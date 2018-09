Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Los horóscopos de Mhoni Vidente para este fin de semana te dirán todo lo que debes saber respecto a tu destino en materia de salud, dinero y amor, así como tus números con mayor suerte.

Aries

Viernes para analizar tu vida y meterle más energía a todo lo que realices, recuerda que tu signo siempre quiere ser el mejor. Estás en el momento de crecer profesionalmente e impulsar un nuevo negocio. Para los Aries que tienen pareja, será un fin de semana lleno de buenos momentos y estarás pensando en comprometerte, también estás en un momento en el que necesitas crecer más en tu relación de pareja. Serán días ideales para ir de paseo con tu familia y a fiestas en la noche con tus amigos, pero trata de controlar lo que bebes y lo que comes para no tener problemas en el estómago después. Trata de descansar este domingo para reponer energía. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 23, 61 y 07. Trata de tomar muchos líquidos, sobre todo, agua natural; recuerda que el agua lo limpia todo.

Te interesa también: Mhoni Vidente predice próximo gran sismo en México

Tauro

Analizas la posibilidad de salir de viaje unos días con tu pareja o amigos, trata de comprar boletos con mucho tiempo de anticipación para que salgan más baratos, pues es bueno que conozcas nuevos lugares, eso alimenta tu alma. Te invitan a una fiesta este viernes, sólo ten cuidado con lo que comes y trata de no cenar tanto para poder dormir bien, ten en cuenta que uno de tus puntos débiles es el estómago. Te compras ropa o decides hacerte un cambio de look. Si eres casado tendrás algunos problemas por celos; recuerda, el que se enoja pierde, así que trata de tener más paciencia y no buscar un pretexto para pelear. Tendrás un golpe de suerte este día 15 de septiembre con los números 21, 04 y 19. Eres el pilar de tu casa, así que trata estar más al pendiente de tus seres queridos.

Géminis

Fin de semana de mucho trabajo o de prepararte para un proyecto que tienes en mente y que te traerá ingresos extra. Este viernes retomarás una relación amorosa del pasado y que creías olvidada, sólo trata de avanzar con cautela esta vez para no repetir errores del pasado. Si las cosas no funcionan, opta por seguir como amigos. Tu signo estará rodeado por la energía del matrimonio lo que resta del año. Intenta liquidar tus deudas antes de que acabe el mes para que comiences a ahorrar rumbo al fin de año. Te invitan a una fiesta este sábado, te recomiendo vestirte de rojo para estar con mejor energía. El domingo será un día tranquilo para salir con los amigos al cine. A los Géminis solteros les irá muy bien con amores nuevos y van a ser muy compatibles. Tendrás suerte con los números 03, 91 y 40.

Cáncer

Viernes de andar con prisas para terminar un proyecto de trabajo o de escuela, recuerda que tu signo es perfeccionista y le gusta hacer todo de la mejor manera, así que date tiempo para culminarlo. Te busca un amor de signo Capricornio o Escorpión para invitarte a salir, acepta y ábrete a todas las posibilidades, pues es hora de abrir tu corazón. Se vienen pagos importantes, trata de empezar a ahorrar para que no te presiones después, ya que eso puede perjudicar tu salud. Inscríbete a cursos de administración para estar mejor preparado en el trabajo. Festejarás a lo grande el 15 de septiembre. Trata de evitar confrontaciones en el trabajo y con los amigos para estar en paz. Si eres soltero conocerás a alguien de los signos Piscis, Libra o Sagitario que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 20, 19 y 65. Tu color es el rojo.











Publicidad











Leo

Este viernes sales de viaje cerca de tu casa para descansar y reponer energías después de una semana pesada. Procura hacer los pagos atrasados de tu tarjeta de crédito o pagos de tu casa para que después no te veas presionado. Si tienes pareja estarás de lo mejor y con mucho amor, además te sorprende con una regalo muy especial que te hará muy feliz. Tendrás muchas fiestas el sábado, trata de dedicarle algo de tiempo a tu familia. Cuida mucho tu piel y cabello del sol, recuerda usar protector, ten en cuenta que es tu punto débil. Evita las peleas en tu trabajo, pues todos los problemas tarde o temprano se acaban. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 21, 08 y 33. Te busca un amor del pasado, sólo recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá a hacer, trata de alejarte de esas personas y decídete a avanzar.

Virgo

Fin de semana de trabajar mucho en un proyecto nuevo o para hacer mejoras a tu casa. Decides festejarte este fin de semana con un gran convivio entre amigos y familiares; tú déjate querer. Comienzas a planear un viaje de vacaciones con la familia en el mes de noviembre, así que también debes ahorrar para no irte con preocupaciones. Decides hacer unos cambios en tu vida y sacar amistades que no son sinceras, recuerda que ese tipo de relaciones lo único que hacen es robarte energías. Cambias el celular o te compras una computadora nueva. Haces trámites para un crédito con el objetivo de comprar una casa o un coche nuevo. Te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 27, 08 y 11. Trata de jugarlos este viernes y vestirte de colores fuertes, verás que la buena fortuna te sonríe.

Libra

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos, disfruta que atraviesas por días de mucha tranquilidad y felicidad. Tomas cursos de idiomas para estar preparado profesionalmente hacia el futuro, recuerda que para que te tomen en cuenta debes ser el mejor. Cambias de look y estrenas ropa. Cuídate de problemas del intestino o estómago, procura no comer mucha harina o picante a fin de prevenir malestares. Organizas una carne asada para recibir visitas el domingo, recuerda que a veces es importante relajarte con la familia. Trata de tomar té por las noches y no pensar tanto en problemas de dinero para dormir mejor. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 21, 05 y 44. El color rojo y los tonos brillantes serán tus aliados para mejorar tu fortuna.

Escorpión

Será un fin de semana de mucha suerte para tu signo, así que aprovecha toda esa buena energía para sacar adelante todos tus pendientes y planes de negocios. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu familia en diciembre. Sigues ahorrando para comprar un coche o una casa, es momento de comenzar a pensar en tu patrimonio. El sábado te invitarán a muchas fiestas, pero debes ser cuidadoso con la forma en la que tomas alcohol y, sobre todo, no manejar. Compras un regalo para un familiar. Pones en orden todos tus papeles de impuestos y del trabajo. Eres muy conquistador y este fin de semana tendrás mucha suerte en el amor, sólo trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que llegue más rápido. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 23 y 10.

Sagitario

Este viernes tendrás mucha presión de trabajo, recuerda que estás en un momento de cambios radicales en tu vida y por eso sentirás que todo está en contra tuya, por ello trata de relajarte e ir resolviendo los problemas sin presionarte. Cuida mucho tu dinero y no gastes en cosas que no necesitas. Tendrás algunas discusiones con tu pareja por asuntos sin importancia, trata de no ser tan dramático y vivir un fin de semana de lo más tranquilo. El sábado irás de fiesta con tus amigos, sólo procura ponerte límites y no tomar demasiado alcohol. Arreglas tu cuarto o decides pintar tu casa. Llegan familiares a tu casa este domingo para hacer una fiesta. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 55. En el amor te busca alguien del pasado para reclamarte, trata de resolver las cosas y estar en paz.

Capricornio

Fin de semana de muy buena convivencia con tus amigos y de sentirte muy enamorado de tu pareja, así que aléjate de todas las malas vibras. Tendrás muchas invitaciones a noches mexicanas el sábado. Sigues con la dieta y con el ejercicio para estar de lo mejor físicamente. Un amor del pasado te busca para pedirte un consejo. Quieres comprarte ropa, pero tienes que pagar primero tus deudas. Los Capricornio que están solteros tendrán un encuentro con alguien del signo de Aries o Géminis. Ábrete al amor y disfruta del momento, recuerda que es tiempo de ser feliz y que encuentres pareja. Ten precaución en las calles, serás muy propenso a las pérdidas y a las caídas. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 09 y 32. Usa ropa de colores claros para mejorar las buenas energías.

Acuario

Viernes de mucho trabajo o juntas con tus superiores para cambios de proyectos o de puesto, te recomiendo estar siempre con toda la disposición de ayudar y así crecer en lo profesional. Las fiestas patrias de familia y amigos estarán a tu cargo porque siempre eres el mejor anfitrión, sólo trata de controlar cómo tomas alcohol. Decides hacer cambios en tu persona o tatuarte. Te llega un dinero que no esperabas por parte de la lotería con los números 15, 40 y 31. Ya te ves mejor con la dieta y el ejercicio, así que no lo dejes. Te recomiendo tener precaución a la hora de conducir, recuerda que en las calles hay muchos peligros, especialmente en temporada de fiestas por los excesos. Decides tomar las riendas de tu vida económica y comenzar a ahorrar para el futuro. No pelees tanto con tu pareja.

Piscis

Serán días de mucha convivencia con tus seres queridos, así que deja resueltos todos tus pendientes en el trabajo para evitar distracciones el fin de semana. Saldrás con tus amigos para celebrar el 15 de septiembre, trata de ser la voz de la razón y cuida que nadie maneje en estado de ebriedad. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas, esto te servirá para que las energías fluyan mejor en tu hogar. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 21, 08 y 77. Trata de usar el color rojo para que reine más la abundancia en tu vida. Te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso. Cuídate de dolores de huesos o espalda, trata de no cargar cosas pesadas e ir con tu médico para una revisión. Te encontrarás con un amor del pasado, así que pon en claro tus sentimientos para no ilusionarte sin razón.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV