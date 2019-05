Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana con mucha carga de trabajo y con energías encontradas, te recomiendo pensar dos veces lo que dirás para que no busques problemas sin razón. Tu mejor día será el 7 de mayo, te vendrá una nueva propuesta laboral o un cambio de puesto. Estarás pensativo sobre tu relación amorosa. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con gente de los signos Capricornio y Leo. Cambias de look y decides ponerte a dieta, recuerda que tu signo constantemente siente la necesidad de reinventarse por completo. Recibes un dinero extra por cuestión de pagos de utilidades o comisiones. Ten cuidado con los accidentes, ten mucha precaución en las calles. Pones en orden tu pasaporte y la visa para viajar en estos días. Compras un boleto de avión para ir a visitar familiares. Tus números de la suerte son 02, 13 y 67.

Tauro

Te llega una atractiva propuesta de trabajo que te dará la estabilidad económica que tanto deseas. Recibes un dinero extra por un premio en la lotería con los números 06, 21 y 88, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Recibirás un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Recuerda que en el amor eres muy aprensivo y eso a veces te vuelve muy celoso, así que trata de aprender a tener más confianza en tu pareja y a disfrutar tu relación. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Escorpión o Sagitario que será muy compatible, así que no desaproveches la oportunidad y vuélvete a enamorar. Decides hacerte una operación estética que te ayudará a incrementar notoriamente tu autoestima. Mandas a arreglar tu coche. Te pones al corriente con tus deudas. Te busca un viejo amor, analiza lo que pretende.

Géminis

Vendrán cambios muy fuertes en tu vida, como una mudanza o dejar tu trabajo para emprender un negocio propio. Los Géminis son muy impulsivos y a veces no controlan su pasión, por eso suelen tener varios tropiezos en cuestiones amorosas, así que tendrás que aprender a dominar ese carácter; tus signos más compatibles son Acuario, Virgo y Sagitario. Decides cambiar por completo tu look y renovar tu guardarropa, te recomiendo regalar todo que ya no usas para refrescar tu energía. Tendrás mucha comunicación con lo divino, así que mantén tu mente positiva y todo lo que pidas se te concederá. Los números que regirán tu vida en estos días serán el 21 y 99, no dudes en jugarlos en la lotería o en juegos de azar. Debes usar más el color amarillo en estos días para atraer energía positiva.

Cáncer

Estarás muy inquieto esta semana, pero debes mantenerte controlado para que todo lo que tienes planeado salga de la mejor manera. Tendrás éxito en todo lo que te propongas, en especial si emprendes un negocio propio. Decides seguir estudiando idiomas o computación. En el amor tendrás la oportunidad de cerrar círculos con ex parejas o personas del pasado y así poder avanzar en tu vida sentimental. Tu signo a veces queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión que pone en todos sus compromisos, por eso trata de cambiar esa situación y tener mesura. Serán días de crecimiento en lo económico. Decides pedir un préstamo para comprar una propiedad o invertir. Recuerda nunca hablar de más y no prometer lo que no darás, procura ser más discreto. Tus números son 29 y 31.

Leo

Llega el momento ideal para sacar adelante los proyectos que tienes pendientes. Recuerda que debes cuidar mucho tu carácter hacia los demás y no buscar problemas donde no los hay. Tu signo se aburre fácilmente y eso lo motiva a involucrarse en amores fugaces, pero ya es momento de buscar una pareja estable. Tus signos más compatibles serán Virgo, Capricornio y Aries. Decides comprar un coche nuevo y tramitas un crédito, sólo recuerda analizar muy bien todas tus opciones antes de firmar. Sal a caminar en las mañanas con los primeros rayos del sol, esto te llenará de energía positiva y además te dará tiempo contigo mismo para pensar en soluciones para las situaciones que te agobian. Usa prendas de color azul. Te invitan a trabajar en un negocio en el giro de la alimentación. Tu números de la suerte son 19 y 23.

Virgo

Días de estar un poco nervioso o alterado por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que deseas y verás que vendrá a ti la paz. Recibes un bono en el trabajo, te recomiendo utilizar ese dinero para pagar tus tarjetas de crédito y así comenzar a ahorrar. Será una semana de muchos amores nuevos y fugaces, sólo procura que nadie resulte lastimado de sus sentimientos. Ten cuidado con problemas de riñón o de infecciones de transmisión sexual, trata de acudir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 04, 55 y 61. Tu color de la fortuna es el rojo intenso. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio y Aries. Trata de platicar con una ex pareja que regresó a tu vida y así quedar en paz.

Libra

Semana de suerte para tu signo, serán días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, sólo evita platicarlo antes de que se realice para que no tengas envidias a tu alrededor. Ya no te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo y, si no se puede, es mejor darse un tiempo; recuerda que uno debe quererse primero para poder dar amor a los demás. Cuídate de dolores de espalda o cuello, te recomiendo comenzar con una rutina de ejercicio para liberar todo el estrés acumulado. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Acuario y Géminis, pero trata de no estar tan intenso en tus relaciones amorosas y aprender a darte tu espacio. Te llega un dinero que no esperabas por cuestiones de una deuda del pasado. Tus números de la suerte son 08, 23 y 44.

Escorpión

Trata de cambiar tu actitud y estar muy positivo en todo lo que realices. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 18 y 42. Recuerda que tienes que medir tus palabras cuando te enojas porque hablas sin pensar. Ten cuidado con la comida callejera porque te puede causar una infección estomacal. Recuerda que eres un líder, trata de sacarle provecho a esa virtud para hacer cosas buenas a favor de tu comunidad. Te llegará una oportunidad de crecimiento laboral. Ten cuidado con el corazón o presión alta, procura dejar de fumar y mejora tus hábitos. Ten cuidado con las pérdidas o robos, trata de ser más precavido. Recibes dinero extra, te recomiendo invertirlo en ti mismo en una buena dieta y ropa. Tus números de la suerte son 02, 16 y 53. Tus colores son el gris y el negro. Te compras un celular o cambias a un plan más económico.

Sagitario

Te llegará una gran propuesta de trabajo, analiza bien lo que te ofrecen. Ya no te enojes sin razón, recuerda que a veces tus impulsos hacen que te muestres intolerante, así que trata de mantenerte más tranquilo, especialmente con las personas que te quieren. Sabrás del divorcio de un familiar, trata de brindarle apoyo moral. Semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con los amores, por fin conoces a la persona ideal. Te llega la oportunidad de salir de viaje, así que tramitas pasaporte y visa. Tomas un curso de inglés o haces una certificación. Tu mejor día será el 9 de mayo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 65 y 77. Estarás un poco cansado por tanto estrés, así que lo ideal es hacer ejercicio para liberar energías y procura ir con un médico para que te recete unas vitaminas.

Capricornio

Deja de ser tan perfeccionista y ya no presiones a tus seres queridos para que hagan lo que tú quieres, eso a veces te trae problemas. Te ascienden en tu trabajo. Ya no gastes en cosas que no necesites, recuerda que es importante empezar a ahorrar, especialmente para hacer frente a cualquier problema que se te presente. Te busca un amor del pasado, ten en cuenta que todos merecemos una segunda oportunidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 30 y 77. Procura vestirte de colores intensos para que esa energía positiva siga creciendo. Estarás muy bien en cuestiones de salud, así que es el momento ideal si tienes deseos de someterte a una cirugía estética. Te buscan para invitarte a un evento muy importante en estos días. Cuida mucho tus tarjetas del banco para que no te las clonen.

Acuario

Semana de trabajo muy intenso, atraviesas por el momento ideal para sacar adelante ese proyecto de negocio que te propusiste al empezar el año. Te sentirás nostálgico por un amor que ya no se encuentra contigo, así que trata de buscarlo para quedar en paz. Recibes un dinero extra con los números 13, 26 y 70. Haces pagos de tu tarjeta de crédito y decides cancelarla para comenzar a ahorrar. Mandas a arreglar tu carro o le haces una revisión. Los Acuario que están casados tendrán una sorpresa de embarazo que los hará muy felices, mientras que a los que están solteros les llegará un amor del signo de Libra, Aries o Leo que será muy compatible. Ya estás preparando tus vacaciones para finales de mes con tus amigos. Cuídate de dolores de espalda o cuello y sigue con el ejercicio, eso te ayudará a sentirte mejor.

Piscis

Semana con mucha energía positiva a tu alrededor, aprovéchala para buscar tu crecimiento profesional y comenzar a ahorrar para formar un patrimonio. Ten prudencia en el trabajo y trata de controlar tu carácter para no meterte en problemas. Los que tienen pareja tendrán días de mucha pasión, y los Piscis que están solteros conocerán a alguien del signo de Aries, Cáncer o Virgo que será muy compatible. Empiezas la dieta y te inscribes en el gimnasio. Sales de viaje o compras boletos de avión para este mes. Pon atención a tus sueños, pues tu ángel de la guarda te mandará un mensaje de que se avecina un peligro. Tu mejor día será el martes, en particular para realizar negociaciones de proyectos nuevos. Tus números de la suerte son 08, 09 y 14. Necesitas administrar mejor tus ingresos.