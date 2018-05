Mhoni Vidente: los horóscopos de junio

En esta ocasión Mhoni Vidente trae a todos los lectores de Publimetro los horóscopos de todo el mes de junio, así que podrás saber cuáles son los mejores días para tu signo y el número que regirá tu suerte.

Aries

En junio comienzas a dejar atrás todo lo que te hacía daño en cuestiones amorosas o malas amistades, es tiempo de depurar y quedarte con lo bueno. Te buscará un viejo amor del signo de Capricornio para regresar, trata de rehusarte porque en tu vida aparecerá pronto alguien más compatible contigo de los signos de Géminis o Tauro. Junio también será un mes de mucha abundancia y vendrán varios meses de estabilidad económica, solamente recuerda que no debes confiarte y evita gastar en lo que no necesitas, es mejor ahorrar. Tendrás un golpe de suerte con el número 11 y tus mejores días serán 02, 04, 09, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 27, 29 y 30. Serás mucho más propenso a sufrir accidentes en las calles, así que procura ser más precavido. Consideras cambiarte de casa o hacer mejoras en la que vives actualmente.

Tauro

Será un mes de transformación radical en tu vida sentimental y decides por fin dejar ese amor que no era para ti, tu signo es muy aguantador, pero ya es tiempo de tomar decisiones para que seas feliz. Este mes se te presentará la oportunidad de conocer a personas que traerán a tu vida nuevas propuestas laborales con las que crecerás mucho económicamente. Trata de cortarte el cabello para renovar tu energía. Sigue con la dieta a fin de lucir mejor en las próximas vacaciones. Te aconsejo ir con tu médico para hacerte un chequeo completo de rutina. Ten mucha precaución con los chismes en el trabajo, procura no meterte en problemas que no son tuyos. Tus jefes realizan una evaluación laboral. Te sacas un premio en la lotería con el número 03. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 12, 17, 20, 24, 27, 29 y 30.

Géminis

Junio siempre será el mes con mejores energías para tu signo, este año vendrán oportunidades de trabajo y proyectos de negocios que te traerán mucha estabilidad económica. Es momento de evaluar tu relación amorosa, si ya no te sientes cómodo, es mejor terminar por las buenas. Si te encuentras soltero, vendrá a ti una persona muy compatible del signo Libra o Capricornio. Sigue con el ejercicio, pero trata de cuidarte de problemas musculares o de espalda. En el trabajo habrá varios conflictos por malos entendidos y envidias, así que trata de deshacerte de malas amistades y alejarte de los chismes. Tu número de la suerte es el 05, y tus mejores días serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30. Trata de usar mucho el color azul para atraer buena suerte. Prepárate, pronto viene un viaje por cuestiones de trabajo.

Cáncer

Entras en una etapa de metamorfosis y de renovar todas tus energías. Te llegará una propuesta de negocio de publicidad o de venta de ropa. A los que tienen pareja, les vendrá un embarazo. Los solteros estarán muy cotizados, sobre todo, por alguien de los signos Escorpión o Piscis, con quienes tendrán mucha compatibilidad. Terminas de pagar deudas y comienzas a ahorrar. Tu signo despierta muchas envidias o corajes guardados que no te dejan avanzar, te recomiendo prender una veladora de color blanco y ponerle perfume para protegerte. En tu trabajo habrá movimientos de jefes o de estructura de la empresa, pero tú sigue dando lo mejor de ti y no le temas a los cambios, considera que siempre son positivos. Tu número de la suerte es el 09. Los días en los que tu energía se hallará mejor serán 02, 04, 09, 11, 14, 19, 20 y 26.

Leo

En este mes te llegará una buena noticia que te hará muy feliz y será referente a cuestiones de trabajo. Te recomiendo mejorar tus energías saliendo a caminar y estar más en contacto con la naturaleza. Te buscarán familiares para organizar una reunión. Tendrás muchas fiestas todo el mes, trata de equilibrar bien tus salidas para que no te desgastes en tu vida diaria. Se vienen momentos decisivos para los que tienen pareja, es posible que enfrenten una separación. Los solteros tendrán muchas aventuras con personas del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Ya no discutas con tus compañeros de trabajo para no causar enemistades. Tu número de la suerte es el 00 y tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30. Piensas independizarte más y construir tu patrimonio comprándote una casa propia.

Virgo

Junio será un mes para arriesgarte a ser feliz, recuerda que todo lo que pasa en tu vida, aunque parezca negativo, tiene una enseñanza. Habrá premio en la lotería con tu número mágico: 08. Cuídate de problemas de chismes y trata de no caer en provocaciones de alguien que te quiere dañar. Tendrás algunos problemas de celos con tu pareja, trata de platicarlos muy bien para que no se hagan más grandes. En este mes tendrás varias juntas de trabajo para cambios de estrategia. Organiza mejor tus cuentas para no meterte en problemas. Tus mejores días en este mes serán 01, 02, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 29 y 30, te llegarán muchas propuestas para invertir tu dinero, procura no dejarte llevar por los sentimientos y analiza muy bien con quién pondrás un negocio que pueda ser exitoso.

Libra

En junio vendrán muchas propuestas de negocio para tu signo, recuerda que estás en la etapa de crecer en lo económico y tratar de depurar tus relaciones para sacar de tu vida a todas las personas que te hacen daño. Habrá muchos cambios en tu trabajo, pero no debes preocuparte, no te afectarán. Trata de pasar más tiempo con tu pareja y dejar a un lado los problemas. Sigue con el ejercicio y la dieta, todo está alineado para que obtengas resultados rápido. Piensas en comenzar a crear tu patrimonio y tramitas un crédito para un coche o una casa. Eres el más conquistador del Zodiaco y eso hace que este mes de junio el amor reine en tu vida, más con alguien del signo Capricornio, Piscis o Géminis. Tu número de la suerte es el 01, y tus mejores días del mes serán el 01, 03, 07, 09, 11, 17, 20, 21, 26 y 30.

Escorpión

Junio de 2018 será un mes determinante en tu vida, así que trata de analizar siempre todo lo que te propongan en cuestiones de trabajo. A tu signo lo persiguen mucho las traiciones o malas personas, así que siempre actúa con mucha cautela. Un amor del signo de Aries te buscará para volver, pero sólo para tener sexo, por lo que debes analizar si es lo que tú también quieres. A los solteros les llega un nuevo amor del signo Acuario, Tauro o Leo. Sabrás que alguien a quien quieres mucho tendrá problemas de salud, trata de darle apoyo moral. Procura medir tu temperamento y no ser tan rencoroso. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con el número 05. Tus mejores días en este junio serán 01, 02, 04, 09, 11, 18, 19, 20, 24, 29 y 30. Cuídate de problemas de infección en la garganta o estómago.

Sagitario

Junio de nuevos proyectos para tu vida, recuerda que tu signo es fuego y eso te ayuda en este mes para atraer oportunidad de crecer en lo económico, sólo trata de no platicar tus planes y verás cómo se realizan. Ya no trates de entender el amor y sólo siéntelo para poder estar en paz con tu pareja. Procura administrar tus gastos, no comprar cosas innecesarias y empezar a ahorrar para tener tu propio negocio. Si eres soltero, tendrás un mes de muchas aventuras, así que procura definir muy bien qué es o qué buscas para que nadie salga lastimado. En estos días te estarás haciendo exámenes médicos y cuidando más tu salud. Tu número de la suerte será el 07. Los días con más abundancia serán 02, 03, 06, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 29 y 30, con mucha suerte para nuevos trabajos o que te auguran éxito en los negocios que emprendas.

Capricornio

Junio para renovarte, madurar y aceptar en tu vida nuevas responsabilidades, recuerda que los cambios buenos en tu vida se darán gracias a la perseverancia y buena actitud. En el amor estarás tratando de regresar con tu ex pareja. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines de los signos Géminis, Virgo o Tauro. Te llega una propuesta de cambio de trabajo en estos días y será por recomendación de un amigo. Regresas a la escuela o tomas un curso. Obtendrás un dinero extra por la venta de tu carro. En este mes tendrás problemas de salud por cuestiones del riñón o intestino, trata de ir con tu médico. Ya no seas tan desesperado, la suerte te llegará con el número 30. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 29 y 30. Trata de estar pendiente de tus padres, no te olvides de ellos.

Acuario

Este mes te servirá para descansar y relajarte, si sales de viaje te recomiendo ir a la playa o al bosque para estar en contacto con la naturaleza y renovar tus energías. Sentirás dudas sobre tu relación de pareja, pero trata de no precipitarte en tomar ninguna decisión, recuerda que el tiempo lo cura todo. Trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Si te llegas a sentir bajo muchas presiones personales, recuerda que siempre es mejor pedir un buen consejo a un amigo cercano o buscar ayuda de un profesional, pero no intentes guardarte los sentimientos negativos. Tu número de la suerte será el 14. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 24, 29 y 30, vendrán cambios muy positivos en tu vida. A los Acuario que están casados o en pareja les llegará un embarazo.

Piscis

Mes de muchos cambios en todo lo relacionado con tu vida personal y tratar de arreglar situaciones de tu pasado. En cuestiones de trabajo, piensas en cambiar o buscar nuevos retos, recuerda que tu signo es agua y eso lo hace aburrirse rápido o sentirse desesperado, pero trata de dejar esos pensamientos. Un amor del signo de Aries o Géminis estará rodeándote todo este mes. Un familiar cercano te dará la noticia de que se casa. Cuídate de problemas de infecciones en la garganta y no tomes mucho el Sol, porque serás más propenso a problemas en la piel. Tendrás un golpe de suerte en este mes con el número 08. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 15, 19, 22, 27, 29 y 30. Recuerda que en estos días estarán los astros a tu favor para poder realizar cambios positivos, así que no dudes en arriesgarte a emprender nuevos negocios.

