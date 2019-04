Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Mes de suerte para tu signo, pues atraviesas por una etapa de abundancia y prosperidad, así que durante el mes trata de reinventarte en todos los sentidos y empieza ese negocio o cambia de trabajo a ese que tanto deseas, recuerda que la conjunción de los astros junto con tu cumpleaños te vuelve más fuerte espiritualmente y todo lo que pienses y desees se cumplirá. En el amor comienzas a pensar en la estabilidad emocional y a tener una pareja firme; ten paciencia, pues llegará un amor del signo de fuego que será muy compatible, pero no te confundas, ya que en estos días también te buscará un amor del pasado del signo de Capricornio o Acuario para volver. Tus mejores días serán 03, 07, 11, 13, 19, 23, 25, 26 y 29. Cuida tu salud y acude con el médico. Tus números de la suerte serán 03 y 56 y tu lema: “ser fuerte en todo”.

Tauro

Este mes tomarás decisiones en asuntos personales, recuerda que tu signo es de tierra y eso te vuelve propenso a ser muy aguantador, pero es el momento de tomar la mejor decisión para ser feliz. Te llegará una invitación para salir de viaje con tus amigos; ve, pues te divertirás, pero trata de no gastar demasiado. En cuestiones de trabajo, llega el cierre anual o inventario, por lo que será un mes de muchos cambios, trata de estar muy atento a todo. Los Tauro que están casados o con pareja tendrán una serie de problemas de celos o estarán alterados; les recomiendo tener paciencia y si no pueden seguir con la relación, es mejor tomar un tiempo. Tus mejores días serán 01, 04, 09, 11, 12, 18, 21 y 29. Juega los miércoles con los números 12 y 28. Tu lema en este mes es “reinvéntate en la vida personal”.

Géminis

Inicias una etapa de progreso en cuestiones económicas. Deja a un lado los problemas amorosos y concéntrate en tu vida laboral, que sólo te quita energía positiva. Este mes te harás una cirugía estética, pero no te preocupes, porque todo saldrá de lo mejor. Sacas un crédito para una casa o coche, ten en cuenta que estás en el momento de acrecentar tu patrimonio. Regresas a hacer ejercicio y empiezas una dieta, pero procura dormir. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 10, 17, 21, 23, 28 y 30, en estos días la energía del planeta Marte te ayudará a estar mejor en todos los sentidos, pero mide tus palabras y no provoques peleas sin razón. Tus números de la suerte en este mes serán 09 y 88. Los Géminis que están solteros seguirán así hasta que realmente llegue la persona indicada. Tu lema de este mes es “el éxito es mío, lo tomo”.

Cáncer

Este mes estarás lleno de energía, eso significa que tendrás la oportunidad de saber qué te conviene en cuestiones de trabajo y vida personal, pues vendrá a ti una sensación o intuición que te dará la señal de saber qué camino tomar. En el amor deberás decidir entre seguir en la soltería o formar una familia, y en caso de tomar esta última opción, te llenarás de alegría. Tus días de la suerte para este mes son 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 28 y 30. Gozarás de un golpe de suerte con los números 02 y 31 los días martes; te recomiendo combinarlos con tu fecha de nacimiento. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo, en cuestión de hormonas o alteración de los nervios; trata de ir con tu médico. Viaja al campo o al mar para que tu energía positiva se incremente. Tu lema en este mes es “volverse a levantar”.

Leo

Durante este mes tu energía positiva estará al mil en todo lo que realices, pero debes tener contacto con los rayos del sol, los cuales te ayudarán a fortalecerte. Llega la oportunidad de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país, sólo que antes debes reflexionar al respecto y consultarlo con tu familia. En el amor te llenarás de muchas inseguridades o celos, por lo que será importante que platiques con tu pareja y te relajes. Además, te ofrecen matrimonio o empezar una vida juntos; recuerda pensar antes de actuar para que no te arrepientas. Te buscan para emprender un negocio de comunicación o publicidad y eso te ayudará para tener más ingresos que te brinden estabilidad. Tus números de la fortuna son 08 y 41. Tus mejores días serán 01, 02, 04, 08, 10, 15, 20, 21, 25, 29 y 30. Tu lema de este mes es “ser siempre positivo ante los problemas”.

Virgo

Abril será de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que te encuentras en tu etapa de crecimiento personal y laboral, así que trata de mantener la buena actitud y la fuerza espiritual en todo lo que realices. Vendrá progreso a tu vida laboral, firmas contratos nuevos y decides autoemplearte en un negocio, pero recuerda tener cuidado con las malas energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28 los días miércoles. Los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, mientras que a los solteros les llegarán dos amores casi al mismo tiempo; considera que tu signo es muy compatible con Aries, Géminis y Acuario. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 10, 19, 21, 23, 27 y 30. Tu lema este mes es “no mirar para atrás y seguir avanzando, que el triunfo será tuyo”.

Libra

Llegará a ti la oportunidad de un trabajo nuevo y bien pagado. En la salud ten cuidado con los dolores o golpes, recuerda que tu signo sufre de retención de líquidos o mala circulación, así que trata de llevar una dieta baja en sal y haz más ejercicio. Te llegará la invitación a salir de viaje con tu pareja, serán unos días de mucha diversión y alegrías. En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. A los Libra que están solteros les llegarán dos amores: uno en el trabajo y otro lo conocerán en una fiesta, piensa bien con cuál te quedas. Tus mejores días este mes serán 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 29 y 30. Te recomiendo encender una veladora color azul fuerte o morado este primero de abril para que tengas abundancia todo el mes. Tus números de la suerte serán 07 y 65; trata de jugarlos los martes.

Escorpión

Abril será uno de tus mejores meses del año, ya que en estos días tu signo entrará en una etapa de crecimiento económico y laboral, por eso te recomiendo implementar un plan de acción para todo el mes y que lo lleves a cabo, recuerda que tu signo es un líder social y político, eso te ayuda a tener buenas relaciones públicas. Sales de vacaciones y será con tus amigos. En el amor sientes que tu pareja se está alejando; es momento de actuar. En el transcurso de abril llegarán personajes del signo Piscis o Aries que hablarán de amor formal. Mandas a arreglar tu carro o le cambias las llantas. Gozarás de un golpe de suerte con los números 01 y 49; trata de jugarlos los días lunes y usa el color naranja. Tus mejores días del mes serán 01, 02, 04, 09, 12, 19, 23, 29 y 30. Tu lema este mes es “ser el mejor”.

Sagitario

Este mes que inicia será el mejor en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es fuego y eso te pone en busca de la pareja ideal y en vías de enamorarte; si estás soltero, en este cuarto mes conoces a un amor verdadero, mientras que los Sagitario que tienen pareja hablan de formalizar o casarse. Tus mejores días serán 01, 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24 y 27. Vivirás la traición de un amigo en cuestiones de negocios o dinero, así que trata de no hacer ningún préstamo y no asociarte en ningún negocio hasta mayo. Cuídate de problemas de salud, sobre todo en infección de riñón o de garganta. Será un mes para reinventarte y cambiar de look. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 33, trata de jugarlos los días viernes. Tu lema para este mes es “no rendirte y seguir avanzando”.

Capricornio

Por fin decides ser feliz y empezar una relación de pareja más compatible contigo, recuerda que atraviesas por una etapa de crecimiento personal. En este mes te invitan a salir de viaje dos veces, una por trabajo y otra por vacaciones. Ten cuidado con tu carácter o temperamento, que estarás muy agresivo con todo mundo, así que trata de calmarte y seguir con el ejercicio, que eso te ayudará a tener tranquilidad. En cuestiones de trabajo tendrás algunos problemas con tus jefes, trata de desempeñarte de la mejor manera. Te llega una propuesta para trabajar fuera de tu país o te invitan a iniciar un negocio. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 30, trata de jugar con ellos los días martes. Tus mejores días del mes serán 01, 02, 04, 07, 15, 19, 23, 25 y 29. Tu lema es “reventarte y ser el mejor”.

Acuario

Te renuevas personalmente y te das cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro, pero tu mejor meta será no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas del pasado. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta, evita malgastar tu dinero en compras que no necesitas, es mejor pagar deudas para tener tranquilidad. Tendrás la oportunidad de gozar de un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto o firmas un nuevo contrato laboral. En cuestión de salud ten cuidado con tu vista u oído, trata de ir con tu médico. En el amor seguirás con tu pareja de Piscis, Leo o Sagitario y hablarán de vivir juntos o casarse. Tus mejores días en este mes serán 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25, 27 y 28. Tu color, el blanco y tus números 04 y 36. Tu lema en este mes es “no dejarse vencer y buscar el éxito siempre”.

Piscis

En este mes deberás tomar la decisión de cambiar de actitud y dejar lo negativo atrás, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de crecimiento espiritual y laboral. Decides quedarte con una sola pareja, pues tu signo son dos peces, eso te hace tener dos amores al mismo tiempo, por lo que es el momento de formalizar. Eres el mejor amigo y el pilar de tu familia, siempre te piden un consejo o una ayuda económica y cada vez que apoyas a alguien tu energía positiva se multiplica. Los Piscis que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores del signo de Virgo, Libra o Capricornio. Tus mejores días serán 01, 02, 03, 07, 13, 16, 18, 22, 23 y 29. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 33, trata de jugar con ellos los domingos y usar el color azul. Tu lema de este mes es “siempre salir adelante”.