Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana para dejar atrás el pesimismo y llenarte de energía positiva para triunfar. Si en el trabajo ya no estás contento, es momento de buscar otro que sí te haga feliz. Te recomiendo encender una veladora anaranjada y pedir toda esa estabilidad económica que te hace falta. Ya no caigas en situaciones tóxicas con tu pareja, muchas veces se la pasan criticándose y eso los lleva a un círculo vicioso que los daña, es mejor que solucionen cualquier problema hablando. Firmas contratos nuevos de trabajo. Decides comprar boletos de avión para el mes de abril. Sufrirás por problemas de nervios, trata de acudir con un médico por ayuda antes de que enfermes de algo más grave por la tensión. Este miércoles tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03, 18 y 22. Te regalan una mascota.

Tauro

Experimentarás muchos cambios en tu vida personal, por fin cierras ciclos de energías negativas y emprendes la evolución como persona. Ten cuidado con problemas de salud, en particular de espalda o huesos, procura ir con un médico para que te revise. Recuerda que tu signo es muy terco y de temperamento fuerte, y eso te provoca constantes problemas con tus seres queridos, por eso te recomiendo controlar tu temperamento. Renuevas personal en tu negocio, ten en cuenta que a veces los amigos no son la mejor opción. Un amor del pasado del signo de Escorpión o Capricornio querrá regresar contigo. Preparas un viaje para el mes de abril o sales con tu pareja de vacaciones. Debes aprender a ser más detallista con tu pareja. Gozas de un golpe de suerte esta semana con los números 28, 31 y 70.

Géminis

En estos días te llegará una corriente de energía positiva que te beneficiará en cuestiones laborales. Ten cuidado con la soberbia y trata de ser más humilde para no cargarte de malas energías. Eres el más sociable y carismático del Zodíaco, por eso siempre estás rodeado de amigos. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 04, 51 y 88. En el amor, trata de no dar falsas ilusiones a esa persona que está enamorada de ti, recuerda que siempre debes ser sincero y nunca hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Los solteros tendrán amores fugaces y apasionados, especialmente con personas de Acuario o Aries. Decides impulsar un negocio propio relacionado con tu carrera profesional.

Cáncer

Vienen buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, sólo trata de no platicar tus planes hasta que se concreten para evitar las envidias a tu alrededor. Analizas hacer una maestría o tomar un curso en estos meses, recuerda que prepararte siempre te abrirá las puertas del éxito. Visita a tus padres y trata de no alejarte mucho de ellos. Cuídate de dolores de espalda o cuello. No dejes el ejercicio y toma más agua natural para mantenerte sano. Haces planes para viajar durante el mes de abril con tus amigos. Estás en el momento ideal para formar una familia o encontrar el verdadero amor, recuerda que tu signo siempre busca la pareja ideal. Te recomiendo encender una veladora roja y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. Tus números de la suerte serán 14, 23 y 50.

Leo

Días de muchas presiones y nervios por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que deseas y verás que vendrá a ti la paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o para ver a la familia. Tu mejor día será el miércoles, ya que la suerte te sonreirá con la propuesta de un nuevo trabajo. Mantén discreción con tu éxito para que la gente no te eche malas vibras. Los que tienen pareja deben dejar de pelear por todo; si ya no sienten amor, es mejor darse un tiempo de separación. Para los solteros será una semana de amores fugaces y apasionados de Piscis, Aries o Géminis. Ten cuidado con problemas de riñón o de infección. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03, 21 y 99. Usa prendas de color rojo.

Virgo

Organizarás tus proyectos para todo el año, sólo trata de ser muy realista sobre lo que de verdad puedes lograr en este tiempo. Acudes con el médico para un chequeo completo. Ya deja de pensar en ese amor que se fue, sal a conocer a personas nuevas; los signos de Aries, Escorpión y Acuario serán muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 21, 33 y 60. Los Virgo casi siempre tienen una mentalidad de autocrítica, pero a veces tienden a ser dramáticos en su vida, así que deben tratar de controlarse y equilibrar sus sentimientos. Para los Virgo que están en pareja llega una sorpresa de embarazo. Las energías positivas estarán a tu lado a partir de esta semana, así que no dudes en aprovecharlas para hacer todos los cambios que consideres necesarios para ser feliz.

Libra

Tomarás decisiones importantes en tu vida laboral, pues aunque siempre has sido muy tolerante a las situaciones adversas, ya estás a punto de alcanzar tu límite y es necesario cambiarte a donde sí te valoren. Tendrás días de mucha felicidad con tu pareja, así que ya deja a un lado las dudas sobre si es la persona indicada para ti. Cuidado con problemas del corazón o pulmones, trata de ir con tu médico. Tus números de la suerte son 07, 18 y 56. Te llega un dinero extra inesperado, así que trata de ahorrarlo. Procura dormir más y dejar a un lado el celular en las noches, eso te quita mucha energía que te hace falta durante el día. Tu signo siempre ha sido perfeccionista y cuando las cosas no salen como planeabas, te frustras; así que trata de relajarte y no querer controlar todo.

Escorpión

Semana de buena fortuna en cuestiones laborales o cierre de contratos, sólo trata de ser prudente con lo que platicas para no ser víctima de mal de ojo. Te llega un dinero extra en la lotería con los números 03, 28 y 46. Usa prendas de color azul para que la abundancia reine en tu vida. Tendrás problemas con tu pareja debido a chismes, arregla todo por las buenas y no caigas en discusiones sin sentido que sólo los desgasten. Este 13 de marzo te recomiendo salir a caminar en las primeras horas del día para que los rayos de sol te carguen de energía positiva y atraigas mucho éxito. Los Escorpión tienen dificultad para ser fieles debido a su gran energía sexual, pero es momento de buscar una relación a largo plazo, recuerda que necesitas algo de estabilidad en tu vida para prosperar y ser feliz.

Sagitario

Llegó el momento de hacer revisión de tus finanzas y saldar pagos, ten en cuenta que tu signo es uno de los más gastadores del Zodíaco y casi nunca piensa en ahorrar. Es momento para que aprendas a administrarte mejor y empieces a formar un patrimonio. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar claro y cierra ese círculo. Tu punto débil en cuestiones de salud será el cansancio, así que trata de ir con tu médico para que te dé vitaminas y evita desvelarte. Los Sagitario que están solteros conocerán un amor del signo de Aries, Géminis o Leo que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 14, 23 y 90. Siempre estás rodeado de energías muy positivas y eso hace que atraigas a personas que se encariñan de ti con facilidad, trata de corresponder ese sentimiento.

Capricornio

Sacas adelante muchas tareas pendientes en tu trabajo y escuela, trata de ordenar bien tus pensamientos y cumple con todo. Serán días felices con tu pareja o para pensar en comprometerte. Te buscan de un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente. Cuídate de problemas de espalda o pierna, recuerda que si haces ejercicio tienes que prepararte bien para evitar las lesiones. Tus números de la suerte son 08, 21 y 30. Procura usar mucho el color blanco y azul para tener más suerte. Capricornio es un signo de tierra muy maduro en todos los sentidos y siempre busca el bienestar propio y de su familia. Si tienes una idea de negocios, éste es el momento ideal, recuerda que si pones todo tu empeño en algo saldrás victorioso y tendrás éxito, así que no lo dudes.

Acuario

Te pones al corriente con el trabajo atrasado o participas en juntas con tus superiores para ordenar los cambios de este mes. Cuídate de problemas de salud, sobre todo del intestino o úlceras. Los Acuario son muy controladores, por lo que se frustran fácilmente, así que te recomiendo estar tranquilo y meditar muy bien todas tus decisiones. Córtate el cabello esta semana para renovar tu energía. Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 00, 15 y 32, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. No intentes forzar una relación amorosa, mejor conoce a más personas con las que puedas ser compatible, especialmente del signo Aries, Cáncer o Libra. Sal de paseo para mejorar tu energía.

Piscis

Recibes buenas noticias en lo laboral, te llegará una propuesta de trabajo o un reconocimiento económico. Aprende a ser más selectivo con tus amistades, recuerda que no todos te quieren ver triunfar. Ten cuidado con problemas del estómago y trata de no consumir mucha azúcar. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Te recomiendo ponerte algo nuevo y mucho perfume si cumples años esta semana para que la abundancia llegue con más fuerza. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 21 y 33. Tu color es el azul fuerte. Este 13 de marzo te recomiendo encender una veladora de color rojo e invocar a tu ángel de la guarda para pedirle todo lo que necesitas. Los Piscis son de un signo con doble personalidad, una muy diferente de la otra, trata de equilibrarlas.