Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana de muchas emociones, recuerda que estás en tu mejor momento del año y debes aprovechar esa corriente de buenas energías para realizar todo lo que tienes en mente. Te llega un nuevo amor del signo de Virgo o Libra que será muy compatible contigo, así que trata de dejar ese amor que no era para ti y empezar a vivir una nueva aventura. Sabrás de un embarazo en la familia. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y ponerte mucho perfume para que todo el mes de julio te llenes de buenas energías. Un amor del signo de Capricornio regresa a tu vida. No trates de controlar todo, recuerda que hay muchas cosas que no dependen de ti. Ten cuidado con los problemas de garganta o estomacales. Si estás muy alterado por tu trabajo, te recomiendo salir a caminar durante las mañanas.

Tauro

Fin de semana de mucha diversión y estar rodeado de buenas energías; aprovecha y conoce a personas nuevas o sal con tus amigos de día de campo para llenarte de vibras positivas para todo el mes de julio. Te invitan a realizar un trabajo extra este fin de semana, acéptalo para ganar algo de dinero con el que puedas pagar tus deudas. Te invita a salir una ex pareja, pero recuerda que si ya te la hizo una vez, podría ocurrir nuevamente, así que piénsalo dos veces. Para este día primero, te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas ropa nueva para que todo el mes reine la prosperidad en tu vida. Tus números de la suerte son 33, 08 y 21, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizarlo. Ten cuidado con los accidentes en la calle y trata de ir con más prudencia.

Géminis

Fin de semana de mucha convivencia con tu pareja, y los que se encuentran solteros conocerán amores nuevos del signo de Aries, Escorpión o Capricornio. Recuerda no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerte al margen, sobre todo, en cuestión laboral. Terminas de hacer unos pagos atrasados. Tomas otro trabajo de fines de semana para comenzar a ahorrar y comprar una casa. Debes decir lo que piensas, pero sin ofender a los demás, y trata de llegar siempre a una solución. Te compras ropa para una fiesta. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 03, 05 y 66, procura combinarlos con tu día de nacimiento para mejorar la energía. Te recomiendo prender una veladora de color morado y pedir a tus ángeles protectores la abundancia y prosperidad para todo el mes de julio.

Cáncer

Fin de semana de muchos festejos y de pasártela de lo mejor con tus amigos, recuerda que eres el signo más sociable, así que organízate bien para tu cumpleaños y te lloverán regalos. Trata de no juntar amores del pasado para evitar problemas. Te llega un dinero extra por una comisión. Recibes una propuesta de poner un negocio de ropa o venta de zapatos. Ten cuidado con las envidias en el trabajo, recuerda ser más discreto y no platicar tus planes a futuro. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Para este día primero de julio te recomiendo que te bañes con agua bendita o prendas una veladora de color azul para que todo el mes sea de mucha suerte. Ten cuidado con los problemas legales, trata de resolver todo en cuestión de deudas. Tus números de la suerte son 07, 22 y 16.

Leo

Fin de semana de mucha prisa por salir de vacaciones o ir a visitar a tus familiares, recuerda que tu signo es el que siempre quiere estar con las personas que ama y este verano es el momento ideal de hacerlo. Viernes de juntas con tus superiores. Si estás pensando cambiarte de trabajo, julio es la mejor época del año para decidirte, te irá de lo mejor. Te busca un amor nuevo del signo de Aries, Libra o Sagitario que será muy compatible contigo. Trata de relajarte y controlar tu carácter para no tener problemas como pleitos en la calle. Recuerda que este domingo es ideal para pasear con la familia y disfrutar de la vida. Este día primero de julio te recomiendo prender una veladora de color rojo y ponerte mucho perfume para atraer la abundancia todo el mes. Tus números de la suerte son 20, 11 y 54.

Virgo

Empezarás el fin de semana con muy buenas noticias, sólo trata de mentalizarte de que es el tiempo de crecer más en lo económico o empezar a poner un negocio para que vivas más tranquilo. Festejarás el cumpleaños de un familiar al que hace tiempo no veías. Recibes una propuesta de irte a vivir a otra parte. Trata de ya no pelear tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es el más sensible y hace los problemas más grandes de lo que en realidad son. Ten cuidado con los robos o pérdidas, procura ser precavido. Si vas a la playa en estos días, trata de tallarte muy bien con la arena y luego meterte al mar para limpiar tu energía. Te recomiendo que te cortes el cabello o pongas una veladora de color amarillo para que reine la felicidad todo el mes de julio. Tus números de la suerte son 22, 01 y 67.

Libra

Viernes de estar con mucho trabajo y presiones por parte de tus superiores, pero debes estar tranquilo y no dejar que el estrés te supere. Trata de alejarte de chismes laborales y mantener una imagen profesional. Te llega un dinero extra por un pago atrasado. Un nuevo amor te invitará a salir y tendrás mucha química. Recibes una invitación para salir de viaje o visitar a tus padres. Es momento de ir con tu médico para hacerte un chequeo completo. Para este día primero de julio te recomiendo que prendas una veladora de color blanco para que tengas mucha suerte en todo lo relacionado con tu vida laboral y quitarte envidias. Te regalan una mascota. Piensas mucho en tener una pareja estable, pues tu signo tiene el equilibro perfecto y eso hace que siempre estés dispuesto a compartir tu vida con alguien.

Escorpión

Fin de semana de estar con muchas presiones de trabajo o tareas de último momento, recuerda que tu signo tiende a preocuparse mucho y eso lo vuelve muy perfeccionista, así que trata de relajarte y disfrutar estos días de descanso. En esta vida no siempre se gana, así que si esa persona ya no te quiere, es mejor quedar como amigos y buscar nuevas opciones. Recibes una noticia que te llenará de felicidad en estos días. Es el momento para que te des unas merecidas vacaciones y salgas a renovar tus energías. Este domingo te recomiendo prender una veladora de color verde y pedir que este mes de julio no te falte el trabajo y la salud. Te invitan a una fiesta, trata de controlar lo que comes y no beber tanto alcohol para evitar cruda física y moral. Tendrás suerte con los números 02, 99 y 17.

Sagitario

Viernes de estar con muchos pendientes de trabajo, trata de administrar muy bien tu tiempo para que no te presiones. Te busca un amigo para invitarte de vacaciones. Ya no añores lo que no se dará, si esa persona no te corresponde, es mejor terminar y empezar en otra parte. Recibes una compensación económica en estos días. Arreglas asuntos de tu casa o decides remodelar el baño. Aprovechas este fin de semana para salir cerca de tu ciudad a practicar algo de deporte. Para este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color amarilla y pidas a tus ángeles guardianes que te llenen de felicidad todo el mes de julio, recuerda que debes estar con puros pensamientos positivos para que estés rodeado de muchas buenas noticias. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 18 y 90.

Capricornio

Fin de semana de perdonar y volver a comenzar, recuerda que no es bueno guardar rencor y es mejor vivir en paz y feliz con tu pareja. Serán días de salir con tus amigos o familia de paseo. Una de las debilidades de tu signo es salir de viaje a conocer otras ciudades, por eso date la oportunidad en estos días de visitar lugares turísticos y llenarte de energía. Te llega un dinero que no esperabas y decides empezar a ahorrar. Ten cuidado con lo que comes y, si bebes alcohol, procura hacerlo con moderación. Este domingo te recomiendo que prendas una veladora de color blanca para que todo el mes de julio tengas mucha suerte y abundancia económica. Tus números de la suerte son 07, 55 y 31. Te llegará un amor del signo de Piscis o Leo que le inyectará mucha pasión a tu vida.

Acuario

Fin de semana de estar con mucho ánimo y buenas noticias alrededor de tu vida. A tu signo lo caracteriza el estar siempre feliz y este viernes decides festejar a un amigo o familiar. Recuerda que eres el psicólogo del Zodíaco porque siempre tienes el consejo ideal para que los demás se sientan bien, así que trata de comprarte un buen libro y aprender más. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 09, 14 y 32. Extrañas a un amor que está lejos, así que trata de llamarle y dejar las cosas en paz para que puedas continuar con tu vida. El domingo te recomiendo que prendas una veladora de color rojo para que este mes de julio te quites todas las envidias y estés lleno de buenas oportunidades. Necesitas organizarte más en tus gastos y empezar a ahorrar para el futuro.

Piscis

Fin de semana de reflexionar sobre tu vida, decides que es el momento de reacomodar todos los sentimientos y empezar a ver lo que realmente te conviene para tu futuro. Recuerda que a tu signo le da por ser dramático e impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría para saber qué vas a hacer. Viernes para salir de viaje o visitar a tus padres. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado; debes dejar de guardar rencor, saber reconocer los errores y cerrar círculos a fin de salir adelante. Sábado ideal para ir de fiesta o salir con los amigos. Decides arreglar algo de tu casa o pintarla de otro color. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Virgo o Aries. Tus números de la suerte son 32, 10 y 89. Este domingo prende una veladora de color azul para que todo el mes esté lleno de abundancia.