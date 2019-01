Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Viernes de cambios importantes en tu vida laboral. Un nuevo amor te invita a cenar, así que ábrete a la oportunidad de ser feliz. Los que tienen pareja estarán muy felices y estables. Te recomiendo usar ropa de colores fuertes y mucho perfume para que tu energía positiva se renueve. Tomas un curso de computación los fines de semana. Cuidado con los problemas de los nervios, ve con un médico para iniciar un tratamiento. El domingo decides hacer cambios en tu cuarto. Te llega un dinero extra gracias a los números 00, 21 y 34. Trata de no presumir mucho tus logros para no provocar envidias. Los Aries son muy acelerados y eso les acarrea muchos problemas, así que debes aprender a controlarte antes de tomar cualquier decisión. Te recomiendo salir a caminar para liberar tu mente de presiones y pensar con más claridad.

Tauro

Fin de semana con algunos problemas familiares, recuerda que tú eres uno de los pilares más fuertes en casa, así que trata de mantener la paz para que las cosas se resuelvan lo más pronto posible. Te preparas para una entrevista laboral en los próximos días, recuerda que es mejor estar confiado, pero no parecer soberbio. Sales de fiesta el sábado, trata de no excederte mucho con el alcohol ni desvelarte para empezar la próxima semana con la mejor energía. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 87. Empiezas a sentirte algo deprimido, así que te recomiendo hacer mucho ejercicio. Recuerda que tu signo siempre necesita estar activo para sentirse bien. Los signos más compatibles en el amor serán Escorpión, Acuario y Virgo. Debes cuidar más de tu propia salud y estabilidad emocional.

Géminis

Tendrás algunos problemas de pareja, trata de no decir nada ni tomar decisiones cuando estés alterado, te podrías arrepentir después. Ya no estás a gusto en tu trabajo y piensas en cambiar de empresa o iniciar tu propio negocio, recuerda que a los Géminis no les gusta estar atados a ningún lado. Arreglas un problema legal que venías arrastrando desde hace meses, trata de ya no pedir créditos y mejor pagar todo de contado. Si quieres bajar de peso ve con un especialista que te dé una dieta y no recurras a las pastillas. Buscarás a un amor del pasado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Los problemas con tus parejas siempre suelen ser porque no eres totalmente honesto, así que debes de cambiar eso para que tu próxima relación sea exitosa; los signos más compatibles son Aries y Leo.

Cáncer

Recibes muy buenas noticias estos días, recuerda que este 2019 será uno de tus mejores años, así que empieza a aprovechar las buenas rachas para sacar adelante todos tus propósitos. Te llega una oferta para iniciar un negocio junto a un amigo, inténtalo, te irá de lo mejor. No busques el amor en esa persona que ya te rechazó, sigue conociendo más personas. Haces arreglos o compras muebles nuevos para tu casa, eso te va a ayudar a que circulen mejor las energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 81. Si puedes sal a caminar en las noches para llenarte de toda la buena vibra de la luna. A los Cáncer que tienen pareja les viene un embarazo. Te invitarán a varias fiestas el sábado, trata de no excederte con el alcohol y el cigarro, recuerda que tu punto débil son los vicios.

Leo

Estos días realizas arreglos o remodelas tu casa, tu signo es uno de los más ordenados y necesita siempre estar cambiando de lugar los muebles para que las vibras fluyan. Viernes de estrés y energías cruzadas en el trabajo, procura no tomarte las cosas personales. No todo en la vida es trabajo, así que te sugiero salir de fiesta con tus amigos el fin de semana. Conocerás a personas muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 77. Te recomiendo salir a pasear y estar en contacto con la naturaleza el domingo para cargar tus energías. Recuerda que tu signo tiene mucha facilidad para los negocios y hacer dinero, sólo te falta tener más confianza en ti mismo, así que invierte todo tu esfuerzo en sacar adelante ese proyecto que tienes en planes desde hace mucho tiempo.

Virgo

En cuestiones laborales, este viernes será complicado, procura relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Haces unos cambios en tu forma de vestir y decides seguir con la dieta para renovarte este 2019. Será un año muy bueno en cuestiones de relaciones personales. Cuídate de problemas de huesos o caídas, debes ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 17. Recibes un regalo de un nuevo amor. Que ya no te preocupe lo que dicen de ti, siempre eres blanco de muchas envidias, pero depende de ti que no te afecte. Trata de cuidar más tu dinero y no gastarlo por impulso. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra ciudad. Estás en una etapa de crecimiento económico, así que es el momento de invertir tu tiempo y toda la energía para iniciar un negocio propio.

Libra

Serán días de buena suerte y de reinventarse en el amor; Piscis, Géminis y Acuario serán compatibles contigo. Trata de pagar deudas de tu tarjeta. Sé discreto con tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal. Planeas viajar o ir al extranjero a visitar familiares. El sábado comprarás ropa o cambiarás de look. No seas tan impulsivo en tu trabajo o escuela. Aprende a ser más consciente con lo que comentas. Sal el domingo a tomar aire fresco para multiplicar tu energía positiva. Un amigo del signo Escorpión o Sagitario se enamora de ti, aclara la situación y no juegues con sus sentimientos. Vendrá un embarazo sorpresa para los casados. Tendrás un golpe de suerte con los números 28, 31 y 70; juega el domingo. Sigue con la dieta que ya se notan los resultados. Cuidado con las traiciones en el trabajo.

Escorpión

Te hallas muy positivo y con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y particularmente en el trabajo; toma un curso los fines de semana o especialízate aún más en tu carrera. Acepta la invitación para salir de viaje, ya que te ayudará a estar más relajado. No te enamores tan rápido, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que calma. Escucha los consejos de tus padres, ellos quieren lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa; compras muebles y arreglas fugas de agua. Tendrás problemas de estómago o intestino, es tu punto débil. Evita el alcohol y el picante. No prestes dinero, aprende a decir que no. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 18, 42 y 70. No mientas, porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Sagitario

Fin de semana con muchas tareas pendientes de tu escuela o trabajo, a tu signo le falta administrar su tiempo y siempre se le carga todo al último momento. Cuídate de problemas por deudas, mejor evita comprar lo que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 20, 31 y 87; combínalo con tu día de nacimiento. Usa ropa de color naranja para multiplicar tu suerte. Te busca un amor del pasado del signo Aries o Cáncer; platica con él. Serán días buenos en cuestiones familiares o tendrás fiesta en tu casa. No tomes en cuenta los chismes, pues tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. Domingo de salir en compañía de tus seres queridos. Eres muy sociable y eso te hace un excelente vendedor, asóciate con alguien y pon un negocio, ya que será todo un éxito este año.

Capricornio

Viernes de trabajo atrasado. Ponte al corriente con tus pagos de tarjetas y aprende a ahorrar. Ves la posibilidad de poner un negocio o tener un trabajo extra; a Capricornio no se le niega el dinero. No confíes en todas las personas, pues te rodean las traiciones. Cuídate de nervios o ansiedad y mejor ve al médico. Una ex pareja te busca para pedirte un favor. Te festejas con tu familia y amigos. Un nuevo amor te dará un regalo especial. Cuidado con las caídas o accidentes. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 20 y 31, agrega el día de tu nacimiento. Domingo de hacer cambios en tu casa o comprar muebles. Los que tienen pareja estarán muy enamorados. Los solteros conocerán a personas compatibles. Viste con colores fuertes para atraer el amor. Evita los tratamientos estéticos; espérate a febrero.

Acuario

Es un buen día para ponerte al corriente en el trabajo o escuela. Este fin de semana estarás nostálgico, pues tu carácter te causa muchos problemas sentimentales y después te arrepientes; controla tus impulsos e intenta llevar una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 31 y 77; combínalos con tu día de nacimiento. Te invitan a cenar el sábado, no tomes mucho alcohol. Compras boletos de avión para viajar en febrero. Duerme más y deja un poco el WhatsApp para estar activo al día siguiente. No te metas en problemas ajenos, a veces es bueno mantenerse al margen de las situaciones familiares. Arreglas tu coche para venderlo. Domingo de estar en familia y sentirte muy querido. Te busca una amiga para pedirte un consejo de divorcio, tu signo es el psicólogo del Zodíaco.

Piscis

Días de mucha suerte, es tiempo de crecer en lo económico y lo personal, pero cierra esos círculos en el amor, pues tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, deja eso a un lado y avanza. Viernes de mucho trabajo, te ofrecen un contrato nuevo que será bien pagado, así que no lo desaproveches. Recibes una oferta de comprar casa o departamento, hazlo, que te dará seguridad. Los que tienen pareja seguirán muy estables, pero dejen de lado las infidelidades y maduren. Sábado de fiesta con amigos. Arreglas tu cuarto o sacas lo que ya no utilizas. Ahorra para estabilizar tu economía. Te busca una amiga para invitarte a salir de viaje. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 14, 32 y 67. No confíes en personas que acabas de conocer y permanece al margen.