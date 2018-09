Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Tu inteligencia y liderazgo hace que tengas más suerte esta semana en todo lo referente a nuevos proyectos y negocios que te ayudarán a tener una nueva etapa de prosperidad. Serán días para analizar si continúas con tu actual relación de pareja. Tu signo a veces deja todo para último momento, te recomiendo organizarte mejor para no dejar pasar oportunidades. Los solteros se vuelven a enamorar. Ten cuidado con problemas legales o de impuestos, trata de llevar en orden tus cuentas. Recibes a familiares en tu casa. Tramitas un crédito para comprar un auto. Planeas tus vacaciones para el mes de noviembre. Tus números de la suerte serán 08, 09 y 70. Tu color, el blanco. Ten más cuidado con tu salud, sobre todo, con la presión baja o los nervios; te recomiendo que te sometas a una revisión para descartar dudas y comiences una vida más sana.

Tauro

Cambias de look, compras ropa nueva y comienzas una nueva rutina de ejercicio con el propósito de verte mejor a fin de año. Mientras cambies el exterior está bien, pero recuerda permanecer con ese carácter tan fuerte que te define y que te ayudará a lograr el éxito en proyectos, tanto personales como profesionales. Se aproxima una boda de alguien muy cercano. Sigues estudiando para tener más oportunidades en el futuro. Te llega un bono o te pagan tus vacaciones en el trabajo. Te busca un amor del signo Libra o Escorpión con la finalidad de volver, trata de darte la oportunidad de ser feliz. Te recomiendo pedir lo que deseas a tus ángeles este 27 de septiembre. Tus números de la suerte son 06, 41 y 79. Procura usar más el color blanco y rojo en tu ropa. Te compras una bicicleta. Visitas a tu padres.

Géminis

Semana para administrar más tu tiempo y realizar todo lo que tienes en proyectos, recuerda que te hallas en esa época de hacer un patrimonio y crecer más en lo profesional, sólo trata de no platicar tus planes y menos a tu pareja sentimental, porque a veces no te entiende. Te viene un problema con alguien del signo de Aries o Piscis y será por una deuda o chisme. Tendrás un golpe de suerte el 27 de septiembre con los números 22, 31 y 87. Procura tomar mucha agua para purificarte. En cuestiones amorosas empiezas a dudar de tu pareja, así que te recomiendo acudir a terapia antes de tomar cualquier decisión. Eres buen anfitrión y en tu casa casi siempre hay invitados, pero recuerda que también es bueno estar en soledad. A los solteros les llega un embarazo sorpresa. Tu color de la suerte es el amarillo.

Cáncer

Semana para festejar con tus amigos y organizar un evento de trabajo. Regularmente cargas con problemas que no son tuyos, así que aprende a soltar y quítate energías negativas de tu vida. El 26 de septiembre será de suerte para tu signo, recuerda pedir ese aumento de sueldo o que te suban de categoría, porque lo mereces. El 27 de octubre enciende una veladora de color blanco para que tu buena energía crezca más. Sabrás del nacimiento de un sobrino o primo. Buscas un crédito bancario para un departamento. Terminas de pagar cuentas del pasado y por fin dejas a un lado esa mortificación. En cuestiones de salud haz una dieta basada en jugos y verduras para que puedas bajar más rápido de peso. Compras un boleto de avión para ir a visitar a tu pareja o familiares. Tus números de la suerte son 06, 28 y 41, combínalos con tu día de nacimiento.

Leo

Vienen fuertes presiones de trabajo o juntas de última hora. Trata de no pelear con tus superiores y dialogar cualquier situación que no te agrade. Administra de mejor manera tu dinero y evita gastos innecesarios, recuerda que son tiempos para ahorrar. En cuestiones de amor sientes que tu pareja se está alejando de ti, toma en cuenta que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, así que te recomiendo reconquistarlo y poner más atención a tu vida sentimental; no todo es sexo, ten en cuenta que también los detalles cuentan. Entras a un curso de yoga o pilates y eso te ayudará a tranquilizarte. Este 27 de septiembre trata de prender una veladora de color azul y pedir a todos los ángeles que te ayuden en lo que más necesitas. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 18 y 24. Usa prendas de color naranja y amarillo.











Virgo

Semana de mucha suerte en los juegos de azar y en todo lo relacionado con cierre de negocios. Este 25 de septiembre prende una veladora roja y pide a todos los ángeles lo que más necesitas y verás que se cumplirá. Te llega una revisión de tus jefes o auditoría, así que procura tener en orden todo en tu trabajo. En el amor ya no le ruegues a tu ex pareja, recuerda que no siempre hay compatibilidad, así que trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida sentimental. Seguirás en tu curso de diseño o programación y eso te ayudará a crecer más profesionalmente. A veces te da miedo el futuro y eso es normal, pero recuerda que tu signo tiene la fuerza para salir adelante de cualquier problema. Cuídate de problemas de migraña. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 27 y 33, trata de combinarlos con tu día de nacimiento.

Libra

Semana de muy buena suerte. Festejas tu cumpleaños con tus compañeros de trabajo o de escuela. No te metas en problemas que no son tuyos. Ten calma y recuerda que esta semana será muy buena en cuestiones de ingresos, pero debes tener cuidado con deudas pasadas. Controla tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren. Te llega una propuesta para trabajar en una empresa internacional o te invitan a un negocio de publicidad. Cuidado con problemas de riñón o intestino, lleva una alimentación más sana. En el amor estarás de lo mejor o te mudas con tu pareja de Acuario o Géminis. Los casados tendrán embarazo en puerta. Gozarás un golpe de suerte el 9 de octubre con los números 00, 16 y 21. Cuidado con brujerías de personas de tu trabajo, protégete con una cadena de plata y agua bendita.

Escorpión

Los siguientes serán días para reponerte del fin de semana. Sigue con el ejercicio o lleva una alimentación más saludable. Cambia tu carro, recuerda que como te ven, te tratan, así que procura sacar un crédito y renuévalo. En el amor seguirás con tu pareja actual y por fin se acaban los pleitos. Cambias tu look y compras ropa. Te llega una junta de última hora para cambios de jefaturas. Cuidado con lo que comes o trata de ser más desconfiado respecto a brujerías o malas energías. En estos días preparas una fiesta para uno de tus hijos o tu mamá. Sacas la visa o arreglas papeles de migración. Tendrás un golpe de suerte el 27 de septiembre en todo lo relacionado con negocios o cierres de contratos y juegos de azar con tus números de la suerte: 21, 33 y 70. Usa prendas rojas para que la suerte esté de tu lado.

Sagitario

Semana para analizar los cambios que tanto deseas para llegar al éxito. Las buenas energías estarán de tu lado. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo, trata de hablarle e intenta quedar en paz. Protégete el 27 de septiembre: enciende una veladora de color blanca y pide a los ángeles que te cuiden. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro esa situación. Cuídate de problemas de infección de la piel. En el amor sigues muy enamorado de tu pareja actual. Tu signo más compatible es Piscis o Aries, y hablarás de casarte o vivir en pareja. Te recomiendo visitar a tus abuelos o tíos porque uno de ellos estará enfermo. Regresas a estudiar idiomas. Gozarás de suerte extraordinaria el 25 de septiembre y una ayuda divina llegará a tu vida para procurarte más éxito. Suerte en los juegos de azar con los números 00, 17 y 28.

Capricornio

Semana para dedicarle más tiempo a tu vida profesional e inscribirte a cursos que te ayuden a crecer más. Trata de adelgazar con ejercicio, no te presiones con pastillas o dietas forzadas. El 27 de septiembre será el mejor día para que le prendas una veladora a tus ángeles y pidas lo que tanto deseas. Cuídate de dolores de nuca o espalda, trata de dormir más tiempo y apaga tu celular en las noches. Te pones al corriente con algunos pagos atrasados que tenías. El amor tiene condiciones, así que si sientes que peleas mucho con tu pareja, quizá sea momento para darse un tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 21, intenta vestirte de color azul fuerte. Ten cuidado en las calles y desconfía más de las personas desconocidas. Compras un boleto de avión para viajar en noviembre.

Acuario

Semana para poner en orden tu vida sentimental, quieres una pareja, pero eres muy voluble y es necesario hacer cambios en tu personalidad para estar mejor. Aprovecha las energías positivas los días 25 y 27 de septiembre. No platiques mucho tus planes para no atraer envidias. Te recomiendo que no prestes dinero esta semana, porque se te escapará la suerte. En cuestiones de salud debes cuidarte de dolores de intestino o vesícula. Te recomiendo llevar una dieta basada en verduras y agua natural. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes, pero te desanimas muy rápido, así que trata de darle constancia a tus proyectos. En la escuela será una semana de exámenes, así que aplícate a estudiar. Te invitan a salir de viaje en estos días y tramitas tu pasaporte. Tus números de la suerte son 22, 31 y 67. Tu color, el verde.

Piscis

Semana de retos en cuestiones de trabajo; tus superiores te pondrán a prueba para saber si eres apto para asumir un puesto mejor, así que trata de estar muy concentrado en todo lo que te propongas. Cuídate de los chismes y trata de no comentar o platicar lo que te confíen. Un amor del pasado del signo de Piscis o Aries te buscar para volver, recuerda que siempre necesitas de una pareja para avanzar en la vida, así que no le digas que no al amor. Eres muy cambiante en cuestiones de humor y eso hace que a veces te sabotees a ti mismo, así que te recomiendo darle estabilidad a tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de septiembre en juegos de azar con los números 08, 31 y 27. Arreglas asuntos legales o tramitas un crédito. Trata de divertirte, pero no salgas con dos personas al mismo tiempo.