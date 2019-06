Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este viernes será un día mágico para ti, te recomiendo sacar adelante todo lo que tengas pendiente en el trabajo y estar con toda la buena actitud para que en adelante te vaya de maravilla. Te invitan a una fiesta este sábado, trata de cargar algún accesorio de plata u oro para cortar las envidias o malas energías, recuerda que tu signo es receptivo de todo lo que hay a su alrededor. Recibes un regalo que no esperabas de alguien que hace mucho tiempo no veías. Obtienes dinero extra en la lotería con los números 09 y 23. Te busca un amor del pasado para solucionar rencores, así que te recomiendo quedar en paz y continuar con tu vida. Decides tener una mascota. Ya no busques pretextos para no ser exitoso, tu signo siempre será líder en todo lo que realice, pero debes evitar sabotear tus propios planes.

Tauro

Tomarás decisiones importantes en cuestiones amorosas este fin de semana, si tu pareja ya no se encuentra en tu misma sintonía de crecimiento es mejor dejarla a un lado y empezar de nuevo en otra parte. Este viernes tendrás otra oportunidad de crecimiento en lo laboral, sólo trata de no platicar de más para que no se te caiga la propuesta. Decides sacar todo lo que ya no utilizas en tu casa y mover los muebles de lugar para dar una nueva dimensión y llenarte de buenas energías. Sales de paseo este domingo con tus amigos para llenarte de buenas vibras. Tu signo es tierra y eso significa que ocasionalmente debes caminar en el campo para que la fuerza espiritual se incremente. Tus números de la suerte son 30 y 99. Tu color será el azul fuerte, úsalo más en la ropa. Cambiarás tu celular por uno más reciente.

Géminis

Tendrás muchos festejos y regalos sorpresa, recuerda que tu signo es de los más queridos del Zodíaco y eso provoca que te rodees de buenos amigos y familiares. Este viernes trata de encender una veladora roja para que las energías cósmicas estén más fuertes en tu vida. Recuerda que los Géminis son fuertes en lo espiritual y eso provoca una conexión con lo divino, así que todo lo que pidas se te dará. Planeas un viaje con la familia. Implementas cambios fuertes en tu vida para emprender tu propio negocio. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, es tu punto débil. Prepárate bien para las pruebas que pronto tendrás en el trabajo o la escuela. Ya no busques ese amor que no es para ti. En estos días alguien de Aries o Libra será muy compatible contigo. Tus números mágicos serán 04, 21 y 33.

Cáncer

Gozarás de mucha suerte en todo lo relacionado con el amor, si tienes pareja recibirás grandes noticias que te harán muy feliz, mientras que los solteros conocerán a un amor verdadero del signo de Escorpión o Piscis que será muy compatible. Ya no seas terco, si ya no te gusta tu trabajo es mejor buscar otro y este viernes las energías positivas serán ideales para eso. Tus números mágicos son 32, 78 y 99. Trata de usar más el color amarillo. Sales de viaje para disfrutar unos días de vacaciones o descanso. Creces en lo profesional, te recomiendo tomar un curso para aprender a desenvolverte mejor en público. Te invita un familiar para ser padrino en un bautizo o boda. Te compras ropa o decides cambiar de look. Sigue con la dieta, los resultados ya se comienzan a ver. Aprende a no ser tan confiado con tus amigos.

Leo

Estarás de muy buen humor para comenzar con el ejercicio y llevar una vida más sana, recuerda que es importante la apariencia física, pero lo es todavía más tener buena salud. Te llega una propuesta de negocios o te invitan a participar en un proyecto nuevo. Conocerás a personas muy importantes para tu futuro laboral, así que te recomiendo portar tarjetas de presentación. Estarás muy ocupado en fiestas, sólo trata de controlar tu consumo de alcohol y si tomas, mejor no manejes. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 06, 32 y 44, juégalos en la lotería y agrega el día de tu cumpleaños para atraer la abundancia. Tu mejor color será el rosa. Te compras ropa y zapatos en estos días. Arreglas la cocina de tu casa o el jardín. Te busca tu madre para invitarte a una comida con toda la familia el domingo.

Virgo

Fin de semana para enfocarte en solucionar todo lo que tienes pendiente. Buscarás un empleo nuevo o mejor pagado, y en particular este viernes tendrás mucha suerte para encontrarlo. Te pones al corriente con pagos de tarjetas. Atravesarás algunos problemas con tu pareja por culpa de la inseguridad o los celos, procura no pensar lo que no es y mejor platica cualquier duda que tengas. A los Virgo que están solteros les llegará un amor del signo de Aries o Géminis que será muy compatible. Te invitan a salir de viaje este domingo con tus amigos y te divertirás mucho. Te llega la suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 22, 34 y 80. Procura usar prendas o accesorios de color verde para atraer más la suerte. Te compras un celular nuevo, recuerda que a los Virgo les encanta la tecnología.

Libra

Serán días difíciles en cuestiones amorosas y terminas tu relación después de mucho tiempo de sentirla estancada. Intenta ahorrar en estos días y no comprar artículos que no requieres, son momentos de guardar para el futuro. Te invitan a una comida este sábado con tus amigos. Recibes dinero extra por la venta de una propiedad o vehículo. Tomas un curso de superación personal los sábados. El domingo tendrás una comida familiar en la que se darán noticias importantes. Revisa muy bien tus contratos antes de firmar. Cuídate de problemas de huesos o cadera. Tus números mágicos son 29, 34 y 80. Trata de usar más el color blanco para atraer la suerte. Recuerda no invitar a todo mundo a tu casa porque se llena de energías negativas, tu hogar es tu templo de sanación, así que debes cuidarlo.

Escorpión

Tendrás de tu lado la energía necesaria para reinventarte en todos los sentidos. Vendrá a tu vida una fuerza espiritual relacionada con cuestiones de trabajo y amor, por eso te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa y que te encomiendes a tu ángel guardián. Cuidado con los problemas de intestino o estómago, trata de llevar una buena alimentación para que no te enfermes constantemente. Piensas asociarte con un familiar para iniciar un negocio, si lo haces tendrás mucho éxito. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 04, 33 y 87. Trata de usar mucho el color azul para atraer la abundancia. Sabrás de un divorcio en la familia y darás todo tu apoyo moral. Acudirás a una fiesta el viernes en la que conocerás a nuevos amigos e, incluso, tendrás alguna posibilidad de enamorarte.

Sagitario

Todas las buenas energías estarán de tu lado, así que si tienes intención de cambiarte de casa o salir de vacaciones, éste es el momento ideal y todo saldrá de maravilla. Te invitan a salir de fiesta el sábado, sólo recuerda que si tomas, es mejor que no manejes. A los solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Leo que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 02, 34 y 90. Trata de usar más el color rojo o naranja para estimular tu suerte y atraer energías más positivas. Ya no regreses con amores del pasado, es mejor cerrar esa página y empezar de nuevo en otra parte. Arreglas tu casa o decides comprar muebles. Te obsequian un perfume o reloj. Ya no le des importancia a lo que dicen de ti, ten en cuenta que tu energía es muy fuerte y eso causa envidia.

Capricornio

Debes confiar más en tu potencial y verás que lograrás todos los objetivos que te propusiste al inicio del año y que sientes que ya se quedaron en el olvido. Atravesarás cambios repentinos en el trabajo, pero debes mantener siempre la mejor actitud, recuerda que lo diferente no siempre significa algo malo, es cuestión de acostumbrarse y seguir dando tu máximo. Sales de fiesta con tus amigos el domingo. Cambias de look y decides empezar a hacer ejercicio. Haces unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito o liquidas deudas. Te busca un amor nuevo en estos días para salir. Evita pelear con tu familia, recuerda que no siempre tendrás la razón. Te llega un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 21 y 30. Trata de usar más los colores amarillo, azul y blanco.

Acuario

Este viernes será un día lleno de buenas noticias. Tendrás tres jornadas de muchas reuniones o fiestas, sólo trata de controlarte con la comida para no sufrir malestares después, recuerda que el estómago es tu punto débil. Serán días de cambios positivos, así que si piensas en cambiar de look, éste es el momento ideal. Debes tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento propicia que estés con dos a la vez y si no tienes cuidado se te puede complicar. Los signos más compatibles para los solteros serán Acuario, Aries y Escorpión. Tendrás un fin de semana lleno de trabajo extra y deberás arreglar asuntos de tu coche. No confíes tanto en las personas que acabas de conocer. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 15 y 23. Procura usar más el color rojo en tu ropa. Te invitan a emprender un negocio.

Piscis

Inicia una nueva etapa de prosperidad para ti, sólo tienes que mentalizarte sobre lo que debes hacer para crecer individualmente. Si estás en planes de sacar un crédito para una casa o coche, hazlo, todo saldrá muy bien. Ten cuidado con problemas de tu piel o infección de transmisión sexual, acude con tu médico. A los Piscis que están solteros les llegará un amor del signo Tauro o Leo. Los casados tendrán una sorpresa de embarazo. Gozarás un golpe de suerte este domingo con los números 21, 33 y 90. Trata de usar el color azul. Comienzas a organizar un viaje con tus amigos. Cuídate de los chismes en el trabajo, evita platicar tus problemas personales. Ten mucha precaución en la calle para evitar pérdidas o accidentes. Ordena tus papeles oficiales, los necesitarás para un trámite.