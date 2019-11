Mhoni Vidente: los horóscopos de noviembre

Aries

Tu signo está regido por lo divino y durante este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo, sólo tienes que ser discreto con tus comentarios y no platicar tus éxitos. Estarás muy distraído por dos amores, trata de dejarte llevar por tus sentimientos y no tanto por el interés económico. Realizas compras para los regalos de Navidad o Reyes, pero debes organizarte más con tu dinero y sólo procura gastar en lo necesario. Sales de viaje con tu pareja y serán unos días muy románticos. Te buscan de un antiguo trabajo para invitarte a participar otra vez en esa compañía. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 12, 16, 19, 21, 23, 27 y 28. Recibirás dinero extra con los números 00, 18 y 32, combínalos con tu fecha de nacimiento. Si analizas pedir un crédito para una casa, éste es el momento ideal.

Tauro

Atraviesas por el momento ideal para cambiar de pensamientos y tu forma de ser, debes estar más controlado con tus impulsos para que logres más objetivos en la vida y prosperes. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30, las energías positivas estarán de tu lado y podrás realizar cualquier movimiento de cierre de contratos o trabajos nuevos. Preparas ya lo necesario para el cierre de año y te enfocarás en dejar bien ordenados todos tus asuntos para que después no te veas muy apurado. En el amor seguirás dudando de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarla o seguir con ella, pero recuerda que tu signo es tierra y siempre necesita estar seguro de todo lo que te rodea. Los signos más compatibles contigo son Escorpión y Capricornio. Tus números de la suerte de todo el mes serán 03 y 21.

Géminis

Durante todo noviembre estarás lleno de buenas oportunidades de crecimiento en todo lo relacionado con tu profesión o nuevos negocios. Será un mes para tomar decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y así llegues al éxito. Tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con los juegos de azar con los números 29, 31 y 76, y el otro es que llegará un amor muy apasionado y duradero del signo Aries, Libra o Piscis. Aún no es tarde para comenzar con la dieta y ejercicio, te recomiendo conseguir un compañero de rutina para que te sea más fácil llevar una vida sana. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 10, 14, 19, 21, 27 y 29. Decides volver a estudiar o dedicar tu tiempo a tomar cursos. No hagas cosas buenas que parecen malas, especialmente en tu relación, y recuerda ser sincero siempre.

Cáncer

Este mes te llegará la oportunidad que tanto anhelabas para poder iniciar tu propio negocio, sólo recuerda que para tener éxito debes ser muy perseverante y evita hablar mucho al respecto para que no te llenes de envidias. Ya no busques ese amor que no está a tu lado, recuerda que lo que no fue para ti en un momento no lo será. Te recomiendo buscar parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Piscis. Tus días de suerte serán 01, 03, 09, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30. Procura vestir de colores claros para atraer la energía positiva. A veces tu signo es muy dramático y toma los problemas de manera muy personal, sólo trata de relajarte y dejar que todo fluya. Es el momento ideal de ponerte a dieta y así mantenerte en forma. Empiezas a hacer las compras de regalos para Navidad y Día de Reyes.

Leo

En estos días tu energía estará un poco desgastada con problemas que no podrás resolver, se te dificultará mucho todo lo relacionado con cuestiones de trabajo o de negocios. Te recomiendo encender una veladora de color blanca este primero de noviembre y que cargues una moneda de plata durante todo el mes para contrarrestar esa corriente de mala energía. Recibes un dinero extra por un bono y decides comprar los regalos de Navidad para que no te agarren las prisas y termines comprando por impulso. Ya no busques ese amor que no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz, así que trata de dejar a ese tipo de personas que sólo te hacen daño. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar y será con los números 09, 11 y 33. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30.

Virgo

Mes de cambios muy radicales en tu forma de pensar, sentirás que es el tiempo de cumplir ya tus anhelos de vida y de pensar más en ti. Recuerda que es bueno dar a los demás, pero no cuando esas personas abusan de ti; trata de depurar tus amistades y quedarte sólo con quienes realmente traen energías positivas a tu vida. Cuida más tu salud, en especial los problemas de nervios o migrañas, no dejes de ir con tu médico siempre que presentes malestares. Es momento de que perdones a esa persona que sientes que te hizo daño, recuerda que los rencores te hacen daño a ti. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 11, 13, 19, 23, 27 y 30. Tu golpe de suerte será con los números 04, 05 y 12. Te recomiendo encender una veladora azul y rociarle canela en polvo para que este mes reine la abundancia en tu vida.

Libra

En el mes de noviembre se le recomienda a tu signo que no se aleje de tus seres queridos, es tiempo de que dejes a un lado los rencores, recuerda que siempre necesitarás de tu familia o amigos para poder salir adelante. En tu trabajo enfrentarás muchas presiones y acudirás a juntas para cambios de puesto, así que debes demostrar todo tu potencial para que te tomen en cuenta para un ascenso. Alguien del trabajo te invitará a salir en una cita romántica, te recomiendo separar muy bien tu vida personal de la profesional para que no tengas problemas. Recibirás un dinero en la lotería con los números 00, 17 y 21. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 12, 15, 19, 21, 25 y 27. No seas tan duro contigo mismo cuando te equivoques, eres humano y lo importante es aprender. Comienzas a organizar un viaje familiar.

Escorpión

Tu energía se multiplicará este mes, así que aprovecha para sacar adelante todos los proyectos profesionales y personales que tienes en la mente. Ten mucha discreción con tu dinero para que no generes envidias. Tendrás unos problemas relacionados con el estrés que te generarán dolores de cabeza, te recomiendo hacer mucho ejercicio y salir de viaje para estar en contacto con la naturaleza y te relajes. Los Escorpión que están solteros conocerán amores nuevos de Capricornio, Tauro o Virgo que serán muy compatibles; recuerda que tu signo es uno no de los más conquistadores. Tus mejores días serán 01, 02, 08, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26 y 30. Tus números de la suerte son 00, 03 y 07. Prende una veladora roja este día primero de noviembre y échale perfume tuyo para que reine la paz y tranquilidad a tu alrededor.

Sagitario

Noviembre será de mucha fuerza interior para salir de todos los problemas que enfrentes en tu entorno laboral. También será un mes fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas. Acudirás a muchas fiestas con tus amigos, sólo trata de no descuidar tus obligaciones. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01, 03 y 77. No te metas en problemas ajenos, recuerda que cada quien se debe hacer cargo de su vida. Te inscribes a unos cursos de idiomas los fines de semana. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 10, 12, 17, 21, 24 y 29. En esos días tendrás la oportunidad de progresar en cuestiones de trabajos nuevos y te recomiendo que uses prendas de color rojo o naranja. Una pareja del pasado te busca para intentar regresar; te recomiendo cerrar ese ciclo y buscar nuevos horizontes.

Capricornio

Mes para liquidar todas tus deudas y comenzar a ahorrar para tu futuro. En el trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo. Te recomiendo que el día primero de noviembre enciendas una veladora de color azul fuerte y le agregues un poco de canela en polvo para que estos 30 días reine la prosperidad y abundancia en tu vida. Trata de cuidarte más, hacer dieta y ejercicio para prevenir problemas de sobrepeso y otras enfermedades. Te reencontrarás con amigos del pasado, es momento de dejar a un lado los viejos rencores. Te compras ropa y cambias tu look. Trata de empezar a comprar tus regalos de Navidad o Reyes Magos para no estés presionado con tu dinero. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 12, 16, 19, 21, 24 y 28, y tus números de la suerte 04, 21 y 33.

Acuario

Enfrentarás mucho trabajo y estrés este mes, así que debes tratar de relajarte para encontrar siempre la solución ideal a los problemas que se te presenten. Empiezas a hacer las compras de regalos de Navidad y a organizar las posadas, sólo ten cuidado en no excederte con los gastos. Cambias unos muebles de tu casa para que fluya la energía con más facilidad. Cuídate de problemas de espalda o riñón, recuerda tomar más agua y dejar el alcohol y disminuir tu consumo de sal. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. Recibes una sorpresa muy agradable por parte de un amor nuevo. Ten cuidado en las calles, en particular con los robos o pérdidas. Tus días de suerte serán 01, 02, 09, 17, 18, 21, 24, 26 y 30, estarán llenos de energía en cuestiones laborales. Tus números mágicos serán 03, 14 y 77, trata de jugarlos los martes.

Piscis

En este mes tendrás una revelación sobre el rumbo que lleva tu vida, así que debes poner tus pensamientos en orden y hacer todo lo necesario para lograr esos proyectos que tienes en mente. Amores del pasado regresarán a complicarte la vida con chismes; te recomiendo no enfrascarte en rencores y corajes innecesarios. Tus días de suerte este mes serán 02, 04, 07, 11, 13, 19, 21, 24, 29 y 30. Vístete de colores fuertes para que la abundancia reine en tu vida. Inicias los trámites de un crédito para una casa. Trata de no pelear y dejar a un lado los celos infundados y ser feliz con tu pareja, recuerda que tu signo necesita de un compañero en su vida para ser completamente feliz. Tus números de la suerte serán 08, 20 y 27, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento y jugarlos los días viernes o domingos.