Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

En esta semana el planeta Mercurio dominará tu signo, esto quiere decir que atravesarás por una etapa de renacimiento en el sentido laboral. Si dudas de tu relación amorosa, es el momento de aclarar todo y en caso de que no te sientas emocionado con tu pareja, es mejor darse un tiempo para reflexionar y conocer a personas que puedan ser más compatibles. Es el tiempo perfecto para mover tus energías en cuestión intelectual, así que si tienes la oportunidad de seguir estudiando o ir a otro país a aprender algún idioma, no lo dudes y hazlo. Tendrás un golpe de suerte el 13 de agosto con los números 09, 21 y 33. Trata de usar el color amarillo para atraer la abundancia. Esta semana no te metas en problemas de chismes en el trabajo, ten discreción y no des tu opinión a menos que te la pidan.

Tauro

Venus dominará a tu signo esta semana, lo que significa que analizarás profundamente lo que quieres para tu futuro y comenzarás a trabajar para lograr tu objetivo. Tendrás a tu alrededor la energía para encontrar a la pareja ideal, especialmente los signos Escorpión y Acuario serán muy compatibles contigo. En estos días te invitan de viaje por cuestiones de un negocio nuevo; no dejes pasar la oportunidad de abrir nuevas rutas de progreso. Te viene un dinero extra por cuestión de lotería con los números 00, 18 y 32. Usa mucho perfume para cortar lo negativo. Para los Tauro que están en pareja, Venus te dice que es el momento de dar el siguiente paso y formalizar la relación. Este 13 de agosto trata de encender una veladora blanca y pedir lo que tanto deseas a tu ángel guardián, verás que se cumplirá muy pronto.

Géminis

Te regirá Marte esta semana, esto quiere decir que vendrá una explosión de ideas y mucha fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas en el camino a ser feliz. Sal en las mañanas a meditar para aclarar tus ideas, a fin de tomar mejores decisiones. Si tienes pareja, tienes que enfocar tus energías en dejar de pelear y mejor soluciona las diferencias hablando. Un amor nuevo llegará a tu vida, sólo recuerda que te debes mantener abierto a la felicidad. Tendrás noticias de un antiguo jefe que te ofrecerá un puesto mejor pagado, no lo pienses demasiado y acepta. Tendrás suerte en la lotería con los números 04, 18 y 32. Sales de viaje por cuestión de proyectos nuevos. Estás en un momento ideal para cambiar de look y salir a comprar ropa nueva, recuerda que es bueno consentirte.

Cáncer

Tu signo estará regido esta semana por el planeta Júpiter, lo que augura días de mucha suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos o juegos de azar, especialmente con los números 16, 31 y 44. Los solteros tendrán sorpresas muy agradables con personas del signo Leo o Acuario. Acudirás a fiestas en las que conocerás a personas que te ayudarán laboralmente. Decides volver a estudiar o tomar un curso. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, será tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar. Algo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida con positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Semana de profunda comunicación con tu familia y seres queridos. Un amigo te buscará para invitarte a formar parte de un nuevo negocio.

Leo

El planeta que te regirá en estos días es Saturno, te indica que es el momento perfecto para quitarte obstáculos a fin de lograr el éxito en todo lo que te propongas. Te recomiendo que el 13 de agosto prendas una veladora roja y pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Tus números mágicos serán 09, 26 y 31. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue por sí mismo. Te viene un golpe de suerte en cuestión profesional: te darán un reconocimiento o decides atreverte a emprender un negocio propio. Cuídate de tu punto débil que es la rodilla o piernas, así que trata de ir con tu médico para un chequeo general. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje. Mandas a arreglar tu coche o hacerle mantenimiento. Realizas compras para el regreso a clases. Finalizas los trámites de una demanda legal que saldrá a tu favor.

Virgo

Urano es el planeta que regirá tu vida en esta semana, significa que es el momento de cambios positivos para destacar tanto en el sentido económico como el personal. Urano te ayudará a tener éxito en todo lo que te propongas. Recibes un dinero extra inesperado, te recomiendo invertirlo en ti mismo. Este día 13 de agosto será de suerte para tu signo con los números 03, 22 y 27. Usa más el color azul fuerte para atraer mejores energías. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Decides seguir estudiando o meterte a cursos para comenzar tu propia empresa. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, Para los Virgo que tienen pareja serán unos días de conflicto o celos, así que trata de calmarte para hablar las cosas con madurez en vez de que el conflicto se haga grande.

Libra

Neptuno regirá a tu signo esta semana, esto quiere decir que alcanzarás la felicidad en todos los sentidos, pero para ello debes dejar atrás todos los rencores y energías negativas que te rodean. Semana ideal para hacer cambios en tu ámbito laboral, decides emprender un negocio junto con unos socios. Te viene un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 25 y 90. Trata de usar algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de todo lo negativo. Decides tomar un curso de administración o comunicaciones, eso te ayudará en tu futuro. Te invita a salir un amor prohibido que tiene pareja, así que trata de alejarte de las tentaciones que te puedan meter en problemas. No lo pienses más, es tiempo de cambiar de automóvil, eso hará que tus energías también se renueven.

Escorpión

Tu planeta esta semana es Plutón, significa que vienen cambios importantes en cuestión laboral y que debes esforzarte al máximo para que te lleguen nuevas propuestas. Recibirás dinero que no esperabas, pero te recomiendo que evites caer en la tentación de gastarlo y mejor ahórralo o colócalo en un fondo para hacer frente a imprevistos. Es el momento para cambiar tus hábitos alimenticios o meterte a un gimnasio para hacer ejercicio. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 22 y 38. Usa el color amarillo para que tus energías positivas se multipliquen. Protégete del sol, será tu punto débil estos días. Lee muy bien cualquier contrato antes de firmarlo y si puedes recurre a una asesoría. Un amor muy apasionado de los signos de Aries o Acuario llegará a tu vida. Te invitan a salir de viaje con tus amigos.

Sagitario

En esta semana te regirá la Luna, esto significa que todos los sentimientos puros estarán muy presentes en tu vida, es decir, el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Habrá grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo empezar a buscar mejores opciones laborales o un aumento de sueldo. La Luna te ayudará a tener triunfos en todo lo relacionado con cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad. Tus números mágicos serán 03, 29 y 80, juéga los días miércoles o viernes. Cuidado con problemas de estómago o úlceras. Recuerda que debes tener una mejor alimentación para no sufrir de estos problemas. Para los Sagitario que están solteros, serán días de encontrar el amor con alguien de Aries.

Capricornio

A tu signo lo regirá esta semana el Sol, esto implica que tendrás la oportunidad de nuevos comienzos y empezar a formar un patrimonio para tu futuro. Ten cuidado con las traiciones amorosas o de amistades. Un amor del signo de Piscis o Cáncer regresará a tu vida, pero recuerda que si quieres que esta vez las cosas funcionen, tienes que comprometerte a cambiar. Tendrás un golpe de suerte o recibes un dinero que te debían. Tus números mágicos son 08, 23 y 99. Usa más el color naranja, eso te atraerá más abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. Terminas de pagar tus deudas y comienzas a ahorrar. Te llegan ideas para iniciar el negocio que tienes en mente. Te recomiendo dejar fluir las cosas para llegar al éxito. Controla tu carácter explosivo para que no lastimes a tus seres queridos.

Acuario

Mercurio es el planeta que dominará tu vida esta semana, significa que aunque atraviesas por una etapa en la que las energías están revueltas a tu alrededor, tendrás la fuerza para vencer todas las adversidades que se te presenten. No dudes en pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto, has trabajado mucho para conseguirlo y es tiempo de que te lo reconozcan. Este 13 de agosto será un día mágico para tu signo, te recomiendo que prendas una veladora de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. En el amor atravesarás por unos momentos de indecisión, piensa muy bien y trata de pedir opiniones antes de tomar cualquier decisión. Los que están solteros serán muy compatibles con Aries, Libra o Escorpión. Arreglas situaciones legales que tenías pendientes. Tus números mágicos son 14, 19 y 25.

Piscis

Semana de suerte en todos los sentidos para tu signo, pues es el Sol el que dominará tus energías, así que trata de poner todo tu esfuerzo en conseguir lo que tanto deseas. Este 13 de agosto será un día mágico y tus números de la suerte son 03, 65 y 77. Cuídate de problemas de infección de garganta y trata de dejar de fumar. Empiezas una rutina nueva de ejercicio y decides hacerte un tratamiento estético. En el amor te buscará alguien del signo de Géminis, Libra o Sagitario que será muy compatible contigo, el Sol estará de tu lado para tener mucha suerte en cuestiones amorosas. Cambias de banco y empiezas a ahorrar. Pagas una deuda de tu casa o coche. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o un nuevo proyecto laboral. Enfrentarás problemas por chismes con tu grupo de amigos.