Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Para tu signo es el mes del renacimiento en cuestiones de trabajo, recuerda que este mes tendrás la oportunidad de acrecentar tu patrimonio, sólo trata de adminístrate más en tus gastos. Recuerda que el amor no se compra, se da, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame. Tus signos más compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio. Tus mejores días del mes: 04, 05, 08, 11, 13, 19, 21, 23, 27 y 30, los cuales serán determinantes para tu crecimiento. Ve con tu médico para un buen chequeo en cuestiones de nervios u hormonal. Evita ser controlador con las personas, trata de mediar tus impulsos y ser más tolerante. Cuidado con los fraudes o problemas de tarjetas de crédito. Tus números de la suerte son 32, 10 y 09. Procura usar el color blanco para que tu energía se multiplique.

Tauro

Es tiempo de tomar las riendas de tu vida y ver por tu futuro. Rodéate de personas que estén contigo en las buenas y las malas, en lugar de aquellos que sólo buscan un interés. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Será un mes lleno de sorpresas agradables, sobre todo, en el amor; vendrá a ti una relación más compatible y duradera del signo de Géminis, Libra o Capricornio. Tus mejores días del mes son 05, 07, 09, 12, 16, 19, 20, 23, 28 y 30, podrás hacer cualquier proyecto laboral que te propongas. Cuídate de las pérdidas o robos, trata de ser más precavido con tus pertenencias, en particular con el celular. Haces pagos de tu coche o casa. Entras a estudiar un diplomado o maestría. Te recomiendo que este mes tengas en tu mente puros pensamientos positivos y dejes a un lado todo lo que te puede hacer daño.

Géminis

Vendrá a ti un cambio muy productivo. Tu número de la suerte es el 09 en todos los sentidos, úsalo seguido para que te llegue la abundancia. Tienes un carácter cambiante por ser dos a la vez, pero mídete en tus impulsos. Cuídate de problemas de salud, sobre todo, la presión alta o el sobrepeso. Tus mejores días del mes serán 04, 07, 09, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 27 y 30; las energías positivas estarán de tu lado y podrás realizar todo lo que necesites para estar mejor en tu vida. Te autorizan un crédito para cambiar de carro o casa. Te aburres muy fácil de tu pareja, pero es por lo mismo, que tu signo es el gemelo del Zodíaco y busca a su alma perfecta. Tus signos más compatibles son Aries, Libra y Acuario. Usa algo de plata todo el mes para que te corte las energías negativas. Recibes una traición por parte de una amiga.

Cáncer

Tendrás un mes de transformaciones radicales, pues estás en tu etapa de crecimiento personal. Firmas contratos y decides emplearte en un negocio. Ten cuidado con las malas energías o chismes, porque tu signo se hace presa de brujerías y mal de ojo, por eso este martes 4 de septiembre te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias. Debes controlar tus impulsos de celos sin razón. Cuidado con problemas del sistema nervioso. Tus días de la fortuna serán 07, 09, 15, 18, 19, 24, 26, 27 y 29. Tendrás un golpe de suerte con los números 41, 20 y 09, pero trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados. A los que están solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo. Tu signo es muy compatible con Aries, Virgo y Libra. Una pareja del pasado te busca para volver, pero recuerda que si ya te la hizo, lo volverá a hacer.

Leo

Ésta es época de reconciliación contigo mismo, es decir, por fin dejas de sabotearte en cuestiones personales. Aprende a ser tolerante y no confundir el amor con el sexo. Si ya tienes un trabajo establecido podrás buscar mejores pagos o un asenso. En cuestiones de salud estarás un poco cansado por el ejercicio o el estrés, te recomiendo este martes 4 poner una veladora roja y cargar una moneda de plata para tener éxito todo septiembre. En el amor serán unos días de confusión, por eso te recomiendo analizar tu situación de pareja antes de tomar una decisión drástica. Pagas deudas del pasado. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries , Géminis o Sagitario que será muy compatible. Recuerda que eres el León del Zodíaco y eso te hace el más fuerte y arriesgado. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 40 y 99. Tus mejores días serán 03, 06, 08, 11, 17, 19, 20, 23, 26 y 30.











Virgo

Septiembre será de decisiones radicales, tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo y dejar atrás todo lo que te hacía daño. Para avanzar en la vida debes tomar la decisión de ser feliz. Ten cuidado con los accidentes o evita los deportes extremos. Te llega la propuesta de un cambio de trabajo en estos días y será con mejor sueldo. Los Virgo que están casados se hallan en una época de estabilidad. Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir. Recibes un dinero por un golpe de suerte con los números 00, 23 y 19. Tus mejores días del mes serán 03, 05, 09, 13, 17, 19, 21, 23, 29 y 30. Arreglas papeles de divorcio o pensión alimenticia. Tendrás muchas fiestas todo el mes, pero ten cuidado con los vicios como el alcohol o las drogas. Te recomiendo este martes ponerte mucho perfume para que la abundancia reine todo el tiempo. Un amor del signo de Aries o Piscis volverá a ti a mediados de mes.

Libra

Es momento de progresar, recuerda que a tu signo lo domina la indecisión porque eres aire y esto te hace inseguro, pero es momento de un cambio. Decides comprar una casa, pero trata de no platicarlo mucho para que no te lo salen o te hagan mal de ojo. Te recomiendo este martes poner una veladora de color rojo y te amarres un listón rojo con tres nudos en el tobillo derecho como protección. Tendrás discusiones con tu pareja porque eres muy posesivo o te imaginas situaciones que no son. Arreglas asuntos legales con éxito. Evita los chismes para que no te metas en problemas que no son tuyos. En el trabajo habrá directivos nuevos y cambios radicales, pero tú quedarás de lo mejor. Tus días afortunados serán 05, 06, 09, 12, 16, 18, 20, 23, 26, 28 y 30. Los Libra solteros conocerán un amor muy intenso del signo de Acuario, Tauro o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 40, 21 y 29.

Escorpión

Será un mes de éxitos y logros personales. Decides reinventarte en cuestiones de dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es el más vanidoso y te gusta estar en forma. Cuídate del mal de ojo o brujerías de personas que trabajan contigo, recuerda que tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás. Te recomiendo este martes ponerte un listón amarillo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y prender una veladora blanca. Los Escorpión que están con pareja hablarán de comprometerse o casarse. En cuestiones de estudios trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento. Tus mejores días del mes serán 03, 09, 11, 16, 19, 21, 27 y 30; las buenas energías estarán de tu lado. Cuídate de enfermedades de transmisión sexual. Tus números de la suerte son 29, 01 y 22. Te recomiendo no sacar nada a crédito, es fundamental que aprendas a controlar tu dinero.

Sagitario

Recibirás noticias muy agradables y empiezas a ver lo de un negocio propio. Recibes una resolución legal que saldrá a tu favor. Trata de cuidar más la salud de tu padre, porque estará enfermo. Recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de lotería con los números 09, 26 y 55. Evita pelear en tu trabajo o discutir por situaciones sin importancia, ten en cuenta que tu signo tiene luz propia y eso lo hace colocarse en la mira de los demás. Te recomiendo que este martes pongas una veladora blanca y eches algo de oro o plata en tu bolsa para protección. Te busca un amor del pasado del signo de Aries o Leo que querrá volver. Tus mejores días del mes serán 05, 09, 12, 14, 23, 26 y 27, pues los astros se juntarán para ayudarte en cualquier asunto que tengas. Ten cuidado, un amigo del trabajo se está enamorando de ti, pero es un amor prohibido. Sigue con tus estudios.

Capricornio

Será un mes de altibajos. A tu signo le afectan las energías cruzadas y este noveno mes enfrentarás pruebas, así que evita las situaciones que no puedas controlar y aprende que hablando se entienden las personas. Será un mes de pagos atrasados de tarjeta de crédito o colegiaturas. Recibes la propuesta de un puesto nuevo y con más jerarquía; acéptalo, te irá de lo mejor. Ya preparas tus vacaciones. Recibes un dinero extra por parte de un bono. Podrás hacerte cualquier cirugía estética, todo te saldrá de lo mejor. Los que están solteros conocerán a alguien del signo de Aries, Géminis o Virgo que será su pareja ideal. Te recomiendo no prestar dinero para que no te roben tu suerte. Tus mejores días del mes serán 06, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 24, 28, y 30. Tus números de la buena fortuna 20, 35 y 56.

Acuario

Tienes muchas dudas en tu vida sentimental y decides poner una solución, así que dejas a ese amor que no era par ti. Este mes es de buena suerte para tu signo, te ayudará a definir qué quieres para tu futuro. Te recomiendo que este martes prendas una veladora blanca y te pongas un anillo de plata para que reine la abundancia en tu vida. Ten cuidado con los chantajes de tu ex pareja, recuerda que las personas no cambian, sólo actúan. A veces tratas mal a las personas que más te quieren, así que analiza lo que dices. Procura ir con tu médico para un chequeo. Tendrás un golpe de suerte en este mes con los números 15, 09 y 88. Ten cuidado con las envidias. Tus mejores días serán 04, 09, 12, 16, 21, 27, 28, 29 y 30. Decides hacerte unos arreglos personales o una cirugía plástica que saldrá de lo mejor.

Piscis

Es momento de tomar tiempo para ti en todos los sentidos. Te recomiendo que este martes prendas una veladora blanca, estrenes ropa y te pongas mucho perfume para las buenas energías. Pides vacaciones en tu trabajo. Ya no seas tan infiel en el amor o trata de no prometer lo que no cumplirás. Intenta tomar una maestría o diplomado a fin de que tu conocimiento sea más fuerte. Cambias tu guardarropa y look, recuerda que como te ven te tratan. Seguirás con tu pareja actual y disminuyen los pleitos, así que estás madurando. Te llega una junta de última hora para los cambios de jefaturas o te dan un puesto nuevo. Ten cuidado con personas de tu trabajo, trata de ser más desconfiado por cuestiones de brujerías o malas energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 33; procura jugar los días viernes. Tus mejores días del mes serán 03, 08, 09, 11, 18, 19, 22, 23, 27 y 29. Tendrás un mensaje por parte de un ser querido que ya está con Dios.

