Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana de energías encontradas, así que debes tener cautela en todo lo que realices. A tu signo lo dominan los impulsos y eso te hace vulnerable ante los demás, por eso te recomiendo no enojarte y pensar dos veces antes de actuar. Tendrás mucho trabajo esta semana y emprenderás proyectos nuevos. Recibes dinero extra por un bono o el pago de una deuda. Los solteros tendrán suerte con los Capricornio o Acuario. Tu día de la fortuna será el 10 de septiembre con los números 04, 55 y 71. Ponte ropa de colores fuertes y mucho perfume para que la abundancia permanezca más tiempo en tu vida. Cuídate de los fraudes y trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito. No te excedas con los vicios como el alcohol o el cigarro, proponte dejarlo. Eres muy simpático y sociable, considera dedicarte a las relaciones públicas.

Tauro

Con la influencia de la Luna, las energías alrededor de tu signo serán algo negativas, así que evita a toda costa firmar contratos o hacer grandes inversiones económicas, es mejor esperar hasta la siguiente semana que todo se calme. Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre para que te ayude a lograr la tranquilidad. Tus números de la suerte serán 03, 22 y 70. Los Tauro que tienen pareja se deben dar un tiempo a solas para poder analizar si aún quieren seguir en esa relación; si superan esa prueba su relación se fortalecerá. Para los que están solteros serán unos días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo. Es momento de que te capacites para poder salir a buscar mejores oportunidades laborales. Busca un equipo en el que puedas practicar algún deporte en tu tiempo libre.

Géminis

Los siguientes días estarás con mucho trabajo y revisión de tus superiores, recuerda que debes planificar tu estrategia laboral para evitar problemas. Ya no platiques demasiados detalles sobre tu vida personal, recuerda que a tu signo lo rodean los chismes y malas intenciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 17, 32 y 66. Usa ropa de color rojo para atraer la abundancia. Deja a un lado las peleas con tu pareja, aprende a disfrutar del amor sin tantos dramas. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos Virgo, Escorpión y Piscis. Haces unos pagos de deudas. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Ya no busques pretextos para adelgazar, sólo tienes que ser constante con el ejercicio. Recuerda hablar con tu ángel guardián todas las noches para que te proteja durante el día.

Cáncer

Te sentirás un poco agotado toda la semana por las presiones que has vivido en los últimos días, por eso debes evitar las presiones, tratar de darte un respiro y dormir más. Te recomiendo visitar a tu familia, ellos siempre te llenarán de energías positivas. Evita dar consejos a ese amigo que no quiere escuchar, deja que cada quien arregle sus problemas. Los Cáncer que están solteros deben prender una veladora blanca y amarrarse un listón en el tobillo derecho para tener suerte en el amor. Es momento de cambiarte de casa para renovar por completo tus energías. Inicias un negocio propio que te dará mucha estabilidad económica. Los que están casados tendrán algunos problemas por cuestiones de celos, traten de solucionarlos sin dramatizar. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 33 y 72.

Leo

Enfrentarás cambios importantes en tu vida profesional esta semana, por fin te hablan del trabajo que estabas anhelando o te vendrá un incremento de salario, sólo recuerda no presumir tanto para evitar llenarte de malas energías. Recibes una invitación para salir de viaje en esta semana. Ten precaución en la calle para evitar accidentes. A los Leo que están solteros les recomiendo encender una veladora roja el martes para atraer el amor; no te estanques buscando el reconocimiento de la persona que no te quiere, debes superar esa situación y buscar a alguien que sea compatible contigo, especialmente de los signos de Virgo y Aries. Eres muy apasionado y eso te hace tener varias relaciones a la vez, pero es momento de que busques algo formal. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Tus números de la suerte son 03, 22 y 81.

Virgo

Vienen muchas presiones de trabajo en estos días, así que trata de darle solución a todo en su momento para no llenarte de angustias y desesperación. Estarás muy sonriente por ser la época de tu cumpleaños y recibirás muchos regalos inesperados. Te realizarán una propuesta importante de trabajo, acéptala, te irá de lo mejor. Tu mejor día será el 10 de septiembre, la suerte te sonreirá en todos los sentidos. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu familia. Ya no pelees con tu pareja, sólo traten de darse su espacio para que las tensiones del día a día no los absorban. Haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todos. Ten cuidado con problemas de infecciones, acude con tu médico. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 17 y 22. Tu color es el azul intenso.

Libra

Cerrarás negocios que te llevarán a aventurarte en nuevos rumbos laborales. Te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no lo desaproveches. Sales de viaje con tu familia. Ármate de valor y dile a esa persona tan especial lo que sientes. Los que tienen pareja deberán pensar si siguen con su relación o la terminan. En cuestiones de salud, estarás adolorido de las articulaciones y los músculos, así que acude con tu médico a una revisión y procura no forzarte demasiado con el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 11 de septiembre con los números 00, 21 y 34. Usa más los colores rojo y naranja para atraer abundancia. A los Libra que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Leo o Capricornio que será muy compatible. Deja atrás los rencores con tus amigos e intenta reconciliarte.

Escorpión

Semana de buenas energías alrededor de tu signo, tendrás días de buena suerte en todo lo relacionado con cuestiones de firmas de contratos nuevos o la llegada de dinero. No presumas lo que todavía no tienes para que no se te sale. Recibes una invitación para salir de viaje. Tramitas un crédito bancario para comprar un departamento. Sabrás de un embarazo familiar. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Para los Escorpión que se encuentran solteros serán días de conocer a personas muy compatibles. Vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume. Tus números de la fortuna son 04, 13 y 29. Es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa, hazlo. Usa algo de plata toda la semana para atraer las buenas vibras.

Sagitario

Tendrás preocupaciones por problemas en tu casa, pero recuerda que eres un pilar fundamental en tu familia. En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes, así que habla con tus superiores para que te consideren en un mejor puesto. Será un día muy apasionado con tu pareja. Los Sagitario que se encuentran solteros tendrán mucha compatibilidad con Aries o Capricornio. Cuidado con problemas de huesos, estarás muy propenso a los accidentes, así que debes mantenerte alerta y no cargar artículos pesados. Te invitan a una boda. Recibes una beca para estudiar en el extranjero. Semana de una gran transformación en lo personal y dejar atrás lo negativo. Te recomiendo usar mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer la abundancia. Tu golpe de suerte será con los números 20, 77 y 91.

Capricornio

Te rodeará la buena suerte en todos los sentidos, tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, así que no desaproveches la oportunidad para aceptar nuevas propuestas de trabajo o iniciar tu propio negocio. Gozas de un golpe de suerte con los números 06 y 30. El color azul te llenará de buenas vibras. A los solteros les llega un amor nuevo de Aries, Virgo o Escorpión. Ten cuidado cuando hagas ejercicio para no lastimarte. Te invitan a una fiesta en estos días y te divertirás mucho. Un familiar te pedirá dinero prestado, trata de ayudarlo. No dejes que la flojera te gane, sigue con tus planes de estudios, eso te ayudará a conseguir un mejor trabajo. Consíguete una mascota para que te haga compañía. Tramitas tu pasaporte o visa para realizar un viaje pronto. Pagas el seguro de tu coche.

Acuario

Deberás destinar esta semana toda tu energía a los proyectos de negocios que tienes pendientes, sólo así lograrás el éxito que quieres. Evita que te molesten los comentarios negativos que tus compañeros de trabajo realizan sobre ti, recuerda que tu signo atrae muchas envidias. Ponte al corriente en tus pagos de tarjetas de crédito para que no te endeudes de más. No dejes la buena alimentación y el ejercicio, eso te mantiene saludable. Comienzas a planear tus vacaciones. Tendrás un golpe de suerte el 12 de septiembre con los números mágicos 14, 22 y 88. Usa prendas o accesorios de color amarillo, eso será de gran ayuda para tu buena fortuna. En estos días se arreglarán asuntos legales que tenías pendientes, lo que te permitirá relajarte. Para los que están solteros regresará un viejo amor muy importante.

Piscis

Un nuevo ciclo de vida empieza y será de gran abundancia. Este 11 de septiembre escribe en un papel en blanco con tinta roja las peticiones que quieres que se te cumplan y quémalo con el fuego de una veladora roja, verás que pronto vendrá a ti todo lo que deseas. Te invitan a emprender un negocio. Deja a un lado los malos sentimientos que te rodean, en especial las envidias y también aprende a perdonar a los que te hicieron daño para que tu corazón se llene otra vez de alegrías. A tu signo le gusta mucho el contacto con la naturaleza, así que intenta salir más seguido de día de campo o adopta a una mascota. Eres un signo muy conquistador, pero ya es momento de que pienses en tener una pareja estable, eso ayudará a que otros aspectos de tu vida se equilibren. Tus números de la suerte son 18, 23 y 70.