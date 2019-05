Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana para lograr los objetivos que tienes en mente y progresar. Vienen días cargados de muy buenas energías a tu alrededor, sólo trata de no cometer el error de platicar tus planes a futuro para que no te los salen. Un amigo te propone emprender un negocio, acéptalo, te irá de lo mejor. En cuestiones de salud sólo cuídate de las depresiones o nervios. Te busca tu amor de Acuario o Géminis para invitarte a un viaje o visitarte si vives lejos. Te llaman a trabajar en el gobierno o proyectos políticos. Un amigo se enamora de ti, habla claro para evitar confusiones. Sacas tu visa o pasaporte, recuerda que siempre debes tener en orden tus documentos. Cuidado con un amor del pasado, aún te tiene resentimiento, así que trata de cerrar círculos. Tendrás un golpe de suerte este 27 de mayo. Tus números de la suerte son 00 y 31.

Tauro

Tendrás mucho trabajo y quizá enfrentes problemas en asuntos legales, así que trata de no acelerarte y encontrar la mejor solución. Te invitan de viaje para visitar a tu familia. Recibes dinero que no esperabas por cuestiones de comisiones o de ventas. Trata de cuidar más a tu padre porque estará enfermo o trata de llevarlo con el médico. Eres el más fuerte del Zodíaco y eso hace que todos se apoyen en ti, pero trata siempre de quitarte esas energías negativas que te rodean. En el amor estarás indeciso, trata de poner en claro tus sentimientos y permite que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti. Este martes vendrá un amor de Escorpión o Acuario para los solteros. Es comprensible que a veces es muy difícil cambiar de trabajo, pero si no te valoran es mejor buscar nuevos horizontes. Tus números de la suerte son 05, 44 y 87.

Géminis

Se te juntarán las tareas pendientes, recuerda que necesitas administrarte mejor para que te rinda el tiempo. Te busca un ex amor para pedirte que vuelvan, procura resolver bien cualquier situación. Te invitan de viaje para esta semana, así que aprovecha para descansar. Seguirás con mucha suerte en cuestiones de dinero extra y más con los números 05, 19 y 23. Te ofrecen un trabajo nuevo, acepta porque mejorará tu panorama económico. No pelees con tu padre, recuerda que sólo quiere lo mejor para ti. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor del signo de Aries o Piscis. Arreglas tu casa o decides pintarla. Acude con el médico para que te mande a hacer estudios de sangre o revise si tienes problemas de alimentación; recuerda nunca dejar la salud al último. Ya no seas tan posesivo.

Cáncer

Estos días te sentirás agotado por todo lo que has pasado en cuestiones de viajes y la presión de trabajo, así que busca tiempo para ti, recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para recargar su energía es estar en casa con la familia. En el trabajo tendrás juntas para la reasignación de puestos. Compras ropa y zapatos para una boda familiar. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, trata de que cada quien arregle sus problemas. Te cambias de casa o decides vivir un tiempo solo. Emprendes un negocio de comida o publicidad que pinta de lo mejor. A los Cáncer que están solteros les viene un amor de Aries o Libra que será muy compatible, mientras que los casados enfrentarán un problema por cuestiones de celos, traten de solucionarlo sin dramatizar y seguir felices. Tus números de la suerte son 02, 11 y 89.

Leo

Vienen cambios importantes en tu vida profesional, ya que por fin te contactan del trabajo que estabas anhelando o en tu empresa te darán el aumento que esperabas; cuéntaselo sólo a personas que te quieren de verdad. Compras una bicicleta para hacer ejercicio. Sales de viaje con el objetivo de recargar energías. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Ya no insistas con esa persona que no te quiere, recuerda que es mejor cerrar círculos y seguir avanzando. Tus números de la suerte son 06, 55 y 81. A los solteros o quienes ya quieren formalizar su relación, este martes les recomiendo usar el color rojo en la ropa y prender una veladora del mismo color para atraer el amor. Recuerda que tu signo es el más apasionado y por eso el más infiel, así que trata de no tener compromisos si quieres seguir con varias personas a la vez.

Virgo

Tendrás oportunidad de ponerte al corriente con las deudas. Te invitan a un viaje familiar. Un amigo te ofrecerá un negocio de venta de ropa o administración de bienes, acéptalo, te irá de lo mejor. Recuerda que siempre debes actualizar tus estudios para que te mantengas a la vanguardia, así que toma un curso o diplomado. Los amigos sinceros son los que te apoyan en las buenas y malas, deja a un lado a los que sólo te buscan por interés. Celebras el cumpleaños de un familiar y te pondrás muy feliz. Evita estar a la defensiva, considera que todavía hay personas buenas en el mundo que te quieren ayudar. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 34, 50 y 91. Sabrás del embarazo de un familiar que te dará mucho gusto. Cuídate de la presión arterial o dolores de cabeza. Procura tener una alimentación más sana.

Libra

Revisas pagos pendientes. Tratar de ahorrar más para tu futuro, recuerda que tu signo siempre necesita tener dinero extra para sentirse seguro, así que evita gastar en cosas que no requieres. Vienen días para tomar decisiones en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo. Te busca un amor del pasado para volver, ten en cuenta que tu signo es muy territorial y siempre quiere seguir con sus parejas anteriores, así que trata de darte una oportunidad. Cuídate de problemas de estómago y recuerda seguir con una buena alimentación. Te llega una sorpresa económica por parte de una venta o pago atrasado de comisiones. Tu mejor día será el miércoles, tendrás un golpe de suerte con los números 04, 11 y 78. Evita enojarte sin razón o tener más calma en todo lo que realizas porque si no alejarás a las personas que te quieren.

Escorpión

Actualizas toda tu papelería de escuela o trabajo, recuerda que la necesitarás para trámites personales. Por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar a ahorrar para salir de vacaciones en el mes de julio. Cuídate de problemas de oído o garganta, considera que son tus puntos débiles. En el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja sólo está por interés, por lo que debes analizar bien tu situación sentimental y pedir un consejo a tus padres y verás que llegará la solución a tu vida para que te sientas más tranquilo. Recuerda que la noche se hizo para dormir, así que trata de descansar y dejar a un lado el celular o los pensamientos negativos para que puedas rendir en el día. Emprende ese negocio que tienes en mente, es el momento. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 88. Usa más el color amarillo.

Sagitario

Esta semana empiezas un nuevo reto en tu vida profesional, recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas estarán de tu lado. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 21 y 88; trata de agregarle tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Te invitan a un bautizo o una fiesta familiar. Cuidado en el trabajo, trata de resolver todo lo que tienes pendiente para no tener problemas con tus superiores. Decides irte de viaje con tu familia en julio. Trata de madurar en tu relación amorosa, recuerda que no siempre te perdonará tu pareja lo que dices y haces. Te busca una persona del signo de fuego para tener una relación amorosa. A los Sagitario que están casados les viene un embarazo en puerta. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya luces de lo mejor.

Capricornio

Realizas varios trámites legales o resuelves asuntos del pasado, recuerda que es importante estar en paz para avanzar en tu vida. Hablas con tu ex pareja para no tener problemas. Será una semana de renovación completa. Recibes un dinero que no esperabas y es gracias a la venta de una propiedad. Cuidado con los enojos en el trabajo, ten en cuenta que es mejor no ponerle atención a esas personas que sólo buscan molestarte; recuerda que tu signo atrae mucho las envidias. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo. Preparas un viaje para el mes de junio con tu familia. Ya es tiempo de que pongas tus condiciones en el trabajo y pidas un aumento de sueldo, recuerda que el que no habla Dios no lo oye. Te enamoras de alguien de Aries o Virgo.

Acuario

Analizas los gastos que tienes pendientes y realizas varios pagos, pero recuerda que necesitas administrarte más para evitar apuros de dinero. Cuidado con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez, recuerda que ya es tiempo de tener una pareja formal. Te proponen un nuevo puesto o tener otro empleo, pero a veces te saboteas; recuerda que tu mente es fuerte y siempre lo que deseas vendrá a ti, así que decídete a enfrentar nuevos retos en tu vida. Mantente atento a los problemas de hernias o infección de la piel, consulta a tu médico. Tu mejor día será el martes porque recibirás muy buenas noticias. Te sientes nervioso debido a que no sabes cortar una amistad o un amor pasajero, considera que lo mejor de la vida es hablar con la verdad y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 32 y 50.

Piscis

Vienen cambios radicales en tu vida laboral porque te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado; recuerda ya no ser tan miedoso para los cambios en tu vida y enfrentar nuevos retos. Es comprensible que a veces recuerdas mucho a ese amor que se fue, pero ten en cuenta que el tiempo lo cura todo. Recibes dinero que te debían y piensas invertir en una casa. Te busca tu padre para pedirte ayuda económica. Evita perder el tiempo en encuentros amorosos a través de páginas web, considera que ese tipo de relaciones no son duraderas. Un amor de Géminis o Libra regresa a tu lado. Una energía negativa está cerca de ti y es en tu trabajo, evita confiar tanto y ponte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y déjalo allí hasta que se caiga. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 03 y 17.