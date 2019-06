Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Buscas cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus proyectos para el futuro. Vienen días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque atraviesas por tu época de abundancia. Tu día especial será el 05 de junio: gozarás un cambio repentino de suerte para bien. Te llega una propuesta de un mejor trabajo. Limpias por completo tu alma de rencores, dejas atrás el pasado y te comprometes a ser mejor cada día. Te pones al corriente con tus gastos. Te invitan a una fiesta muy importante donde conocerás personas que te ayudarán en tu desarrollo profesional. Recibes un dinero extra. Actualizas tus escrituras o vas con un notario. Ya no seas tan dramático en tu vida sentimental, te das una segunda oportunidad con tu pareja y decides comenzar de nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 88 y 90.

Tauro

Semana con mucha prisa por sacar esos problemas familiares que te quitan muchos pensamientos y energía; trata de resolverlos ¡ya! y comenzar de nuevo para que puedas desempeñarte en tus labores diarias. Recibes dinero relacionado con un bono laboral o comisiones de ventas. No pelees en tu trabajo, sobre todo el 06 de junio porque tendrás las energías cruzadas y experimentarás varias dificultades; ese día ponte agua bendita en la nuca y reza para que la luz esté en tu camino. Te dan vacaciones y decides salir de viaje con tu familia. Habrá juntas de trabajo por recortes de personal. En el amor seguirás con mucha suerte, se presentan varios amores y tendrás una semana de lo más romántica. Piensas en emprender un negocio de comida o venta de ropa; hazlo, estás en tu momento. Tus números de la suerte son 07, 14 y 23.

Géminis

Estarás expuesto a presiones personales y de trabajo, así que trata de solucionar todo en su momento y no llenarte de angustias o desesperación; recuerda que estás en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír. Recibes un regalo de alguien muy especial. Te ofrecen un puesto nuevo, acéptalo. Considera que a los Géminis les da impotencia no poder hacer las cosas como quieren y empiezan a sentirse mal, pero debes entender que todo tiene un camino en la vida. Tu mejor día será el 05 de junio porque la suerte te sonreirá en todos los sentidos; prende una veladora amarilla para que la buena fortuna se quede más tiempo. Ya no pelees con tu pareja, te quiere pero dale su espacio. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 19, 23 y 88. Tu color será el azul intenso. La mayor compatibilidad la tendrás con Piscis y Aries.

Cáncer

Te rodearás de energías positivas y echarás a andar los negocios que tienes en mente. Por fin te hablan del trabajo en el que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos. Cuidado con los accidentes de carro o en las calles, ten mucha precaución. Esta semana tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en cuestiones laborales que serán muy bueno en cuestiones económicas. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás con quién quedarte: con un amor nuevo o alguien del pasado; sólo deja que tu corazón decida. Los casados tendrán la sorpresa de un embarazo. Tus mejores días durante esta semana serán martes y jueves. Tus números mágicos son 09, 16 y 33. Tu meta es ya no ser tan gastalón y ahorrar, y tu color es el azul. La mayor compatibilidad la tendrás con Sagitario y Acuario.

Leo

Vienen grandes oportunidades para tu signo y más porque encontrarás el amor. Tu compatibilidad será con Sagitario, Piscis o Aries y hablarán de tener una relación verdadera. Tendrás golpes de suerte relacionados con los juegos de azar y asuntos laborales. Te sometes a una cirugía estética y todo saldrá de lo mejor. Las energías estarán cruzadas estos días, así que ten cuidado con los robos o pérdidas. Tu mejor día será el miércoles con los números 23, 40 y 99. En cuestiones de salud te recomiendo cuidarte de los excesos de alcohol o desveladas porque tu signo tendrá muchas fiestas o eventos sociales. Cuidado con un amor fugaz que hablará de causarte problemas con tu pareja actual o estarás envuelto en chismes. Tu color de la fortuna es el rojo intenso. La meta de la semana será ya no prometer lo que no darás.

Virgo

Semana de cambios muy fuertes en tu vida. Después del 06 de junio vendrá a ti la abundancia y suerte en cuestiones laborales; recuerda que cuando pasas por algo muy malo quiere decir que se avecina un momento muy bueno. Ahorra y compra una vivienda para que tengas un patrimonio a futuro. Tienes un ángel muy especial que te ayuda siempre que estás es peligro, sólo invócalo y vendrá a ti. Te busca una persona del signo de fuego para reclamarte o cerrar el círculo de amor. A los solteros les llega un amor verdadero del signo de agua que será muy formal. Debes creerte que eres fuerte y triunfador y no desanimarte rápidamente. Cuida más a tu padre porque estará enfermo. Arreglas papeles de migración o sacas tu visa. Te cambias de look. Tus números de la suerte serán 16, 23 y 99; tu color, el blanco.

Libra

Se presentarán algunas mortificaciones o cargarás problemas que no son tuyos; es mejor estar al margen de los conflictos de la familia y sólo ayudar cuando te lo pidan. Te proponen abrir un negocio o trabajar en otra empresa internacional. Tu mejor día sería el 05 de junio. Las energías positivas te rodearán. Cuídate de dolores de cabeza o nervios, trata de calmarte y duerme más, recuerda que tú controlas tu mente. Piensas en dejar a ese amor que ya no te quiere, pero te da miedo quedarte solo; sin embargo, considera que siempre vendrá algo mejor. Tus números de la suerte son 02, 11 y 78; tu color, el rojo. Vendrá a ti un amor nuevo del signo Géminis o Aries. Trata de estudiar fotografía o diseño, eso se te dará muy fácilmente. Semana para reinventarte, ponerte a dieta y seguir con el ejercicio para lucir de lo mejor.

Escorpión

Tendrás mucho interés en ser alguien en la vida y lograr el éxito que tanto deseas. Gozarás de un golpe de suerte el 07 de junio porque vendrá a ti una energía positiva y con gran ayuda de los astros, de modo que podrás realizar tus sueños. Mide tus palabras cuando te enojas porque hablas sin pensar; evita discutir en estos días y así tu energía positiva irá en aumento. Cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal. Pon atención a tu corazón o presión alta y procura dejar de fumar. Empiezas a estudiar administración pública o ingeniería, eso te ayudará en el futuro. Arreglas documentos legales o realizas trámites de residencia de migración. Te llega un dinero extra, trata de invertirlo en tu casa. Tus números de la suerte son 05, 28 y 33; tu color, el gris o negro. Te compras un celular o cambias el plan.

Sagitario

Tus energías estarán un poco revueltas y los astros en tu signo te afectarán económicamente. Te recomiendo no sacar ningún crédito y sólo gastar lo necesario hasta que pasen estos días. Prende una veladora de color morado o amarillo y ponte mucho perfume este 06 de junio para cortar las energías negativas que te rodean. Serán días de mucha pesadez en el trabajo y problemas con un proyecto, por eso necesitas estar tranquilo y no tomar las problemas como asuntos personales; es decir, si tienes algún enojo o pleito con un compañero de trabajo no lo hagas tan grande. En el amor seguirás en busca de la pareja ideal. Los Sagitario con pareja estarán estables y sin problemas de celos. Recuerda que el lema de Sagitario será crecer y saber vivir en plenitud. Tus números de la suerte son 09, 22 y 71.

Capricornio

Semana de buenas energías a tu alrededor, tu signo se verá favorecido con la buena suerte en todo lo relacionado con cuestiones de firmas de contratos o la llegada de dinero por un trabajo, así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor; verás cómo inicias el mes de junio de la mejor manera. Evita presumir lo que todavía no tienes. Te invitan de viaje a mediados del mes. Sabrás de un embarazo en la familia que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Este 06 de junio será de suerte en todo lo relacionado con relaciones públicas o apertura de un negocio. Tus números de la suerte son 03, 18 y 22. En estos días te dominará el planeta Júpiter e influirá para realizar cualquier negocio con éxito.

Acuario

Entiendes por fin que todo lo que te pasa es una forma de aprendizaje y madurez de tu signo. No te estreses de más y deja que el destino haga su labor. Te proponen un nuevo puesto de trabajo, pero trata de no platicarlo mucho para que se concrete. Date baños con agua de manzana y esencia de canela el 07 de junio porque vendrá un golpe de suerte. El amor verdadero ya está en tu puerta y será de Géminis o Escorpión. Tramitas un crédito o realizas pagos de tarjeta. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Ya no eres un niño para soñar tanto, recuerda que debes hacer algo para tu futuro o emprender un negocio; son tiempos de crecer económicamente. Tus números de la suerte serán 13, 15 y 27. Tu jefe te pide un proyecto importante y eso te ayudará a tener más reconocimiento. Cuídate de dolores de riñón o estómago.

Piscis

Tendrás buen ánimo en todo lo relacionado con tu trabajo, estarás rodeado de buena suerte estos días, sólo trata de cuidarte de malas energías de personas a tu alrededor. Recuerda que tienes una luz muy fuerte y eso hace que todo mundo te envidie, así que carga un limón verde en tu bolsa y tráelo toda la semana para protegerte o ponte algo de plata. Atento a los dolores de nuca o cuello, procura evitar la tensión nerviosa. En el amor ya no emociones a tu pareja si no deseas seguir la relación, es mejor hablar claro y dejar que todo fluya. Tu mejor día será el 07 de junio y podrás hacer los cambios necesarios para estar mejor en tu economía o buscar un trabajo nuevo. Trata de quedar en paz con tus ex parejas o amigos para que no te cargues energías negativas. Tus números de la suerte son 09, 14 y 26.