Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Esta semana tendrás juntas de trabajo para cambios de puesto o la elaboración de un nuevo proyecto en el que te irá muy bien. Recuerda que atraviesas por tu mejor momento y tu energía se multiplica; no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se te presenten. Compras boletos de avión para visitar a un familiar y recibes un reconocimiento que no esperabas. Ten cuidado con tu temperamento, recuerda que tu signo es impulsivo, así que procura tranquilizarte antes de decir alguna palabra. Te busca un amor del signo Capricornio o Géminis para comenzar una relación más estable. Trata de no dejarte manipular por personas que sólo quieren un beneficio económico de ti. Tendrás un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 09, 13 y 22. Esta semana tus colores son el rojo y amarillo.

Tauro

Deberás tomar decisiones importantes en el ámbito laboral, recuerda que tu signo es fuerte y aguantador pero es el momento de decidir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Te invitan a salir de viaje para analizar un nuevo proyecto de trabajo. Los Tauro que tienen pareja o están casados deben tener cuidado con los problemas de infidelidad o separación matrimonial. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07, 21 y 33; trata de jugarlos el 27 de marzo, porque ese día las energías positivas te rodearán con fuerza. Te llega la invitación de un negocio nuevo que te dejará más ingresos. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, no dudes en visitar al médico. Te busca un amor del pasado para volver, date otra oportunidad de ser feliz. Ten cuidado con los robos o pérdidas, trata de ser más cauteloso en los lugares que frecuentas.

Géminis

Tendrás dudas sobre tu relación laboral, no sabrás si renunciar a ese trabajo o continuar. Recuerda que los Géminis son muy cambiantes en todo, por eso te recomiendo analizar la oportunidad de estar mejor en el ámbito laboral o pide un consejo para diversificar tus opciones. Llegan familiares de fuera para estar contigo un tiempo. Cuidado con los amores, recuerda que tu signo no mantiene la fidelidad en una relación de pareja. Tendrás un problema legal que resolverás a tu favor. No dejes tus estudios universitarios, ten en cuenta que lo más importante en tu vida es ser un profesionista. Llegará un amor del signo de Libra o Capricornio que será muy compatible contigo, así que déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el 28 de marzo con los números 06, 19 y 22. Trata de usar prendas de color blanco.

Cáncer

Enfrentarás problemas en el trabajo o escuela debido a las energías revueltas que te rodean esta semana, trata de no emitir opiniones sobre algún asunto para que después no haya chismes a tu alrededor, mantente lo más prudente que puedas. Es el momento de iniciar algún negocio o cambiar de trabajo, recuerda que tu signo atraviesa por una racha de buena fortuna. Recibes un dinero extra por la venta de una casa o vehículo. Te invitan a un viaje en el mes de abril al que debes ir para estar más relajado. En el amor será momento de tomar una decisión de formalizar con tu pareja o buscar una familia, eso te hará sentir más estable. Para los cáncer que se encuentran solteros llegará un amor nuevo del signo de Escorpión o Acuario. Tendrás un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 03, 22, 71. Usa el color naranja para atraer la buena suerte.

Leo

Vienen oportunidades de crecimiento porque a tu signo le va mejor en primavera, pues te domina el astro rey, el Sol; trata de aprovechar las buenas energías que están a tu alrededor para crecer en lo económico. Vienen días para hacer tus pagos de tarjetas de crédito o de tu casa, trata de administrar mejor tus recursos. Cuídate de problemas de estómago, recuerda que tu signo es el más antojadizo del Zodíaco y no sabe detenerse al comer, te recomiendo empezar un régimen de dieta y ejercicio. En el amor seguirás con tu pareja actual formalizando la relación. Para los Leo que están solteros llegará un amor del signo Aries o Sagitario que será muy compatible, recuerda que eres muy intenso en la relación amorosa, así que trata de ir despacio. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 00, 18 y 32. El 27 de marzo tendrás suerte en todo lo que realices.

Virgo

Harás tramites de créditos o de gobierno, recuerda que debes asesorarte con un abogado para no tener problemas. Serán días para reinventarte y empezar a ver qué necesitas para estar mejor económicamente, ya sea cambiarte de trabajo o poner un negocio. Tendrás problemas con tu pareja por culpa de una infidelidad, trata de resolverlo con mucha calma. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en Semana Santa con tu familia. Recibes una propuesta de cambiarte de cuidad para iniciar en un trabajo nuevo, recuerda que necesitas mover tus energías para crecer en la vida. Arreglas tu casa o decides pintarla para vivir más cómodo. No busques problemas donde no los hay; si tus compañeros de trabajo no respetan tus ideas, trata de ignorarlos. Llegará un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 03, 22, 98. Usa el color verde claro para la suerte.

Libra

Comienzan a fluir las ideas para estar mejor económicamente, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de buena racha, pero debes ser discreto en lo que platicas porque no todos quieren lo mejor para ti; usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar el mal de ojo que te puedan hacer. Serán días de juntas de trabajo y cambios de proyectos. Cuidado con el amor, no te entregues tanto y no idealices a tu pareja, tu signo es muy apasionado y se ciega en las relaciones amorosas. Te llega una invitación para salir de viaje en estos días; hazlo, eso hará que te sientas mejor. Llegará un golpe de suerte el 27 de marzo con los números 09, 36 y 81. Trata de usar el color rojo intenso para atraer la suerte. Te busca un amor del pasado, pero cierra ese círculo amoroso que sólo te hace daño. Tus signos más compatibles son Capricornio, Acuario y Géminis.

Escorpión

Serán días complicados en tu trabajo o vida personal, te recomiendo no tomar ninguna decisión sin antes pensar dos veces, recuerda que los Escorpión son muy intensos en su forma de ser. Sigues con la idea de cambiarte de casa o mudarte a otro país, los Escorpión son muy cambiantes en sus pensamientos y eso los hace estar en constante movimiento. En el amor seguirás un tiempo solo y saliendo con personas más compatibles contigo, recuerda que para tu signo lo más importante es el sexo y eso te hace buscar varias parejas a la vez. Los Escorpión que están casados o con pareja formal se pondrán felices con la noticia de un embarazo en puerta. Llega un golpe de suerte el 25 de marzo con los números 04, 65 y 71. Usar los colores amarillo y azul te atraerá buenas energías.

Sagitario

Llegará una racha de buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos, pide lo que te mereces en cuestión de salario porque estás en el momento ideal de crecer económicamente. No dejes los estudios universitarios, eso te ayudará en el futuro para emprender un negocio propio, recuerda que vale más el que sabe más. En el amor estarás inestable, saldrás con dos personas a la vez y eso te hará sentir confundido, recuerda que los Sagitario son muy apasionados e intensos y siempre quieren tener todo a la vez, pero ten en cuenta que tus signos más compatibles son Aries y Virgo. Tendrás un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 03, 28 y 79. El color blanco te hará crecer en lo económico. Te ofrecen estudiar en el extranjero; hazlo, que eso hará que te sientas más importante y fuerte.

Capricornio

Sufrirás por problemas con tu pareja, no sabrás si dejar tu relación o seguir; recuerda que eres analítico y buscas la perfección en los demás, por eso te recomiendo que te tranquilices y pienses dos veces lo que pretendas hacer. Saldas pagos de tarjeta de crédito o de tu casa, pero necesitas administrar mejor tus gastos. No busques complacer a tus compañeros de trabajo, trata de hacer bien tu labor y verás que muy pronto tendrás un reconocimiento económico. Te dan un proyecto nuevo de trabajo que te gustará mucho y te dejará más ingresos. Los Capricornio que están casados tendrán un divorcio en puerta. Cuidado con problemas de rodilla o pierna, que será tu punto débil; procura ir con tu médico. Te viene un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 00, 21 y 30. Usa el color azul o rojo para atraer la suerte.

Acuario

Vienen días de juntas con tus superiores, recuerda que estás en una etapa de sacar todos los pendientes atrasados de tu ámbito laboral y empezar una nueva etapa de realización profesional. Te invitan a la boda de un compañero de trabajo. Cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de ir con tu médico. Regresas a estudiar o tomas un curso de idiomas, eso te ayudará en tu trabajo. En el amor trata de no hacerte ilusiones con una amistad que sólo quiere ser eso: amigos; busca una pareja sentimental en otra parte, tus signos más compatibles son Aries, Cáncer y Libra; no te desesperes, vendrá a ti un amor nuevo. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje en Semana Santa. Gozarás un golpe de suerte el día 28 de marzo con los números 21, 45 y 63. Tus colores para esta semana son el blanco y el gris.

Piscis

Tendrás buena suerte en el trabajo, pues recibes un reconocimiento que no esperabas o la propuesta de un nuevo puesto, así que no lo dudes y acepta. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo en cuestiones de garganta; intenta dejar el cigarro y hacer más ejercicio. Te invitan a salir de viaje en abril o mayo; ve con tu pareja, que ya necesitas un tiempo de convivencia con esa persona que amas. Pagas deudas del pasado y te pones al corriente en tus gastos. Piensas en comprar una casa o departamento para tener más estabilidad. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo con los números 13, 88 y 90 y trata de usar los color rojo o azul fuerte. A los Piscis que están solteros les llegará un amor muy compatible del signo Cáncer o Libra, mientras que los Piscis que están casados hablan de ampliar la familia muy pronto.