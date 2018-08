Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Este 13 de agosto será de cambios necesarios en tu vida, sobre todo para progresar en lo económico; si puedes tramita un crédito, pues te lo darán. Recuerda que el número 13 es de la suerte y por eso te recomiendo encender una veladora roja y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. En cuestiones amorosas ya no idealices a las personas que acabas de conocer, considera que tu signo siempre está en busca de una relación amorosa estable y por eso agarra lo primero que pasa, así que aprende a escoger. Semana con muy buenas energías a tu alrededor. Toma en cuenta que necesitas cuidarte, mantente atento a tu estado de ánimo y no dejes que los nervios te atrapen. Te proponen un negocio y será con amigos o familiares. Pagas tus vacaciones para octubre. Tendrás un golpe de suerte con los números 43, 20 y 88.

Tauro

Decides poner fin a las amistades o relación amorosa que no te llevan a ningún lado. Te recomiendo ponerte algo de color claro o blanco y que enciendas una veladora roja para cortar cualquier brujería o mal de ojo. Recibes una buena noticia por parte de un familiar o sabrás de un embarazo. Trata de no abrirte mucho con tus compañeros de trabajo, porque ellos sólo son eso y siempre intentarán quitarte tu puesto. Te buscan para trabajar en el gobierno en el área de comunicaciones. Tu ángel de la guarda te manda decir que es el momento de crear un proyecto nuevo de trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 19 y 74, trata de agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu mejor compatibilidad es con el signo de Géminis, Piscis o Aries. Ya no lo pienses, compra una casa.

Géminis

Semana de buenas noticias en el ámbito profesional porque te llega la propuesta de un ascenso o un aumento de sueldo que te ayudará a comprarte un casa o cambiar tu carro. Recuerda que estás en tu mejor época económica y más porque tu energía positiva está en su máximo rendimiento, pero para que se mantenga más tiempo te recomiendo encender una veladora blanca con canela en polvo y cargar un limón verde en tu bolsa. No confíes tanto en los abogados, siempre checa lo que vayas a firmar. Te busca tu padre para pedirte un consejo o ayuda médica. Eres muy cariñoso y eso te permite estabilidad en tu relación de pareja. Recuerda que tu compatibilidad es con Aries, Géminis y Acuario. Tu ángel de la guarda te dice que en estos días debes administrar más tu tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 02 y 33.

Cáncer

Semana para evaluar un cambio de trabajo, considera que a tu signo lo domina lo económico. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos, acuérdate que tu carácter es muy sensible y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 21 y 10, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento para potenciar tu fortuna. Enciende una veladora amarilla y ponte algo dorado o de oro para que reine la suerte. Tu ángel de la guarda te manda decir que debes ser más sensible con tu familia o personas que te quieren, a veces ofendes sin razón y les haces daño. Los solteros tendrán amores prohibidos. Recuerda que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas.

Leo

Semana para hacer cambios positivos en tu vida, recuerda que tu signo está en una época de transformación de todas las energías. Sólo trata de quitarte de encima malas amistades o amores que únicamente te quieren por interés económico. Toma en cuenta que debes poner orden y más carácter a tu vida personal, por eso te recomiendo encender una veladora roja y ponerte una cadena de plata para que reine esa buena suerte y cortes las malas energías. Te llega dinero extra por un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. Tu ángel de la guarda te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación y enseñar a los demás. Ten en cuenta que estás en una época para verte más joven. Tendrás un golpe de suerte con los números 63, 20 y 99.

Virgo

Recuerda que tu signo batalla mucho para poder desprenderse del pasado, pero aprovecha estos días para empezar a cerrar círculos y avanzar. Tendrás una sorpresa laboral. Trata de seguir estudiando. Te pasarán el chisme de que una ex pareja se casará. Sigue con la dieta y ejercicio, que eso te ayuda a mantenerte sano y con fuerza para rendir bien en tu trabajo. Tus amigos te invitan de viaje. Enciende una veladora blanca y ponte mucho perfume para mantener las buenas energías a tu alrededor. Los casados tendrán algunas dificultades con su pareja o sentirán que el amor ya se acabó; trata de platicar más y arreglar la situación de la mejor manera. Tu ángel de la guarda te dice que debes prepararte para cambios radicales y que debes actuar con lo que se presente. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 23 y 14.

Libra

Semana para atender pagos pendientes. Recuerda que tienes muchas envidias, por eso te recomiendo encender una veladora azul y ponerte un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho, córtalo y quémalo al siguiente día, eso te ayudará a progresar en tu vida económica. Tu ángel de la guarda te dice que debes escuchar tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor, pues es momento de volverse a enamorar, porque no todas las personas son como tus ex parejas. Te llega un dinero por un préstamo familiar. Cuidado con problemas de salud, recuerda que estás en el momento de mantenerte sano en todos los sentidos. Tendrás suerte en cuestiones amorosas con los Escorpión, Capricornio o Piscis. Sabrás del nacimiento de un bebé en la familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 55, 67 y 80.

Escorpión

Analizas un cambio radical en tu forma de ser, recuerda dejar de lado tu actitud posesiva e impulsiva. Es momento de volverte más tolerante y dar el espacio a cada quien para hacer su vida, sobre todo, en cuestiones de pareja. Este lunes será determinante en tu vida laboral porque recibes una propuesta muy buena por parte de personas de otro país, recuerda no platicarlo. Hazte un chequeo médico. No compres cosas que no necesitas, es mejor ahorrar. Haces planes de vacaciones en septiembre con tu pareja. Tu ángel de la guarda dice que llegarán mensajes importantes para compartir con los demás, recuerda que una de tus misiones en la vida es ser generoso. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 19 y 70. Protégete de las envidias, por eso te recomiendo encender una veladora roja y ponerte mucho perfume.

Sagitario

Este lunes será muy especial para ti porque tendrás sorpresas agradables y las energías positivas estarán a tu alrededor, sólo trata de encender una veladora blanca e invocar a tu ángel de la guarda para pedirle lo que tanto deseas; verás que se te cumplirá. Trata de no cambiar tan rápido de pareja, sé que tu signo es fuego y eso te vuelve muy coqueto o tener varias parejas a la vez, pero te podrías meter en problemas innecesarios. Recuerda que los signos más compatibles contigo son Aries, Géminis y Virgo, así que procura buscarte parejas nacidas bajo alguno de los tres. Cuidado con problemas de piel o trata de ir con un médico para que te revise y despeje cualquier duda. Tus números de la suerte son 32, 10 y 88. Usa más los colores amarillo o blanco en tu ropa para atraer más la suerte.

Capricornio

Semana de cambios muy fuertes en tu vida, sobre todo, en lo laboral, así que trata de analizar bien lo que te ofrecen. Te recomiendo encender una veladora azul y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas y verás que se te cumplirá. En cuestiones amorosas, un ex amor te buscará para volver, pero recuerda que las personas no cambian, sólo aprenden a actuar, así que trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida personal. Te llegará un amor de Aries, Cáncer o Libra que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 32, 10 y 99. Trata de usar más los colores azul o blanco en tu ropa para atraer la buena suerte. A los casados les viene un embarazo sorpresa. Te invitan a salir de viaje. Sé más precavido en las calles. Recibes un dinero extra por parte de una venta o comisiones.

Acuario

Semana de mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de puesto o proyectos nuevos, sólo cuídate de las envidias; recuerda que tu signo brilla mucho y eso le molesta a tus compañeros. Usa algo de oro o plata, como anillo o cadena, para que aleje el mal de ojo. Arreglas pagos de un crédito. No pelees con tu ex pareja, recuerda que hay personas que no pueden separarse totalmente de ti y eso hace que te busquen, pero trata de dialogar. Cuídate de problemas de gastritis. Este lunes tendrás una revelación divina que te ayudará a estar mejor en todos los sentidos. Te recomiendo encender un veladora roja y pedir lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda. Te proponen un negocio de publicidad o venta de ropa, acéptalo, te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son el 15, 44 y 30; tu color, el blanco.

Piscis

Vienen nuevos proyectos de trabajo, sólo trata de no platicar tus planes para que no salen tu buena suerte. Te llega un dinero extra por parte de un bono o compensación. Recuerda que tu signo es agua y eso te pone muy sentimental, además te dificulta cortar las relaciones amorosas y olvidar a las personas que fueron algo importante. Te recomiendo encender una veladora blanca y pedir a tu ángel de la guarda que te ayude en tu vida amorosa. Cuidado con problemas de estómago. Esta semana harás amistades nuevas y un amor del signo de Piscis, Aries o Cáncer llegará a tu vida para quedarse, sólo evita dramatizar las relaciones personales. Este lunes inicias un nuevo ciclo laboral y personal. Tus números de la suerte son 32, 10 y 08. Usa zapatos o tenis nuevos para que pises triunfo en todo lo que realices.