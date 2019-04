Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Esta semana será muy buena en cuestión de relaciones públicas, ya que cerrarás negocios y te aventurarás a crear nuevos rumbos laborales; recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico, así que no desaproveches el momento. Debes realizar todo con muy buena actitud. Ten en cuenta que un problema que tiene Aries es el orgullo, así que trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos si ya no pueden ser pareja. A los Aries que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Leo o Capricornio que será muy compatible. En cuestiones de salud acude con el médico para que te quite el dolor de tu pierna o la neuralgia para que no tengas molestias. Gozarás de un golpe de suerte el día 23 de abril con los números 09, 21 y 34. Usa el color rojo para la suerte.

Tauro

Tendrás mucho trabajo o estarás en una actualización laboral, recuerda que no debes estresarte porque todo se resolverá. Recibes dinero extra por cuestiones de comisiones o te dan tus utilidades, pero recuerda que debes ahorrar para hacer crecer tu patrimonio. Terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo en soledad para crecer en lo personal y disfrutar tu soltería. El día de tu cumpleaños debes prender una veladora blanca y usar ropa nueva de colores fuertes para atraer energía positiva a tu vida. En tu trabajo o escuela tendrás algunos problemas con tus compañeros, pero nada fuerte, sólo malos entendidos. El día 25 de abril te llegará una nueva oportunidad laboral y también suerte en juegos de azar con los números 02, 19 y 88. Cuídate de problemas de intestino o estómago.

Géminis

Esta semana reconocerán tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor. En estos días pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado, ten en cuenta que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas, pero trata de ocupar tu mente en ejercicio o en un curso de superación personal. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Trata de pensar antes de hablar, porque a muchas personas no les gusta que les digan sus verdades. Recibirás dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche; te recomiendo invertir en tu casa o departamento. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de abril con los números 04, 29 y 33. Los Géminis que están solteros conocerán a alguien muy compatible que los hará enamorarse de nuevo, recuerden que la mejor opción son los Virgo y Acuario.

Cáncer

Tendrás días de buena suerte en todo lo relacionado con firma de contratos nuevos o la llegada de dinero por parte de un trabajo, pero recuerda que no debes presumir lo que no tienes para que no se te sale. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para evitar caer en pleitos sin razón. Para los Cáncer que están solteros serán días de conocer personas muy compatibles, así que les recomiendo vestir de colores fuertes y usar mucho perfume. El 25 de abril tendrás suerte en todo lo relacionado con relaciones públicas o al emprender un negocio. Tus números de la suerte son 01, 23 y 44. En estos días te estará dominando Mercurio y con ello tendrás éxito en cualquier negocio que emprendas. Te recomiendo usar algo de oro.

Leo

Esta semana tendrás muchas preocupaciones personales, recuerda que eres el segundo signo de fuego y eso te convierte en el pilar de tu casa y el que ve por los demás, pero trata de no caer en estrés. En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos o reacomodo de personal. Tu mejor día será el 23 de abril respecto al cierre de contratos o la autorización de algún crédito. En el amor estarás de lo mejor con tu pareja, serán días de mucha compatibilidad y pasión. Los Leo que están solteros conocerán a alguien del signo Escorpión o Capricornio que hablará de formalizar. Recibes una beca de estudios en el extranjero. Esta semana estarás regido por Plutón, por lo que tendrás una transformación en lo personal. Usa mucho perfume antes de salir de tu casa a fin de atraer abundancia.

Virgo

Estos días tendrás suerte en juegos de azar con los números 02, 37 y 99. Trata de usar el color azul fuerte en todo. En cuestiones de trabajo tendrás una revisión laboral o de auditoría, así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente. Cuídate de problemas de nervios o si te encuentras a dieta, evita tomar pastillas, pues eso te altera mucho. Serán días de recordar a un amor del pasado, trata de quedar en paz y volverte a enamorar, que el amor estará en tu signo con más fuerza; usa accesorios de plata para atraer a la persona indicada. Esta semana tu planeta será Neptuno, implica que reine el caos, por lo que en cuestiones de trabajo trata de no caer en provocaciones de pleitos laborales. El lado positivo de Neptuno junto con tu signo es que son grandes líderes sociales y políticos.

Libra

Trata de no presionarte por cuestiones personales y de trabajo, te recomiendo tener más paciencia. Harás un viaje imprevisto por cuestiones laborales que será muy rápido pero provechoso y que te dejará buenas relaciones públicas. Cuídate de problemas de infección de estómago, trata de ir con tu médico. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno. El día 25 de abril te invitarán a comer y recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, recuerda que tu signo necesita estar en pareja para crecer como persona. Arreglas asuntos legales a tu favor. No seas tan determinante con tus amistades, recuerda que el ser amigo es incondicional. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 77.

Escorpión

Estarás un poco alterado por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que requieres. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Recibes dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Por fin te ofrecen un contrato nuevo que te dejará múltiples satisfacciones en lo profesional. En el amor trata de no discutir con tu pareja, recuerda que deben darse un espacio para no sentirse presionados. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 04, 29 y 30. Tu compatibilidad en el amor será con el signo de Capricornio, Aries o Leo. El planeta Mercurio te regirá esta semana, por lo que serán días de sorpresas en cuestiones de viajes o negocios nuevos que te dejarán más prosperidad. Tu mejor día será el martes.

Sagitario

Esta semana deberás seguir con tus relaciones públicas para avanzar en tu carrera y nivel profesional. Ten cuidado de los chismes con personas de tu trabajo y protégete encendiendo una veladora roja el día 23 de abril para cortar todo lo negativo. Llega un amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible contigo y hablará de darte mucha seguridad y protección. Los que están casados enfrentarán algunos problemas relacionados con celos o desconfianzas. Tus números de la suerte son 06, 29 y 33, y tu color es el blanco. Serán días de renovación completa en tu persona y quitar todo lo negativo de amores o amistades que sólo te roban energía. Te extraña un amor del pasado que hablará de volver; trata de hablar con él y cerrar ese círculo. Cuida mucho a tu familia, recuerda que tú eres su pilar.

Capricornio

Habrá cambios en tu trabajo y en tu vida amorosa, recuerda que tu signo cruza por una etapa de inestabilidad en todo, así que necesitas tener más paciencia y no enojarte tanto con tu pareja. Ten cuidado con lo que comes, sigue con la dieta y trata de no dejar el ejercicio, pues ya luces de lo mejor. En el amor seguirás con tu pareja actual pero, a veces decides salir con más personas sin terminar tu relación, eso hace que siempre vivas confundido: aprende a ser más fiel. Te busca tu padre para pedirte dinero prestado o que le ayudes con unos trámites del Seguro Social. Decides tomar vacaciones en estos días para pasar tiempo con la familia. Sabrás del divorcio de una hermana. Tu mejor día será el lunes y tendrás un golpe de suerte con los números 09, 30 y 47. Trata de usar mucho el color rojo.

Acuario

Esta semana tendrás problemas con tus compañeros de trabajo o de escuela, recuerda que tu signo es muy sensible y toma muy enserio las opiniones de los demás. Tendrás mucho trabajo o juntas con tus jefes para hacer cambios positivos en tu entorno laboral; sin embargo, también piensas en cambiar de trabajo o buscar una empresa más internacional. Te busca un amor del pasado para quedar en paz contigo. Comienzas un curso de idiomas o administración. Recibes una sorpresa por parte un familiar que te dará mucho gusto, pues un bebé viene en camino. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de abril con los números 07, 15 y 23. Tienes la oportunidad de ir a la playa o a un río y así renovar energías; te recomiendo tallarte con la arena para remover todo lo negativo. Te invitan a un juego de futbol en estos días.

Piscis

Estos días tendrás un encuentro contigo mismo para darte cuenta qué estás haciendo bien y qué no, recuerda que estás en tu mejor etapa del año, por eso sientes que debes reinventarte por completo en tu vida personal, así que no lo dudes y toma decisiones para avanzar. En esta semana sentirás que necesitas salir de esa angustia inventada por ti mismo y agarrar fuerza de tu interior; recuerda que Piscis sufre mucho de depresiones por ser el signo más sentimental del Zodíaco, así que trata de dejar a un lado las bebidas alcohólicas o las pastillas de dieta y verás que muy pronto te sentirás bien. Tu mejor día será el 23 de abril, ya que la suerte te sonreirá en todos los sentidos. Ya no discutas con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 25 y 93.