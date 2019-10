Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Eres el signo más orgulloso y fuerte del Zodíaco, eso te genera éxito en todo lo que realizas. Ya no seas tan controlador y dale su espacio a todas las personas que te rodean y a ti mismo para que no llegues a sentir que te ahogas en un vaso de agua. Este viernes podrás estar con muchas energías positivas a tu alrededor con las que te llegará un contrato nuevo de trabajo y suerte en juegos de azar con los números 09, 17 y 32. Será un fin de semana de mucho trabajo extra y de poner en orden tus ideas para tener un futuro más próspero y tranquilo. Un nuevo amor te invita a salir y eso te llenará de ilusión. Los Aries que están en una relación de pareja seguirán muy estables. Te invitan a realizar un viaje, pero será relámpago. Te regalan una mascota. Trata de ahorrar y no realizar gastos innecesarios.

Tauro

Los Tauro nunca se dan por vencidos en ninguna circunstancia y siempre buscan tener la razón, lo que también los vuelve tercos. Este signo es muy inteligente y le encanta estar siempre ocupado en cuestiones de negocios o se enfocan en ser muy exitosos en su trabajo. Este viernes será de mucho trabajo y tendrás revisión de tus superiores, sólo trata de controlar tu enojo con tus compañeros y así llegar al éxito en todo lo que realizas. Fin de semana de sentirte muy querido por todos los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. A los solteros les vendrá un amor muy compatible; mientras que para los casados regresará un amor del pasado. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 02, 18 y 77. Ya no platiques tus planes, recuerda que las envidias se dan en todas partes y es mejor no provocarlas.

Géminis

Este signo siempre tiene la solución para cualquier problema, es por eso que siempre lo buscan para pedirle consejos. Como es el primer signo de aire en el Zodíaco, los Géminis son muy talentosos en el arte y diseño. Viernes de sentirte un poco cansado de la misma rutina, por eso es el momento de buscar un mejor empleo o iniciar tu propio negocio. Fin de semana de salir de viaje con tu familia. Arreglarás papelería de tu escuela y deberás ponerte al corriente con tus exámenes. Un amigo cercano te declarará su amor, recuerda que los Géminis siempre son muy atractivos para los demás, pero te recomiendo que pongas en claro tus sentimientos y define con quién puedes estar en una relación de pareja. Recibes un dinero extra por la venta de un coche. Tu golpe de suerte será con los números 18, 32 y 78.

Cáncer

Siempre piensas en ser feliz y tener una pareja a tu lado, eres el primer signo agua en el Zodíaco y eso te hace estar con los sentimientos a flor de piel en todo momento. Los Cáncer son muy buenos para la comunicación y la administración por su talento natural de ser perfeccionistas en todo. Este viernes acudes a juntas de trabajo para cambios de puesto, trata de no desesperarte, pronto te darán ese aumento de sueldo que necesitas y un mejor puesto gracias a tu dedicación. Fin de semana de acudir a muchas fiestas y salir con tus amigos a divertirte. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Trata de organizar bien todo tu clóset para que así tu energía no se estanque. Ya no seas tan rencoroso con ese amor del pasado, trata de hablar y quedar en paz. Tus números de la suerte son 14, 23 y 90.

Leo

Eres el segundo signo de fuego en el Zodíaco, por ese motivo resaltas en todo lo que realizas, es decir, los Leo son muy exitosos en cuestiones de negocios; a veces por eso también eres muy presumido y soberbio, así que debes tratar de cambiarlo un poco, porque eso hace que te llenes de energías negativas. En el transcurso de este viernes tendrás muchas presiones de trabajo o escuela, ten en cuenta que siempre te encuentras en puestos de jerarquía y eso te provoca mucho estrés. Fin de semana de buena suerte en juegos de azar con los números 04, 28 y 33. Serán días de diversión y para salir con tu pareja a fiestas. El domingo festejarás un cumpleaños en familia. Trata de ser más precavido en las calles, sobre todo, con los accidentes. Te regalan un perfume. Un amor prohibido te buscará para una relación fugaz.

Virgo

Este viernes sacarás rencores y enojos del pasado, recuerda que tu signo es muy complicado con las relaciones amorosas y casi siempre termina peleado con su pareja, por eso te recomiendo tratar de sanar tu corazón y hablar con esas personas que tienen un mal concepto tuyo. Viernes de mucho trabajo. Cuídate del intestino y estómago, sigue con la dieta saludable y con una rutina de ejercicio para sentirte de lo mejor. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Buscas cambiarte de casa o arreglar donde vives. Estás en la época ideal para poner un negocio de comida o venta de ropa. Cuidado con las pérdidas. Ya no confíes tanto en compañeros de trabajo porque te traicionarán, es mejor ser más prudente con tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05, 19 y 32.

Libra

Este fin de semana será de muchas alegrías y buenas noticias; recuerda que te encuentras en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado y es tu cumpleaños. Recuerda que debes entender que el amor se da en el momento indicado, así que disfrútalo. Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena para festejarte. Recibes un regalo inesperado y te dará mucha alegría. Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, ten en cuenta que a tu signo lo domina la inseguridad, pero intenta tranquilizarte. Continuarás estos tres días con la suerte de tu lado y más con los números 01, 23 y 89. Este domingo vendrá a ti una sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Los casados tienen embarazo en puerta, felicidades.

Escorpión

Vienen tres días para poner en orden tus ideas y sentimientos, recuerda que a tu signo le duele profundamente cortar con su pareja y comenzar de nuevo, pero cuando ya no se puede estar en paz es mejor comenzar de nuevo. Este viernes vendrá a tu vida una fuerza espiritual en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, por eso te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de casa y encomendarte a tu ángel guardián y verás que todo te irá de lo mejor. Si tienes algún problema legal es el momento de solucionarlo exitosamente. Cuidado con los problemas de intestino, trata de llevar una dieta más saludable para que no te enfermes. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 06, 29 y 43, y trata de usar el color azul para atraer la buena suerte. Sabrás de un divorcio familiar y darás todo tu apoyo moral.

Sagitario

Este viernes será un día especial para tu signo porque todas las energías positivas estarán de tu lado y podrás lograr lo que tienes en mente. Te invitan a una fiesta este sábado; acude, te divertirás mucho. Si eres Sagitario casado y con hijos, vienen días para pasarla de lo mejor con ellos, recuerda que lo más importante es la familia. A los solteros les llegará un amor de Piscis, Aries o Libra que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 18 y 55; trata de usar el color rojo o el naranja para estimular tu suerte. Ya no regreses con amores del pasado, es mejor cerrar esa página y empezar de nuevo en otra parte. Ya no le des importancia a lo que dicen de ti, recuerda que tu energía es intensa y eso causa envidia. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio y verte de lo mejor.

Capricornio

Analizas tus ideas hacia el futuro. Contempla que tu signo está en el momento ideal para ser alguien grande en la vida, sólo trata de confiar más en tu potencial y verás los resultados. Este viernes tendrás cambios repentinos de trabajo, así que trata de poner tu mejor actitud y solucionar todo en el momento, pero si ya no te sientes confortable en ese trabajo, es mejor buscar uno mejor. Te cambias el look y decides hacer ejercicio, recuerda que al Capricornio siempre le gusta llamar la atención. Te busca un amor nuevo para salir. Evita pelear con tu familia, recuerda que no siempre tendrás la razón. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 21 y 30. Cuídate de problemas de cerebro como los nervios u hormonas, trata de ir al médico. Un amor de Aries regresará contigo y tendrán días de mucha felicidad.

Acuario

Este viernes estará lleno de buenas noticias y lo que creías perdido regresará a tu vida. Recuerda que a ti te rige la lucha constante de progresar y ser alguien en la vida, pero trata de ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias. Cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento sexual te hace estar con dos a la vez y si no tienes cuidado se puede complicar tu relación; recuerda que es mejor quedarse con quien te quiere. Tus signos más compatibles son Cáncer, Aries y Libra. Fin de semana de trabajo extra y para arreglar asuntos de tu coche. Te compras ropa y cambias de look. Recibes un dinero extra por la venta de una casa. Tus números de la suerte son 01, 13 y 24. Usa el color rojo en tu ropa. Un amigo te invitará a un negocio en estos días, recuerda que lo mejor de Acuario es su capacidad para las ventas.

Piscis

Tendrás energías positivas muy fuertes en tu vida. Recuerda que tu signo este 4 de octubre empieza una nueva etapa de prosperidad, sólo tienes que mentalizarte en lo que debes hacer para crecer más en tu ámbito laboral. Si te encuentras en planes de sacar un crédito para una casa o coche, hazlo, que te lo darán. Te busca un amor de lejos para visitarte. Cuidado con problemas de piel o infección, trata de ir con tu médico. Los Piscis que están solteros conocerán a personas muy afines a su forma de ser. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 14 y 20, trata de usar más el color azul, que te ayudará a atraer la suerte. Cuídate de los chismes en el trabajo, trata de no platicar mucho tus problemas personales. A los casados les vendrá un embarazo. Cuidado con las pérdidas en la calle, ten precaución.