Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

En el Tarot te salió la carta del As de Espadas, eso significa que tu signo atraviesa por decisiones complicadas y que las debes enfrentar para cambiar tu destino; esta carta te recomienda no tener miedo y te indica que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente. Es el momento de tomar fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas seguirás muy estable con tu pareja, pero te buscará un amor del pasado, trata de cerrar ese ciclo y estar bien con tu presente; es difícil para los Aries cortar definitivamente con viejos amores, pero ten en cuenta que es momento de madurar. Tendrás un dinero extra con los números 21 y 90. Trata de usar prendas de color blanco para atraer buenas energías.

Tauro

Tu carta del Tarot es El Juicio; significa que seguirás con mucha suerte en todos los sentidos. Controlar tu carácter en las situaciones más complicadas te ha hecho ser mejor persona y avanzar en tu vida. Esta carta también te dice que tendrás la oportunidad de conseguir un mejor trabajo y mejor pagado. Es momento de tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado eso de salir con varias personas a la vez, recuerda que los Tauro se caracterizan por su temperamento sexual y por eso buscan varias parejas. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 11. Trata de usar más el color rojo en todo lo que uses para atraer la suerte. Ten cuidado con las caídas en la calle y evita accidentes. Por el momento no saques ningún crédito, trata de pagar todo de contado.

Géminis

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del As de Oros, esto significa que sigues con una buena racha en lo económico, pero además debes tener paciencia porque pronto te llegará tu recompensa por tanto esfuerzo en todo lo que realizas. Ten cuidado con las envidias o mal de ojo, te recomiendo portar algo de plata para cortar todo lo negativo. Esta carta también te dice que es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o cambiar de trabajo. No descuides tu relación amorosa, es la base de tu vida; recuerda que tu signo son dos a la vez y siempre necesitas de una pareja a tu lado. Te llega una invitación para una fiesta en estos días y te divertirás mucho. Te compras ropa o cambias tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 00 y 90. Usa prendas y accesorios de color amarillo.

Cáncer

La Estrella es tu carta en el Tarot y significa que debes darle más prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti. Recuerda que el signo de Cáncer es agua y eso te vuelve sentimental. Esta carta te indica que es el tiempo para hacer grandes logros en tu vida personal y laboral, que todo lo que realices te saldrá bien y que los malos momentos quedaron atrás. En estos días te llega un bono o un aumento de sueldo. El amor estará en tu puerta para una relación estable y duradera. También se te recomienda volver a estudiar o tomar un curso de publicidad o comunicaciones, que te ayudará en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 20. Trata de usar más el color azul fuerte para atraer la suerte a tu vida.

Leo

Esta semana tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir victorioso de cualquier situación que se te presente gracias a la carta de La Luna. También indica que son tiempos de dejar atrás ese mal amor o amistades que sólo te ven por interés. El amor vendrá a ti pronto, se trata de alguien con mucha luz que te llenará de paz. Tu signo es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente a quien te ama. Esta carta también te dice que es tiempo de estudiar otra vez y tomar un curso de leyes o administración, eso te ayudará en tu futuro. Busca a tu familia y trata de no alejarte tanto, ellos te necesitan. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 23. Usa el color negro o gris para atraer energías positivas. Trata de dormir más, tu cuerpo necesita un descanso de tantas fiestas.

Virgo

Tu carta en el Tarot es El Sol, eso significa que tendrás suerte en todos los juegos de azar y recibirás un dinero por el pago de una deuda del pasado. Es momento de tomar la riendas de tu vida en todo lo relacionado con tu relación de pareja, tu signo será muy compatible con Aries, Géminis o Acuario. También te viene un cambio positivo en estos días, sobre todo en cuestiones de trabajo, así que aprovecha esta buena racha para poner un negocio o buscar un ascenso. Tendrás ayuda espiritual por parte de alguien muy querido que ya no está contigo. Mandas a arreglar tu coche o decides cambiarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 80. Usa el color rojo intenso para atraer la suerte. Trata de no hacer caso a lo que dicen de ti, recuerda que tu signo atrae las envidias.

Libra

El Mundo es tu carta en el Tarot y eso significa que tu fuerza como persona se elevará al máximo en estos días y que tomarás la decisión indicada en tu vida personal para avanzar en todo lo amoroso y laboral. Trata de no platicar tanto tus planes para que no te los salen. Atravesarás por algunos problemas de la presión, así que ve con tu médico para un chequeo general. No tengas miedo a ese amor del pasado, si te busca es porque todavía te desea. Realizas cambios en tu casa o compras muebles. Te recomiendo buscar una mascota porque tu signo tiene mucha comunicación con los animales y eso te proporciona paz. Te busca tu familia para invitarte a una fiesta. Estás en una época de transformación y de dejar todo lo negativo atrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 66.

Escorpión

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Fuerza, lo que marca el inicio de una nueva etapa en tu vida amorosa. Los que tienen pareja formalizarán más la relación; a los solteros les llegará un amor muy formal. Es el momento de hacer más amistades o de entrar a algún club para socializar más. En cuestiones de trabajo tendrás juntas de última hora para cambios de personal, así que trata de estar al pendiente de tu desempeño laboral. Te invitan a una fiesta de cumpleaños en la que te divertirás mucho, sólo trata de no tomar mucho alcohol o comer demasiado, que es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 24. Te recomiendo usar el color azul para atraer la suerte. Trata de dejar un poco el drama en tu vida diaria, cambiar de actitud te dará efectos positivos pronto.

Sagitario

La Muerte es tu carta en el Tarot, pero no debes temerle, pues significa que son tiempos de cambios en tu forma de pensar y dejar atrás esos rencores para que puedas disfrutar de tu vida. También te dice que te tomes el tiempo para pensar bien sobre tu relación de pareja; atraviesas por una crisis, pero recuerda que siempre es mejor pedir un consejo antes de tomar una decisión drástica. A los solteros les recomiendo dejar de buscar el amor, llegará solo. Recibes un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 29. Usa más el color blanco para incrementar tu energía espiritual. Trata de tomar vitaminas para contrarrestar el cansancio. Procura no opinar sobre las cosas que no te incumben, eso te puede acarrear problemas de chismes.

Capricornio

En el Tarot te salió la carta de El Diablo y significa que debes tomar tus problemas de vida con más seriedad y no dejarlos para después. Un cambio en lo laboral vendrá a tu vida en estos días, así que debes aprovechar la buena racha. Ya no te involucres con personas tóxicas que sólo afectan tu buen carácter. Esta carta también te recomienda darte tiempo para ti o salir más de viaje, eso le ayuda a tu signo a renovar energías. En tu casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar. Cuidado con las traiciones de socios o amigos del trabajo, trata de no confiarles mucho tus ideas. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 41. Continúa con la dieta y el ejercicio, ya te estás viendo y sintiendo de lo mejor, pero debes ser constante.

Acuario

Tu carta en el Tarot es El Mago, significa que la luz espiritual estará de tu lado en este tiempo y que todo lo que emprendas se te dará de la mejor manera, sólo trata de tener discreción con tus éxitos y logros para que no tengas problemas de envidias. Esta carta te indica que vendrá a tu vida un amor del signo de fuego que será muy correspondido y duradero, pero procura no forzar nada para no sabotear tú mismo la relación. En cuestiones de trabajo, trata de no discutir con tus superiores para que después no haya represalias. Pides unos días de vacaciones para salir de viaje. Arreglas trámites de visa o pasaporte. Te llega un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 11 y 15. Trata de usar prendas de color gris y blanco para atraer la abundancia.

Piscis

Estos días serán de mucha abundancia y sorpresas agradables gracias a la carta de La Rueda de la Fortuna, sólo evita sabotearte tú mismo con pensamientos negativos. Deja de pensar en lo que las demás personas opinan de tu relación amorosa, si tú eres feliz es lo único que te debe importar. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Aries, Géminis o Libra. La carta también te indica que vendrá una oportunidad de negocio que te traerá mucha estabilidad económica, así que no dudes en aceptarlo. Tu mejor color para atraer abundancia será el azul y tus números de la suerte 08 y 21. Empezarás pronto una nueva etapa de tu vida en todos los sentidos y debes aprender a ser mas positivo ante todos los cambios. Decides vender tu automóvil y comprar uno más reciente.