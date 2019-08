Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Viernes de mucha suerte en cuestiones económicas. Los que tienen pareja formalizarán más la relación, recuerda que te encuentras en una etapa de vida en la que ya piensas más en tu futuro y patrimonio. Los solteros tendrán un fin de semana de muchas conquistas amorosas con los signos Virgo y Capricornio. No platiques detalles de tu vida privada, eso puede traerte problemas de chismes. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 02, 11 y 78. Usa los colores rojo y naranja. No te desesperes si tus planes no han salido como esperabas, mantén la calma y todo llegará su debido tiempo. Aprovecha tus fines de semana para tomar clases de inglés. Te recomiendo que este domingo organices una convivencia con tu familia, recuerda que son el pilar de tu vida. Cuidado con malas amistades.

Tauro

Acudirás a juntas de última hora para cambios importantes de puesto y tendrás mucho trabajo, así que demuestra todo tu potencial para que te llegue esa recompensa que tanto mereces. Deja de pensar en esa pareja que ya no está contigo, cierra el círculo y sal a conocer a más personas. Es importante que establezcas un plan para ahorrar y que ya no sufras por dinero. Este 24 de agosto te recomiendo que enciendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas, verás que se cumplirá muy pronto. Te busca un amigo que no veías hace tiempo para invitarte a una boda. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno más reciente. Si te quieres someter a una cirugía estética es el momento ideal para hacerlo. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 19 y 32. No prometas lo que no puedes cumplir.

Géminis

Es momento de analizar un cambio de actitud, recuerda que no te la puedes pasar toda la vida pensando en lo que pudiste haber hecho. Debes enfocar todas tus energías para que tus proyectos sean exitosos. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas; trata que tu vida amorosa no se centre en eso. Te recomiendo ir a caminar y meditar para recuperar tu tranquilidad emocional. Cuidado con los chismes entre amigos, procura no platicar todo y ser más discreto. Este viernes tendrás una renovación de energía. Tus números de la suerte son 03 y 28. Durante este fin de semana acudirás a muchas fiestas o reuniones, pero trata de no excederte con el alcohol o la comida, mantén controlado ese aspecto para que después no te dé cruda moral. Te vas de viaje por vacaciones con tu familia.

Cáncer

Vienen muchos movimientos en tu trabajo, trata de hablar con tus superiores para pedir un aumento de sueldo y con ello tener estabilidad económica. Aprovecha este fin de semana y date tiempo para ti mismo, pero también para estar con tu pareja y que la relación no se enfríe. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Este 25 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 71. Usa más el color blanco para atraer buenas energías. Cuídate de dolores de estómago o intestino y no dejes la dieta. Sigue con tus estudios los fines de semana, recuerda que la clave del éxito es la perseverancia. Sabrás de un divorcio en tu familia y te tocará dar mucho apoyo moral. Tramitas tu pasaporte para salir de viaje. Tendrás mucha ayuda de tu ángel de la guarda, así que puedes pedirle lo que necesitas y se te dará.

Leo

Te buscará un viejo amor de signo de Aries o Capricornio para retomar la relación, pero debes pensar muy bien antes de tomar cualquier decisión. Deja de añorar las cosas que no tienes y dedícate a disfrutar de tu vida y ser feliz. Te invitan a salir de fiesta el sábado. Compras una computadora o un celular. Encontrarás a un amigo que te ofrecerá participar en un negocio. Tendrás la oportunidad de ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, recuerda que esas buenas acciones hacen que tu energía espiritual crezca más. Tendrás un golpe de suerte el 24 de agosto con los números 70 y 99. Viste con ropa de colores claros para atraer la abundancia. Piensas en adquirir una casa o un departamento, es momento de poner manos a la obra para hacerte de tu propio patrimonio y tener una vida más estable.

Virgo

Estarás un poco cansado este fin de semana por algunos problemas en el trabajo, así que analiza muy bien tu situación y considera cambiarte de empresa. Sabrás de un problema familiar y darás mucho apoyo emocional y económico. Tramitas tu pasaporte o algún otro documento importante. Te buscará un amor del pasado, pero sólo para algo fugaz, así que evita emocionarte de más. No hagas caso a lo que dicen de ti a tus espaldas. Este 25 de agosto tendrás una propuesta de emprender un negocio con unos amigos. Tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar, así que trata de jugar con los números 02 y 17. No prestes dinero en estos días, recuerda que siempre sufres a la hora de cobrar. Convivirás mucho con tus amigos y tu pareja, sólo trata de controlarte con la comida, el estómago es tu punto débil.

Libra

Tendrás muchas alegrías y buenas noticias, sigue aprovechando esta racha de energía positiva por la que atraviesas. Te comienzas a sentir enamorado, sólo recuerda que no debes forzar nada y que los sentimientos de esa personas especial surgirán en su debido tiempo. Gozarás de un golpe de suerte el domingo con los números 05, 21 y 34. Continúa con la dieta y el ejercicio para estar en forma, evita someterte a algún tratamiento estético. Este 25 de agosto tendrás un encuentro con una sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Buscas comprarte una casa o cambiarte más cerca de tu trabajo, recuerda que las comodidades y el tiempo que tendrás para ti mismo te ayudarán a estar más feliz. Compras un boleto de avión para el mes de diciembre. A los Libra que tienen pareja les viene un embarazo inesperado.

Escorpión

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos, trata de aprovechar al máximo esos momentos porque a veces no tienes oportunidad de verlos. Administra mejor tu tiempo para que te relajes los fines de semana y quizá salir de paseo cerca de tu ciudad para renovar energías. Cuidado con las pérdidas y robos en la calle, ten mucha precaución. Piensas en emprender tu propio negocio de fin de semana para tener más estabilidad económica, sólo recuerda que no debes desesperarte y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Un nuevo amor de los signos de Aries o Géminis te buscará para una relación estable y muy apasionada. Cambias tu vehículo por uno más reciente. Este 24 de agosto sal a disfrutar la naturaleza, eso te ayudará a mejorar tus energías. Tus números de la suerte son 04, 29 y 33.

Sagitario

Viernes de energías revueltas en tu trabajo, así que ten cautela y trata de no meterte en problemas de chismes que no son tuyos. Estarás muy nostálgico por un viejo amor que ya no está contigo, trata de dejar eso atrás y seguir con tu vida para que puedas ser feliz. Tendrás algunos malestares de los pulmones, así que evita fumar y mejor ve a correr o nadar. Este 24 de agosto será un día muy espiritual para tu signo, te recomiendo cargar con algo de plata cuando salgas de tu casa para atraer la buena suerte. Visita a tus papás este fin de semana. Decides pintar tu casa o hacer unas remodelaciones para que la energía fluya mejor. Los Sagitario que buscan pareja este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer a personas compatibles de Cáncer o Virgo. Tus números de la suerte son 06, 38 y 44.

Capricornio

Gozarás de mucha suerte en el ámbito laboral, te llegará una propuesta atractiva para cambiarte a otra empresa. Ya no le guardes rencor a la ex pareja que te lastimó, recuerda que debes estar en paz para poder avanzar en tu vida amorosa. Concéntrate en tus deberes para que te salgan bien; si te aceleras, lo más seguro es que tengas errores. Ten cuidado con problemas de infecciones. Recuerdas mucho a un familiar que ya falleció, dedícale una oración en estos días. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 13 y 42. Compras un celular o cambias tu plan de pagos. Conocerás a personas muy importantes que expandirán tus horizontes profesionales. Un amigo del signo de Aries se aleja de tu vida. Te regalan un perfume. Un familiar padecerá una enfermedad estos días, dale todo tu apoyo emocional.

Acuario

Fin de semana de buena energía en tu vida amorosa, así que aprovéchala para estar más cerca de tu pareja. Si eres soltero, es un momento ideal para salir a conocer a personas compatibles. No te endeudes tanto con tus tarjetas, recuerda ser más ahorrativo. Cuida a quién le cuentas tus problemas, recuerda que hay personas que se pueden alegrar de tus desgracias y eso te llena de malas energías. Decides cambiarte de look y sales a comprar ropa, te recomiendo escombrar tu clóset y regalar todo lo que ya no usas. Un amigo del signo Escorpión o Aries se enamora de ti, aclara la situación y no juegues con sus sentimientos. A los Acuario casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 15, juégalos el domingo. Cuidado con problemas de riñón o hígado, acude con tu médico.

Piscis

Estarás muy positivo y con toda la energía para salir adelante. Tu signo siempre luchará por ser el mejor en todo, especialmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana a fin de especializarte más en tu carrera. Ten cautela con tus sentimientos y no te aferres mucho a las personas que acabas de conocer, dale tiempo al tiempo y disfruta. Hazle caso a los consejos que te dan tus padres, recuerda que ellos siempre querrán lo mejor para ti. Evita prestar dinero, eso te roba la suerte. Tus números mágicos en estos días son 25 y 88, úsalos siempre que puedas. Vístete con prendas de colores como el verde o azul para atraer la abundancia. Ya no pongas excusas cuando no quieres hacer algo, es mejor ser sincero; recuerda que la base de toda buena relación es la confianza.