Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

La carta en el tarot para tu signo es El Loco, lo cual significa que debes romper con aquello que te hacía daño en el pasado, sobre todo ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva. También significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chisme. Los Aries que están solteros conocerán a un amor del signo de Leo o Capricornio que será muy compatible. En cuestiones de salud hazte un chequeo para que no tengas ningún problema, particularmente de los nervios o cardíaco. Tus números mágicos serán 10, 24 y 99. Recuerda que la carta de El Loco también te indica que debes ser más discreto con tus logros para no despertar envidias ni mal de ojo.

Tauro

El Mundo es la carta del tarot para tu signo esta semana, quiere decir que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Debes seguir con tus estudios. En cuestiones familiares recuerda que tú eres un pilar muy importante y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todos cometemos errores, por eso te recomiendo que le des otra oportunidad. A los Tauro que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Virgo. Ya no seas tan terco si no se logra el negocio que intentas emprender, mejor enfócate en un nuevo proyecto. Tus números de la suerte son 14, 55 y 70.

Géminis

Debes tener cuidado con las decisiones que tomes en estos días, la carta de El Sol que te salió en el tarot para esta semana indica que debes pensar dos veces todo lo que vayas a hacer en tu vida personal y laboral. Los Géminis que están solteros conocerán a un amor nuevo del signo de Aries o Libra. Tramitas un crédito para comprar casa o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en los problemas ajenos. Tus números de la suerte son 21, 30 y 99. Llegará a tu vida un problema legal, pero no te preocupes, todo se resolverá a tu favor. Te harán una propuesta de un nuevo trabajo o el cierre de un contrato, sólo trata de asesorarte bien en lo que firmas. Esta semana recibirás diversos regalos que no esperabas. Te involucras en un proyecto artístico que te emocionará.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta El juicio, significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo o escuela, por eso te recomiendo mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que comentes. Crecerás más en lo económico y podrás comprar un coche o una vivienda con algún crédito. Recibes un dinero extra por lotería con los números 21, 28 y 70. Si te encuentras en pareja formalizarás más la relación; mientras que si eres soltero conocerás a alguien del signo de Escorpión o Acuario. Esta carta también te recomienda sanar tu corazón al reconocer que te equivocaste y ofrecer una disculpa a esa persona que se lo merece. Es tiempo de resolver todo lo que tienes pendiente. Evita ser tan confiado y no platiques tanto tu vida personal. Sales de viaje por cuestión de trabajo, aprovecha para distraerte.

Leo

Tu carta esta semana es La Estrella, lo cual indica que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que tienes en mente desde hace tiempo. Llega a tu vida un amor muy sincero del signo Sagitario o Capricornio, sólo debes estar muy abierto al amor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 02, 30 y 77. Evita ser ostentoso, trata de llevar una vida más modesta. Te busca un familiar para pedirte un favor. Mandas a arreglar tu coche o le toca el mantenimiento. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no implica que siempre tengas la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten. Tu carta también quiere decir que debes administrar mejor tus recursos para que sigas creciendo y logres la abundancia.

Virgo

Te tocó la carta La Luna, eso indica que tu energía positiva crecerá, por eso te recomiendo encender una veladora de color blanco y pedirle a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, verás cómo se cumplirá rápidamente. Debes procurar más a tu familia o tu pareja, no descuides los lazos amorosos, ya que después te puedes arrepentir. Compras una computadora o actualizas la que ya tienes. No abandones la escuela, eso te ayudará a estar mejor en el futuro. Tus números de la suerte son 03, 44 y 57. Alguien del signo de Aries te ayudará mucho en cuestión de trabajo o negocio. También la carta de La Luna te recomienda que debes dejar a todas esas personas que sólo buscan un interés en tu vida y no son sinceras. Te busca alguien de gobierno para ofrecerte trabajo o participar en una campaña.

Libra

Es tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño como los vicios. Tu carta en el tarot es El Diablo, esto te ayudará a dejar atrás lo peor de ti y comenzar con una transformación positiva. Los solteros tendrán un nuevo amor de Géminis o Piscis que será muy compatible contigo. Tendrás juntas de última hora para cambiar de puesto. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. En cuestiones amorosas elegirás entre dos personas con las que sales, recuerda que no es bueno dividir tus sentimientos, además alguien podría salir lastimado. Tus números de la suerte son 24, 50 y 91. La carta de El Diablo te dice que tendrás toda la suerte en juegos de azar y también que es el momento de arriesgarte y establecer un negocio propio, tendrás mucho éxito si lo emprendes con un familiar.

Escorpión

Te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones que enfrentas, pero esta semana te salió la carta de La Fuerza en el tarot y eso te ayudará a superar cualquier situación que se te presente. Recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizarte mejor. Evita prestar dinero esta semana. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, trata de ir con tu médico. Eres muy intenso en cuestiones de negocios, eso hace que siempre tengas éxito. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética que saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el día jueves y será con los números 30, 71 y 99. Procura ponerte mucho perfume antes de salir de casa y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Los solteros conocen a un nuevo amor.

Sagitario

Tu carta de esta semana es El Colgado, indica que podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida y que la fuerza espiritual estará de tu lado. Esta semana será de muchos cambios en cuestiones de trabajo, así que debes dar el 100% en todo lo que hagas. Eres carismático y gentil con las personas, pero eso genera muchas envidias a tu alrededor, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte de nadie. Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado. El Colgado también significa que tienes todo lo necesario para comenzar ese negocio que tienes en mente y que no le debes temer al éxito. Resuelves un asunto legal a tu favor. Debes cuidarte de las traiciones amorosas, no seas tan confiado con las personas que acabas de conocer. Tus números mágicos serán 31, 56 y 90.

Capricornio

Esta semana tu carta es El Emperador, eso significa que debes aprovechar esa corriente de buena suerte por la que atravesarás en estos días para enfrentar los problemas que se te presenten, recuerda que en esta vida hay altas y bajas, pero lo más importante es saber cómo sobrellevar las dificultades. Es el momento de cambiar de actitud y dejar a un lado ese temperamento tan fuerte que tienes. Un amor sincero se aleja de tu vida, trata de reconquistarlo. Ten cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual. Procura continuar con el ejercicio, eso te ayudará a estar mejor en todo. Los Capricornio que están solteros conocerán a un amor del signo de Aries o Virgo que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 14 y 30. También viene un cambio de empleo.

Acuario

Tu lado místico estará muy elevado gracias a la carta de El Mago que te tocó en el tarot, así que aprovecha para estar más conectado con tu lado espiritual y pedir a todos tus ángeles lo que tanto necesitas. También te indica que debes ahorrar para tu futuro. Recibirás un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor, trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te abrirán todas las puertas del éxito. Ten cuidado con problemas con tu pareja y evita ser tan celoso o intenso en tu vida sentimental. Preparas una fiesta para un familiar. Continúa con la buena alimentación, recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago. Tendrás un golpe de suerte el martes en la lotería con los números 08, 61 y 77. Ya no guardes rencores a familiares, son tiempos de renovarse en todo.

Piscis

El Sumo Sacerdote es tu carta del tarot de esta semana, esto significa que es tiempo de retarte a ti mismo en cuestiones de trabajo, sólo así lograrás alcanzar el nivel que quieres. Pensarás en formalizar más tu relación y vivir con tu pareja. Los solteros conocerán a alguien de Cáncer o Libra que será muy compatible. Trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Mandas a arreglar tu carro o pagas el seguro. Adquieres ropa para un evento muy importante. Tus números de la suerte son 07, 09 y 55. Tu mejor día será el 17 de junio, tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con proyectos de negocios, trata de vestirte de colores claros para que se multiplique tu energía positiva. Te sometes a una cirugía y todo saldrá muy bien, sólo cuídate para recuperarte pronto.