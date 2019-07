Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Los Aries son muy vanidosos, por eso te recomiendo iniciar una dieta alta en proteínas y tomar mucha agua para que te mantengas en forma. Lo fundamental para tu signo es caminar mucho al aire libre a fin de tener más contacto con lo divino, además de mantenerte saludable; no necesitas de grandes rutinas de ejercicio, sólo tienes que ser constante con la dieta y actividades como caminar. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 18. Saldrás de viaje este fin de semana con tu pareja. Te invitan a una boda. Compras ropa y renuevas tu look. Cuídate de problemas de infección de la piel. Un amor del pasado te busca para reclamarte un chisme, trata de arreglar todo en paz. Liquidas una deuda y eso te hará sentir más tranquilo. Los solteros tendrán suerte con los Capricornio o Piscis.

Tauro

Para tu signo lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad todo lo que comienzas, por eso es necesario comer más verduras y evitar las carnes rojas. Administra bien tu tiempo y trata de inscribirte a un gimnasio para que un instructor te ayude con una buena rutina de ejercicio especialmente diseñada para ti. Recuerda que tu energía sexual es muy fuerte, pero a veces te sientes inseguro con tu cuerpo, así que trata de aplicarte con el ejercicio, que también te ayudará a estar más saludable. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 21 y 44. Te invitan a una fiesta este sábado y conocerás a personas muy interesantes en tu vida. Cuídate de problemas de infección de ojos u oídos. Trata de evitar los cambios bruscos de clima. Te inscribes a un curso de idiomas y computación los sábados.

Géminis

Es importante que te alejes de vicios como el alcohol y el cigarro para que puedas llevar una vida más saludable, eso a veces impide que te apliques con el ejercicio y la dieta. Tu signo es uno de los más fuertes mentalmente y si te lo propones puedes cambiar ese estilo de vida de excesos. Deja a un lado las harinas y chocolates, comienza a consumir muchas proteínas y toma agua de frutas durante el día. El ejercicio es mejor que lo hagas en la tarde o noche para que además liberes el estrés del día. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 77. Estarás nostálgico por un amor del pasado que terminó mal, trata de hablarle y quedar en paz a fin de cerrar ese círculo. Los solteros tendrán suerte con los Aries o Libra. Cuida tu dinero y trata de gastar sólo lo necesario, recuerda que en agosto te toca hacer muchos pagos.

Cáncer

Eres de los signos más perezosos del Zodíaco y casi no te gustan el ejercicio ni las dietas. Eres impulsivo y comes lo que se te antoja, pero debes tratar de controlarlo y no consumir tanta comida chatarra. Te recomiendo trabajar en tu fuerza de voluntad y buscarte un estímulo, ya sea un calendario o poner una fotografía en tu espejo para motivarte a hacer el cambio. Tendrás una invitación para salir de viaje este fin de semana. Compras muebles para tu casa y decides hacer algunos cambios a fin de que la energía fluya mejor. Firmas un contrato para un nuevo trabajo en el que te irá mucho mejor económicamente, sólo trata de no presumir mucho tus logros para no generar envidias. Terminas con una relación amorosa y comienzas otra casi al mismo tiempo. Tus números de la suerte son 43 y 97.

Leo

Leo es el signo más fuerte y constante en todos los proyectos que emprende, eso te ayudará a que este verano te veas de lo mejor gracias a la dieta y el ejercicio. Con tu signo no es necesario llevar una dieta rigurosa, sólo debes tomar mucha agua y realizar actividades al aire libre como caminar. No compres ropa todavía, mejor espera hasta que ya hayas bajado de peso y la puedas lucir como lo deseas. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 79, combínalos con el día de tu cumpleaños para atraer la abundancia hacia ti. Recibes un dinero que no esperabas, te recomiendo ahorrarlo o terminar de pagar tus deudas, no gastes en artículos que no necesitas. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir. Decides pedir un crédito para comprar una casa o un automóvil, revisa bien todo antes de firmar cualquier contrato.

Virgo

Deja a un lado los antojos y ve con un especialista para que te diseñe una dieta constante y variada. Si empiezas una rutina de ejercicio es mejor que lo hagas acompañado de algún amigo, ese será tu mayor estímulo para no abandonarlo. Recuerda que es importante el resultado, pero también el esfuerzo que te costó lograrlo, así que no recurras a pastillas para adelgazar, te pueden causar severos daños en la salud. Tendrás una invitación a emprender un negocio en este fin de semana. Trata de visitar más a tus pares. Tramitas tu licencia de conducir. Tus números de la suerte son 06 y 55, procura jugarlos el domingo. Te invitan a trabajar en otro país o ciudad, acéptalo porque te irá muy bien. Recibes una sorpresa que no esperabas por parte de un amigo. Un amor nuevo te buscará en estos días.

Libra

Estás en el momento ideal de sentirte y verte de lo mejor, sólo recuerda que lo más importante es la constancia. Ya no pienses en lo que los demás dicen de ti, date los ánimos necesarios para alcanzar los cambios que creas necesarios para mejorar tu vida. Tu signo tiende a subir muy fácilmente de peso, por eso te recomiendo evitar las grasas y las harinas. Hazte un chequeo médico para llevar una buena dieta. El mejor ejercicio para tu signo es la natación o algún tipo de baile, ambos te ayudarán también a mejorar tu humor. Ya no le des vueltas al amor, quédate con quien más te quiera y verás que serás muy feliz. Tus números de la suerte son 23 y 41. Trata de controlar tus impulsos y no hacer caso a los chismes en tu trabajo, debes ser más discreto con tu vida personal para no atraer energía negativa.

Escorpión

Eres el signo más deportista y el que siempre se quiere ver bien para los demás, pero te desanimas muy rápido cuando no obtienes rápidamente los resultados que esperabas, recuerda que todo cambio necesita de perseverancia. Evita el consumo de alcohol y la comida chatarra, trata de tener comida saludable siempre en casa para que no caigas en las tentaciones. Cuídate de las traiciones amorosas o de amigos, es mejor que analices muy bien tu círculo social y te alejes de las personas negativas. Recibes una invitación para trabajar en un evento de radio o televisión. Trata de seguir con tus estudios o tomar un curso los fines de semana. A los solteros les llegará un amor nuevo este sábado; los signos Aries y Tauro serán los más compatibles para una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 43.

Sagitario

En este fin de semana establecerás el propósito de cambiar por completo en muchos aspectos de tu vida, pero especialmente en el físico. Para mantenerte más saludable necesitas tomar mucha agua y dejar los refrescos, esto te ayudará a cumplir tus objetivos más rápido. Te recomiendo ir a un gimnasio a hacer ejercicios cardiovasculares y tomar jugos verdes para ayudar a tu digestión. Decides sacar todo lo que no utilizas de tu clóset y renovar tu guardarropa. Te busca un amor del pasado para volver, trata de pensarlo muy bien antes de tomar cualquier decisión. Trata de tener en orden todos tus papeles importantes, podrías necesitarlos en estos días para la firma de un contrato. Tus números de la suerte son 03 y 22. No guardes rencores con tu familia, es el momento de vivir en paz.

Capricornio

Fin de semana de festejos y salir de vacaciones con los amigos, así que las tentaciones estarán en cada esquina, por eso te recomiendo salir siempre con una botella grande de agua para hidratarte constantemente y con ello te puedas alejar del alcohol y los antojos de comida chatarra. Recuerda que todo se puede hacer pero sin excesos y en cuestiones de rutina de ejercicio lo mejor es hacer más pierna. Recuerda que debes cuidar tu piel de infecciones porque es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29, trata de jugarlos en la lotería el día domingo para que tu energía se encuentre más fuerte. Recuerdas mucho un amor que se fue de tu lado, trata de hablarle para quedar en paz y poder seguir con tu vida. Un familiar estará delicado de salud, pero todo saldrá bien.

Acuario

Tu signo es uno de los más intensos de Zodíaco, por eso siempre estás con energías encontradas en tu ambiente laboral y de amistad, así que debes trabajar en esa parte de tu personalidad para estar en paz. Te recomiendo liberar estrés con algún deporte de contacto como boxeo o taekwondo. Si de verdad quieres llevar una vida más sana es necesario que dejes de salir tanto de fiesta, eso te quita mucha energía. Haz un calendario con tu rutina de ejercicio y tu dieta para que sea más fácil cumplir. Te invitarán a salir de viaje, eso puede ser tu estímulo para empezar una dieta más saludable y mejorar tus hábitos. Los que tienen pareja hablarán sobre comprometerse; mientras que los solteros conocerán a personas muy compatibles para una relación del signo Virgo o Capricornio. Tus números de la suerte son 14, 15 y 21.

Piscis

Conocerás este fin de semana a alguien que te gustará mucho, eso puede ser un aliciente para interesarte más en tu salud y tu aspecto físico. Recuerda que tienes que dejar de comer tanta comida grasosa y empezar a hacer ejercicio. Te recomiendo salir a dar paseos en bicicleta. Trata de cuidarte mucho de las bacterias o virus para que no tengas problemas de enfermedad o infecciones. Sales de viaje para pasar un tiempo con tu familia. Recibes un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 07, 23 y 91. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, así que no le cierres las puertas al amor. Te hacen un regalo de última hora que te gustará mucho. Ponte al corriente con tus tarjetas de crédito y otras deudas que arrastras.