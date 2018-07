Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Esta semana será muy buena para todos los nacidos bajo este signo. Decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera para experimentar la libertad. Tendrás muchos logros económicos y nuevos proyectos de trabajo que serán muy positivos. Será una semana muy buena en el amor y hablarás de compromiso. Recuerda que a tu signo lo domina la pasión, por eso debes tener cautela para no caer sólo en el deseo. Tu signo más compatible en el amor será Acuario, Virgo o Sagitario. En cuestión de salud tendrás una semana de metamorfosis. Decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Serán días de dedicarte a tu físico que te llevarán a pensar y realizar varias operaciones estéticas. El número que te regirá en estos días será el 17, sobre todo, en suerte o juegos de azar. El color que te domina es el amarillo.

Tauro

Serán días de estar muy inquieto y desesperado por salir adelante de todas las situaciones que te rodean. Esta semana tendrás al alcance el éxito en todos los sentidos, sobre todo en tu profesión o negocios, principalmente en la venta de ropa, gym, salones de fiesta y todo lo relacionado con el comercio exterior. En el amor tendrás la oportunidad de cerrar círculos con ex parejas o personas del pasado y avanzarás en tu vida sentimental. Experimentarás el amor en todos los sentidos y oportunidades. Serán días de crecimiento en lo económico, así que decides pedir un préstamo para comprar un propiedad o invertir en un negocio que te hará crecer, sólo cuida muy bien con quién lo haces. Tu color es el rojo. Recuerda nunca hablar de más o prometer lo que no cumplirás, así que debes ser más discreto. Tu número de la fortuna es el 21.

Géminis

Los nacidos bajo este signo serán muy comprensibles con los demás y hablarán de ayudar a su familia. Serán días de cambios en el trabajo o proyectos de constantes cambios. Será una semana de oportunidades en el extranjero o te invitan a vivir en otra parte de la ciudad. En el amor serán días de buscar parejas nuevas y más compatibles contigo o tu forma de pensar; recuerda que tu signo se aburre muy fácil, así que ya no estés con amores fugaces y prohibidos. Los más compatibles contigo son personas del signo Virgo, Capricornio o Aries. Decides cambiar tu carro, recuerda que a tu signo lo domina el qué dirán, así que siempre buscas verte bien. En este mes de julio reinará el amor y enamoramiento. Tu color es el azul. Te invitan a trabajar en un negocio de publicidad o de ropa. Tu número de la suerte es el 13.

Cáncer

Será una semana de estar muy amoroso y con ganas de querer y ser querido. Tu mayor afinidad se encuentra con gente de los signos Libra, Capricornio o Piscis. En cuestiones de trabajo, todo te saldrá de maravilla, principalmente en el tema de comunicaciones o aspectos artísticos. Tendrás la oportunidad de laborar fuera o conocerás personas importantes para crecer profesionalmente. Será una buena semana en lo económico y el dinero te llegará a manos llenas. Cambias de carro o buscas poner un negocio de publicidad o ropa. Cuídate de problemas de salud, sobre todo, en el intestino o con la gastritis. Ya no extrañes ese amor del pasado que no volverá. Despréndete un poco de tu casa o familiares para que te dejen crecer como persona. Tendrás una buena semana para verte de lo mejor y hablas de hacerte una cirugía estética o mantener la dieta. Tu color es el blanco y tu número de la fortuna el 07.

Leo

Tendrás una semana de guerra total en todos los sentidos para salir adelante, como buen guerrero de la vida buscarás la estabilidad personal y quitarte las malas energías. Por fin le dices adiós a la soledad, pero no es bueno regresar con los amores del pasado, es mejor buscar personas nuevas y de los signos más compatibles, que son Aries, Libra o Acuario. Vivirás una semana llena de pasión. En el trabajo ten cuidado con las traiciones de amigos. Tendrás fortuna en los juegos de azar con el número 00, así que aprovecha esta racha. Decides cambiar de auto o sacar un crédito. Buscarás cuidarte el físico y dejar los antojos, recuerda que tu signo es de mucho dormir o ser sedentario, así que es tiempo de estar en el gimnasio. Debes escuchar y entender a los que están a tu lado. Será una semana de muchas fiestas y compromisos. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, aprovecha para desestresarte.

Virgo

En esta semana estarás en paz y muy querido, serán días positivos, sobre todo, en cuestiones de trabajo o inversiones. Tendrás una metamorfosis completa en tu forma de ser, recuerda que tu signo domina los dos sexos, por eso siempre entiendes a todo mundo y das un buen consejo. Te dedicarás más tiempo en todos los sentidos: físico, mental y espiritual. Será una semana de cambio muy importante para la gente de este signo que llegará con proyectos en el extranjero o relacionarse con personas muy poderosas. Te ofrecen trabajar en algo relacionado con administrar un hotel o eventos de todo tipo. Para ti la familia es lo principal. En el amor disfrutas sentirte enamorado y querido, sobre todo, por los signos de Aries, Cáncer o Sagitario. Ten en cuenta que a tu signo le gusta el drama, por eso trata de estar más tranquilo y sin tantas presiones. Sales de viaje por diversión. Tu número de la suerte es el 08.

Libra

Esta semana tendrás casi todos los sentimientos a flor de piel, así que trata de no pelear o discutir con tu familia. Tendrás ayuda divina y comunicación con lo místico, eso te ayudará a abrir las puertas al éxito. Recuerda que puedes ser el mejor amigo, pero casi siempre te va mal en el amor porque confundes la pasión con la amistad, pero esta semana se rompe el hechizo y encuentras a la persona ideal que hablará de formalizar. Tu mayor compatibilidad será con alguien del signo Aries, Capricornio o Géminis. Los que están casados o con pareja hablarán de darse un tiempo o de separación, y las mujeres solteras deberán tener cuidado con los embarazos sorpresa. En cuestiones económicas analiza las inversiones o ahorra para evitar contratiempos. Te recomiendo los negocios de construcción, y para las mujeres todo lo que sea belleza. Tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar con el número 03.

Escorpión

Recuerda que este signo domina el crecer económicamente y siempre busca el bienestar familiar, y en estos días tendrá mucha suerte. Te llegará la noticia de un nacimiento que te llenará de felicidad. Tendrás oportunidades de crecer más en lo profesional o algo relacionado con la política o puestos de gobierno. El tiempo está a tu favor, pero deberás tener cuidado con la salud, sobre todo, con problemas cardiacos. Recuerda que tu signo es de mucho estrés o presiones de trabajo, así que debes hacer ejercicio y mantenerte sano. Regresarás a estudiar o seguir con tu carrera. Sacas la visa o residencia de otro país. El amor llega para quedarse y tu mayor compatibilidad será con alguien de los signos de Aries, Acuario o Cáncer. Pensarás en estudiar fotografía o algo relacionado con el arte. Tu número de la suerte será el 06. Cuídate de la brujería o hechizos, sobre todo, de amores del pasado.

Sagitario

Recuerda que tu signo es muy soñador, simpático y divertido, por eso en estos días se te dará mucho la convivencia o encontrarás un nuevo amor. Recuerda que tu signo es el viajero del Zodíaco, por eso se te darán los cambios de residencia. Debes cuidarte de todos los excesos, sobre todo, de los vicios y no caer en tantas tentaciones. En el amor siempre hablas de estar enamorado o de enamorarte a la primera vista, es decir, vives de ilusiones y crees en el amor. Los signos más compatibles contigo son Leo, Piscis o Tauro, con estos signos hablarás de formalizar tu relación o formar una familia. Ten cuidado con los accidentes en la calle o en automóvil, recuerda que a tu signo le encanta la velocidad y lo relacionado con deportes extremos. En lo económico te irá muy bien y será en los juegos de azar y también en cuestiones de contratos de trabajo. Tu número de la suerte es 04 y tu color el rojo.

Capricornio

Será el signo con más suerte del Zodíaco. Tendrás la oportunidad de hacer cambios para estar mejor y ser más feliz, pero esta semana hablarás de quitarte rencores del pasado y cerrar círculos, sobre todo, en el amor. Decides comprar casa o mudarte al extranjero. A los Capricornio ya maduros, uno de sus hijos se le casa. Todo lo relacionado con el dinero o negocios fluirá súper bien, pero ten cuidado con los negocios ilícitos o malos manejos, recuerda que el dinero fácil llega y fácil se va. Contemplas estudiar otro idioma o terminar tu carrera, y también tomar un curso relacionado con la ingeniería o comunicaciones. En la salud, cuídate de problemas del riñón o intestino. En el amor estás muy estable y conociendo personas interesantes, en particular de los signos más compatibles que serán Piscis o Cáncer. Tus números de la fortuna son 09, 32 y 11.

Acuario

En esta semana será de mucha actividad relacionada con cursos o volver a estudiar, así como cambios de trabajo para progresar. Tendrás la oportunidad de crecer como supervisor o jefe de tu área. Recuerda que lo mejor para ti es lo relacionado con el deporte o las ventas. Recuerda que el signo de Acuario es fijo, lo que significa que quiere mucho a la familia y pocas veces está solo en su trayecto. Estudia una maestría relacionada con la administración o economía. Te verás de lo mejor. Compras carro y realizas viajes o tomas un curso fuera del país. En la salud ten cuidado con los huesos, sobre todo, las rodillas o espalda. Debes poner más carácter con las amistades y trata que no te vean la cara. Tu mayor compatibilidad será con alguien del signo Tauro, Virgo o Aries. Tendrás un golpe de suerte con el número 14 y tu color es el azul fuerte.

Piscis

Eres el signo consentido de Dios, el que está relacionado con todo lo místico y el más carismático de todos. Compras un departamento o casa para irte a vivir solo. Recuerda que el Piscis cree en tener hijos o ser buen padre, el único problema que siempre queda muy mal con sus ex parejas o hablan de mucho odio. Resuelves problemas legales. Te haces una cirugía en los dientes u ojos, también un arreglo estético y decides ponerte a dieta rigurosa. En el amor serás muy compatible con los signos de Géminis o Capricornio, con los que hablarás de mucho amor. Serán días de salir de vacaciones con tu pareja o la familia. Tu color, el blanco y tus números el 03 y 22. Controla más tu carácter para que no te metas en problemas en el trabajo. Un amor del pasado te hace brujería, necesitas protegerte. Trata de pagar deudas del pasado. Ya no pienses en ese amor, no volverá.