Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

El primer signo de fuego, representado por un carnero, Aries es muy creativo e inteligente en todo lo que realiza y por eso busca siempre el éxito en su ámbito laboral. En lo amoroso es el más detallista y apasionado, por eso siempre tiene una pareja estable en su vida. En cuestión de salud su punto débil es el riñón y la piel, por eso debe hacer visitas frecuentes al doctor. Su forma de ser se caracteriza por trascender y ser admirado por lo que se le facilita desempeñarse como líder social y, sobre todo, religioso. Son muy habladores y casi no se guardan ningún secreto. Tu número mágico es el 09 y tu mejor día será el martes. Semana de salir de viaje por cuestiones de proyectos nuevos. Recibes un dinero inesperado. Para los solteros serán unos días de amores fugaces. Cuidado con lo que firmes.

Tauro

A este signo lo representa un toro, significa que es fuerte, perseverante y buscará el éxito a como dé lugar. Son personas que cuando buscan un ideal en la vida no descansan hasta lograrlo. Casi siempre son de mentalidad madura y buenas personas, es decir, que siempre ayudarán a quien lo necesite. Los Tauro son grandes amantes y muy buenos con su pareja. Tu número mágico es el 21 y tu mejor día el viernes, por eso eres muy fiestero. Semana de tener mucho cuidado con tu dinero, es decir, debes evitar prestarlo para que no te roben la suerte. Te buscan unos amigos para invitarte a un negocio. Ten cuidado con problemas de los sentidos, sobre todo, la vista y el oído. Realizas una adquisición que te dejará muy buenas utilidades. Te aconsejo que ya no busques ese amor que no fue para ti, mejor busca nuevas personas.

Géminis

El gemelo del Zodíaco siempre busca sobresalir y estar bien. Como tienes doble pensamiento, en ocasiones caes en depresiones sin querer. El Géminis busca el bienestar personal y casi nunca comparte su bienes materiales; te recomiendo ser más espiritual. Eres un signo muy libre que gusta de la compañía, pero no siempre de una pareja. En cuestión de la moda eres vanguardista, te gusta vestir bien y usar un perfume que te haga ser distinto a los demás. Tu punto débil es lo sexual por tu apasionada vida. Eres muy buen hijo, buscas ayudar a tus padres en todo lo que necesitan. Tu número mágico es el 11 y tu día de suerte es el miércoles. En cuestión de negocios eres de los mejores en ventas, por eso te recomiendo tener un negocio propio. Esta semana es ideal para tramitar tu pasaporte y visa.

Cáncer

Tu signo está representado por un cangrejo y eres el primero de agua, tu principal característica es buscar a un compañero para tu vida sentimental. A los Cáncer les encanta convivir y ser muy sociables. Uno de tus grandes propósitos en la vida es plasmar tus ideas en un libro. En contraste, uno de tus grandes problemas es que eres muy sentido y rencoroso. Ya deja de buscar pleitos en donde no los hay. Eres muy fiel, pero cuando terminas con una pareja es difícil que olvides a esa persona y tratas de volver a como dé lugar. En cuestión económica te gusta vivir muy bien, aunque no le das tanta importancia a lo material. Eres el signo más viajero del Zodíaco y te gusta conocer a personas de otros países. Tu debilidad es tener problemas en el sistema digestivo. Tu número es el 08 y tu mejor día el martes.

Leo

Los Leo son muy carismáticos y de espíritu libre, por eso cuando encuentras el amor te da miedo comprometerte. Tu punto débil son los nervios, por eso te recomiendo meditar y hacer ejercicio para liberar la tensión. También es bueno que tengas más contacto con la naturaleza para cargar energías positivas. En el amor te domina mucho el fuego, eres del tipo apasionado, pero también infiel, así que ten cuidado y no lastimes a alguien. Como signo fuerte y de fuego eres territorial y muy buen proveedor en tu familia. Tu número mágico es el 05 y tu mejor día de la semana es el viernes. Para los Leo que están solteros vendrá una semana de cambios en cuestión de amores nuevos y más compatibles, así que debes estar muy atento a tu entorno para no dejar pasar las oportunidades. Te invitarán a salir de viaje en estos días.

Virgo

Eres el segundo signo de tierra del Zodíaco, eso significa que eres muy materialista y siempre buscas la estabilidad económica. También eres muy hogareño y prefieres estar en compañía de tu familia. Te caracterizas por ser muy espiritual, inteligente y capaz de salir de cualquier problema que se te presente. Tu punto débil son las migrañas y excesos de vicios como el alcohol. Eres muy buen amante, pero te cuesta trabajo comprometerte. Los negocios siempre se te dan bien, sólo hace falta que seas más ordenado. Tu número mágico es el 27 y tu mejor día de la semana será el martes. En estos días estarás de suerte en todo lo relacionado con contractos nuevos. Te busca un amor nuevo del signo de Aries o Capricornio que será muy compatible. Trata de dormir más y deja a un lado tu celular.

Libra

Habrá muy buenas energías a tu alrededor, sobre todo, en cuestiones laborales. Tendrás juntas de trabajo y cambios de proyectos. Decides empezar a hacer un régimen de dieta y ejercicio, pero trata de ser constante para que veas los resultados como lo deseas. Ten cuidado con problemas de estómago, trata de ir con tu médico. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Lo mejor de tu signo es que eres muy servicial y gran comunicólogo, por eso casi siempre te gusta dar clases de superación personal. Tu número mágico es el 01 y tu mejor día será el miércoles porque la suerte estará en su máximo nivel. En el amor, a este signo de aire le da mucho por sufrir con personas que no son para una relación sentimental y se aferran a los amores prohibidos, pero eso sí, son grandes amigos y consejeros.

Escorpión

Eres el segundo signo de agua y por eso siempre te afloran los sentimientos antes que la razón. Como Escorpión destacas por ser fuerte mentalmente y te puedes desempeñar como un gran líder social, pero tienes un gran defecto: la soberbia, es decir, casi nunca te dejas aconsejar por nadie y tratas de imponer tus ideales a los demás. Constantemente te dejas llevar por tus parejas amorosas y por eso casi no crees en el divorcio. Eres un signo de mucho carácter y que se impone en su ámbito laboral, por eso llegas a tener el éxito necesario en la vida; además, en el ámbito empresarial eres del tipo triunfador. Tu número mágico es el 13. En cuestión de salud, como te rige la luna, debes cuidarte de depresiones y problemas en el sistema nervioso. Ya no busques tanto el amor, deja que llegue solo a tu vida; verás que te sorprenderás.

Sagitario

Tomarás decisiones importantes con del fin de crecer en lo laboral. Ten en cuenta que tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Te invitan a un negocio de venta de celulares y todo lo relacionado con tecnología; acéptalo, te irá de lo mejor. Vienen días de mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás muy enamorado para, incluso, formar una familia. Los solteros conocerán a un amor muy compatible. Realiza todos tus pagos y no dejes deudas pendientes para que puedas comenzar a ahorrar para tu futuro, sabrás de la enfermedad de un familiar a quien le darás apoyo. Comienzas el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte de lo mejor y poder lucir súper bien en las fiestas decembrinas. Tu número mágico es el 03 y tu mejor día el miércoles.

Capricornio

Semana de cambios muy fuertes en tu entorno laboral. Serán días de transformación para tu signo, así que debes ser prudente en todo lo que emprendas con tus compañeros de trabajo para que no tengas dificultades con tus superiores, es decir, deja a un lado los chismes. Recuerda que eres el tercer signo de tierra y eso te vuelve apasionado y muy impulsivo, pero te recomiendo controlar tus enojos. No quieras aparentar lo que no eres, eso sólo te genera más envidias; trata de ser prudente. Ten discreción en todo lo que realices y verás que las buenas energías te rodearán. Vendes tu coche o lo cambias por uno más reciente. Te invitan a un negocio de compra y venta; hazlo, te irá bien. Tu número mágico es el 17 y tu mejor día el lunes. Un amor de Aries, Cáncer o Libra te hablará de compromiso firme.

Acuario

Vivirás cambios positivos en cuestiones laborales durante esta semana, te recomiendo cumplir de la mejor manera para que te des a notar más y así te hagan una propuesta para mejorar tu sueldo. Evita llenarte de rencores y de pensamientos negativos, recuerda que tu signo es el más sociable del Zodíaco y por eso es bueno que salgas con tus amigos a divertirte. Tu signo es de carácter muy explosivo y eso afecta mucho tu vida amorosa, así que desde hoy empieza a controlarte y no digas palabras de las que después te puedes arrepentir. Empiezas una rutina de ejercicio y régimen alimenticio para mejorar tu salud. En cuestiones amorosas no busques tanto una pareja, deja que el destino te sorprenda con un amor compatible. Tu número mágico será el 02 y tu mejor día el jueves, así que llénate de suerte en los juegos de azar.

Piscis

Tendrás mucho trabajo y exámenes universitarios. Considera que a tu signo siempre le gusta ser muy profesional en todo lo que realiza, por eso te recomiendo concentrarte para que no tengas dificultades en tu día a día. Te busca un amor del pasado para volver. Trata de no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo, recuerda que tu luz es muy fuerte y eso les molesta. Cuídate de problemas legales y cuestiones de juzgados. Recuerda que tu signo es agua y esto provoca atraer los problemas económicos, así que trata de pagar tus deudas a tiempo. Tendrás la oportunidad de comenzar esa tarea para verte de lo mejor. El lado negativo del Piscis es su falta de autoconfianza en lo que realiza y por eso se le dificulta tener éxito, así que combate ese defecto. Tu número mágico es el 08 y tu mejor día el martes.