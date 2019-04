Mhoni Vidente: los horóscopos de mayo

Aries

En mayo vendrá a ti una oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado. Este mes deberás hacer un cambio radical en tu forma de pensar, sólo así podrás alcanzar el éxito. Serán días para volverte a enamorar, pues llegarán a tu vida dos amores: uno en el trabajo y uno en la escuela. No prestes tu dinero, recuerda que te pueden robar la suerte. Ten cuidado con los chismes y malas energías, trata de no platicar tus planes y aprende a identificar a las amistades negativas. Recibes un reconocimiento por un proyecto en el trabajo. Trata de dormir más para recuperar tu energía, deja a un lado el celular. Tus mejores días durante el mes de mayo serán 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 29 y 30. Te recomiendo encender una veladora roja el día primero de mayo para que todo el mes tengas abundancia. Tus números de la suerte son 03 y 21.

Tauro

Seguirás con muy buena suerte y energías positivas durante todo el mes. Te llegará un dinero extra por un trabajo, trata de invertirlo en ti mismo y comprarte algo de ropa. Un amigo te busca para proponerte un negocio que te dará mucha estabilidad económica. Tu signo es muy terco, pero este mes debes tratar de cambiar eso para lograr tus objetivos. Los que tienen pareja formalizarán más la relación. Cuídate de dolores estomacales o problemas de la vista, serán tu punto débil durante todo el mes. Tus mejores días serán 02, 06, 08, 10, 15, 20, 21, 25, 29 y 30, aprovéchalos para realizar nuevos proyectos, ya que te saldrán de lo mejor. Trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir. Tus números de la suerte son 02 y 18. Recuerda que el amor no se compra, así que no trates de impresionar.

Géminis

Tendrás mucha suerte en el trabajo o cerrar esos proyectos que tenías pendientes. Este mes comienza una etapa de renovación para tu signo. Unas amistades se alejarán de ti por cuestiones de chismes, pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía esté más sana y sin tantos tropiezos. Conocerás a un amor nuevo, trata de mantenerte abierto y no dejarte llevar sólo por la pasión. Te llega la oportunidad de salir de viaje. Recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Un familiar se divorcia y le darás apoyo sentimental. Sacas un crédito bancario. Recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energías. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 17, 21, 24, 29 y 30. Tus números de la suerte son 11 y 45. Piscis y Acuario se muestran muy compatibles contigo.

Cáncer

Será un mes lleno de buenas oportunidades de creciendo en lo personal y laboral, ya sea comprometiéndote con tu pareja o cambiando de trabajo a uno mejor pagado. Es momento de resolver un problema con tu familia que no te deja estar en paz. Terminas de pagar tus deudas y empiezas a ahorrar. Ten cuidado con dolores de cabeza o cintura, te quitarán la tranquilidad, así que mejor acude a checarte con un médico. Sigue con el ejercicio y la dieta, ya estás obteniendo los resultados que querías. Ten cuidado con tus tarjeta de crédito para evitar un fraude. Tus mejores días en este mes serán 02, 05, 07, 09, 10, 17, 20, 23, 27 y 30. Tus números de la suerte 01 y 33. Los que están solteros, traten de no precipitarse en busca de la persona ideal, es cuestión de tiempo para que alguien llegue a su vida.

Leo

Mes de muchas aventuras nuevas en tu vida, decides cambiar por completo tu forma de pensar para tener más oportunidades de crecimiento en lo laboral. Cuida más tu dinero y ahorra, recuerda que tienes que ser más precavido en tus finanzas para que en el futuro no tengas problemas. Vendrán a ti amores del pasado, tienes que cerrar esos círculos y empezar a conocer a personas más afines, sobre todo, de los signos Sagitario, Aries y Capricornio. Atravesarás por un problema legal, pero no te preocupes, todo saldrá a tu favor. Ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios, pues no son buenos para tu salud y estabilidad. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 13, 18, 21, 24, 28 y 30. Tus número de la suerte son 08 y 22. Ten cuidado con los problemas en la familia y evita a toda costa pelearte o creer en chismes.

Virgo

Muchos de los problemas por los que habías atravesado en los últimos meses se comenzarán a solucionar en mayo, así que trata de mantenerte positivo. Deja a un lado la flojera y ponte a hacer ejercicio, necesitas mejorar tu condición física. Te piden un consejo y será para arreglar un asunto de traición o infidelidad. Tus días con mayor suerte en mayo serán 03, 05, 09, 11, 13, 19, 23, 27 y 31. Tus números mágicos son 09 y 27. Saldrás de viaje con tu familia. Recuerda ser más profesional y no dejar que malas energías inunden tu vida. Tu pareja atravesará por una situación difícil y es importante que le brindes todo el apoyo que necesite. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Géminis o Acuario que será muy compatible, sólo les recomiendo mostrarse más abiertos.

Libra

Decides cambiar de actitud y renovarte por completo en lo físico y tener una mentalidad triunfadora en todo lo que te propongas. Tus días de más suerte el próximo mes serán 03, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 29 y 30. Te llegará la oportunidad de cambiar de trabajo o cerrar proyectos. Los solteros tendrán suerte en el amor con los signos Tauro y Acuario. Los que tienen una relación estarán hablando de comprometerse más. Inscríbete a un curso de idiomas o de computación los fines de semana, recuerda que la mejor forma para que se te abran puertas es estar bien preparado. Retoma la comunicación con tu familia y trata de no alejarte tato de ellos, recuerda que son un pilar muy importante en tu vida. Mantente alejado de las discusiones. Los números que te traerán más suerte durante todo el mes de mayo son 21 y 24.

Escorpión

Este mes tendrás muy buenas oportunidades, así que trata de hacer caso a tu instinto a la hora de tomar decisiones. Tus mejores días serán 03, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 28, y 31. Tus número de la suerte son 07 y 66. Te cambias de casa o decides remodelar el lugar donde vives. Te llegará un amor prohibido muy apasionado, sólo trata de ser muy discreto. Ya no intentes arreglar los problemas de los demás, sólo da tu opinión cuando te la piden para que no te llenes de energías negativas. Tendrás más contacto con lo espiritual, eso te ayudará a sanar las heridas del corazón. Te regalan una mascota o decides adoptar una, considera que tu signo gusta de estar en contacto con la naturaleza para sentirse bien. Los Escorpión siempre tienen mucho apetito, pero éste es el momento de comer más saludable para mejorar la salud y apariencia.

Sagitario

Mayo será un mes para cerrar diversos ciclos y moverte de donde te encuentras si ya no te sientes contento, ya sea en cuestiones laborales o sentimentales. Terminas de pagar una deuda y por fin decides empezar a ahorrar. Se vienen días de muchos viajes, así que recuerda poner en orden tus documentos como el pasaporte y la visa. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 15, 19, 21, 22, 27, 29 y 30. Tus números de la suerte son 03 y 67. Te evaluarán en el trabajo para un ascenso de puesto, así que mantente preparado y atento. Pones a la venta tu coche para comprarte uno mejor. Recuerda que siempre es muy importante defender tus ideales en la vida, por eso no te dejes influenciar por nadie. Trata de dejar los vicios y el alcohol, recuerda que la salud es el más preciado de los tesoros.

Capricornio

Mayo estará cargado con muy buenas energías en todo lo relacionado con nuevos trabajos, así que no dudes en pedir el aumento que tanto esperas. Ten cuidado con los chismes o malas energías que te rodearán en este mes; trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades. Es el momento de tomar la decisión de ser feliz, así que si alguien te gusta debes decírselo. Recibes un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo o te pagan tus utilidades. Trata de seguir con el deporte y una buena alimentación, ya comienzas a ver los resultados que esperabas. Tus mejores días en este mes serán 01, 02, 05, 10, 11, 12, 17, 21, 23, 24 y 28. Te recomiendo encender una veladora blanca para que te colmes de abundancia todo el mes. Tus números de la suerte son 09 y 31.

Acuario

Tendrás grandes proyectos durante el mes de mayo, sólo debes recordar ser muy discreto para que no te llenes de malas energías. Decides volver a darle una oportunidad al amor, en especial tendrás mucha compatibilidad con los signos Virgo y Leo. Recibes un dinero extra por las utilidades, así que trata de invertirlo en ti. Los días 01, 04, 06, 11, 15, 20, 24, 25, 29 y 30 serán mágicos para tu signo. Tus números de la fortuna son el 15 y 29. Recibes un ascenso o aumento de sueldo en el trabajo, pero debes intentar no presumirlo ante tus compañeros para que no te hagan mal de ojo. Un amigo te pide dinero prestado, si puedes bríndale ayuda. Te regalan una mascota o adoptas una. Ten mucho cuidado con las pérdidas en la calle o con los robos, trata de estar más alerta y no distraerte todo el tiempo en el celular.

Piscis

Mayo será un mes de muchos cambios radicales en tu vida, especialmente en cuestiones amorosas. Terminarás con tu relación e iniciarás una nueva con alguien del signo de fuego. Administra mejor tu dinero para que no te quedes sin pagar tus tarjetas. Un compañero en el trabajo te traicionará, así que trata de no confiar tanto tus intimidades en estos días. Haces cambios en tu casa o compras muebles. Te busca un familiar para invitarte a una boda o un bautizo. Tus mejores días serán 01, 03, 09, 10, 11, 14, 19, 20, 21 y 29, aprovéchalos para solucionar todos tus problemas y salir victorioso. Tus números de la suerte serán 04 y 12, te recomiendo jugarlos todos los viernes. Mandas a arreglar tu carro de una llanta o ajustarle los frenos. Piensas mucho en formar una familia y construir tu patrimonio.