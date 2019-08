Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Septiembre será un mes de cambios radicales en tu vida, pues estará dominado por la Tierra, así que no te dejes vencer por ninguna adversidad y continúa con una buena actitud para crecer en todos los aspectos. Te olvidarás de rencores que arrastrabas desde hace tiempo y realizarás un viaje por cuestiones de trabajo. Recibes un dinero inesperado, trata de ahorrarlo para el futuro. Vendrá a ti un amor nuevo que te hará sentir emocionado, ten en cuenta que ya es tiempo de que vuelvas a abrir la posibilidad de una relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 27. Usa más el color naranja para estimular la suerte. Sin duda tus mejores días serán 01, 03, 09, 13, 14, 17, 20, 21, 25 y 29, en los cuales las energías positivas estarán muy fuertes. Ten discreción en tu lugar de trabajo para no involucrarte en chismes ajenos.

Tauro

Neptuno regirá a tu signo durante todo septiembre, eso te ayudará a crecer en el aspecto profesional o académico, así que si analizas volver a estudiar, te encuentras en el mejor momento. Te irá muy bien en lo económico, sólo tienes que controlar el impulso de gastar en artículos que no necesitas y mejor piensa en ahorrar para realizar un viaje. Es tiempo para retomar el ejercicio, esfuérzate para no dejarlo. Te invitan a un evento en el que tendrás la oportunidad de conocer a contactos importantes para tu vida profesional. Habrá energías revueltas en tu trabajo, así que evita las confrontaciones innecesarias. A los Tauro que están casados les llega un embarazo sorpresa. Tus números mágicos son 02 y 11, tu color el verde y tus días de mayor suerte serán 02, 04, 09, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30, en ellos te llegará la abundancia.

Géminis

Renovarás energías durante el mes de septiembre gracias a Urano, que te traerá muy buena vibra para crecer en lo económico, así que debes estar muy atento a fin de que no se te pase ninguna oportunidad. Revisa bien todo lo que firmas, ya que estarás muy propenso a problemas legales. Sabrás de un embarazo en la familia. Tus números de la suerte serán 04 y 25. Usa al menos una vez a la semana ropa amarilla para atraer la abundancia. Tus días mágicos serán 01, 03, 06, 13, 16, 18, 21, 23, 27 y 30. Tienes que aprender a controlarte con los antojos para no comer tanto en la calle, te recomiendo implementar una rutina para que sólo comas en casa. Decides remodelar tu vivienda. Si estás soltero tendrás problemas para encontrar el amor, pero no te desesperes, recuerda que llegará a su debido tiempo.

Cáncer

El planeta Saturno traerá a tu vida mucha suerte en todo lo laboral, pero también estarás rodeado de envidias, así que trata de ser más discreto con tus logros para no atraer energías negativas. Es el momento de sacar un crédito para comprar una casa o un departamento, recuerda que lo más importante en lo que puedes invertir es en tu patrimonio. Conocerás a personas muy compatibles en cuestiones amorosas. Cuídate de problemas de intestino o riñón, trata de acudir con tu médico para una revisión. Te haces un cambio radical de look. Tus números de la suerte son 03 y 44. Tu color será el rojo y tus días de fuerza espiritual será 02, 05, 09, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30, en ellos resolverás cualquier conflicto que se te presente y vendrán a ti nuevas oportunidades de trabajo o un negocio propio.

Leo

Júpiter será el planeta que regirá a tu signo, eso significa que llegarán a ti muchas sorpresas agradables. Recibes un dinero extra por comisiones o pagos atrasados. Piensas en seguir estudiando. Te haces un tatuaje, ten en cuenta que el signo de Leo es el más original del Zodíaco y siempre busca la manera de llamar la atención. Es momento de cambiar de trabajo, sólo analiza bien todas tus opciones y toma la mejor decisión. Ten cuidado con tus finanzas, mantén la cautela con tus compras para no gastar de más. En cuestiones amorosas, Júpiter es presagio de que se viene el fin de una relación de pareja, pero no te desanimes, recuerda que vendrás cosas mejores. Visitarás a un familiar enfermo y le darás apoyo moral. Tus números serán 01 y 77. Usa más el color blanco. Tus días mágicos serán 01, 03, 06, 09, 12, 15, 21, 23, 28 y 30.

Virgo

Durante septiembre Mercurio regirá a tu signo, que es el planeta que domina las transformaciones radicales, así que debes estar preparado para grandes sorpresas. Comienzas a planear tu propio negocio junto a unos amigos, sólo recuerda ser muy discreto para evitar energías negativas o envidias. Debes controlar tus impulsos de celos y enojos con tu pareja, pues Mercurio trae energías negativas para las relaciones amorosas, así que debes ser cauteloso. Te hacen una invitación para salir de viaje. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 28. Usa más el color azul para atraer la fortuna. Tus mejores días del mes serán 01, 03, 08, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30, en ellos se te resolverán con éxito todos los trámites que hagas. Recibes muchos regalos que no esperabas, en especial de un nuevo amor.

Libra

En este noveno mes del año te regirá el planeta Venus, indica que tendrás la oportunidad de conocer a muchas personas que traerán energías positivas a tu vida y nuevas propuestas de trabajo para crecer en cuestión económica. Decides formalizar tu relación de pareja y justamente atraviesas por el momento ideal para formar una familia. Tus números de la suerte serán 05 y 29 y tu color el amarillo, así que úsalo lo más que puedas. Ten cuidado con las tarjetas de crédito, recuerda que te vuelves muy gastalón y es muy fácil que te endeudes. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 09, 12, 14, 21, 27 y 30, en ellos estarás rodeado de energías positivas para realizar todo lo que tienes en mente. Tu punto débil será la cadera o los huesos, cuídate para evitar las caídas. Te invitan a una boda familiar.

Escorpión

La Luna dominará a tu signo durante este mes, eso significa que tendrás las oportunidades que esperabas para crecer profesionalmente, sólo debes controlar tus impulsos cundo sientas que el trabajo te está superando. Tendrás días muy apasionados, pero en este mes aún no llegará el amor a tu vida. Tus números de la suerte son 08 y 12 y tus colores el azul y el rojo. Tus mejores días durante septiembre serán 01, 03, 05, 09, 12, 14, 19, 21, 23, 29 y 30, así que cualquier trámite que tengas en mente asegúrate de realizarlo en esas fechas. Ten cuidado con los fraudes, trata de leer todo lo que vayas a firmar. Realizarás una mudanza. Sabrás de la enfermedad de un familiar y te tocará dar apoyo moral. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te regalan una mascota. No abandones el ejercicio, ya está dando resultados.

Sagitario

El Sol, el astro rey, será el que defina tu suerte en este noveno mes. Te llegará la oportunidad de encontrar un mejor trabajo. Tu signo siempre ha sido muy creativo, te recomiendo que este mes te inscribas a un curso de fotografía o pintura. Tendrás muchas fiestas durante todo el mes, sólo evita los vicios para que no afecten tu salud. Los solteros tendrán mucha suerte en el amor con los signos de Aries, Leo y Acuario. Todo el mes estarás propenso a los accidentes, así que ten cuidado en las calles, particularmente si manejas. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 25. Trata de usar más el color amarillo o el naranja para atraer la fortuna a tu vida. Tus mejores días del mes serán 01, 02, 07, 12, 14, 17, 21, 25, 27 y 30, en los cuales te llegarán propuestas importantes de trabajo.

Capricornio

Septiembre será un mes de muchas energías encontradas y más porque te regirá Plutón, eso significa que tendrás más complicaciones para que te salga lo que tienes en mente, por eso te recomiendo ser más aplicado en tus asuntos laborales. Tus números de la suerte son 04 y 30. Será un mes para reinventarte en cuestiones de aspecto. Compra ropa de color negro y púrpura para que tu suerte sea mayor. Tus mejores días serán 02, 03, 08, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 29 y 30. Te gusta mucho divertirte y acudirás a muchas fiesta este septiembre, pero debes controlar los excesos. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Te busca un amor del pasado para volver, pero analiza muy bien la situación antes de tomar una decisión y pídele consejos a tus mejores amigos para no equivocarte.

Acuario

Este noveno mes será de mucho crecimiento personal para tu signo, es momento de avanzar en tu independencia y comenzar a construir tu propio patrimonio. El planeta Marte es el que regirá tu signo y eso te dará mucha suerte en cuestiones de azar, en especial con los números 18 y 21. Usa prendas de colores blanco y verde para atraer la fortuna. Tu signo es de un carácter muy fuerte y eso te hace sufrir tropiezos en la vida, sólo trata de moderarte, pero debes mantenerte fiel a tus decisiones. Tus mejores días serán 01, 02, 06, 09, 12, 17, 21, 23, 28 y 30. No dejes para después tus problemas legales, es mejor resolverlos en cuanto se presentan. Te busca un nuevo amor del signo de Aries o Virgo que será muy compatible contigo. No prometas lo que no vas a cumplir, eso hará que las personas pierdan la confianza en ti.

Piscis

Las estrellas dominarán tu destino durante septiembre, significa que cualquier proyecto que tengas en planes se podrá llevar a cabo sin contratiempos. Este mes estará lleno de sorpresas agradables en lo amoroso. Estarás muy en contacto con tu energía espiritual, así que no dudes pedir a tu ángel de la guarda todo lo que deseas y muy pronto se verá cumplido. Debes escoger bien tus amistades y no te dejes llevar sólo porque te hablen bonito. Decides hacer cambios a tu casa o comprar muebles, eso te ayudará a renovar tus energías. Tus números serán 08 y 99 y tus colores el celeste y rojo. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 11, 13, 18, 21, 28 y 30. Evita prestar tu dinero para que no te roben tu suerte. Alguien de tu trabajo se está enamorando de ti, si no siente lo mismo trata de aclararlo antes de que se complique.