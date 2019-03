Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Tomarás una decisión importante que te hará crecer en lo laboral, sólo recuerda que no debes platicar tus planes antes de tiempo para que no te los salen. Organizas una fiesta con tus amigos y recibes regalos inesperados de personas que no veías desde hace tiempo. Te busca un amor del pasado del signo Capricornio o Acuario que quiere volver. Saldas pagos pendientes de tarjeta o de tu carro; intenta administrar mejor tus recursos. Compras boletos de avión. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 01 y 27. Recuerda que todo lo que das se te regresa, así que procura ser bueno y amar incondicionalmente. En el Tarot te salió la carta El Diablo, significa que debes tener cuidado con amigos o personas de tu trabajo que se disfrazan de buena gente pero no lo son. Ten mucha prudencia y trata de no prestar dinero.

Tauro

Vienen días para ponerte al corriente con pagos de tu tarjeta y deudas del pasado, recuerda que es muy importante estar al día con tu economía y ahorrar pensando en el futuro. Cuídate de problemas de espalda o riñón, toma abundantes cantidades de agua y haz ejercicio, pero no de alto impacto. Conocerás a un nuevo amor que será muy apasionado y cariñoso, tu mejor compatibilidad será con los signos Leo y Escorpión. Tomarás cursos de fin de semana por parte de tu trabajo, aprovéchalos. Recibes la noticia de última hora de que un familiar se casa. Tu carta en el Tarot es El Emperador, eso significa que llegarás muy lejos en cuestiones laborales y sólo debes ser muy astuto y cauteloso para lograr eso que tanto buscas. Gozarás de un golpe de suerte el domingo con los números 09, 11 y 45.

Géminis

Fin de semana para estar en paz contigo mismo y tu familia, recuerda que a tu signo le gusta la compañía de sus seres queridos y estos tres días serán así. Tramitas un crédito para comprar un carro o dar el enganche de un departamento. Recibes un reconocimiento en tu trabajo o te pagan las vacaciones. Recuerda que eres el gemelo del Zodíaco y destacas por ser astuto e inteligente, así que ponlo en práctica y emprende tu propio negocio los fines de semana. Un amor se va de tu lado por problemas de celos. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 13 y 44. Tu carta del Tarot es el Sumo Sacerdote y significa que tendrás mucha ayuda espiritual, así que procura tener pensamientos positivos y pídele a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas, verás que todo se te dará.

Cáncer

Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 99. Este viernes concretarás un proyecto que tenías pendiente, recuerda que tu signo es muy dedicado a todo lo que hace y hasta que lo ve logrado se siente bien. Asistirás a muchas juntas para atender pendientes de trabajo, pero recuerda no perder la calma. Cuídate de problemas de estrés, trata de llevar una buena dieta y una rutina de ejercicio para mejorar tu salud. Conocerás a un amor que está de visita en tu ciudad; ten en cuenta que aunque sea algo pasajero, debes disfrutarlo. Te busca un amigo para reclamarte un problema de chismes, trata de no darle tanta importancia. El As de Oros es tu carta en el Tarot, eso significa que tendrás mucha suerte en todo lo que emprendes y que la suerte estará de tu lado todo el fin de semana.

Leo

Viernes de muchos problemas en tu trabajo o vida personal, recuerda que tu signo es de carácter temperamental y eso hace que no midas tus palabras, por eso te recomiendo tratar siempre de analizar lo que vayas a decir y resolver lo que te pueda estresar. Recibes la invitación para ir a un día de campo este domingo. Arreglas tu casa o decides pintarla. Cuídate de problemas de intestino o estómago, trata de controlar el alcohol o evitar las grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue, mejor intenta conocer a personas más compatibles con tu signo, como Aries y Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 50. Tu carta en el Tarot es El Sol, eso significa que estarás rodeado de buenas energías; te recomiendo salir a caminar por las mañanas con los primeros rayos del astro rey.

Virgo

Analizas un cambio radical en tu vida laboral, ya sea pidiendo un aumento de sueldo o definitivamente buscando otro trabajo. Estás en el mejor momento de crecer económicamente y más porque durante este 2019 serás el líder empresarial, así que no dudes de tus decisiones. Cuídate de dolores de cabeza o migraña, trata de salir a caminar y mantén una dieta lejos del café o refrescos. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación originada por chismes. Te invitan a salir de viaje para estas vacaciones de Semana Santa. Tendrás la oportunidad este fin de semana de reunirte con familiares que hace mucho no veías. Tus números de la suerte son 07 y 66. En el Tarot te salió El Ermitaño, que significa que el amor llegará a tu vida para quedarse y ese tiempo que vivías solo se terminó.

Libra

Deja de darle vuelo a la imaginación, recuerda que muchas veces te estresas por situaciones que en realidad no ocurren, así que debes aprender a ser más realista. Este viernes saldrás a cenar o de antro con tus amigos, es un buen momento para relajarte, sólo no abuses del alcohol ni del cigarro. Te compras ropa o cambias el guardarropa. Recibes un premio por lotería con los números 01, 39 y 87. Recuerda que son tiempos para sanar espiritualmente; te recomiendo estar en paz contigo mismo y con los demás. En las cartas del Tarot te salió La Rueda de la Fortuna, lo que significa que los tiempos de escasez y problemas se acabaron, y que iniciarás una buena racha en lo económico, así que debes aprovechar este tiempo para hacer inversiones, pero también para ahorrar con la idea de formar un patrimonio.

Escorpión

Este viernes será un día de triunfo para tu signo y las energías positivas estarán a tu favor, lo que tanto deseas empezará a fluir. Si tienes problemas legales, estos se resolverán muy pronto a tu favor. Tramitas un crédito para comprar artículos para tu casa, sólo recuerda leer muy bien el contrato y las letras chiquitas. Te busca un amor del pasado, trata de no ilusionarte porque sólo busca un reencuentro casual. Ya no seas terco en tus decisiones, considera que es bueno pedir opiniones. Cuídate de problemas del estómago o intestino. Tus números de la suerte son 04, 21 y 33. La Templanza es tu carta en el Tarot; significa que en estos días santos verás realizado lo que tanto deseas y que tu ángel de la guarda te ayudará a estar en paz en lo amoroso, sólo trata de meditar más este fin de semana.

Sagitario

Fin de semana para cambiar muchas situaciones que te rodean, recuerda que tu signo es fuego y eso hace que te sientas aburrido de lo mismo. Te invitan a salir a un día de campo este sábado, te divertirás mucho. Ya no dudes en dejarte querer, es el momento de entregarte al amor. Te buscan unos amigos para invitarte a salir de viaje en esta Semana Santa, vete y aprovecha para relajarte. Cuidado con andar con dos amores o más, recuerda que a tu signo lo domina el sexo y eso te puede causar muchos problemas personales. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 21 y 90. En las cartas del Tarot te salió el As de Copas, eso significa que es muy importante hacerte de una casa o carro para incrementar tu patrimonio, así que comienza a ahorrar y deja de gastar en artículos que no necesitas.

Capricornio

Este fin de semana comenzará una serie de evaluaciones en tu escuela o trabajo, trata de controlar tus nervios para que todo salga de lo mejor y logres demostrar tu potencial. Unos amigos te invitan a salir de antro o a cenar. Trata de mantenerte cerca de tu familia y no tomes a mal los consejos que te dan, recuerda que ellos siempre querrán lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 30. Usa el color azul claro para atraer la abundancia. No dejes la dieta ni el ejercicio, ya están dando resultados y lo más importante es la perseverancia. Tu carta en el Tarot es El Loco, significa que tu punto débil son los vicios y más el alcohol, por lo que necesitas tener más carácter y controlarlos. Te busca un amor del signo de Aries o Libra para iniciar una relación formal.

Acuario

Fin de semana de estar trabajando o tomar un curso de idiomas, recuerda que te encuentras en una época de crecer en lo personal, así que no desaproveches tu tiempo y empléate en todo lo que puedas. Te busca un amor del pasado del signo de Cáncer o Virgo, pero no te ilusiones y recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá a hacer; es mejor que cierres ese círculo. Piensas en cambiar tu coche. Te invitan a salir de viaje en estos días, te hará bien estar en contacto con la naturaleza. Ten precaución en las calles para evitar pérdidas. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 44. En las cartas del Tarot te salió el Dos de Espadas, lo que significa que en estos días tendrás una fortaleza casi indestructible para hacer cualquier cosa. Si tienes trámites legales vendrá a ti la resolución de éxito.

Piscis

Viernes de estar muy pensativo por una situación que atraviesas, recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve dramático, así que te recomiendo salir a caminar y meditar. Experimentas unos cambios radicales en tu entorno. Te busca un amor del pasado para aclarar unos chismes. Recibes un dinero extra por una deuda. Cuidado con lo que comes, trata de seguir una alimentación sana, ten en cuenta que tu punto débil es el estómago. Tus números de la suerte son 08 y 77. Trata de sacar todo lo que no utilices de tu clóset para dejar que tus energías se renueven. Tu carta en el Tarot es El Mundo, significa que es tiempo de hacer cambios radicales en tu vida. Si sales de viaje, de preferencia que sea al extranjero, esto te ayudará a llenarte de energías positivas y relajarte.