tu día mágico y vendrá a ti una corriente de energías positivas que te hará cambiar por completo tus pensamientos. Este fin de semana todo se te dará sin contratiempos, sólo procura ser discreto con tus planes para que no te los salen. Te recomiendo cortarte el cabello y ponerte ropa nueva para aumentar la energía positiva. Decides mudarte de casa o irte a vivir a otra cuidad. Cuídate de problemas para dormir y trata de descansar más para que te rinda el día. Ya no seas tan cambiante en el amor, recuerda que tu signo siempre quiere tener dos parejas a la vez y eso te hace sufrir constante estrés, por eso es mejor decidirte a estar con tu pareja ideal. Si eres soltero tendrás especial compatibilidad con Libra, Acuario o Aires. Tus números de la suerte son 32, 19 y 07.

Cáncer

Fin de semana de muchas ideas nuevas para crecer más en lo económico, es posible que decidas poner un negocio con un amigo o socio. Cuidado con lo que comes en estos días, porque estarás muy sensible a enfermedades del estómago. Te busca una ex pareja para invitarte a salir otra vez, yo te recomiendo cerrar de una vez ese ciclo y conocer a personas nuevas. Si tienes pareja comenzarás a pensar en formar una familia. El viernes será tu día mágico y conocerás a personas importantes. También recibirás un premio en la lotería con los números 00, 31 y 27. Trata de prender una veladora de color amarillo y pídele a Dios que te ayude en eso que tanto deseas. Decides cambiarte de casa o hacer unos arreglos para renovar energías. Decides de una vez comprar los boletos de avión para irte de vacaciones este verano.

Leo

Este 11 de mayo será un día lleno de cambios positivos para tu signo y tendrás mucha comunicación con lo divino. Te recomiendo que vayas a una playa o río a bañarte para que se limpie tu energía. Ya no guardes rencores, recuerda que el olvido no significa perdón, así que trata de perdonar desde tu corazón y comenzar de nuevo. Te llega una invitación a salir de viaje estos días. Piensas en hacerte una cirugía estética, pero recuerda que el mejor mes para ese tipo de intervenciones es julio y agosto, de modo que mejor espérate a ese tiempo. Ya no pelees tanto con tu pareja, si crees que ya no son compatibles, mejor dense un tiempo para ver si pueden ser felices con alguien más. Los signos afines a ti son Sagitario, Capricornio y Piscis. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 18 y 94.

Virgo

Fin de semana para analizar cambios importantes en tu vida, recuerda que tu signo siempre necesita tener una pareja para que la vida se le dé más fácil y en estos tres días vendrá a ti un amor nuevo del signo de Aries, Géminis o Acuario que será tu pareja ideal. Te llega la invitación para un cumpleaños o festejas a tu mamá este domingo. Pones en orden algunos papeles de impuestos. Tu día de suerte será el 13 de mayo, te recomiendo que prendas una veladora de color azul o morado y te pongas zapatos nuevos. Tus números de la suerte serán 09, 88 y 31, trata de usar más el color azul. Arreglas tu coche o le cambias una llanta. Terminas de pagar una deuda y cancelas tus tarjetas. No es momento de hacerte alguna intervención médica, mejor espera hasta después del día 17 de mayo y saldrás bien.

Libra

Este viernes será muy especial para tu signo, vendrá a ti una corriente de energías que te hará crecer más en tu trabajo y en lo económico, recuerda que no debes tener miedo a los cambios. Comienzas a pensar en comprar casa o un coche para crear tu patrimonio. Te recomiendo prender una veladora de color blanca y ponerte mucho perfume para que la abundancia permanezca más tiempo en tu vida. En el amor ya no seas tan intenso y deja que las cosas fluyan con tu pareja. A los Libra que están solteros les llegará este fin de semana un amor muy apasionado del signo de Géminis o Capricornio. Tus números de la suerte son 32, 17 y 66. Trata de hacer la tesis o una maestría para que sigas avanzando en tu vida profesional. No dejes la dieta ni el ejercicio, tu esfuerzo ya está dando buenos resultados y te ves de lo mejor.

Escorpión

Fin de semana para empezar con pequeños cambios en tu vida y aprender a controlar tu carácter. Tu signo es muy exitoso en su profesión, pero a veces tú mismo te saboteas y haces que no salgan las cosas como quieres, por eso te recomiendo que trates de tomar una terapia de control de ira o cursos de yoga. Este viernes te llegará una sorpresa en el trabajo o la oportunidad de emprender tu negocio. Te recomiendo prender una veladora de color verde y ponerte algo de plata, como aretes o una cadena, que te servirá de amuleto de protección y se convertirá en una fuente de buena suerte. En el amor seguirás con tu pareja actual sin problemas. A los escorpiones que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Piscis o Aries que será muy intenso en su vida. Tus números de la suerte son 32, 19 y 00.

Sagitario

Este 11 de mayo será un día de suerte para tu signo, recuerda que estás en tiempos de cambios y eso te hace pensar mucho en el futuro, por lo que será bueno dejar que todo fluya. Te recomiendo salir de día de campo con tus amigos para renovar tus energías. Cuídate de problemas de infección de piel o de transmisión sexual, y trata de ir con tu médico. Cambias tu coche por uno más reciente. Piensas en irte a estudiar un tiempo a otro país, eso te ayudará a crecer como persona. En el amor sigues en busca de la persona ideal y en estos días conocerás a alguien del signo de Leo o Tauro que será muy compatible contigo. También te estará buscando un amor del pasado del signo de Aries, así que trata de arreglar las cosas y estar en paz. Tus números de la suerte son 03, 44 y 21. Tendrás fiesta familiar.

Capricornio

Fin de semana para hacer planes en cuestiones de trabajo y organizar tu tiempo. Cuídate de problemas de nervios y trata de no consumir mucho alcohol, pues eso te afecta mucho. Debes prepararte bien para exámenes en la escuela o evaluaciones en tu trabajo. Eres el más carismático y sexual del Zodiaco, por eso siempre tendrás una o dos personas a la vez en cuestiones amorosas, es momento de cambiar y pensar en tener una pareja fija. Tu signo es compatible con Piscis, Géminis y Libra. Tu día mágico será el 13 de mayo y se te presentarán las oportunidades para crecer en lo económico. Tus números de la suerte son 32, 16 y 87. Tendrás un fin de semana muy especial, sobre todo, el domingo, porque te reunirás con tu familia y otros seres muy queridos con los que recordarás buenos tiempos.

Acuario

Este viernes te llegarán nuevas ideas sobre cómo sacar adelante todos los proyectos que tienes pendientes. Además, recibirás una sorpresa en cuestiones de trabajo. Atraviesas por uno de los mejores momentos para tu signo, así que debes estar muy atento a las sorpresas que te da la vida y buscar todo lo que siempre has soñado. Decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo solo. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje en verano. En el amor seguirás con tu pareja. A los Acuario que están solteros les llegará un amor del signo de Aries o Cáncer que será muy intenso en su vida. Te invitan a un concierto este sábado y la pasarás de lo mejor. Cuidado con los chismes, trata de no platicar lo que te comparten para no tener problemas. Tendrás un golpe de suerte con números 5, 44 y 31.

Piscis

Fin de semana de planear un viaje o cambiarte de casa, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se multiplique. Este domingo te llegará una corriente de energías positivas que te ayudará a crecer más en lo económico. Te recomiendo que te pongas agua bendita en la nuca o que tomes mucha agua para limpiar tu energías. Cuidado con los gastos excesivos y trata de ahorrar, a fin de tener un respaldo económico en caso de emergencia. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo y ver si realmente esa persona es para ti. Te invitan a una boda o fiesta familiar. Procura no consumir mucho alcohol y controlar tus vicios para que no tengas problemas de depresión. Tus números de la suerte son 32, 10 y 08. Si sales de viaje, trata de dejar todos tus pendientes en orden para disfrutar plenamente.