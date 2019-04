Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Deja atrás la inseguridad que hace que tú mismo te sabotees, es momento de emprender tus proyectos de negocios para crecer económicamente. Tus amigos te quieren mucho y esta semana te lo demostrarán con una sorpresa que te hará muy feliz. Debes seguir haciendo ejercicio y mantener una buena alimentación para estar en forma. Te inscribes en un curso de idiomas. Tu punto débil es el estrés, así que trata de invertir tu tiempo en actividades que te relajen. Evita los celos y las peleas en tu relación de pareja. Sales de fiesta el jueves y viernes. Regresará a tu vida un amor del pasado, trata de hablar y dejar en claro tus sentimientos. Te compras ropa y cambias de look. Piensas en hacerte una cirugía para mejorar tu vista; saldrá de lo mejor, así que no lo dudes. Tu número de la suerte es el 21 y tu color el rojo.

Tauro

Estarás estresado por pendientes en el trabajo, así que trata de administrar mejor tu tiempo para que esta semana acabes con ellos. Vienen cambios de puestos en tu trabajo, es por eso que debes destacar en lo que haces. Intenta controlar tu carácter o temperamento impulsivo para evitar problemas con tu pareja. Cuídate de dolores de intestino o de estómago, no comas seguido en la calle. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 17 y 90, trata de jugar los martes y viernes. Un amor nuevo del signo de Escorpión o Acuario vendrá a ti en estos días. Sales de viaje en esta Semana Santa. No te excedas con el alcohol en estos días para no pasar las vacaciones con resaca. Mandas a revisar tu carro o le cambias las llantas. Estos días procura vestirte de colores claros.

Géminis

Tu familia atravesará por momentos difíciles y tendrás que ser tú quien saque toda la fortaleza y ánimos para ayudar durante la crisis. Deja de una vez los malos hábitos y comienza a comer mejor, recuerda que lo más importante es tu salud. Este año será de mucha estabilidad emocional, así que pensarás en formalizar tu relación de pareja. El martes te buscarán para ofrecerte empleo, reflexiona lo suficiente antes de tomar cualquier decisión. Recuerda pensar muy bien antes de hablar, tu carácter provoca que a veces lastimes a tus seres queridos por lo que dices. Tendrás mucha comunicación con lo espiritual esta semana, así que mantén pensamientos positivos para que todo lo que deseas se te realice. Te invitan a salir de viaje o de día de campo. Tus números de la suerte serán 27 y 33.

Cáncer

Te dan unos días de descanso en tu trabajo, aprovecha para hacer lo que tienes pendiente en tu casa. Te invitan salir de viaje. Mantente alejado de los chismes con tus compañeros y recuerda no ser indiscreto con lo que te cuentan. Piensas en mudarte, ya que este año será de mucho crecimiento personal y necesitas tener tu propio espacio. Deja de pensar en ese amor que te rechazó, es mejor mirar hacia el futuro y conocer a nuevas personas. Tus signos más compatibles serán Libra, Sagitario o Piscis. Si tienes pareja, trata de llevar las cosas con calma y respetar su espacio personal. Tus números de la suerte son 10 y 54. Esta Semana Santa trata de cambiar por completo de actitud y crecer en lo espiritual para estar a gusto contigo mismo, recuerda que lo más importante es el amor propio.

Leo

Ya no dejes pasar más tiempo para hacer los cambios que te propusiste en Año Nuevo, ya es tiempo de comenzar a crecer en lo espiritual para atraer las energías positivas que te harán triunfar. Habrá cambios importantes en tu trabajo, así que ármate de valor y pide ese aumento de sueldo que mereces. Ten cuidado con dolores de estómago o intestino, trata de ir con el médico. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Tomas clases de natación o yoga. Noticias sobre la enfermedad de un familiar te dejarán pensativo. El martes vendrá a ti la abundancia económica o un dinero que no esperabas. Este jueves trata de darte una limpia con rosas rojas y agua bendita. Tu número de la suerte es el 22 y el mejor color para atraer el éxito será el azul, así que úsalo más en tu ropa.

Virgo

Tendrás unos días de muchas presiones en el trabajo, pero debes mantenerte con calma porque tus jefes revisarán tu desempeño y pronto habrá un ascenso. Estarás nostálgico por las personas que ya no están contigo, pero no dejes que eso te deprima. Te vas de vacaciones improvisadas con un amigo. Toda la semana te rodeará la energía positiva, así que aprovéchala para sacar adelante todos tus proyectos pendientes. Recuerda ser más compartido con tu familia, ellos siempre estarán felices con tus éxitos. Tramitas un crédito para comprar un carro. Este jueves prende una veladora blanca y ponte agua bendita en la nuca. Da limosna a quien lo necesita, esos actos siempre se regresan a tu favor. Tus números mágicos son 18 y 23. Serás muy compatible con los signos Aries y Géminis.

Libra

Semana Santa de estar en paz contigo mismo y dejar que los malos momentos queden atrás, recuerda que tu signo es muy espiritual y en estos días tendrás mucha ayuda divina. Preparas una fiesta familiar o festejas a tu pareja. Estos días serán ideales para ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas. Es momento de emprender tu propio negocio. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 21 y 33, recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te recomiendo usar ropa blanca y echarte agua bendita en la nuca para que tu fuerza espiritual esté más fuerte que nunca y logres todos tus objetivos. Trata de administrar mejor tu dinero y no excederte en estas vacaciones. Evita realizar actividades extremas si sales de vacaciones, pues estarás propenso a accidentes.

Escorpión

Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con tu vida profesional, así que aprovecha esa racha para terminar con todos tus pendientes o buscar un aumento de sueldo. Te busca un amor del pasado para regresar o tratar de aclarar los problemas, trata de cerrar ese círculo y comenzar en otra parte. En estos días conocerás a un nuevo amor del signo Tauro, Cáncer o Acuario. Cuídate mucho de la presión alta, trata de ir con el médico. Tu signo es muy generoso y piensa en los demás, sólo recuerda que a veces debes ponerte primero. El jueves trata de prender una veladora roja y darte baños de agua bendita con sal en grano para que tengas más fuerza espiritual en todo lo que realices. Recibirás un dinero extra por una venta o unas comisiones. Tus números de la suerte son 21 y 56.

Sagitario

Te ofrecen un nuevo trabajo muy atractivo, sólo piensa muy bien todas las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión. No dudes en acercarte a tu familia para pedir un consejo, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Te verás envuelto en una situación difícil con un amor prohibido, trata de controlar tu pasión y mejor conoce a personas solteras, especialmente de los signos Tauro, Libra o Aries, que serán muy compatibles. Ayudas a un amigo que pasa por una situación muy difícil. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 09 y 21, combínalos con tu fecha de nacimiento. Prende una veladora blanca y pídele a tu ángel de la guarda lo que necesitas en cuestiones de salud. Es momento de liberar tu mente de rencores, recuerda que esos sentimientos sólo hacen que te estanques.

Capricornio

Es momento de que pienses más en tu futuro y te inscribas en cursos de idiomas o computación para estar mejor preparado profesionalmente. Este año vendrá el éxito laboral que tanto esperas, pero debes aplicarte para llegar lo mejor preparado que puedas. Te invitan de último momento a salir de vacaciones a un destino de playa; aprovecha para relajarte. Trata de dormir mejor y aléjate un poco del celular, eso te provoca dolores de cabeza y que estés de mal humor durante el día. Este martes conocerás a personas que serán muy importantes para tu vida profesional. Tus números de la suerte son 27 y 30. Este Jueves Santo trata de reflexionar sobre todo lo malo y bueno que has pasado en este año, recuerda que para avanzar tienes que aprender de los aciertos y errores de tu pasado.

Acuario

Este periodo de Semana Santa será de renovación para tu signo. Tu signo es muy dramático y siempre hace los problemas mucho más grandes de lo que realmente son, así que intenta cambiar ese aspecto de tu carácter. Sigue con el ejercicio, ya estás consiguiendo los resultados que esperabas. Alguien del trabajo o escuela se está enamorando de ti, acláralo y trata de no jugar con sus sentimientos. Viene a tu vida una nueva oportunidad de trabajo o firma de contrato. Te busca un amor del signo de Aries, Cáncer o Libra que hablará de iniciar una relación contigo. Tus números de la suerte son 27 y 60; trata de vestirte de colores fuertes para que tu energía se multiplique. En estos días santos te invitan a irte a un día de campo o al mar; ve y aprovecha para relajarte, recuerda que no todo en la vida es trabajo.

Piscis

Esta semana tendrás ayuda divina para salir de esa depresión o problema que arrastras desde hace tiempo. Te buscará un amor del pasado que querrá regresar contigo; trata de cerrar ese círculo y conocer personas nuevas. Preparas en estos días un viaje al mar que te ayudará a renovar tus energías. Gozas de un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09 y 77. Este jueves date baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para hacer crecer tu energía espiritual. Estarás muy estable con tu pareja, así que aprovecha para tener una escapada romántica. Deja a un lado los rencores y mira hacia el futuro. Cuídate de problemas de infección de piel, recuerda que es tu punto débil. Aprovechas los días de descanso de Semana Santa para organizar una reunión con tu familia.