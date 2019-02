Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Los Aries son seres dinámicos y con hambre de triunfo, por siempre tienen proyectos nuevos y son constantes en sus objetivos; gozan de una personalidad inspiradora y magnética, además de que son de los mejores amantes del Zodíaco, por eso casi siempre tienen pareja. Fin de semana de mucho trabajo o pendientes en la escuela; trata de organizar tu tiempo para que termines todo. Recibes dinero extra por un trabajo. Realizas cambios en tu casa o compras muebles. Este sábado será ideal para salir con tu pareja o amigos a cenar. Tendrás un día de suerte el domingo con los números 09, 21 y 33. Estarás pensativo por un amor del pasado, recuerda que tu signo es muy orgulloso y casi nunca vuelve con antiguas parejas, así que será mejor que conozcas a personas más compatibles.

Tauro

Este signo de tierra es el más fuerte de todos, es por eso que los Tauro son muy tenaces en todo lo que realicen, aunque a veces caen en la terquedad. En cuestiones del corazón son muy celosos y pasionales. Acudirás este viernes a fiestas y reuniones sociales con personas del trabajo, sólo recuerda no compartir demasiado tu vida personal. Estarás muy propenso a las peleas y discusiones, así que trata de controlar tu carácter. Haces arreglos a tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Ya no pelees con tu pareja, trata de ser muy paciente y amoroso para pasar un fin de semana agradable. Te busca un amigo para invitarte a un concierto. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 18 y 22. Tu mejor día será el viernes, así que sal con la mente muy positiva para atraer la suerte.

Géminis

Por ser Géminis cuentas con la fuerza y destreza para lograr lo que te propones, eres el primer signo de aire del Zodíaco y eso te convierte en líder social o comunicador y fácilmente atraes la suerte sólo con tener pensamientos positivos, pero algunas veces te autosaboteas. Fin de semana para comenzar con el ejercicio y la dieta, sólo evita consumir pastillas para bajar de peso, ya que te pueden traer problemas de salud. Te invitan a una fiesta este viernes en la que te divertirás mucho y conocerás a una persona muy compatible. Recibes un regalo. Trata de no pelear tanto con tu pareja, recuerda que debes dar todo tu amor sin esperar nada a cambio, ten en cuenta que no todos son tan detallistas como tú. Los Géminis solteros tendrán un amor fugaz. Tus números son 06, 22 y 71.

Cáncer

Te identificas como el signo del sentimiento puro, temes a la soledad y es común que te encuentres rodeado de personas tóxicas, así que si sientes que estás en una relación para no sentirte solo, es mejor que la dejes y aprendas a disfrutar del tiempo contigo mismo. Siempre sabes cómo ganar dinero y no te apegas a él, eres muy generoso y eso multiplica tu suerte. Analizas mudarte de casa o cambiar de trabajo, pues a tu signo se le dificulta estar quieto, pero no te preocupes, cualquier cambio en tu vida será positivo. El fin de semana recibes un regalo de San Valentín atrasado. Te inscribes a un curso de computación el fin de semana. Ya no intentes aparentar lo que no eres, sigue siendo original sin importar lo que digan los demás. Te llegará la suerte con los números 07, 15 y 23.

Leo

Vives sin límites debido a que eres el segundo signo de fuego del Zodíaco. Los Leo suelen ser muy apasionados en todo lo que realizan; no obstante, algo negativo es que su energía sexual los hace caer en muchas infidelidades. Eres un buen negociante y siempre buscas salir de viaje. Eres de los mejores anfitriones y aprovechas cada oportunidad para hacer un convivio en tu casa. Los Leo están regidos por el Sol, lo que los convierte en líderes naturales. Siempre buscan la independencia, pero ven a sus amigos como su familia. Enfrentarás algunas preocupaciones económicas. Este viernes sales con tus amigos a un concierto. Cuidado con problemas de intestino o estómago, trata de ir con tu médico. Te busca un amor del pasado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 18 y 32.

Virgo

Ser el segundo signo de tierra del Zodíaco te vuelve muy organizado en todo lo que realizas. Recuerda que todos tus éxitos son fruto del esfuerzo, así que no dejes de ser constante. A veces puedes caer en la soberbia, por lo que te recomiendo tener humildad. Eres un signo muy apegado a tu familia. Este fin de semana te llegarán buenas noticias en tu vida personal. Visitarás a tu familia después de un largo tiempo, intenta no alejarte mucho de las personas que te aman. Tendrás mucho trabajo este viernes. Atravesarás algunos problemas con tu pareja, pero recuerda que no debes disculparte si no hiciste nada malo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 11 y 43. Tu mejor color es el rojo, si lo usas durante el fin de semana atraerás mucha energía positiva. Sales de paseo el domingo.

Libra

Este viernes será de mucha suerte para ti, recibirás dinero extra o un bono laboral; procura ahorrar esos recursos para que puedas irte de vacaciones próximamente. Continúa con la dieta y el ejercicio, ya se notan los resultados y muchas personas te lo han mencionado. Te busca un amor del pasado, trata de quedar en paz para que sigan siendo amigos. Si eres soltero, este fin de semana conocerás a personas muy compatibles con tu signo. Te reúnes con tu familia el domingo. Te rodearán algunas energías cruzadas, así que revisa muy bien todo lo que firmas y trata de no realizar trámites importantes; mejor espera hasta marzo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 22 y 38. Mandas a arreglar tu cuarto o decides pintar la casa. Habrá sorpresa de embarazo en tu familia.

Escorpión

Acudirás a varias juntas en el trabajo, pero ten cuidado porque las energías estarán revueltas, por eso te recomiendo tener cautela con tus opiniones para no entrar en conflicto con tus jefes. Recibes un dinero extra y decides hacer cambios en tu casa. Tendrás un fin de semana de mucha pasión, sólo recuerda protegerte. Renuevas tu guardarropa y cambias de look. Ganas un premio grande en la lotería o juegos de azar con tus números mágicos 09, 16 y 32. Trata de encender una veladora de color blanco este domingo para que las energías positivas permanezcan más tiempo contigo. Ten cuidado con lo que comes en la calle, tu punto débil estos días será el estómago. Un amigo te busca para que le des apoyo emocional, bríndaselo sin juzgar su situación. El domingo te reunirás con toda la familia.

Sagitario

Tendrás mucha suerte este fin de semana, te llega una propuesta de trabajo que mejorará tus ingresos, sólo trata de no sabotear tú mismo la oportunidad. Los Sagitario que están solteros conocerán una pareja del signo Aries, Leo o Virgo que será muy compatible. Recuerda que cuando inicias una relación lo mejor es llevar la situación con calma y dejar que fluya. Serás propenso a los accidentes en la calle, así que trata de ser más precavido. Deja de pensar tanto y toma decisiones más arriesgadas, recuerda que las mejores experiencias son las que llegan sin avisar. Te inscribes a cursos de idiomas o computación los sábados. Este domingo recibes visitas de familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 27 y 31. Usa prendas de color azul para estimular la suerte.

Capricornio

Experimentarás energías cruzadas, sobre todo en cuestiones de pareja. Consideras terminar tu relación, pero recuerda que tu signo es dramático y eso te causa problemas amorosos, por eso te recomiendo no tomar decisiones aventuradas. Te invitan a un evento fuera de tu ciudad; aprovecha para recargar tus energías. Cuidado con problemas legales. Evita comprar cosas que no necesitas. Tomas un curso de idiomas o computación que te ayudará en tu trabajo. Tu punto débil serán las infecciones, así que no dudes en acudir con tu médico si te sientes mal. El próximo domingo será perfecto para pasarla con tus amigos o familia en una fiesta. Tus números de la fortuna son 01, 16 y 71. Decides hacer mejoras a tu coche, tu signo siempre busca lucirse frente a los demás y ésta es la oportunidad.

Acuario

Recibirás muchas sorpresas agradables y regalos que no esperabas, recuerda que estás en tu época de cumpleaños y eso genera muy buenas energías a tu alrededor. Tendrás mucha carga de trabajo, pero debes mantener buena actitud, ya que pronto te llegará la recompensa que tanto esperabas. Ya no lo pienses tanto y anímate a formalizar la relación con tu pareja. Visitas a tus padres, intenta no alejarte tanto tiempo de ellos. No seas tan dramático contigo mismo, relájate y recuerda que no todo depende de ti. Haces cambios en tu habitación o decides comprar unos muebles para renovar energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 28 y 46. Trata de usar más el color rojo o azul, eso estimula tu energía positiva. Sal de compras para renovar tu guardarropa y cambiar de look.

Piscis

Fin de semana de poner en orden tus ideas y acciones para construir un mejor futuro, recuerda que estás en tu mejor época para hacer dinero. Vienen tres días de mucho trabajo o de estar en juntas con superiores para posibles cambios de proyectos. Alguien del trabajo te invita a salir, te recomiendo no mezclar tu vida laboral con la personal. Recibes un dinero extra por la venta de un coche, trata de ahorrarlo para no volver a penar por cuestiones económicas. El sábado sales a comprar ropa y cortarte el cabello para renovar energías. El domingo realizas un viaje relámpago para visitar a amigos en otra ciudad. Pones en regla todos tus papeles del banco y liquidas una de tus tarjetas de crédito; aprende a no gastar en cosas que no necesitas. Tus números de la suerte para el domingo serán 23, 56 y 92.