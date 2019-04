Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Serán días de buena suerte y de reinventarte en el amor. Haz el esfuerzo por pagar las deudas de tu tarjeta para evitar problemas en el futuro. Ya no le platiques a cualquier persona tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser discreto. Este viernes sales a comprar ropa o cambias tu look. Deja de ser tan impulsivo en el trabajo, recuerda que el que se enoja, pierde. Trata de salir de paseo el domingo o a tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo Escorpión o Sagitario se está enamorando de ti; procura aclarar la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. A los Aries casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23 y 99, juégalos el domingo. Cuidado con problemas de riñón o de hígado.

Tauro

Viernes de mucha energía positiva, especialmente para sacar adelante todos los pendientes en tu trabajo. Inscríbete a un curso en tus días de descanso para seguir creciendo en el ámbito laboral. Toma con calma tu relación amorosa, recuerda que la confianza se gana. Escucha siempre los consejos de tus padres porque ellos van a querer lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa, ponle mucha atención a todo tipo de fugas, como de agua o gas, recuerda que son indicios de que se está escapando la suerte. Estarás delicado del estómago, así que por este fin de semana trata de evitar al alcohol, picante o cualquier irritante. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 21 y 30. Deja de resolver tus problemas mintiendo, la verdad siempre sale a la luz.

Géminis

Tendrás muchas tareas pendientes de tu escuela o trabajo, así que trata de administrar mejor tu tiempo para no seguir arrastrando pendientes. Procura controlarte y no pelear tanto con tus seres queridos. Evita el alcohol este fin de semana. Un amor del pasado de Aries, Libra o Sagitario insiste en verte o tratar de volver contigo; trata de platicar y perdonar, recuerda que todos cometemos errores. Será un fin de semana de lo mejor en cuestiones familiares y tendrás fiesta en tu casa. Deja de dar importancia a los chismes que dicen de ti, recuerda que tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. Sal de paseo el domingo con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 34, 50 y 66, te recomiendo combinarlos con tu día de nacimiento y usar mucho el color amarillo.

Cáncer

Estarás melancólico por un ser muy querido que ya falleció, pero mejor recuerda a esa persona de la mejor manera y préndele una veladora blanca para que viva siempre en tu corazón. Viernes de analizar un cambio en lo personal o ya dejar ese trabajo que te quita mucha energía, recuerda que tu signo es muy sensible y siempre busca el progreso y el bienestar. No dudes en empezar un negocio propio, con el tiempo te dejará excelentes ganancias, ten en cuenta que siempre has sido bueno para las ventas. Te invitarán a varias fiestas este fin de semana, acude y diviértete. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle. Tendrás un golpe de suerte en el amor y será con alguien del signo de Escorpión, Capricornio o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 34, 50 y 99.

Leo

Viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto, recuerda que estos días serán complicados para tu signo en lo laboral, así que trata de estar siempre de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten. Estás triste porque acabas de pasar por una tragedia o rompimiento amoroso; sólo trata de tener fe y muy pronto saldrás de la mala racha. A tu signo lo domina la necesidad de la atención o ser el organizador de todos los eventos y eso a veces te atrae energías negativas, así que te recomiendo usar algo de plata como protección. Tendrás problemas de pareja por culpa de celos infundados. Compras un boleto de avión para el mes de mayo. Ten cuidado con los fraudes y checa bien lo que firmas. Gozarás de un golpe de suerte el domingo en la lotería con los números 21, 56 y 70.

Virgo

No te desanimes por lo que pasaste esta semana, recuerda que todo lo que experimentas en tu vida es un aprendizaje y para que seas una mejor persona, así que trata de controlar tus nervios y avanza en todo lo que tienes planeado. Este viernes recibirás un reconocimiento económico en tu trabajo; trata de ahorrar o invertir en tu persona. Ten cuidado con los pleitos familiares o procura tenerle más paciencia a tu pareja. Te invitan a ir de viaje o salir de paseo cerca de tu casa. Tendrás ayuda por parte de un amigo para poner un negocio. Te viene un golpe de suerte con los números 34, 50 y 81. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, continúa con tus rutinas de ejercicio, pero no te excedas. Tendrás una sorpresa amorosa en estos días con alguien del signo de Aries, Sagitario o Acuario.

Libra

Ha sido una semana de tener los sentimientos muy sensibles y estar algo preocupado por tu situación económica o la enfermedad de un ser querido; recuerda que tu mente es muy fuerte, así que trata de tener pensamientos positivos para que todo se resuelva más rápido. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Haz una limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía. Continúa con el ejercicio, pero también debes dejar la harina y los refrescos. Siempre das el mejor consejo a tus amigos y eso te permite rodearte de personas muy queridas. Tomas una clases de meditación o de yoga. Este domingo es ideal para salir con tu pareja o descansar. Te viene un golpe de suerte con los números 10, 32 y 99, recuerda agregar tu día de nacimiento. Un amor del signo de tierra vendrá a ti con fuerza en estos días.

Escorpión

Fin de semana de reencuentro con amigos o familiares que hace mucho tiempo no veías, sólo trata de no tomar mucho alcohol y controlar tu carácter para evitar peleas sin razón. Tendrás pláticas muy importantes con tu pareja sobre formalizar la relación. Ten cuidado con los chismes de una ex pareja, trata de hablar la situación y quedar en paz contigo mismo. Recibes un dinero extra por un bono en el trabajo o un golpe de suerte en la lotería con los números 27, 43 y 80, trata de ahorrar y pensar en tu futuro. Estás en un momento de crecimiento personal y necesitas pensar en tu patrimonio, así que piensas en pedir un crédito para comprar una casa o un departamento. Sigue con el ejercicio, ya está dando los resultados que quieres, además de que en cuestión de salud ya te empiezas a sentir mejor.

Sagitario

Fin de semana de muchos eventos, trata de asistir para que te quites el estrés. Recuerda que no todo es trabajo y que también necesitas divertirte. Este viernes recibes un dinero extra por un bono. Procura evitar la comida en exceso, recuerda que el peso es tu punto débil y lo que necesitas es hacer dieta y ejercicio. Tramitas tu pasaporte y la visa para viajar a Estados Unidos en tus vacaciones. Ten cuidado con los robos o pérdidas, te recomiendo ser más desconfiado con los vecinos. A los que están casados les viene la sorpresa de un embarazo. Un conocido de signo de agua te traicionará, ten cuidado y trata de hablar con esa persona y dejar todo en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 24 y 76. Extrañas a un amor de pasado, búscalo para ver si el sentimiento es recíproco.

Capricornio

Días de recordar a un amor que se fue, tu signo es muy sensible en ese aspecto, así que trata de ocupar tu mente y salir con los amigos para que esa sensación de soledad se vaya de tu vida. Un amor del signo de Aries o Libra te buscará para invitarte a salir. Viernes de mucha suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar, especialmente con los números 23, 40 y 87; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Un familiar te invitará de viaje, así que trata de tener en orden todos tus papeles. Tramitas un crédito para comprar ropa; procura comprar sólo lo que necesites y seguir ahorrando. Tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido, pero es mejor darte tiempo en cuestiones de negocios o laborales para que todo salga bien, recuerda que las prisas pueden atraer errores.

Acuario

Este viernes tendrás mucho trabajo y cierres de contratos, así que trata de estar con la mejor energía para sobrellevar la situación de la forma óptima. Mandas a arreglar tu carro o decides limpiarlo bien, ten en cuenta que a los Tauro les encanta todo lo relacionado con el ramo automotriz, por eso te recomiendo poner un negocio de ese tipo. Una amiga te busca para pedirte un consejo. Te compras ropa o cambias de look. Recibes una invitación para salir de viaje al extranjero en estos días. Ten cuidado con el alcohol o el picante, porque tu estómago estará muy delicado. Trata de seguir con el ejercicio y la dieta, todo mundo nota tu mejoría. Tendrás un golpe de suerte el domingo en la lotería con los números 33, 46 y 71. Recuerda que los problemas se resuelven en su momento, no te estreses antes de que sucedan.

Piscis

Fin de semana de estar muy pensativo en cuestiones personales. Trata de cambiar tu actitud controladora con tu pareja, recuerda que se vale pedir perdón. Mandas a arreglar tu carro o le compras llantas. Arreglas papeles de pasaporte o visa. Un amor del signo de Géminis o Capricornio te buscará para volver, trata de darte tiempo en el amor y escoger a la mejor persona. Será un fin de semana muy largo y lleno de actividades, sólo recuerda darte tiempo en todo lo que tengas planeado. Domingo para conocer a personas muy interesantes para ti. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 46, 79 y 80. Te compras ropa y preparas una mudanza en estos días. Mandas a arreglar un reloj de pulso. Recuerda que tu madre necesita de tu apoyo y es el momento de brindárselo.