Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana de trabajo extra, trata de no frustrarte y recordar que todo el esfuerzo te dará frutos pronto, ya sea con un ascenso o un aumento de sueldo. Recibes dinero que no esperabas, te recomiendo ahorrarlo. Tendrás problemas de chismes con tus vecinos, intenta resolver los malos entendidos antes de que la situación se vuelva insoportable, recuerda que son las personas con las que convivirás por mucho tiempo. Un amor del signo de Capricornio o Piscis te buscará, pero recuerda no forzar las cosas, deja que los sentimientos surjan por sí solos. Trata de no comer de más y seguir con tu ejercicio. Tus números de la suerte son 24, 56 y 70. Serán días de muchas reuniones o fiestas. Para los papás Aries el mejor regalo es tener a toda la familia reunida y convivir con sus hijos y nietos.

Tauro

Viernes de renovación total y de mostrar buena actitud para alcanzar tus metas. Te compras ropa o decides cambiar de look. Le ayudas a un familiar con un compromiso de pago. Te invitan a una boda fuera de la ciudad. Procura moderar tu carácter y no enojarte por situaciones sencillas, particularmente con tu pareja, y te recomiendo dejar de querer controlar todo. Te busca un amor del pasado que quiere regresar. El domingo la suerte estará de tu lado en cuestiones de lotería con tus números mágicos 00, 21 y 34. Arreglas tu auto de los frenos o llantas. Recuerda que tu punto débil es la vista y el oído, así que trata siempre de cuidártelos. El mejor regalo para los papás Tauro es todo lo relacionado con el cuidado personal, como un buen perfume o una rasuradora, mientras que para los más vanidosos lo ideal es un saco.

Géminis

Tendrás días de diversión total y recibirás regalos que no esperabas por tu cumpleaños. Regresará a tu vida alguien del pasado que hace mucho tiempo no veías. Tendrás problemas de la piel, así que trata de no exponerte mucho al sol y usar protector de rayos UV. A los solteros les llega un amor nuevo del signo Aries o Escorpión que será muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de junio con los números 12, 77 y 90. Sigue con el ejercicio, además te recomiendo tomar clases de natación, ya que el contacto con el agua atrae buenas energías a tu signo. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tus asuntos personales. Para los papás del signo Géminis el mejor regalo es sin duda algo relacionado con el futbol, ya sea una playera o si puedes cómprale una pantalla para ver los partidos.

Cáncer

Conversarás seriamente con tu familia por la venta de una propiedad, estos asuntos siempre son difíciles, así que debes tratar de ser la voz de la razón para que todo concluya de la mejor manera. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81. Necesitas tomar más cursos de idiomas o aplicarte en tu escuela para que avances en tu vida profesional. Cuidado con las picaduras de insectos. Sales de viaje para visitar a unos familiares. Amores nuevos te rodearán este fin de semana y serán muy apasionados. El mejor regalo para los papás del signo de Cáncer es lo relacionado con la ropa deportiva, como unos tenis o playeras especiales para el gimnasio; te recomiendo llevarlo a comer a su restaurante favorito y recordar experiencias de cuando era joven, eso le gustará más que algo material.

Leo

Atravesarás por algunos problemas en tu trabajo, debes controlar tu carácter impulsivo para no entrar en discusiones innecesarias con personas que tratas a diario. Será un fin de semana de mucha suerte en cuestiones amorosas para los Leo que están solteros, pues conocerán a personas muy compatibles de tu mismo signo. Sigue con tus rutinas de ejercicio, recuerda que tu cuerpo y mente necesitan estar sanos para avanzar en la vida. Realizas pagos de tus tarjetas, pero contempla iniciar un plan de ahorro. Arreglas tu habitación o la pintas, ya es necesario un cambio para atraer energía positiva a tu casa. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 24 y 57. El mejor regalo para los papás del signo Leo es todo lo relacionado con la electrónica, como un celular, un reloj inteligente o un estéreo para su coche, eso lo hará muy feliz.

Virgo

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu número de la suerte es el 14 y por eso tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente. No menosprecies tus problemas financieros, trata de elaborar un plan para terminar con tus deudas y comenzar a ahorrar. Tendrás un golpe de suerte con los números 24, 60 y 81. Los solteros tendrán una sorpresa amorosa este fin de semana. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, relájate y no busques problemas donde no los hay. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio que brindará estabilidad económica. El mejor regalo para los padres Virgo es algo relacionado con el bienestar de la casa como un nuevo colchón o un sofá reclinable, también puedes regalarle una parrilla, esto además servirá para reunir a la familia más seguido y fomentar la convivencia.

Libra

Este viernes tendrás mucha energía positiva a tu alrededor, tienes que aprovecharla para pedir ese aumento que tanto esperas o para empezar tu propio negocio. Recibes dinero extra por unas comisiones o un bono laboral. Te busca un amigo para invitarte a una cena. Pintas tu recámara o la sala de tu casa, esto te ayudará a que las energías positivas fluyan con más facilidad. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 32, 44 y 89. Los que ya no tienen padre estarán nostálgicos por la fecha, por eso te recomiendo encender una veladora y dedicarle algunos pensamientos. Para los papás del signo Libra el mejor regalo es reunir a toda la familia para celebrar, recuerda que ellos siempre preferirán una buena comida y su cerveza favorita en compañía de sus seres queridos, antes que algo material.

Escorpión

Gozarás de una racha de buena suerte, aprovecha para sacar adelante cualquier proyecto que tengas pendiente. Además tendrás una gran sorpresa en la lotería con los números 32, 55 y 70, pero te recomiendo ser muy discreto con esos golpes de suerte porque puedes atraer energía negativa. Sales de fiesta este sábado, te divertirás mucho; sin embargo, debes controlar tu consumo de alcohol y evitar la comida picante, pues estarás muy sensible del estómago. Decides estudiar un nuevo idioma. El mejor regalo para los papás Escorpión es algo que les sirva para guardar sus pertenencias, como una cartera de piel o una maleta para llevar al gimnasio, recuerda que los hombres de este signo son muy controladores y siempre quieren tener todos sus artículos en orden y bien cuidados. Además procura pasar el día entero con él.

Sagitario

Tendrás muchas presiones en el trabajo, recuerda que los Sagitario se estresan mucho si no les salen los planes como ellos quieren, pero debes estar muy tranquilo porque pronto habrá ascensos de puesto y aumentos de sueldo, así que debes destacar en todo lo que hagas. Tu signo es muy vanidoso, pero a veces se descuida, por eso te recomiendo comenzar un tratamiento de belleza, no olvides acudir con profesionales que te ayuden a encontrar el que mejor vaya con tu tipo de piel. Tus números de la suerte son 25, 66 y 90. Ya no busques el amor en esa persona que no te valora, en estos momentos es mejor estar un tiempo sin pareja y reflexionar. El mejor regalo para el papá Sagitario es algo de oro como un anillo o cadena, ya que a ellos los domina el sol y siempre apreciarán este tipo de detalles.

Capricornio

Los siguientes tres días estarás con buenas noticias a tu alrededor. Te invitan a una comida este sábado en la que te divertirás mucho. Cuídate de problemas de la piel y trata de no tomar demasiado sol, ese es tu punto débil. Te busca una ex pareja para invitarte a salir, recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá a hacer, así que mejor trata de cerrar esa relación y empieza a conocer a personas más compatibles contigo. Trata de seguir con el ejercicio, eso te ayuda a controlar tus nervios. Te compras ropa o cambias de look. Te buscan unos amigos para invitarte a salir de viaje este mes. Recibes dinero extra por un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 21 y 66. El mejor regalo para los papás Capricornio es la ropa debido a que son muy vanidosos, como una buena camisa de vestir o un pantalón.

Acuario

Enfrentarás mucho trabajo y presiones, así que evita dejarte llevar por los malos comentarios de tus compañeros y sé más consciente de la información que compartes, recuerda que eso lo pueden usar en tu contra. Te recomiendo mantenerte en calma y no responder a las agresiones. Te llega una propuesta para salir este fin de semana de viaje o disfrutar en compañía con tu familia. Decides vender tu coche y adquirir uno más reciente. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chisme; trata de olvidar ese problema y mejor sal a buscar a personas más compatibles contigo. Recibes dinero extra por una deuda del pasado. Tus números mágicos serán 09, 17 y 23. El mejor regalo que le puedes dar a un papá Acuario es una loción o perfume, a ellos siempre les gusta que se sienta su presencia a donde van.

Piscis

Disfrutarás de mucha suerte en todo lo relacionado con las cuestiones laborales. Brindarás apoyo a tu familia, recuerda que eres uno de los pilares más fuertes. Sales de fiesta el sábado con un amigo. Reacomodas tu habitación o compras muebles nuevos para tu casa. Cuidado con problemas de oído o infección en la garganta, trata de acudir con tu médico. Sabrás de un embarazo en tu familia que te dará mucha alegría. Te llega un dinero extra por cuestión de juegos de azar o lotería con los números 06, 21 y 33. Será un fin de semana de mucha convivencia con amigos y familiares, así que procura hacer tiempo para todos. El mejor regalo que le pueden dar a un papá del signo Piscis es un reloj, recuerda que a ellos comúnmente les gusta presumir esos detalles. Te recomiendo llevarlo a comer con toda la familia.