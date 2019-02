Mhoni Vidente: los horóscopos de febrero

Aries

Durante febrero tu signo estará muy fuerte en los negocios o con una nueva oferta laboral. Ten mucho cuidado con tu salud y ve al médico para hacerte un chequeo completo. Trata de estar más al pendiente de tu familia, en particular de tus papás. Este mes te llega una sorpresa económica y tendrás la oportunidad de acrecentar tu patrimonio. Si crees que necesitas darle regalos a tu pareja para que no se vaya de tu lado, es mejor terminar con esa relación. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Acuario, Virgo y Capricornio. Los mejores días del mes serán 01, 04, 05, 08, 11, 13, 19, 21, 23 y 27. Tus números de la suerte son 02, 13 y 27. Usa prendas de color blanco. Realizarás dos viajes, ya sea por placer o negocios. Una veladora roja y usar algo de plata o de oro serán los mejores amuletos para ti.

Tauro

Febrero será un mes de mucha estabilidad en cuestiones amorosas para los que tienen pareja, mientras que los solteros conocerán a personas muy compatibles del signo Cáncer, Escorpión o Capricornio. Este primero de febrero te recomiendo encender una veladora de color blanco y cortarte el cabello para que tu energía positiva se fortalezca. Es importante que te alejes de las amistades falsas que sólo te quieren por interés. Sigue con el ejercicio, pero cuídate mucho de dolores de espalda y articulaciones, recuerda que no debes esforzarte de más. Tus mejores días del mes serán 02, 04, 07, 09, 15, 16, 19, 20, 23 y 28. Procura ser más precavido en las calles para prevenir pérdidas y robos. Decides seguir estudiando. Trata de tener sólo pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño.

Géminis

Este mes será de metamorfosis completa para tu signo. Recibes un dinero por parte de una comisión o el pago de una deuda. Ya no seas tan coqueto y trata de tener una pareja estable para vivir en armonía. Tus mejores días serán 01, 05, 07, 08, 10, 13, 19, 21, 24, 25 y 26. Te busca un amor del pasado para volver contigo, pero mejor te recomiendo cerrar ese círculo. Tus números de la suerte para todo el mes son 07 y 19. Ve con tu médico, ten cuidado con problemas de infección y trata de no automedicarte. Un amor del signo de Aries o Escorpión buscará a los Géminis que están solteros. En el trabajo se aproxima un problema con una mujer, trata de no darle importancia y seguir tu camino. Este primero de febrero te recomiendo encender una veladora de color azul y ponerte mucho perfume.

Cáncer

Los números de la suerte en febrero para los Cáncer serán el 02 y el 19. Este mes experimentarás mucho crecimiento profesional, te llegarán dos propuestas de trabajo, así que te recomiendo pensarlo mucho y pedir consejos antes de tomar cualquier decisión. Los que tienen pareja se encuentran en el momento ideal para hablar de formalizar la relación. Los solteros tendrán alta compatibilidad con los signos Aries, Virgo o Acuario. Ten cuidado con problemas de estrés, trata de liberarlo haciendo ejercicio y descansando. Mantén discreción con tus planes para que nadie te los sale. Tus mejores días del mes serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21 y 28. Usa más el color azul en tu ropa. Será un mes de muchos viajes con tus amigos. Recibirás un regalo especial el 14 de febrero de alguien que no esperabas, pero que te causará alegría.

Leo

Tendrás muchas aventuras en tu vida durante febrero; decides cambiar por completo tu forma de pensar para tener más oportunidades de crecimiento en lo laboral. Este día primero te recomiendo encender una veladora de color rojo y ponerte agua bendita en la nuca para tener muy buena energía todo el mes. Es importante que aprendas a cuidar más tus finanzas y comiences a ahorrar. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos Sagitario, Piscis y Capricornio. Será un mes de muchas fiestas, sólo trata de controlarte con los vicios como el alcohol o el cigarro. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 13, 18, 21, 24 y 27. Tus números de la suerte 00 y 25. Retoma tus propósitos de Año Nuevo, aún estás en tiempo para alcanzar las metas trazadas. Evitar pleitos innecesarios con tu familia.

Virgo

Febrero será el mes de la reconciliación luego de los problemas que has enfrentado. Aprovecha toda esa energía que habrá a tu alrededor para sacar adelante los proyectos de negocios que tienes pendientes, verás que muy pronto te llegará el éxito y la abundancia. No te aferres a situaciones ni a personas que no valen la pena y no te aprecian, recuerda que el amor no se puede forzar. Saldrás a muchas fiestas durante todo el mes, sólo controla los vicios. No des mucha importancia a los pleitos con tu familia, recuerda que se pueden salir de control. Tus mejores días del mes serán 01, 04, 06, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 22 y 27. Tus números de la suerte son 15 y 23. Tendrás un golpe de suerte el 11 de febrero en los juegos de azar. Te recomiendo encender una veladora de color amarillo y estrenar ropa este día 1.

Libra

Te sentirás en pleno resurgimiento personal y notarás que es tiempo de madurar y formar un patrimonio. Tu meta será no ser tan rencoroso y perdonar. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa. No utilices tu dinero para adquirir artículos que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones laborales: un mejor puesto o un nuevo contrato. Tus mejores días en este mes serán 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25 y 28. Recibirás dinero extra para salir de viaje. En el amor seguirás con tu pareja de Piscis, Leo o Sagitario; hablarán de vivir juntos. Tus mejores regalos en San Valentín son: un reloj, una cadena de plata u oro y perfumes. Tu color será el blanco. En este mes evita las cirugías estéticas y mejora tu alimentación. El 1 de febrero prende una veladora de color blanca para atraer las energías positivas.

Escorpión

Llegó el mes para que te renueves en todos los sentidos y dejes atrás todo lo que te causa daño. Es momento de buscar un mejor trabajo. Cuídate de problemas de pulmones o garganta. Saldrás de viaje con tu familia. Los mejores regalos en este mes son los perfumes, ropa, anillos o lo relacionado con electrónicos. Sigue con la dieta y el ejercicio. Te recomiendo poner un negocio o cambiarte de casa. Compras una bicicleta para hacer ejercicio. Cuida lo que le dices a tu pareja, hieres sus sentimientos. Tus mejores días serán 02, 08, 09, 12, 17, 21, 22 y 26. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 81. Usa el color rojo intenso para estimular la fortuna. Cuidado con los robos. Serás compatible con Escorpión, Tauro o Piscis. El 1 de febrero prende una veladora y ponte perfume para la abundancia.

Sagitario

Mes de renovación y de darte cuenta que es tiempo de crecer en el ámbito laboral y personal. Tus mejores regalos para este mes del amor son los viajes, una cena romántica con flores, anillos y todo lo relacionado con la ropa. Cuidado con pagos atrasados. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 31 y 44. Cuidado con dolores de cabeza o cuello. Hacer corajes te provoca enfermedades, así que quítate eso haciendo ejercicio. Recibes dinero extra para salir de viaje. Tus mejores días en este mes serán 03, 05, 09, 12, 16, 20 y 27. Te recomiendo cambiar de trabajo o empezar un negocio. Usa el color amarillo para atraer la salud y abundancia. Los solteros serán compatibles en el amor con Piscis, Aries o Géminis. El 1 de febrero prende una veladora amarilla y ponte zapatos nuevos para iniciar el mes con éxito.

Capricornio

Comienza una buena etapa para ti, vendrán oportunidades de crecimiento laboral. Te recomiendo ponerte a dieta o someterte una cirugía estética. A tu signo le gusta tener dos o más relaciones a la vez, pero si ya tienes una pareja estable, no busques problemas. Emprende ya ese negocio familiar. Recibirás varias sorpresas de regalos y te propondrán un compromiso amoroso firme. Cuídate de problemas de intestino o dolores de cabeza provocados por la presión. Los solteros renacerán en el amor con algún signo de Aries, Cáncer o Libra. Sé persistente en tus metas y ahorra para irte de vacaciones en marzo. Tus mejores días este mes serán 01, 04, 06, 09, 10, 18, 19, 20 y 23. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 15 y 78. Usa el color azul fuerte para la abundancia. No hagas caso de chismes o malos entendidos.

Acuario

Estarás con la mejor actitud en febrero y te rodearán energías positivas, sólo aprende a controlar tu carácter. Una persona que acabas de conocer en el trabajo te causará problemas con tu pareja; no mezcles amor y negocios. Vendrán oportunidades de crecer económicamente. Tomarás un curso de administración o sistemas digitales. Los que tienen pareja hablarán de salir de viaje o se darán regalos que no esperaban como anillos, ropa o una cena romántica. En este mes te proponen matrimonio. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 10, 14, 15, 19, 21, 23 y 28. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 15 y 77. Tu color para estos 28 días será el rojo. Cuidado con los vicios o malas amistades. Este 1 de febrero prende una veladora de color rojo y usa algo de oro o plata que te proteja contra las envidias.

Piscis

Llega la mejor etapa de tu vida y de realizar proyectos. Te someterás a una cirugía que será exitosa. Tu signo atrae lo negativo, carga un limón verde como protección. Te propondrán un compromiso amoroso. Cuida tu dinero y ten discreción. A tu signo lo dominan los problemas hormonales, aléjate de la presión. Tus mejores días en febrero serán 01, 02, 03, 07, 10, 13, 24 y 27. Los solteros renacerán en el amor con un Géminis, Cáncer o Libra. Tendrás dos golpes de suerte con los números 03 y 08. Ahorra para salir de vacaciones en tu cumpleaños. Tus mejores regalos en este mes del amor son perfumes, ropa y viajes. Tu meta será hacer caso omiso de chismes o malos entendidos. Te recomiendo prender una veladora de color amarillo y ponerte mucho perfume el 1 de febrero para atraer la abundancia.