Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Tienes el espíritu de líder y puedes ser el guía de las personas que te rodean. Tu signo es muy fuerte y tu característica es servir a los demás, pero cuando te enojas destruyes todo lo que has construido, por eso te recomiendo ser paciente en todo lo que realices y controlar tus impulsos. Tu gran problema de salud son las hormonas y estado psíquico, por eso es ideal la meditación, hacer ejercicio y estar en contacto con tu médico al menos una vez al año. Los Aries saben cómo sacar dinero de las piedras, por eso debes pensar en poner tu propio negocio. Como buen elemento de fuego, en el amor eres ardiente y a veces quieres tener más de dos relaciones sentimentales a la vez. Los de este signo también son territoriales y eso significa que casi nunca dejan a sus parejas. Cuentas con la virtud de ser buen proveedor para la familia. Tu número mágico es el 07.

Tauro

Como signo de tierra significa que eres materialista, casi nunca te dejas llevar por sueños y tienes que ver para creer. Te caracterizas por ser muy inteligente y capaz de llevar alguna obra de ingeniería o de medicina. Los nacidos en Tauro son muy fuertes y casi siempre crees tener la razón e imponer tu opinión ante los demás, por eso puedes llegar a ser un gran director o jefe de área. Te caracterizas por ser discreto con cualquier secreto, ya que siempre respetas, pero tu punto débil son los sentidos como la vista o el oído, por eso casi siempre debes cuidarte de problemas en los ojos. Eres muy buen amante pero mal proveedor; casi siempre te domina el egoísmo. Tu mejor virtud es ser muy hábil para hacer dinero o emprender negocios. Tu número mágico es 02. Tu compatibilidad en cualquier situación como el amor o trabajo es con los signos Escorpión, Capricornio y Virgo.

Géminis

Viene una semana con mucha actividad o festejos. Recibirás una ayuda económica para hacer pagos de colegiaturas o tarjeta de crédito y te pones al corriente en todos tus adeudos. Cuidado con problemas de salud como el riñón o estómago, trata de ir con tu médico. Evita hacer corajes, pues comúnmente es lo que te hace sentir mal en tu vida. Te dan un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Lo mejor que tiene tu signo es ser muy simpático y un gran comunicador. Como manejas la dualidad puedes entender a los dos sexos. En la sexualidad puedes experimentar las relaciones con dos, o sea con hombres y mujeres, pero eso pocas veces te afecta en lo personal. Eres un gran guía como psicólogo, enfermero, conductor o abogado. Tu número mágico es 05. Tu mayor compatibilidad será con los signos Aries, Libra y Acuario.

Cáncer

Eres un signo de agua, por eso casi siempre te dominan los sentimientos antes que la razón y te dejas llevar mucho por lo que dice tu pareja. Destacas por tu carácter y te impones mucho en el trabajo o ámbito personal. Cuando estás en una relación amorosa tu fuerza desaparece, por eso casi siempre duras mucho en sus relaciones y buscas formalizar, pero te recomiendo no tomar decisiones precipitadas. Para ti formar una familia es tu ideal porque como buen cangrejo de río buscas seguridad y tener un futuro con alguien que te cuide. Como emprendedor eres un gran socio. Tus virtudes siempre te llevarán a buscar el reconocimiento de los demás. Tu número mágico es 03. En cuestión de salud, como te rige la Luna, debes cuidarte de depresiones o problemas cardíacos. Corres el riesgo de sufrir altibajos en la vida, pero como padre eres de los mejores para formar a los hijos.

Leo

Semana para tomar las decisiones importantes y crecer en lo personal. Ten en cuenta que tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Te invitan a emprender un negocio de venta de comida o relacionado con la tecnología, acéptalo que te irá de lo mejor. Con tu pareja tendrás días de mucha estabilidad y buenos momentos. A los solteros les llega un amor muy compatible que es del signo de fuego. Cubre todos tus pagos y evita las deudas para que puedas comenzar a ahorrar. Sabrás de la enfermad de un familiar y le darás todo el apoyo. No tengas miedo al qué dirán, atrévete a ser auténtico en todo lo que realizas. Pon atención a problemas de infección de la piel. Cuida tu economía, recuerda que tu signo es fuego y vive del ‘qué dirán’ y eso a veces te hace caer en cuestiones de gastos innecesarios. Tu número mágico es 09.

Virgo

Inicia una semana de cambios muy fuertes en tu trabajo, considera que serán días de transformación, así que debes estar atento a las energías a tu alrededor. No quieras aparentar lo que no eres, te caracterizas por tu sencillez y cuando presumes te alejas de tu verdadero ser. Vendes tu coche o lo cambias por uno más reciente. Te busca un amor del pasado para volver; piensa bien antes de decidir. Cuídate de problemas de migraña o de nervios, que estarás bajo en tus defensas. Te invitan a un negocio de compra-venta; hazlo, te irá bien. No tengas flojera, regresa al gimnasio y sigue con tu dieta; considera que tu punto débil es hacer mucho estómago. Realizas pagos de colegiaturas o decides empezar una maestría o doctorado. En el amor serán días de conocer personas muy afines a tu vida. Recibes un regalo inesperado. Vienen días de muchos recuerdos del pasado. Tu número mágico es el 06.

Libra

Semana de cambios positivos en varios aspectos de tu vida y te llegará una gran propuesta laboral. Haces remodelación en tu casa para que las energías fluyan con más facilidad. Tu signo es de carácter muy explosivo y eso afecta mucho tu vida amorosa, así que empieza a controlarte para no decir algo de lo que te puedas arrepentir. Decides empezar una rutina de ejercicio y una dieta para mantenerte más saludable. En el amor deja de buscar a la pareja ideal y permite que el destino te sorprenda. Cuídate de problemas de salud, recuerda que tu punto débil es el riñón o el intestino. Para cosechar más éxitos en tu vida debes dejar de ser egoísta y comenzar a compartir el fruto de tus logros. Ya no te pierdas tanto en fantasías y pon los pies sobre la tierra. Tendrás un golpe de suerte con el número 08.

Escorpión

Semana para poner en orden tu vida financiera pagando tus deudas. Deja de gastar en artículos que no necesitas y ya no trates de comprar el cariño de los demás con regalos, recuerda que quien te quiera lo hará por lo que eres y no por el dinero que tienes. Tendrás un ascenso en el trabajo, pero las energías negativas y envidias estarán algo complicadas, así que no caigas en provocaciones y céntrate en demostrar que lo mereces. Gozarás de mucha suerte en cuestiones de citas, pero por el momento sólo serán amores pasajeros. Eres muy vanidoso y siempre quieres que te volteen a ver, así que trata de empezar esa dieta saludable y un régimen de ejercicio, recuerda que para eso tienes que ser muy disciplinado y no dejar que la pereza frene tus planes de lucir de lo mejor el próximo verano. Tu número mágico es el 13.

Sagitario

Eres muy creativo y encantador con todos los que te rodean, casi siempre necesitas estar en pareja para crecer en tu vida; sin embargo, en estos días experimentarás una etapa de libertad en la que aprenderás a estar feliz contigo mismo. Las piernas o tobillos serán tu punto débil esta semana. Te inscribes a un curso de pintura o poesía para desarrollar más tu creatividad y alcanzar un nivel espiritual que te ayudará a cumplir tus metas. Uno de los aspectos negativos que te caracterizan es que eres muy comunicativo y no te aguardas los secretos, recuerda que tienes que trabajar en la discreción para que las personas confíen en ti. Tu número mágico es el 11. No te dejes vencer por las pequeñas derrotas diarias, acuérdate que puedes aprender de cada situación para triunfar en la próxima que se presente.

Capricornio

Como Capricornio puedes llegar a ser soberbio y obstinado, pero también muy decidido para conseguir lo que te propones, así que sólo debes hacer un análisis de ti mismo y madurar. Trata de no ser tan presumido con tus logros, eso te atraerá muchas energías negativas. En cuestiones amorosas debes pensar muy bien en lo que buscas, pues si sólo quieres diversión, no es justo que emociones a quien pretende enamorarte. Tus números de la suerte serán 12 y 30. Te recomiendo estar más conectado con tu parte espiritual y que hables con tu ángel de la guarda para pedirle lo que necesitas. Sueles ser un buen administrador de bienes materiales, pero debes tener cuidado con los excesos como los vicios o el alcohol; la mejor forma de hacerles frente es con una vida más saludable y una rutina de ejercicio.

Acuario

A veces puedes ser un poco egoísta con tal de conseguir lo que deseas, pero debes cambiar eso para no alejar a las personas que quieres, recuerda que los éxitos no significan nada si no los puedes compartir con las personas que amas. Los que tienen pareja pensarán en formalizar más su relación. Cambias de look y compras ropa, recuerda que te gusta estar a la vanguardia y cuidar tu imagen. Tu punto débil es que a veces se te complica controlar la pasión sexual y eso provoca que te metas en problemas; trata de conseguir ayuda para canalizar tus energías. No descuides a tus padres, visítalos y aprovecha para pedirles los consejos que necesitas, pues ellos siempre buscarán lo mejor para ti. Tus números mágicos son el 15 y 33. Eres muy bueno en ventas o como líder social, por eso siempre te invitan a los mejores eventos.

Piscis

Eres de los signos que mejor se relacionan con los demás, es por eso que siempre estás rodeado de amigos y de pareja; lo único que debes aprender es a controlar la ira. En cuestiones económicas te gusta vivir muy bien, aunque no le das tanta importancia a lo material, sino más bien a lo espiritual. Te recomiendo leer más o ir a museos para alimentar esa parte de tu personalidad que a veces descuidas por salir de fiesta. Debes empezar a ahorrar para viajar más y conocer otros países. A veces te pones triste sin saber cuál es la razón, así que no dudes en buscar ayuda cuando esos sentimientos te abrumen. Tu número mágico es el 17. Tienes un poder mental muy fuerte, por eso casi siempre llamas a la fortuna tan sólo con pensarlo, por eso siempre debes mantener pensamientos y deseos positivos.