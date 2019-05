Mhoni Vidente: los horóscopos de Mhoni Vidente

Aries

Fin de semana de reconciliación con tu pareja, serán días para salir mucho de fiesta y de sorpresas agradables. Este viernes te invitarán a un evento muy importante, conocerás a muchas personas que serán muy compatibles contigo. Cuídate de problemas del estómago o intestino, trata de llevar una dieta saludable y consulta a tu médico. Recibes dinero extra por una deuda del pasado, trata de ahorrarlo para tus vacaciones. Ya no le mientas a tu pareja, recuerda que una buena relación se basa en la sinceridad, así que no le ocultes nada. Mandas a arreglar tu carro o le haces la afinación. Un amigo del signo de Acuario o Piscis te buscará para proponerte un negocio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 24 y 50. Trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Tauro

Analizas los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral. Tendrás muchas presiones en el trabajo y juntas de última hora, así que trata de tener en orden todos tus asuntos. Para los que están estudiando van a tener exámenes finales, así que estudia mucho y evita salir de fiesta, recuerda que tu cerebro no se concentra igual cuando está cansado. Se acerca a tu vida un amor fugaz y apasionado, sólo trata de no enamorarte para que nadie salga herido. Te recomiendo prender una veladora blanca para pedirle a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos en todo lo que emprendas. Tus números de la suerte van a ser el 03, 22 y 81. Trata de usar mucho perfume para que atraigas más abundancia. Si tienes la oportunidad sal de vacaciones para renovar tus energías.

Géminis

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente. Viernes de hacer pagos atrasados y tener juntas en tu trabajo para cambios de puesto. Te busca un amor para volver a estar contigo, recuerda que lo que no fue, ya no será, así que trata de hablar claro y terminar esa relación definitivamente. En estos días vas a conocer a personas muy compatibles con tu signo. Te compras ropa o cambias de look. Realizas cambios de muebles en tu casa o decides pintarla. Te recomiendo salir a caminar al aire libre o estar en contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca aún más. Invoca a tu ángel de la guarda para pedirle ayuda espiritual para que te vaya de lo mejor. Tus números de la suerte son 01, 78 y 92. Te festejan y te llegan regalos que no esperabas.

Cáncer

Te sientes estancado porque no avanzas en los proyectos que te propusiste al inicio de año, pero no debes ser tan duro contigo ni dramatizar, es mejor que comiences a planificar mejor tus tiempos para que todo salga como lo deseas. Sales de fiesta este fin de semana. Cuídate de dolores de espalda o cuello, no hagas mucho esfuerzo físico como cargar cosas pesadas. No publiques tantas cosas personales en tus redes sociales, recuerda que mucha gente lo puede usar en tu contra. Este sábado prende una vela blanca y pídele a tu ángel más protección. Te llega un premio en la lotería con los números 01, 22 y 87. Los que están casados o comprometidos van a pasar por algunos problemas con su pareja por cuestión de celos, trata de tranquilizarte antes de discutir para que las cosas no se salgan de control.

Leo

Fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables, trata de aprovechar al máximo toda ese energía positiva que te rodea en estos días. Sales de día de campo o a un paseo con tu familia, eso te servirá para relajarte del estrés de las últimas semanas. Procura ya no ser tan coqueto, eso te puede meter en problemas con algunas personas cercanas, trata de respetar las relaciones ajenas. Fin de semana de muchos compromisos donde estarás conociendo a personas muy importantes para ti. Este domingo te recomiendo que limpies tu clóset y muevas tu cama de lugar para que las energías positivas estén más fuertes contigo. Prende una vela de color rojo para que invoques a tu ángel de la guarda y te abra los caminos de la abundancia. Vas a tener un golpe de suerte con los números 05, 44 y 32.

Virgo

Viernes de mucho trabajo y con presiones de tus jefes, sólo trata de hacer tu labor y no meterte en problemas con los compañeros. Te busca un amor que desde hace mucho no ves, recuerda que siempre vuelven a ti amores del pasado por tu forma de ser. Cuídate de dolores de espalda o cuello, trata de relajarte con un buen baño en las noches. Recibes un dinero extra por lotería con los números 35, 60 y 09. Prende una veladora azul y pídele a tu ángel de la guarda que te resuelva esa situación que tienes pendiente. Para los solteros, estos tres días conocerás a personas muy afines a tu forma de ser, así que trata de sonreír y decirle que sí al amor. Te compras ropa o cambias tu celular por uno más reciente. Tomas un curso de idiomas o computación que te ayudará mucho. Domingo de reunión familiar.

Libra

Tendrás muy buenas energías a tu alrededor para lograr todos tus pendientes laborales, sólo trata de ser más discreto para no generar envidias. Recuerda que sólo puedes confiar en tu familia para compartir tus logros, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Cuídate del estómago o intestino, trata de seguir con tu dieta. Te invitan a una fiesta este sábado en la que vas a brillar más que nunca. Además tendrás todas las energías para atraer el amor. Deja de cargar con problemas que no son tuyos, eso sólo te roba energías. Tus números de la suerte son 20, 98 y 11, combínalos con la fecha de tu cumpleaños. Te recomiendo tomar mucha agua para que tu energía positiva se multiplique y sea más fuerte. Prende una vela de color rojo y pídele a tu ángel de la guarda lo que necesitas para estar mejor, se te concederá.

Escorpión

Viernes, día de juntas en tu trabajo o cambios de puesto pero a ti te irá muy bien y trata de cuidarte de problemas de pleitos o enojos con personas del trabajo, procura siempre estar con la mejor disposición de ayudar. Te busca un amor del pasado para pedirte un favor, pero es sólo el pretexto para volver. Ya no seas tan rencoroso y empieza a perdonar a ese familiar que te hizo algún daño. Te recomiendo tomar agua en abundancia y salir a caminar en la mañana para que los rayos del sol te cubran de energía y se multiplique más. Prende una veladora de color blanco y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Sientes que te comienzas a enamorar de un buen amigo, así que trata de poner en orden tus sentimientos para que no salgas lastimado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 71.

Sagitario

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos o estar organizando una fiesta para celebrar el cumpleaños de un familiar. Van a ser tres días de muy buena actitud, sólo trata de controlar el alcohol y la comida para que después no te dé cruda moral. Viernes de mucho trabajo, recuerda siempre dar tu máximo, pronto te llegará un reconocimiento laboral. Te invitan a un evento en el que vas a conocer a personas muy compatibles contigo. Tu signo es fuego y por eso confunde mucho el sexo con el amor, así que pon en orden tus sentimientos para que no salgas lastimado. Te recomiendo que prendas una vela de color rojo para que le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas en tu vida para estar de lo mejor, verás que se te concederá pronto. Tus números de la suerte son 01, 33 y 47.

Capricornio

Tres días de estar conociendo personas más compatibles con tu signo. El amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse, sólo trata de decirle que sí a la felicidad y no llenar tu cabeza de celos o inseguridades. Cuídate de dolores de cabeza o estrés, relájate en este fin de semana con tus amigos o saliendo a fiestas. Estarás propenso a meterte en problemas con la ley este fin de semana, así que trata de controlarte. Cambias de look y renuevas tu guardarropa, trata de donar todo lo que ya no necesitas. Te recomiendo vestir de colores fuertes para que atraigas más la abundancia. Prende una vela de color azul y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 51. Alguien del signo de Aries o Géminis te va a buscar en plan romántico.

Acuario

Fin de semana para poner orden en todos los asuntos que tienes pendientes en tu vida personal. Es tiempo de limpiar tu clóset y de checar tus documentos de pagos o de impuestos y ponerlos al día. Te invitan a salir de viaje, eso te va a ayudar a renovar tus energías. Mandas a arreglar tu coche o le cambias una llanta. Un amigo te va a pedir dinero prestado. Extrañas mucho a un amor que está lejos, trata de hablarle para que se haga corta esa distancia. Sigues con el ejercicio y con la buena alimentación, recuerda que a tu signo le gusta mucho el alcohol y las fiestas, por eso debes de compensarlo con hábitos sanos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08, 14 y 15. Trata de usar mucho el color gris estos días. Un amor del signo de Libra, Aries o Cáncer llegará a tu vida para quedarse.

Piscis

Viernes de recordar a alguien que ya no está contigo, recuerda que todos los tiempos son perfectos y si estás pasando por un rompimiento amoroso es porque va a venir a tu vida algo mejor. Te buscan de un trabajo mejor, pero que te obligará a hacer cambios importantes en tu vida, así que debes pensarlo mucho. Trata de dormir más en este fin de semana, eso te ayudará a reponer energías. Compras un carro o decides vender el que tienes. Cuidado con las traiciones de amigos o compañeros de trabajo, trata de no platicar sobre tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81. Trata de usar mucho perfume para atraer la abundancia a tu vida. Una ex pareja te busca para entregarte algunas cosas que te pertenecen. Te regalan una mascota. Decides volver a estudiar o tomar un diplomado.