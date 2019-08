Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Inicia una nueva etapa en tu vida. Ten en cuenta que Dios siempre pone los momentos ideales para ser felices, pero a tu signo le gusta sabotearse; no obstante, debes entender que sacando a relucir los defectos de tu pareja o amigos no podrás lograrlo, así que evita el perfeccionismo. Firmas un nuevo contrato y será de mejor categoría. Ahorra para tu futuro. Tramitas tu licencia de conducir o pasaporte, recuerda que es muy importante tener todo en orden para cuando se requiera. Gozarás de un golpe de suerte el 27 de agosto con los números 21 y 40. Vístete de colores fuertes para que tu energía positiva siga creciendo. Ya no lo pienses y regresa a estudiar o trata de terminar tu carrera universitaria. Tu pareja te invita a salir de vacaciones en septiembre. Cuida bien tus tarjetas de crédito para que no te las clonen.

Tauro

Semana para reinventarte. Considera que tu signo pasa por momentos difíciles en la vida, pero a veces se hace más fuerte. Decides sacar de tu lado a personas que no te hacen bien. Realizarás pagos de última hora. En el trabajo habrá juntas y cambios inesperados de puestos pero tú quedarás de lo mejor. Cuidado en cuestiones de salud, sobre todo, con úlceras o gastritis. En cuestiones de pareja seguirás estable, pero recuerda que tu relación está marcada por los altibajos, así que trata de no tomar las cosas muy en serio las discusiones. A los solteros les vendrán amores apasionados y fugaces. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 43 y será el día 29 de agosto. Vístete con colores fuertes y trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Duerme más y deja las redes sociales, recuerda que es mejor convivir en persona.

Géminis

Extrañarás a alguien que ya no está contigo, recuerda que tu signo es muy dramático y se castiga con cuestiones amorosas, pero recuerda que en esta vida se viene a ser feliz, así que habla con ese amor para quedar en paz. Semana de cambios de trabajo o para poner un negocio propio que te ayude a progresar. Evita ser presa de los vicios y malas compañías, recuerda que tu signo es el más débil en cuestiones de mente. Recibirás un dinero que no esperabas por parte de una venta o pago de comisiones. Los solteros tendrán un encuentro con un amor del signo de fuego que los hará sentirse muy enamorados. Recuerda que al Géminis lo dominan mucho por medio del sexo, así que serán días muy apasionados. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 06; será el 28 de agosto. Vístete con colores claros para atraer la fortuna.

Cáncer

Tendrás una semana con muy buena energía para salir adelante, recuerda que te hallas en un buen momento para crecer laboralmente y más en lo económico. En cuestiones de pareja tendrás algunos problemas por malos entendidos, trata de no hacer drama y solucionar todo en su momento. Tramitas escrituras para vender una propiedad. Decides volver a estudiar o tomar un curso de diseño o idiomas. Tendrás algunos problemas con un amigo por culpa de chismes. Si eres soltero conocerás a un amor del signo de aire que hablará de formalidad, así que trata de ponerte un listón rojo con tres nudos en el tobillo derecho y déjalo allí hasta que se caiga. Ya no trates de hacerte rico prestando dinero o buscando negocios de fantasía, recuerda que uno necesita esforzarse para lograr los objetivos en la vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 23.

Leo

Haces trámites por la firma de un nuevo contrato. Recuerda asesorarte siempre con alguien para cualquier trámite legal que vayas a hacer para que después no tengas problemas extras. Resuelves un problema con tu pareja o decides ya no ser tan intenso en tu relación amorosa, recuerda que tu signo es muy coqueto y a la vez celoso, así que trata de no dramatizar. Recibes dinero porque al fin te pagan un préstamo o comisiones pendientes. Cambias de look o te renuevas en todo para verte más joven. No te vayas a hacer ninguna cirugía esta semana, mejor espera hasta septiembre para que las energías de la salud estén de tu lado. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. Los solteros tendrán días de encuentros con amores del pasado y serán muy apasionados, sólo recuerda que no habrá nada formal, sólo vínculos pasajeros.

Virgo

Ésta es tu mejor época del año porque entras a una etapa de crecimiento espiritual que te ayudará a renovar todas tus energías, pero recuerda que te dominan los sentimientos, así que trata de controlarlos para que puedas realizar todo lo que te propones. Si estás casado llegará una etapa como mamá o papá. Liquidarás algunos pagos de tu tarjeta de crédito, pero debes tratar de ahorrar para contar con un patrimonio. Recibirás buenas noticias para arreglar asuntos legales o resolver los que tenías pendientes. Tu signo siempre despierta envidias, por eso te recomiendo encender una veladora blanca este martes, ponle tu perfume y pide que te vaya muy bien. Si estás soltero, un Tauro o Piscis será muy compatible contigo. En el trabajo habrá algunos cambios y podrás mostrar tus talentos. Tus números de la suerte son 01, 23 y 87.

Libra

Llegará una noticia que te hará feliz en el ámbito laboral, recuerda que los meses de otoño son en los que mejor te va. Trata de no comprar lo que no necesitas y empieza a ahorrar para adquirir eso que tanto quieres, es tiempo de empezar a ver por ti. Te buscan familiares para invitarte a un viaje o te visitarán. Eres el más sociable del Zodíaco y por eso siempre piensas en reuniones familiares, pero debes tener un equilibrio para evitar problemas de salud. Te haces una cirugía estética que saldrá como lo esperas. Si estás soltero tendrás aventuras con personas del signo de Aries o Acuario. No discutas con tus compañeros de trabajo, sólo trata de opinar y mantenerte al margen para evitar energías negativas. Tus números mágicos son 08, 14 y 23. Cambias de gimnasio, pero recuerda que debes seguir con la buena alimentación y el ejercicio.

Escorpión

Semana de entender que lo que te pasa en cuestiones personales son aprendizajes para que puedas valorar más lo que tienes; trata de comprender que todo problema siempre tendrá una solución sin guardar rencores. En el trabajo no caigas en provocaciones y mantente al margen de discusiones. En el amor eres intenso y quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación, así que habla las dudas y mantén una relación estable. Serán días de juntas de trabajo para cambios de estrategia. Un amigo de Aries o Géminis te buscará para invitarte a un negocio. Cuídate de las enfermedades. Recibes dinero extra con los números de lotería 16, 24 y 90. Trata de ahorrar para realizar pagos pendientes. Los Escorpión solteros conocerán a un amor nuevo del signo de aire que será muy apasionado.

Sagitario

Serán días de muchas propuestas de negocio. Estás en una etapa de crecimiento económico y te recomiendo que no tomes en cuenta las opiniones de los demás y sigas tu intuición de hacer lo que más quieres, que es lo mejor de tu signo: alcanzar el éxito en lo que te propones y no llenarte de malas energías. Procura ser discreto. Llegarán nuevos directivos a tu empresa y harán cambios de estrategia laboral; gracias a tu buen desempeño te ofrecen una jefatura. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu pareja y amigos, recuerda que entre más convivas con tu pareja, la relación será más firme. No dejes el ejercicio y mantén tu dieta. Tramitas un crédito de carro. Al ser el más conquistador del Zodíaco, el amor reinará en tu vida estos días y más con los signos de Capricornio, Piscis y Libra. Tus números de la suerte son 00, 19 y 31.

Capricornio

Deberás tomar decisiones importantes en el aspecto personal. Tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento y cambios radicales. Serán días de mucho trabajo. Te llega un dinero extra que te ayudará a pagar deudas del pasado y tu tarjeta de crédito. Cuídate de los problemas de salud y trata de hacerte unos estudios o ir con tu médico. Este martes tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 33, trata de combinarlos con tu día de nacimiento. En el amor seguirás con tu pareja, pero intenta dejar los celos y tener una relación estable. Te buscan para invitarte a un concierto. Te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo hasta que se caiga solo. Tomas un curso que te beneficiará en el futuro. Si te encuentras soltero te buscará un amor del signo de Tauro o Libra.

Acuario

Se presentarán algunos problemas en tu trabajo por una revisión y auditoría, pero trata de mantener un orden y no te dejes llevar por tu carácter, recuerda que el que se enoja pierde. Realizarás algunos trámites de pago de impuestos. Tomas un curso que te ayudará a crecer profesionalmente. Recuerda que el amor no se compra, así que no trates de que te quieran por lo que tienes, sino por tu forma de ser. Te hacen una invitación para un evento o conciertos en estos días. Una persona de tu familia se casará o se comprometerá y eso te dará mucho gusto. Si estás soltero llegará un amor de Escorpión o Libra con quien tendrás mucha compatibilidad. Trata de cuidarte de problemas estomacales y procura no comer tantas golosinas. Recibes un dinero extra. Tramitas tu visa o pasaporte. Tus números de la suerte son 08, 17 y 21.

Piscis

Semana de estar con muy buena suerte en lo laboral, por fin te dan ese puesto que estabas buscando. Recuerda que es muy importante no contar tus planes o éxitos porque te rodean las envidias y eso atrasa los cambios positivos en la vida. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 02, 11, 87, trata de combinarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Eres muy bueno para el diseño o la medicina del deporte, así que trata de tomar un curso sobre eso. No te agobies por los problemas con tu pareja, recuerda que siempre hay altas y bajas. Tramitas tu título o haces la tesis de tu carrera. Extrañas a un amor del signo de Aries o Capricornio que ya no está, pero recuerda que es necesario cerrar círculos con personas que fueron importantes. Tramitas tu licencia de manejo o credencial de identificación.