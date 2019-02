Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Vienen días de muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo tener paciencia y ser cauteloso con tus acciones; recuerda que tu signo es impulsivo y siempre busca problemas donde no los hay. Realizas un viaje imprevisto por cuestiones laborales, pero te servirá para establecer relaciones públicas. Vienen nuevos proyectos de trabajo. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres búscalo otra vez, considera que el orgullo a veces no es tan bueno. El 14 febrero un nuevo amor te invitará a comer y te dará un regalo que no esperabas; toma en cuenta que tu signo necesita estar en pareja para evolucionar como persona. Ya no seas tan determinante con tus amistades. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 17 y 23. Usa más el color rojo o amarillo.

Tauro

La suerte estará contigo, ya que vienen nuevos proyectos de trabajo. Te proponen un negocio, analízalo detalladamente y si te funciona no dudes en aceptar. Mide bien tus gastos y así evitarás problemas financieros. Asistes a una fiesta familiar en la que la pasarás de lo mejor. Es momento de hacer más ejercicio y escapar del estrés. Este 14 de febrero te hacen una propuesta de amor formal, por fin tendrás una pareja que te hablará de un compromiso. Los solteros recibirán varias invitaciones para salir a cenar o tener una noche de pasión. Cuídate de problemas por tu carácter o trata de medir las consecuencias de tus actos. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 34. Usa zapatos nuevos para que pises la buena fortuna toda la semana. Presentas exámenes escolares o decides tomar un diplomado.

Géminis

Tomarás decisiones importantes que afectarán tu entorno laboral. Recuerda que tu signo siempre se encuentra en busca del progreso y éste es el momento de buscar esa oportunidad de crecer en lo personal, así que no lo dudes. Cuídate de los chismes, considera que tu signo levanta envidias, por eso trata de ser discreto con tus éxitos y planes. Te invitan a realizar un viaje en pareja este 14 de febrero. Te realizas un chequeo médico y todo sale de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 33. Usa algo de oro o plata para que la suerte esté más tiempo contigo. Atraviesas por una época de abundancia y por eso te recomiendo usar prendas de color azul fuerte y blanca. Recibes dinero por un pago extra en tu trabajo. Te regalan una mascota. Cambias el plan de pago de tu celular.

Cáncer

Días de tener nuevas ideas para tu trabajo o negocio, recuerda que tu signo de agua es sumamente creativo y siempre hallas la manera de innovar para crecer en lo profesional. Esta semana te notificarán cambios positivos en tu trabajo, sólo trata de no querer imponer tu decisión; lo mejor que puedes hacer es opinar y que entre todos lleguen a una resolución favorable. Son tiempos de ahorro y analizar un cambio en tus gastos para mejorar tus finanzas. Este 14 de febrero te llega la propuesta de vivir en pareja o formar un hogar, considera que tu signo busca sentirse amado y protegido. El mejor regalo para tu signo es un perfume o algo de oro. Cuida a tu familia porque necesita recibir tu protección. Continúa con la dieta, que eso te hará estar de lo mejor. Tus números de la suerte son 00, 21 y 43.

Leo

Tus energías estarán revueltas y esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones laborales o de negocios, así que te recomiendo solucionar todo de la mejor manera y cuanto antes mejor. En estos días deberás cambiar personal en tu área de trabajo o hacer contrataciones nuevas. Te invitan a realizar un viaje a finales de mes. Ya no busques a ese amor que te dejó, recuerda que es mejor estar con personas compatibles. Los que tienen pareja, este 14 de febrero hablarán de un compromiso firme en su relación y les llegará un regalo que no esperaban, puede ser un reloj o anillo. Arreglas un asunto legal a tu favor. Recuerda pedir ayuda si no puedes con algún problema. Tus números de la suerte son 09, 31 y 39. Usa más el color naranja o amarillo para que la suerte esté de tu lado.

Virgo

Semana para lograr los objetivos que tienes en mente para progresar. En cuestiones de salud, cuídate de las depresiones o nervios, ten en cuenta que todo lo que te pasa es para acumular experiencia y ser más fuerte. No dejes que los malos pensamientos invadan tu mente. Este 14 de febrero celebrarás de lo mejor porque encuentras a la persona ideal y decides vivir en pareja. Te busca un amor del signo Capricornio o Sagitario para salir de viaje o visitarte si vives lejos; considera que ese amor se quedará contigo. Te invitan a trabajar en gobierno o proyectos políticos. Mantén la dieta y el ejercicio, recuerda que tu signo es muy vanidoso. Tramitas tu visa o pasaporte. Tendrás un golpe de suerte el miércoles 13 de febrero. Ese día enciende una veladora roja y pídele a tu ángel de la guarda que venga la abundancia y prosperidad a tu vida. Tus números de la suerte son 00, 19 y 33.

Libra

Tendrás mucho trabajo y problemas en asuntos legales, trata de no acelerarte y encontrar la solución a cada uno de tus asuntos pendientes. Este 14 de febrero te llegará una sorpresa por parte de un amor. Continúa con la dieta y el ejercicio. Te invitan a realizar un viaje familiar. Cuida más a tu madre porque se enfermará o llévala al médico. Este 13 de febrero les recomiendo a los solteros juntar 13 monedas de cualquier denominación y ponerles perfume, después dejarlas en una iglesia como limosna y pedir con mucha fe tres deseos que serán cumplidos antes de que acabe el mes; también enciende una veladora blanca. Sé que a veces es difícil cambiar de trabajo, pero si ves que en el actual no te valoran, busca nuevos horizontes. Tus números de la suerte son 29, 31 y 80. Te buscan para invitarte a apadrinar una boda.

Escorpión

Enfrentarás mucha carga de trabajo y asistirás a juntas con tus jefes para cambios de puesto o proyectos. Cuídate de las envidias; te recomiendo usar un objeto de plata como anillo o cadena para alejar el mal de ojo. Evita pelear con tu ex pareja, recuerda que hay personas que no pueden separase totalmente y eso hace que te busque, pero trata de dialogar para que sepa que ya no puede ser. Este 14 de febrero recibes una sorpresa por parte de un nuevo amor; los casados se volverán a enamorar. Cuídate de problemas del estómago o gastritis. Este 13 de febrero tendrás una revelación divina que te ayudará a estar mejor en todos los sentidos, por eso te recomiendo encender una veladora roja y pedir lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda. Tus números de la suerte son 02, 29 y 88. Tu color, el rojo.

Sagitario

Inicias una nueva etapa. Recuerda que Dios siempre pone los momentos ideales para ser felices, pero tu signo es propenso a sabotearse. Debes entender que sacar los defectos de tu pareja o amigos no te llevará a la tranquilidad, así que evita o disminuye el perfeccionismo en tu vida y verás que la felicidad seguirá de tu lado. Un familiar te pide prestado para resolver una emergencia. Eres muy bueno para empezar negocios y hacerlos triunfar, pero cuando ya lo tienes te aburre y decides hacer otra cosa, así que es tiempo de que te estabilices. Este 14 de febrero estará lleno de sorpresas, por fin decides tener algo estable con tu pareja. Los solteros tendrán un día con sus amigos con derechos o gente cercana. Cuida bien tus tarjetas de crédito para que no te las clonen. Tus números de la suerte son 14, 23 y 50.

Capricornio

Semana para reinventarte, recuerda que tu signo siempre pasa por momentos difíciles, pero tu capacidad de salir adelante te hace más fuerte. Ten en consideración que si no te gusta tu trabajo puedes buscar otro donde te sientas más útil y con oportunidades de prosperidad, recuerda que los astros estarán de tu lado. Este 14 de febrero sentirás que el amor verdadero tocó tu puerta y hablarás de formalizar. Para los solteros será un día de regalos sorpresa por parte de amigos o amores nuevos. Cuidado en cuestiones de salud, sobre todo con úlceras. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 45 y 76. Vístete de colores fuertes y no prestes dinero para que no te roben la suerte. Te compras ropa para una fiesta. Sabrás del viaje de un familiar o persona muy querida. Te regalan un perfume o anillo.

Acuario

Todos los nacidos bajo este signo tendrán una muy buena semana, sobre todo en lo relacionado con negocios o trabajos nuevos. Es tu mejor época de crecer en lo económico y más porque tu energía está renovándose por tu cumpleaños. Vienen cambios fuertes en tu vida amorosa porque te enfrentarás a la decisión de quedarte o irte; te llega la oportunidad de escoger a la persona ideal y será para un compromiso serio. Este 14 de febrero será de festejo doble: recibes una sorpresa amorosa y un regalo por tu cumpleaños. Cambias por completo tu look; te realizarás varias cirugías estéticas. Cuidado con lo que pienses, porque tu mente estará muy elevada con lo espiritual y todo se te dará, así que atrae lo positivo a tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 15 y 32.

Piscis

Estarás en plena renovación personal. Te darás cuenta de que es tiempo de madurar y buscar un mejor trabajo o poner un negocio propio que te haga sentirte valorado. Este 14 de febrero un nuevo amor te invitará a cenar. Para quienes están en una relación, será un San Valentín especial porque harán un compromiso formal con su pareja. Los casados serán padres próximamente. Las energías positivas te rodearán, pero tu meta será evitar los rencores y empezar a perdonar para no cargar con problemas ajenos. Tu signo tendrá la oportunidad de tener revelaciones divinas o recibir mucha ayuda de tu ángel de la guarda, sólo pide y se te dará. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 99. Usa mucho perfume para cortar lo negativo. La mejor manera de controlar tu carácter es caminar o meditar.