Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Al ser el primer signo de fuego, se definen como personas apasionadas en todo lo que realizan y por eso no paran hasta tener éxito en su vida laboral. En el amor son muy sexuales, por eso casi siempre predomina la pasión antes que la razón y se dejan llevar por personas que no son los mejores compañeros de vida; te recomiendo no ilusionarte sin antes conocer bien a tu pareja. Eres un signo de mucho carácter y sueles ocupar puestos importantes en el ámbito laboral. La posición del Sol en tu signo tiende a hacerte una persona carismática y a buscar la perfección. Será una semana de muchas juntas en el trabajo. En el amor te buscará alguien del pasado para cerrar ese círculo y avanzar en tu vida sentimental. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los números 03, 22 y 71. Si estás soltero, un amor de Capricornio o Libra te buscará.

Tauro

Semana para tomar decisiones personales importantes, ten en cuenta que atraviesas por una etapa de prosperidad, así que te recomiendo no retroceder. En estos días se resolverán asuntos pendientes. Te llega una invitación de negocio. Con tu pareja habrá mucha estabilidad y te sentirás de lo más seguro en la relación. Si estás soltero, llegará un amor muy compatible con tu signo, recuerda que casi siempre a los signos de Tierra como tú les gusta tener una pareja para crecer en lo profesional. Trata de hacer todos tus pagos y no dejar deudas pendientes. Sabrás que un familiar padece una enfermedad y le darás todo tu apoyo. Comienzas el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma. Trata de administrarte más en todo lo que compras. Tu golpe de suerte será el día 15 de octubre con los números 06, 42 y 87.

Géminis

Vienen cambios en tu entorno laboral y días de transformación, así que debes estar atento a las energías que se mueven a tu alrededor. Tomarás una decisión laboral que te hará crecer profesionalmente. No quieras aparentar lo que no eres e intenta ser discreto en lo que realizas; verás que te rodearás de buenas energías. Un amor del pasado te busca para volver, pero recuerda que si te la hizo una vez, lo volverá a hacer. Cuídate de problemas de migraña y nervios. Te invitan a un negocio de compra-venta; hazlo, te irá bien; tu habilidad para socializar te ayuda a ser buen vendedor. Te recomiendo volver a hacer ejercicio y retomar la dieta. Haces pagos de colegiaturas y decides empezar una maestría. En el amor serán días de conocer personas afines. Tu golpe de suerte es el jueves con los números 04, 33 y 87.

Cáncer

Será una semana de cambios positivos y te realizarán una propuesta de trabajo mejor pagado. Tus energías positivas se multiplican, así que no dudes en ser alguien con éxito y tener la mejor actitud. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente. Realizas cambios en tu casa para remodelarla. Recuerda que tu signo es de carácter explosivo y eso afecta tu vida amorosa, intenta controlarte y no decir palabras de las que puedas arrepentirte. Empiezas a hacer ejercicio y comienzas la dieta para sentirte más saludable. En cuestiones del amor no busques tanto una pareja y deja que el destino te asombre. Recibes una sorpresa inesperada. Tu signo de Agua te hace ser muy soñador y vivir fuera de la realidad, trata de poner los pies en la tierra y crecer. Tu golpe de suerte será el miércoles con los números 02, 33 y 51.

Leo

Realizas pagos y te pones al corriente con tus deudas; trata de moderar tus compras y empieza a ahorrar. Se avecinan cambios muy importantes en tu entorno laboral, por fin reconocerán tu profesionalismo y te dan un incentivo económico. Resuelves una demanda legal a tu favor. Te recomiendo protegerte de las envidias con una moneda de plata en la cartera. Serán días de mucha pasión, saldrás con personas pero sin compromisos. Querrás verte de lo mejor, recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere que lo volteen a ver, así que trata de empezar esa dieta saludable y un régimen de ejercicio. Tu lado negativo es la falta de disciplina, pero trata de combatir eso y lograr tus objetivos con inteligencia y entusiasmo, que te llevarán a tener el éxito que deseas. Sales de viaje para el cierre de un proyecto. Tu golpe de suerte será el jueves con los números 06, 55 y 72.

Virgo

Los siguientes serán días ideales para realizar actividades nuevas en tu trabajo. Estás en crecimiento profesional, así que trata de pedir un aumento de puesto y te lo darán. Eres el segundo signo de Tierra y eso se refleja en el trabajo diario y está representado por la dualidad de tus pensamientos; un día puedes ser muy optimista y al siguiente te llenas de negatividad. Trata de mantener una constante energía positiva en tu vida. Virgo es un signo encantador y amoroso que siempre busca vivir en pareja y ser el mejor amigo de todos. En tu forma de ser te gusta trascender y ser admirado, por ello lo ideal para ti es ser artista o líder social. Sales de viaje para visitar a unos familiares. Tu golpe de suerte será el martes con los números 09, 21 y 24. Te pagan un dinero que dabas por perdido. Recibes una sorpresa que te hará muy feliz.

Libra

El séptimo signo zodiacal representa el equilibro y la verdad de la vida; es decir que los Libra siempre darán apoyo incondicional y serán líderes sociales en busca de la justicia humana, pero casi siempre batallan para encontrar el amor verdadero porque confunden la amistad con el enamoramiento. Deben aprender a diferenciar sus sentimientos porque en su parte complicada o negativa son soberbios y obstinados, por eso tienen que aprender a ser más tolerantes. Los Libra casi siempre son de mentalidad madura y los pilares de la familia. Su número de la suerte es el 21 o 33, pero su magnetismo en la vida los llevará a tener una vida más fácil y, eso sí, cuando llegan a completar sus anhelos se hacen personas muy espirituales o con el afán de ayudar a todos los que los rodean. Semana de muchas presiones de trabajo y enojos.

Escorpión

El segundo signo de agua representa el renacimiento y el nunca darse por vencido; es decir, que siempre buscará el éxito en todo momento. Escorpión es sociable y admirado, pero casi nunca comparte sus bienes materiales y llega a caer en la avaricia, por eso se le recomienda ser más espiritual y apoyar a su familia para evitar depresiones fuertes. Es muy enamorado, pero al final de su vida casi siempre le gusta estar solo o únicamente con sus hijos, más no con su pareja. El gran temperamento de los nacidos bajo este signo hace que su punto débil sea lo sexual, porque no lo pueden controlar y caen en constantes enfermedades e infecciones. Tu golpe de suerte será el 16 de octubre con los números 01, 23 y 77; trata de usar más el color rojo. Te proponen cambiarte de casa o mudarte al extranjero. Un amor nuevo del signo de fuego llegará a tu vida.

Sagitario

El noveno signo del Zodíaco representa todo el arte y el desarrollo humano en cuestión de medicina, por eso le va muy bien en su economía. Junto al Sol, que es su regente, los Sagitario convierten todo lo que hacen en éxito y casi siempre son grandes comunicadores y artistas, porque su talento siempre lo llevan a flor de piel y buscan la admiración de los demás, pero su gran problema es ser muy enojones y no saber controlar el mal carácter ante cualquier injusticia y problema en su vida. Se les recomienda tratar de medir su palabras antes de decirlas. Te busca un amor del pasado para volver, trata de darte otra oportunidad. Tu golpe de suerte será el 16 de octubre con los números 09, 31 y 88. Procura cambiar la cuenta bancaria para que se modifique tu suerte para bien. Te busca un amigo para ser socios en un negocio de publicidad.

Capricornio

Tienes el espíritu para ser líder y gran guía de quienes te rodean. Al estar bajo un signo tan fuerte se recomienda tener más paciencia en todo y controlar los impulsos a la hora de tomar una decisión. Procura meditar o hacer algún tipo de ejercicio para calmarte, así como estar en contacto con tu médico mínimo una vez al año. Semana de pagos de colegiatura y cuentas bancarias. Intenta ser más previsor para que no tengas problemas de escasez. Días de estar muy bien con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor nuevo del signo de fuego que será muy compatible. Cuidado con dolores de espalda baja si haces ejercicio, trata de no lastimarte. Te invitan a salir de viaje en estos días. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 09, 36 y 41. Un Aries te ayudará a salir adelante en cuestión de trabajo o negocio.

Acuario

Al ser el último signo de aire significa que los nacidos bajo su sombra son muy materialistas y casi nunca se dejan llevar por sueños; es decir, que si no ven algo no lo creen. Los Acuario son muy intensos y apasionados, por eso casi siempre que se enamoran dan todo y son fieles a su pareja. Su punto débil radica en los pulmones y la garganta, por eso casi siempre se tienen que cuidar de infecciones y problemas en los oídos. Son muy buenos amantes, pero malos proveedores; comúnmente los domina el hecho de ver por ellos. Su mejor virtud es saber hacer dinero en cualquier situación de ventas. Semana de acudir a juntas de trabajo para cambios de puesto. Tu golpe de suerte será el 17 de octubre con los números 04, 27 y 38. Días para cambiar de amistades y compañeros de trabajo. Mandas a arreglar tu coche de los frenos.

Piscis

Estarás con muy buenas energías a tu alrededor. Serán días de suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo y proyectos nuevos, sólo trata de ser más discreto. Recuerda que tu signo tiene dos peces encontrados y significa que tu carácter es algo complicado en cuestiones amorosas, por eso tienes que aprender a ser más firme con una sola pareja y verás que la felicidad estará en tu vida. Cuidado con problemas de estómago, trata de ir con tu médico y dejar los corajes, ya que constantemente es lo que te hace sentir mal. Tendrás un golpe de suerte el 16 de octubre con los números 00, 29 y 88. Te avisan de un viaje por cuestiones de trabajo. Conocerás a un amor nuevo muy pronto. Saldrás victorioso en un asunto legal. Ya no guardes rencores familiares, trata de que no influyan en tu vida.